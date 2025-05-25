За час Курської операції ЗСУ взяли в полон 971 російського військового, - Генштаб

За час Курської операції українські військові взяли в полон 971 російського окупанта.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами.

"Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція. Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил РФ. Сили оборони України і надалі продовжують активні дії на території Курської області", - сказано в повідомленні.

У Генштабі додали, що кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними рішеннями.

"Курська кампанія стала саме таким несподіваним та асиметричним ходом, успішність якого визнана світом. Боротьба триває. Боротьба за наші території і наших людей. Україна своїх не кине", - йдеться у повідомленні.

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Великий обмін полоненими

Нагадаємо, що 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". У координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися сьогодні до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.

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