Ни одного "азовца" в обмене "1000 на 1000": Не верю, что единственная причина - нежелание россиян отдавать их, - командир "Азова" Прокопенко

Командир 12 бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" Денис (Редис) Прокопенко заявил, что в рамках масштабного обмена "1000 на 1000" не обменяли ни одного "азовца".

Об этом говорится в его сообщении на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Никакого азовца. Среди одной тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного азовца. Зато вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов. Это выглядит как издевательство. Над теми, кто четвертый год находится под бесчеловечным давлением в российском плену, в самых плохих условиях. Над их родными, близкими и побратимами. Над теми, кому давали гарантии, и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они вышли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования", - написал он.

Прокопенко напомнил, что несколько дней назад Украина вспоминала третью годовщину выхода Мариупольского гарнизона из "Азовстали", и были надежды, что среди анонсированного обмена "1000 на 1000" будут и бойцы 12-й бригады "Азов". Однако надежды не оправдались.

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"Я никогда не поверю в бред о том, что единственная причина отсутствия азовцев в большинстве обменов - это нежелание россиян отдавать их. Если бы это было так, ни я, ни другие бойцы "Азова" не вернулись бы из плена. Причина в другом.

Если наработанный механизм перестает работать, каждый раз ожидать другого результата - безумие. Необходимо менять тактику", - отмечается в заметке.

По его словам, если россияне отказываются обменивать "азовцев" на своих обычных солдат, то нужно находить варианты, в частности "предложить им кого-то, кто весит для них больше, чем омский контрактник".

"Украина забита российской агентурой под самую завязку - об этом прекрасно знают все специальные службы, которым просто нужно дать команду", - добавил командир "Азова".

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Прокопенко отметил, что варианты есть, необходимо адаптироваться и начать искать новые пути.

"Потому что ни одного азовца среди 1000 обменянных - это позор для всего нашего государства. Я не верю, что власть заинтересована в возвращении азовцев, если обменами четвертый год неэффективно занимаются одни и те же люди", - подытожил он.

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Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.