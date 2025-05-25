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Новости Обмен пленными
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Ни одного "азовца" в обмене "1000 на 1000": Не верю, что единственная причина - нежелание россиян отдавать их, - командир "Азова" Прокопенко

Прокопенко (Редис) об отсутствии азовцев в обмене 1000 на 1000

Командир 12 бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" Денис (Редис) Прокопенко заявил, что в рамках масштабного обмена "1000 на 1000" не обменяли ни одного "азовца".

Об этом говорится в его сообщении на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Никакого азовца. Среди одной тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного азовца. Зато вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов. Это выглядит как издевательство. Над теми, кто четвертый год находится под бесчеловечным давлением в российском плену, в самых плохих условиях. Над их родными, близкими и побратимами. Над теми, кому давали гарантии, и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они вышли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования", - написал он.

Прокопенко напомнил, что несколько дней назад Украина вспоминала третью годовщину выхода Мариупольского гарнизона из "Азовстали", и были надежды, что среди анонсированного обмена "1000 на 1000" будут и бойцы 12-й бригады "Азов". Однако надежды не оправдались.

Также смотрите: Третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников. ФОТОрепортаж

"Я никогда не поверю в бред о том, что единственная причина отсутствия азовцев в большинстве обменов - это нежелание россиян отдавать их. Если бы это было так, ни я, ни другие бойцы "Азова" не вернулись бы из плена. Причина в другом.

Если наработанный механизм перестает работать, каждый раз ожидать другого результата - безумие. Необходимо менять тактику", - отмечается в заметке.

По его словам, если россияне отказываются обменивать "азовцев" на своих обычных солдат, то нужно находить варианты, в частности "предложить им кого-то, кто весит для них больше, чем омский контрактник".

"Украина забита российской агентурой под самую завязку - об этом прекрасно знают все специальные службы, которым просто нужно дать команду", - добавил командир "Азова".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все 303 освобожденных сегодня защитника - мужчины, представители рядового и сержантского состава, среди них 70 защитников Мариуполя, - Коордштаб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прокопенко отметил, что варианты есть, необходимо адаптироваться и начать искать новые пути.

"Потому что ни одного азовца среди 1000 обменянных - это позор для всего нашего государства. Я не верю, что власть заинтересована в возвращении азовцев, если обменами четвертый год неэффективно занимаются одни и те же люди", - подытожил он.

Читайте: Среди освобожденных сегодня из плена - 70 защитников Мариуполя, в том числе 33 защитника "Азовстали", - Умеров

Прокопенко (Редис) об азовцах

Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

Автор: 

обмен (1412) Азов (800) Прокопенко Денис (9)


