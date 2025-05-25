За время Курской операции ВСУ взяли в плен 971 российского военного, - Генштаб

За время Курской операции украинские военные взяли в плен 971 российского оккупанта.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Для освобождения наших людей из вражеских застенков Силы обороны неустанно наполняют "обменный фонд" российскими солдатами и офицерами.

"Наиболее результативной в этом плане стала Курская наступательная операция. Так, в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил РФ. Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают активные действия на территории Курской области", - сказано в сообщении.

В Генштабе добавили, что количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными решениями.

"Курская кампания стала именно таким неожиданным и асимметричным ходом, успешность которого признана миром. Борьба продолжается. Борьба за наши территории и наших людей. Украина своих не бросит", - говорится в сообщении.

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Большой обмен пленными

Напомним, что 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

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