Среди освобожденных сегодня из плена - 70 защитников Мариуполя, в том числе 33 защитника "Азовстали", - Умеров

Сегодня, 25 мая 2025 года, завершился третий этап обмена пленными в формате "1 000 на 1 000".

Об этом напоминает министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"303 наших воина вернулись из плена - солдаты и сержантский состав ВСУ, ДШВ, ГПСУ, ТрО, ВМС, НГУ.

Среди них - 70 защитников Мариуполя, включая 33 защитников "Азовстали", - отмечает он.

По словам Умерова, всего за три дня 1 000 украинцев вернулись домой.

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Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.