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Топ комментарии
+69
Коли є "азовець" Білецький, то цій владі інші не потрібні
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25.05.2025 16:26
+58
ЗЕлена пошисть не зацікавлена у поверненні азовців бо патриоти їм як кістка у горлянці ненажерлевій паскудній собацюри яка дорвалась до льоху де газда сберигає ковбасу та сало..
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25.05.2025 16:28
+53
от, ****, як це коментувати?
під особисті гарантії зе!гніди та червоного хреста, "азовці" здалися добровільно!
не билися до останнього, хоча вже було прийняте таке рішення, а виконали наказ зе!надверховнійшого, добровільно здатися!
і подальша доля, не відома!
закатовані, зламані, без жодного шансу повернутися до стану людини.....
зате, зе!падло хайпує на обміні цивільних! хитросраких! і бог знає кого.....
мене розпинає лють та презирство!
виключно справедливий суд та пожиттєве покарання, для всієї зе!шобли!!!!
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25.05.2025 16:32
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ну, як догану?
відняли з гонорару.
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25.05.2025 17:05 Ответить
Всю Україну хотіли здати , але не склалося у цих перевертнів зелених ,
як гадалося 😡
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25.05.2025 17:21 Ответить
"гарантії" вам давав Оманська Гнида - от іди в ОПу та питай
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25.05.2025 16:57 Ответить
А чого прокопенко мовчав, коли його відправили у полон на курорт до Туреччини ? Кинув своїх бійців , гнида !!!
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25.05.2025 16:58 Ответить
це ти - зелена огидна гнида , він мовчав , щоб потім на фронті боротися , а не , як ти пердіти з дивану
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26.05.2025 07:01 Ответить
Покопенко правий на 💯
Одного директора "Моторсічі" на мінімум 10-х Азовців могли обміняти...
Влада боїться їх повернення ...просто боїться...
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25.05.2025 16:59 Ответить
Підтримую батька сержанта Журавля ,
який Зе навіть спасибі не сказав 🤬
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25.05.2025 17:10 Ответить
Чего власти их бояться? С чего вы это взяли?
Вам не кажется, что не стоило хвалиться возвращением азовцев из Турции в Украину? А теперь у параши есть прекрасный аргумент - менять не будем, т.к. Украина позволяет им вернутся на фронт.
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25.05.2025 18:06 Ответить
А навіщо "Азовці" виконали завідомо зрадницький наказ Зєлєньського на "евакуацію", як він назвав звичайну здачу в полон? Вони, розуміючи усі наслідки здачі, тортури, нелюдське поводження росіян з ними,- могли не здаватися, а прийняти свій останній бій!
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25.05.2025 17:01 Ответить
бубенко, не тобі зеленому ухилянту -сцикуну , диванному піз… , на Редіса
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26.05.2025 07:05 Ответить
У 2022 році в полон з "Азовсталі" вийшли близько 1 400 наших бійців, наразі лише 485 з них росія повернула під час обмінів. 129 азовців країна-агресорка вже незаконно засудила на великі терміни.,Строки - від 17 років і до довічного. ще понад 30 справ - на розгляді. Міжнародне право забороняє переслідувати військовополонених за участь у бойових діях або за законні військові дії, вчинені в ході збройного конфлікту. Зокрема, про це ще у 2022 році заявляла організація Amnesty International, коментуючи процеси над «азовцями». Втім, попри позицію міжнародних організацій, росія продовжує кримінальне переслідування українських військових бранців. Нам вдалося тільки одного разу (!!!) обміняти «Азовців», які були засуджені. І те що зараз з 1000 обміну немає жодного Азовця- це лише вказує на те що цим питанням НА ЖАЛЬ ніхто з влади серьезно не займається.....
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25.05.2025 17:04 Ответить
Мы же прекрасно знаем, что кацапы мрази. Они ,,Азов,, держат за террористов, не военных, не как армию. И формально теперь ,,Азов,, и не только не попадает под всевозможные конвенции! Только амнистию могут дать, и только президент! Это пукин так будет делать---?
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26.05.2025 00:00 Ответить
мразь і іуда зеленскій , який постійно маніпулює , брешє і страшно боїться за свою шкіру , особливо після дохлого портнова
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26.05.2025 07:08 Ответить
