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Новини Обмін полоненими Операція ЗСУ на Курщині
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За час Курської операції ЗСУ взяли в полон 971 російського військового, - Генштаб

Курська операція дала можливість поповнити обмінний фонд

За час Курської операції українські військові взяли в полон 971 російського окупанта. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами.

"Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція. Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил РФ. Сили оборони України і надалі продовжують активні дії на території Курської області", - сказано в повідомленні.

У Генштабі додали, що кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними рішеннями.

"Курська кампанія стала саме таким несподіваним та асиметричним ходом, успішність якого визнана світом. Боротьба триває. Боротьба за наші території і наших людей. Україна своїх не кине", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників. ФОТОрепортаж

Великий обмін полоненими 

Нагадаємо, що 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.

Читайте також: Жодного "азовця" в обміні "1000 на 1000": Не вірю, що єдина причина - небажання росіян віддавати їх, - командир "Азову" Прокопенко

Автор: 

Генштаб ЗС (6728) полонені (2291) Курськ (1147)


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Топ коментарі
+24
А скільки наших в потрапило в полон ? А у відповідь - тиша ,,,,
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25.05.2025 17:06
+21
Генштаб про успішний успіх у Суджі буде розповідати навіть тоді, коли Суми в облозі будуть.
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25.05.2025 17:10
+21
Безглузда операція, яка призвела до послабленняя фронту та втрати теріторії України, втрати техніки, людей, які могли би посилити оборону. Здобутка немає, але є купа втрат і це як завжди при цій владі
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25.05.2025 17:12
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А скільки наших в потрапило в полон ? А у відповідь - тиша ,,,,
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25.05.2025 17:06 Відповісти
Значно більше, ніж росіян до нас
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25.05.2025 19:15 Відповісти
Найвеличніший погрався у солдатики...
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25.05.2025 19:58 Відповісти
Що дорого обходяться ці його ігри для українців.
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25.05.2025 20:02 Відповісти
Здохни в корчах, паскуда кацапська!
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25.05.2025 20:17 Відповісти
До чог тут паскуда кацапська "? А для тупих диванних ура-патріотів пояснюю ,що курська авантюра янєлоха боневтіковича дорого обійшлась українцям.
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25.05.2025 20:20 Відповісти
Ди довбогоай? Чи всі, хто критикує зелоха, то кацапи???
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26.05.2025 14:03 Відповісти
15.‎03.‎2025

В результаті бездарних дій керівництва ГШ ЗСУ і відвертого саботажу і зрадницької політики вищого керівництва держави не території Курської області в оточенні знаходиться біля 3 000 військовослужбовців ЗСУ. Жодних спроб деблокації і виведення за останній тиждень командування ЗСУ не проводило. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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26.05.2025 00:16 Відповісти
Майже не потрапило. У Курській області кацапи в полон переважно не брали, а знищували на місті. Але відома попередня кількість загиблих та зниклих безвісти - це десь 50-60 тис. українських вояків.
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26.05.2025 01:24 Відповісти
Генштаб напевно не знає,що цапи закріпились вже на нашій території
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25.05.2025 17:07 Відповісти
Генштаб про успішний успіх у Суджі буде розповідати навіть тоді, коли Суми в облозі будуть.
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25.05.2025 17:10 Відповісти
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25.05.2025 17:08 Відповісти
Так це все заради 971 полоненого було?

