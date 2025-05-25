Все 303 освобожденные сегодня защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава, среди них 70 защитников Мариуполя, - Координационный штаб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В рамках третьего этапа обмена пленными в формате "1000 на 1000" домой вернулись 303 защитника, все они являются мужчинами, защищавшими Украину на Донецком и Луганском направлениях, на Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ..
"Сегодня состоялся заключительный этап большого обмена пленными в формате "1000 на 1000". Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента возвращены на родную землю 303 украинских воина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на этот раз среди освобожденных воинов - представители Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.
"Все 303 освобожденных сегодня защитника - мужчины, представители рядового и сержантского состава", - добавили в Коордштабе.
Также сообщается, что освобожденные защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, на Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.
Кроме того, известно, что в рамках обмена домой возвращаются 70 защитников Мариуполя.
В штабе напомнили, что трехдневный обмен "1000 на 1000" стал шестым обменом в этом году и 65-ым с начала полномасштабного вторжения. Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 5757 украинских граждан. Еще 536 украинцев удалось вернуть вне обменов.
Освобожденные защитники получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию, а также все надлежащие выплаты денежного обеспечения за время пребывания в плену и единовременную материальную помощь. Украина обеспечит освобожденным реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе.
Координационный штаб продолжает работать над поиском и возвращением всех наших людей.
Как сообщалось, 24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.
23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.
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