Повернути азовців з полону , обіцяв і брав під особистий конроль
ЗепреЗедент нашоі краіни , тільки б виманити наших вояків
з Азовсталі !!
Тому всі питання до зеленоі шобли ,
яка займається питанням обміну !!
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25.05.2025 17:06 Ответить
кацапи рішають кого повертати , вони бояться Азовців
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25.05.2025 17:10 Ответить
для Азовців треба шось типу медведчука
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25.05.2025 17:11 Ответить
ви натякаєте на дьЄрмака або навіть.... страшно поду мати... Самого ?
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25.05.2025 17:48 Ответить
зейло і татаров з ермаком
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26.05.2025 07:09 Ответить
Так подякуйте зєлі ,що замість віддати наказ на прорив з оточеного Маріуполя він дав наказ йти в пастку на азовсталь ,а потім всіх азовців здав кацапам.
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25.05.2025 17:10 Ответить
Дав би на прорив, усі б загинули і потім люди звинувачували б Зеленського шо він зрадник. Кацапобот знайде до чого доколупатись. Їх ціль це зковирнути Зеленського і разом з ним тих людей які ефективно боронять державу.
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25.05.2025 17:14 Ответить
Якщо віддав наказще в березні ,тоді ще не було в кацапів суцільної ліні фронту , невеликими групами .перевдягнувшись в цивільний одяг , більшість би вирвалась з оточення ,а ти зєлєботе і далі лижи дупу янєлоху боневтіковичу.
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25.05.2025 17:23 Ответить
Сказали б тоді що Маріуполь можна було б втриматим і Зеленський мало того що розмінував так щей здав, вивів бійців. Доїбатись можна до будь чого. Першопричина дойобу це бажання взагалі цим займатись.
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25.05.2025 17:41 Ответить
Де втримати в глибокому ворожому тилу ,в оточенні , що це за так "брєстская крєпость ".
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25.05.2025 17:43 Ответить
Зелена гнида не поміняє Азов,бо це для нього смерть.
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26.05.2025 06:22 Ответить
подоляцьке , зейло - зрадник , з першого дня прішествія , з часів розмінувань акваторій Маріуполя ! В менє питання до " азовців" чому тоді вони не зупинили ФСБшну зелену гниду ? Не спитали , що ж ти крисениш зеленогнійний витворяешь , під час ВІЙНИ ????????????????
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26.05.2025 07:13 Ответить
Після повернення командирів "Азову" з полону, Володя з Єрмачком моляться і свічки ставлять в храмушке м@цковск@в@ патриархата, щоб вони не повернулися з передової.
Теракт в Оленівці забули за місяць-два.
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25.05.2025 17:11 Ответить
вони не моляться , вони роблять з покірними тупими баранами всє , що їм в Омані прописали: звільнити Залужного - звільнили, населеніє і офіцери мовчать, провернути д'явольску АФЕРУ з курськом ( ми будємо міняти терріторіі) , переслідують, саджають військових генералів, полковників , патріотів - населеніє хаває ……………🤢💩🤡🤮🤮🤮🤮🤮
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26.05.2025 07:18 Ответить
Впевнений більшість тих що обміняли жодного відношення до наших героїв не мають, думаю там є і завербовані агенти .Ну невже в нас немає ніяких списків азовців ну давайте хоч щось розуміти кого ми міняєм? відпускаєм рашистів вбивць і колоборантів,натомість повертають таких багато з яких невідомо звідки взялись ,разом з тим "найвеличніший" буде хизуватись про обмін
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25.05.2025 17:13 Ответить
якщо взяти в полон Лошадь то можна обміняти на всіх Азовців
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25.05.2025 17:13 Ответить
Той мерин калантарян ні на фіг не здався *****. Та й навряд чи за когось зі свого оточення він пошкодує. Хіба що за гаманцем, штибу Абрамовича, але він в нього не один такий...
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25.05.2025 17:25 Ответить
То уже Загнанная Лошадь. И нахиба она *****?
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25.05.2025 17:41 Ответить
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25.05.2025 17:22 Ответить
Цікаво, що думає з цього приводу Кротевич? Я думаю, що все ж таки лизне жопу Зеленському. Не підтримає Прокопенка, почне крутити-петляти, як заєць в полі.
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25.05.2025 17:34 Ответить
дайте йому почитати -

