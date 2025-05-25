Ни одного "азовца" в обмене "1000 на 1000": Не верю, что единственная причина - нежелание россиян отдавать их, - командир "Азова" Прокопенко
Командир 12 бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" Денис (Редис) Прокопенко заявил, что в рамках масштабного обмена "1000 на 1000" не обменяли ни одного "азовца".
Об этом говорится в его сообщении на фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.
"Никакого азовца. Среди одной тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного азовца. Зато вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов. Это выглядит как издевательство. Над теми, кто четвертый год находится под бесчеловечным давлением в российском плену, в самых плохих условиях. Над их родными, близкими и побратимами. Над теми, кому давали гарантии, и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они вышли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования", - написал он.
Прокопенко напомнил, что несколько дней назад Украина вспоминала третью годовщину выхода Мариупольского гарнизона из "Азовстали", и были надежды, что среди анонсированного обмена "1000 на 1000" будут и бойцы 12-й бригады "Азов". Однако надежды не оправдались.
"Я никогда не поверю в бред о том, что единственная причина отсутствия азовцев в большинстве обменов - это нежелание россиян отдавать их. Если бы это было так, ни я, ни другие бойцы "Азова" не вернулись бы из плена. Причина в другом.
Если наработанный механизм перестает работать, каждый раз ожидать другого результата - безумие. Необходимо менять тактику", - отмечается в заметке.
По его словам, если россияне отказываются обменивать "азовцев" на своих обычных солдат, то нужно находить варианты, в частности "предложить им кого-то, кто весит для них больше, чем омский контрактник".
"Украина забита российской агентурой под самую завязку - об этом прекрасно знают все специальные службы, которым просто нужно дать команду", - добавил командир "Азова".
Прокопенко отметил, что варианты есть, необходимо адаптироваться и начать искать новые пути.
"Потому что ни одного азовца среди 1000 обменянных - это позор для всего нашего государства. Я не верю, что власть заинтересована в возвращении азовцев, если обменами четвертый год неэффективно занимаются одни и те же люди", - подытожил он.
Как сообщалось, 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.
23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.
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відняли з гонорару.
як гадалося 😡
Одного директора "Моторсічі" на мінімум 10-х Азовців могли обміняти...
Влада боїться їх повернення ...просто боїться...
який Зе навіть спасибі не сказав 🤬
Вам не кажется, что не стоило хвалиться возвращением азовцев из Турции в Украину? А теперь у параши есть прекрасный аргумент - менять не будем, т.к. Украина позволяет им вернутся на фронт.
ЗепреЗедент нашоі краіни , тільки б виманити наших вояків
з Азовсталі !!
Тому всі питання до зеленоі шобли ,
яка займається питанням обміну !!
Теракт в Оленівці забули за місяць-два.
"303 наші воїни повернулися з полону - солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, НГУ.
Серед них - 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками "Азовсталі" Джерело: https://censor.net/ua/n3554216
Завдяки сотням тисяч українців-патріотів Держава має честь і повагу в цивілізованому світі,не варто утотожнювати вчинки нелохів-аферистів з Україною.
ну зате зебленський попіарився перед днем Незалежності...
Інших варіантів просто не існує. Бо це є зрадники.