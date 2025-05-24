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Из плена освободили отца девочки, которую недавно вернули из оккупации. ВИДЕО

Из вражеского плена освободили отца девочки, которую недавно удалось вернуть из ВОТ.

Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера удалось освободить украинского Защитника, который три года находился в российском плену. Он - отец 15-летней девочки, над возвращением которой с ВОТ Украины Офис Омбудсмена работал в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

"Борьба за возвращение ребенка была тяжелая и длительная. К нам обратилась мать Защитника, которая в один миг пережила разлуку с двумя близкими людьми: с сыном, который с 2022 года находился в плену, и с внучкой, которую она воспитывала с рождения", - напомнил он.

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Как сообщалось, 24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

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Вітаємо родину Героїв!
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24.05.2025 16:26 Ответить
Щасти їм
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24.05.2025 17:18 Ответить
Яка гарна новина. Нехай все буде добре у них і всіх захисників
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24.05.2025 19:27 Ответить
👍 👍 👍
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24.05.2025 20:44 Ответить
Радіємо за них!
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24.05.2025 21:36 Ответить
 
 