"303 наші воїни повернулися з полону - солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, НГУ.

Серед них - 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками "Азовсталі" Джерело: https://censor.net/ua/n3554216
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25.05.2025 17:37 Ответить
Таки да!
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25.05.2025 17:42 Ответить
Серед захисників "Азовсталі" були не тільки "азовці"..... Читайте уважніше....
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25.05.2025 18:09 Ответить
Так, ще 36 Бригада Морпіхів з Миколаєва. Тут ще інща справа - у полоні ще лишаються, по неофіційним даним десь 4-5 тисяч захисників Маріуполя - а це вже три роки катівень рашистів - на обмін з нашого боку полонених немає - в цьому обміну вже і політичних віддавали. Так шо дуже тяжка доля наших полонених.
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25.05.2025 18:22 Ответить
Полковник Баранюк і група бійців спробували вирватися з Маріуполя на відміну від Прокопенка, який сидів у полоні тихо і не рипався. Зокрема, в групі Баранюка вирвалося чотири танки: три з ЗСУ і один з Нацгвардії.
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25.05.2025 19:12 Ответить
жыденький замес, Андрейка! Такое гавно стечёт с твоей хари раньше, чем на него обратят внимание!
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25.05.2025 20:05 Ответить
Сдрысни быдло обблёванное. Брысь под шконарь в петушином углу у параши.
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25.05.2025 20:52 Ответить
Азовсталь захищали не тількі "Азов"! Про морпіхів і погранців чули?
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25.05.2025 18:18 Ответить
Цей Прокопенко-це хамло "приблатньонноє," лиже зад Віслюку Оманському. З якої статі треба в першу чергу звільняти військових "Азова", чим вони кращі за інших українських військових?
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25.05.2025 19:16 Ответить
жыденький замес, Андрейка! Такое гавно стечёт с твоей хари раньше, чем на него обратят внимание!
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25.05.2025 20:06 Ответить
Ти сам весь з- гівна з черепушки повної гівна і до ніг і сморід від тебе, як від гівна.
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25.05.2025 20:47 Ответить
Дятел, з 1000 обміняних хоча б 50 азовців мали б бути - хоча б просто за принципом пропорційності.
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25.05.2025 21:23 Ответить
Ось тут, ти, дятел, прав. Поздоровляю, ти виграв право запитати у Зєлі -Боневтіка, чому він саме пропорційно не виміняв азовців.
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25.05.2025 23:28 Ответить
Азовець і оборонець азовсталі це дві різні постаті!!! Треба бути уважнішим!!!
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25.05.2025 18:21 Ответить
Вірю чогось Прокопенку
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26.05.2025 02:35 Ответить
При всій повазі до Прокопенко,його вислів ""Тому що жодного азовця серед 1000 обміняних - це ганьба для всієї нашої держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3554231" досить спірний- це однозначно ганьба зеленомордих оманських віслюків.
Завдяки сотням тисяч українців-патріотів Держава має честь і повагу в цивілізованому світі,не варто утотожнювати вчинки нелохів-аферистів з Україною.
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25.05.2025 17:39 Ответить
Цей Прокопенко-Редіс- боягуз, попав полон і відсиджувався в Маріуполі замість того, щоб спробувати прорватися. З якого бодуна Зєля зробив з нього героя? Взагалі, герої не ті, хто попадає в полон, а ті, хто бореться до останньої можливості. Полковник Баранюк , Герой України при спробі прорватися з Маріуполя теж попав в полон, але його чогось не міняють. Навіть невідома його подальша доля.
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25.05.2025 23:37 Ответить
Виходить Редіс-боягуз,бо давно не так воює.Ти-не боягуз,бо відважно форсував Дністер...
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26.05.2025 00:16 Ответить
Я форсував Дністер тоді, коли ти ще під стіл пішком ходив. Питання ще будуть?
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26.05.2025 00:18 Ответить
Питань нема -все зрозуміло.Прикинув,коли я ходив пішки попід стіл і зрозумів,що в твоєму поважному віці адекватності уже годі чекати.
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26.05.2025 00:25 Ответить
Навіть не надійся! Дурні бувають і в молодому віці. Вік дурням не перешкода.
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26.05.2025 00:35 Ответить
А судячи по твоєму ніку ти ще і самокритичний.
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26.05.2025 00:36 Ответить
Это тот,котопый живет в квартирке подаренной ахметкой?Поменяй азовца на квартирку и на ахметку.
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25.05.2025 17:59 Ответить
Випорожнилось? Загріби за собою. Скрєпамі смєрдіт.😁
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25.05.2025 18:20 Ответить
убогое, иди вслед за рос военным кораблем
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25.05.2025 19:01 Ответить
Всі "гарантії" Зеленського-fуйня...
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25.05.2025 18:02 Ответить
Треба взяти свинок, нацжон і до жОПи, може і поможе
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25.05.2025 18:05 Ответить
Що ви хочете? Жидокацапи при владі. Постійно.
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25.05.2025 18:05 Ответить
Головне, що Портнова впустили, зустрілись з ним і випустили гниду з України і при цьому не наклали санкцій і не мобілізували!!!...
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25.05.2025 18:08 Ответить
зелена мерзота в своєму репертуарі
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25.05.2025 18:14 Ответить
Ну шановний пан Редіс та інші офіцери що були звільнені з турецького "полону" теж доклали руку до того що кацапи тепер тільки у рідких випадках віддають бійців полку Азов.
ну зате зебленський попіарився перед днем Незалежності...
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25.05.2025 18:21 Ответить
так не треба було брати дорогі автівки і квартири від "меценатів"
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25.05.2025 18:47 Ответить
Це не виглядає як знущання, це й є знущання.
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25.05.2025 18:22 Ответить
"Азовців" тримають, як козирь для обміну перед виборами, щоб утримати рейтинг Шашличного.
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25.05.2025 18:42 Ответить
Але ж ***** хоче, щоб українці провели вибори і скинули шашличника. Шось не сходиться
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25.05.2025 21:12 Ответить
Мова про офіс, який вирішує по персоналіям для обміну.
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25.05.2025 22:29 Ответить
Свідків здачі Маріуполя не повертають з обопільної згоди ворогів української держави
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25.05.2025 18:46 Ответить
"Україна забита російською агентурою під саму зав'язку - про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду" - дурницю несе...
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25.05.2025 18:49 Ответить
а ти не знав?
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25.05.2025 19:03 Ответить
Тобі з Британії ,схоже ,видніше... Якби це було б так ,то війна зараз була б партизанською.
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25.05.2025 19:19 Ответить
Головне,щоб Стерненко не був у полоні!! Який Азов??
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25.05.2025 18:55 Ответить
У той момент, коли "азовці" (інших немає і немає кому) візьмуть за кадик "верховного" говнокомандувача, іншу шоблу з 5-6 ефективних менеджерів, верхівку МВС, СБУ, у той самий момент все кардинально в раптово зміниться.
Інших варіантів просто не існує. Бо це є зрадники.
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25.05.2025 19:07 Ответить
На зєлю з єрмаком він всіх поміняє. Бо вони - остання надія пуйла
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25.05.2025 19:18 Ответить
Если просто тупые и не за бабки - *********** врагами и "преступниками" для Расии являются азовцы, и именно они подвергаются наибольшим издевательствам в плену. ПОЭТОМУ их нужно освобождать в пе6рвую очере6дь.
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25.05.2025 20:10 Ответить
По марафону сказали що є азовці, але по марафону і Царьова показали в 20:00 в ПМС з алкой мазур, але не показали де Царьов говорить що Портнов рішав діла через Татарова.
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25.05.2025 21:11 Ответить
Хтось знає, про якого покидька з ножем йде мова?
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26.05.2025 06:42 Ответить
Гнусавая тварь! Ты же укатал их,дал им приказ,пообещала освободить! Наврал что есть договоренности! Казалось бы это дело твоей чести! Да нет у тебя ее! Ни одного обещания не выполнил!
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26.05.2025 07:26 Ответить
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