Бо за підсумками на сьогодні це єдиний результат, який є.
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25.05.2025 17:08 Відповісти
А вам ще про від'ємні результати розказати? Так вони з вчорашнього дня виділені червоним кольором на карті Deepstate.
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25.05.2025 19:04 Відповісти
Ті ушльопки, що потрапили до нас в полон, живуть як в Раю. А наші хлопці повертаючись з полону, шоколадку ділять по крупинкам і смакують, бо в рашці такого по три роки навіть не бачили.
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25.05.2025 17:10 Відповісти
Безглузда операція, яка призвела до послабленняя фронту та втрати теріторії України, втрати техніки, людей, які могли би посилити оборону. Здобутка немає, але є купа втрат і це як завжди при цій владі
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25.05.2025 17:12 Відповісти
І кон чен ий пригнав своїх собакоїдів для захисту курщини
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25.05.2025 18:12 Відповісти
Безглузда це якщо з нашого боку дивитись, а як з кацапського то ... - можливо когось з наших полководців вони вже таємно нагородили за успішну операцію.
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26.05.2025 00:21 Відповісти
Ясно. Ось для чого вона була призначена.
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25.05.2025 17:15 Відповісти
Ну хочется похвалити себе ,а скільки загинуло і потрапили в полон наших кращих ?Це в той час як ворог успішно просувався на Донечині,ця операція булаб успішна як несподіваний прорив на територію ворога на місяць два ,але коли це перетворився в новий фронт вже на Сумському напрямку це все нівелює.
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25.05.2025 17:23 Відповісти
Залужний був проти цієї авантюри, бо нахіба? Тепер ми знаєм, що полонені орки врдяться лише на курщині і за це не даль покласти кучу наших воїнів і техніки((
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25.05.2025 17:33 Відповісти
Неймовірно: дотепер хвалити наперед провальну,де стільки еліти пішло.
А що все дається в порівнянні,то навіть ні слова про власні втрати.
Хоча, яке порівняння з касапами,які ніколи не рахувались з втратами, бо мають з чого брати.
Вони в Москві сотні москвичів отруїли газом,лиш би верх взяти над десятком чеченських моджахедів.
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25.05.2025 17:45 Відповісти
Не пройшло і року а Волідька вже й основну мету операції виконує.Міняє курські землі на Сумщину.Оце мододчага , оце стратегіще! Прямо Буцефал!Кончений , прострочений,без гальм обнаглівший ушатаний нарік зі своїм кодлом глумує з українців..Зеленський, Єрмак, Умєров, Верещук - погляньте тільки на їхні заточки, кого ви з цими г..донами зібралися перемогти?
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25.05.2025 17:59 Відповісти
А нащо туди взагалі лізли хтось може пояснити? Поклали своїх тисячі, техніку... Вийшли... Вова обіцяв що обміняємо цю територію на свою - і де обмін? Піаність не на що не здатний окрім порожніх обісцянок в очі лохторату. Сходили - щоб що? Замість цих 900 москалів було було 900 попів зібрати та віддати кацапам, або ригів...
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25.05.2025 18:01 Відповісти
Жахлива цифра. Немає чим хвалитися. Більше того, з аналізу витрат і вигод, скільки загинуло/потрапило в полон? Де ця цифра?
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25.05.2025 18:04 Відповісти
повна хєрня, а не операція! могли безперешкодно дійти до КАЕС і повністю її обнулити, але в жидів зЄлЄнскАвА і пукіна-шаломова зовсім інші "домовленості"...

подивився б я, як кацапи завили без КАЕС!
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25.05.2025 18:16 Відповісти
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25.05.2025 18:43 Відповісти
Загальне число радянських полонених дідів визначається в межах 5,2-5,75 млн. чоловік.

так що є над чим працювати
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25.05.2025 19:47 Відповісти
От банять мене за те, що я непоштиво відношусь до інших коментаторів.
А як я повинен відноситись, наприклад, до ЯВНО кацапської скотини Олексій Петренко #551702 та інших йому подібних? Чомусь от таких відвертих кацапур ніхто не банить.
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25.05.2025 20:16 Відповісти
Тут їх цілий виводок. Після закінчення КМБ Юра, можливо, попаде в нашу роту. Я тоді спробую з ним поговорити. Думаю, просто у нього нема часу на форуми, а модерн тут є просто для галочки
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25.05.2025 20:42 Відповісти
Ну ось воно. Позитивним блогерам знайшли патужний аргумент. А то вони зовсім засмутились.
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25.05.2025 20:58 Відповісти
 
 