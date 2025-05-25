Среди освобожденных сегодня из плена - 70 защитников Мариуполя, в том числе 33 защитника "Азовстали", - Умеров
Сегодня, 25 мая 2025 года, завершился третий этап обмена пленными в формате "1 000 на 1 000".
Об этом напоминает министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"303 наших воина вернулись из плена - солдаты и сержантский состав ВСУ, ДШВ, ГПСУ, ТрО, ВМС, НГУ.
Среди них - 70 защитников Мариуполя, включая 33 защитников "Азовстали", - отмечает он.
По словам Умерова, всего за три дня 1 000 украинцев вернулись домой.
Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.
23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.
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чекаємо на марафоні ********** історії від пасажира.
всім незгодним заткнуть роти!
кому чим. кому баблом, кому посадою, кого просто залякають.
а, хто просто зіп'ється та самозагубиться.
бо, що пережили в полоні захисники маріуполя, не покажеш у самому страшному фільмі жахів.
Командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через https://glavcom.ua/tags/obmin-polonenimi.html обмін полоненими. Як інформує https://glavcom.ua/ «Главком», про це він написав на своїй https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid095CszBCK5fmyyF7uGuMgk93SoSdzTMjTFNFV6VmetvD3NveYrf5nuL8wGV56kU1el&id=100092398602398 сторінці у Facebook.
Редіс зауважує, що в рамках обміну 1000 на 1000 додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «https://glavcom.ua/tags/azov.html Азов».
"успішний менеджер" умеров не збирається у відставку?
бійця «Азова» не було серед тисячі
українських військовополонених,
яких обміняли за останні три дні
Водночас, той покидьок, який
просив у своїх тюремних охоронців
ніж, щоб «різати азовців»
повернувся додому
Якщо ми кажемо що загиблі на Майдані-Небесна сотня,то на хлопців цієї сотні і не тільки Татаров справи підшивав,а ЗЕлені підібрали його,"обігріли" і він з таким успіхом працює на Єрмака - Зеленського.