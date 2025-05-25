За час Курської операції ЗСУ взяли в полон 971 російського військового, - Генштаб
За час Курської операції українські військові взяли в полон 971 російського окупанта.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами.
"Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція. Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил РФ. Сили оборони України і надалі продовжують активні дії на території Курської області", - сказано в повідомленні.
У Генштабі додали, що кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними рішеннями.
"Курська кампанія стала саме таким несподіваним та асиметричним ходом, успішність якого визнана світом. Боротьба триває. Боротьба за наші території і наших людей. Україна своїх не кине", - йдеться у повідомленні.
Великий обмін полоненими
Нагадаємо, що 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.
24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.
23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В результаті бездарних дій керівництва ГШ ЗСУ і відвертого саботажу і зрадницької політики вищого керівництва держави не території Курської області в оточенні знаходиться біля 3 000 військовослужбовців ЗСУ. Жодних спроб деблокації і виведення за останній тиждень командування ЗСУ не проводило. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
Бо за підсумками на сьогодні це єдиний результат, який є.
А що все дається в порівнянні,то навіть ні слова про власні втрати.
Хоча, яке порівняння з касапами,які ніколи не рахувались з втратами, бо мають з чого брати.
Вони в Москві сотні москвичів отруїли газом,лиш би верх взяти над десятком чеченських моджахедів.
подивився б я, як кацапи завили без КАЕС!
так що є над чим працювати
А як я повинен відноситись, наприклад, до ЯВНО кацапської скотини Олексій Петренко #551702 та інших йому подібних? Чомусь от таких відвертих кацапур ніхто не банить.