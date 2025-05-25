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Новости Обмен пленными
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Среди освобожденных сегодня из плена - 70 защитников Мариуполя, в том числе 33 защитника "Азовстали", - Умеров

Домой вернулись 303 защитника.

Сегодня, 25 мая 2025 года, завершился третий этап обмена пленными в формате "1 000 на 1 000".

Об этом напоминает министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"303 наших воина вернулись из плена - солдаты и сержантский состав ВСУ, ДШВ, ГПСУ, ТрО, ВМС, НГУ.

Среди них - 70 защитников Мариуполя, включая 33 защитников "Азовстали", - отмечает он.

По словам Умерова, всего за три дня 1 000 украинцев вернулись домой.

Читайте также: Все 303 освобожденные сегодня защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава, среди них 70 защитников Мариуполя, - Коордштаб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

Автор: 

военнопленные (1109) обмен (1412) Умеров Рустем (553)


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Топ комментарии
+14
Наказали здатися, а ТЕПЕР ???!!! Щоб ви згоріли.
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25.05.2025 14:38
+14
Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких обміняли, немає жодного азовця

Командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через https://glavcom.ua/tags/obmin-polonenimi.html обмін полоненими. Як інформує https://glavcom.ua/ «Главком», про це він написав на своїй https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid095CszBCK5fmyyF7uGuMgk93SoSdzTMjTFNFV6VmetvD3NveYrf5nuL8wGV56kU1el&id=100092398602398 сторінці у Facebook.

Редіс зауважує, що в рамках обміну 1000 на 1000 додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «https://glavcom.ua/tags/azov.html Азов».

"успішний менеджер" умеров не збирається у відставку?
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25.05.2025 15:47
+9
Де ви у владі бачили наших тобто українців?
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25.05.2025 15:29
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33 на тисячу...при тому, що захисників Азовсталі явно більше, ніж 3,3%. Кацапська погань не віддає, чи наші не наполягають?
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25.05.2025 14:09 Ответить
2в1
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25.05.2025 14:10 Ответить
Не віддає. Найважче домовитися про обмін азовців і жінок.
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25.05.2025 14:41 Ответить
Вважаєш, що Зеленський приніс українцям більше користі, ніж Порошенко?
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25.05.2025 15:23 Ответить
Де ви у владі бачили наших тобто українців?
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25.05.2025 15:29 Ответить
Про це можна дізнатись тільки від самих полонених які були поряд, чи як можна знати наперед?
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25.05.2025 14:46 Ответить
тепер з нього будуть ліпити справжнього героя! типаж підходящий!
95 знається на своїй справі.
чекаємо на марафоні ********** історії від пасажира.
всім незгодним заткнуть роти!
кому чим. кому баблом, кому посадою, кого просто залякають.
а, хто просто зіп'ється та самозагубиться.
бо, що пережили в полоні захисники маріуполя, не покажеш у самому страшному фільмі жахів.
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25.05.2025 15:42 Ответить
Наказали здатися, а ТЕПЕР ???!!! Щоб ви згоріли.
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25.05.2025 14:38 Ответить
Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких обміняли, немає жодного азовця

Командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через https://glavcom.ua/tags/obmin-polonenimi.html обмін полоненими. Як інформує https://glavcom.ua/ «Главком», про це він написав на своїй https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid095CszBCK5fmyyF7uGuMgk93SoSdzTMjTFNFV6VmetvD3NveYrf5nuL8wGV56kU1el&id=100092398602398 сторінці у Facebook.

Редіс зауважує, що в рамках обміну 1000 на 1000 додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «https://glavcom.ua/tags/azov.html Азов».

"успішний менеджер" умеров не збирається у відставку?
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25.05.2025 15:47 Ответить
Денис Прокопенко-Жодного бійця «Азова». Жодного
бійця «Азова» не було серед тисячі
українських військовополонених,
яких обміняли за останні три дні
Водночас, той покидьок, який
просив у своїх тюремних охоронців
ніж, щоб «різати азовців»
повернувся додому
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25.05.2025 16:03 Ответить
Зате жодного азовця не поміняли: пряма цитата Прокопенка https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/25/7513973/
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25.05.2025 16:17 Ответить
*********** врагами и "преступниками" для Расии являются азовцы, и именно они подвергаются наибольшим издевательствам в плену. ПОЭТОМУ их нужно освобождать в пе6рвую очере6дь.
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25.05.2025 20:14 Ответить
Казав ЗЕленський що Татарова не звільне "бо він чеченців вбивав."
Якщо ми кажемо що загиблі на Майдані-Небесна сотня,то на хлопців цієї сотні і не тільки Татаров справи підшивав,а ЗЕлені підібрали його,"обігріли" і він з таким успіхом працює на Єрмака - Зеленського.
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26.05.2025 04:29 Ответить
 
 