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Новости Обмен пленными Операция ВСУ на Курщине
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За время Курской операции ВСУ взяли в плен 971 российского военного, - Генштаб

Курская операция дала возможность пополнить обменный фонд

За время Курской операции украинские военные взяли в плен 971 российского оккупанта.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Для освобождения наших людей из вражеских застенков Силы обороны неустанно наполняют "обменный фонд" российскими солдатами и офицерами.

"Наиболее результативной в этом плане стала Курская наступательная операция. Так, в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил РФ. Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают активные действия на территории Курской области", - сказано в сообщении.

В Генштабе добавили, что количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными решениями.

"Курская кампания стала именно таким неожиданным и асимметричным ходом, успешность которого признана миром. Борьба продолжается. Борьба за наши территории и наших людей. Украина своих не бросит", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников. ФОТОрепортаж

Большой обмен пленными

Напомним, что 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.

24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.

23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.

Читайте также: Ни одного "азовца" в обмене "1000 на 1000": Не верю, что единственная причина - нежелание россиян отдавать их, - командир "Азова" Прокопенко

Автор: 

Генштаб ВС (6426) пленные (2167) Курск (1136)


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Топ комментарии
+24
А скільки наших в потрапило в полон ? А у відповідь - тиша ,,,,
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25.05.2025 17:06
+21
Генштаб про успішний успіх у Суджі буде розповідати навіть тоді, коли Суми в облозі будуть.
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25.05.2025 17:10
+21
Безглузда операція, яка призвела до послабленняя фронту та втрати теріторії України, втрати техніки, людей, які могли би посилити оборону. Здобутка немає, але є купа втрат і це як завжди при цій владі
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25.05.2025 17:12
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Правила форума Совет форумчан
А скільки наших в потрапило в полон ? А у відповідь - тиша ,,,,
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25.05.2025 17:06 Ответить
Значно більше, ніж росіян до нас
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25.05.2025 19:15 Ответить
Найвеличніший погрався у солдатики...
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25.05.2025 19:58 Ответить
Що дорого обходяться ці його ігри для українців.
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25.05.2025 20:02 Ответить
Здохни в корчах, паскуда кацапська!
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25.05.2025 20:17 Ответить
До чог тут паскуда кацапська "? А для тупих диванних ура-патріотів пояснюю ,що курська авантюра янєлоха боневтіковича дорого обійшлась українцям.
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25.05.2025 20:20 Ответить
Ди довбогоай? Чи всі, хто критикує зелоха, то кацапи???
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26.05.2025 14:03 Ответить
15.‎03.‎2025

В результаті бездарних дій керівництва ГШ ЗСУ і відвертого саботажу і зрадницької політики вищого керівництва держави не території Курської області в оточенні знаходиться біля 3 000 військовослужбовців ЗСУ. Жодних спроб деблокації і виведення за останній тиждень командування ЗСУ не проводило. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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26.05.2025 00:16 Ответить
Майже не потрапило. У Курській області кацапи в полон переважно не брали, а знищували на місті. Але відома попередня кількість загиблих та зниклих безвісти - це десь 50-60 тис. українських вояків.
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26.05.2025 01:24 Ответить
Генштаб напевно не знає,що цапи закріпились вже на нашій території
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25.05.2025 17:07 Ответить
Генштаб про успішний успіх у Суджі буде розповідати навіть тоді, коли Суми в облозі будуть.
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25.05.2025 17:10 Ответить
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25.05.2025 17:08 Ответить
Так це все заради 971 полоненого було?

Бо за підсумками на сьогодні це єдиний результат, який є.
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25.05.2025 17:08 Ответить
А вам ще про від'ємні результати розказати? Так вони з вчорашнього дня виділені червоним кольором на карті Deepstate.
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25.05.2025 19:04 Ответить
Ті ушльопки, що потрапили до нас в полон, живуть як в Раю. А наші хлопці повертаючись з полону, шоколадку ділять по крупинкам і смакують, бо в рашці такого по три роки навіть не бачили.
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25.05.2025 17:10 Ответить
Безглузда операція, яка призвела до послабленняя фронту та втрати теріторії України, втрати техніки, людей, які могли би посилити оборону. Здобутка немає, але є купа втрат і це як завжди при цій владі
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25.05.2025 17:12 Ответить
І кон чен ий пригнав своїх собакоїдів для захисту курщини
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25.05.2025 18:12 Ответить
Безглузда це якщо з нашого боку дивитись, а як з кацапського то ... - можливо когось з наших полководців вони вже таємно нагородили за успішну операцію.
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26.05.2025 00:21 Ответить
Ясно. Ось для чого вона була призначена.
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25.05.2025 17:15 Ответить
Ну хочется похвалити себе ,а скільки загинуло і потрапили в полон наших кращих ?Це в той час як ворог успішно просувався на Донечині,ця операція булаб успішна як несподіваний прорив на територію ворога на місяць два ,але коли це перетворився в новий фронт вже на Сумському напрямку це все нівелює.
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25.05.2025 17:23 Ответить
Залужний був проти цієї авантюри, бо нахіба? Тепер ми знаєм, що полонені орки врдяться лише на курщині і за це не даль покласти кучу наших воїнів і техніки((
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25.05.2025 17:33 Ответить
Неймовірно: дотепер хвалити наперед провальну,де стільки еліти пішло.
А що все дається в порівнянні,то навіть ні слова про власні втрати.
Хоча, яке порівняння з касапами,які ніколи не рахувались з втратами, бо мають з чого брати.
Вони в Москві сотні москвичів отруїли газом,лиш би верх взяти над десятком чеченських моджахедів.
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25.05.2025 17:45 Ответить
Не пройшло і року а Волідька вже й основну мету операції виконує.Міняє курські землі на Сумщину.Оце мододчага , оце стратегіще! Прямо Буцефал!Кончений , прострочений,без гальм обнаглівший ушатаний нарік зі своїм кодлом глумує з українців..Зеленський, Єрмак, Умєров, Верещук - погляньте тільки на їхні заточки, кого ви з цими г..донами зібралися перемогти?
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25.05.2025 17:59 Ответить
А нащо туди взагалі лізли хтось може пояснити? Поклали своїх тисячі, техніку... Вийшли... Вова обіцяв що обміняємо цю територію на свою - і де обмін? Піаність не на що не здатний окрім порожніх обісцянок в очі лохторату. Сходили - щоб що? Замість цих 900 москалів було було 900 попів зібрати та віддати кацапам, або ригів...
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25.05.2025 18:01 Ответить
Жахлива цифра. Немає чим хвалитися. Більше того, з аналізу витрат і вигод, скільки загинуло/потрапило в полон? Де ця цифра?
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25.05.2025 18:04 Ответить
повна хєрня, а не операція! могли безперешкодно дійти до КАЕС і повністю її обнулити, але в жидів зЄлЄнскАвА і пукіна-шаломова зовсім інші "домовленості"...

подивився б я, як кацапи завили без КАЕС!
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25.05.2025 18:16 Ответить
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25.05.2025 18:43 Ответить
Загальне число радянських полонених дідів визначається в межах 5,2-5,75 млн. чоловік.

так що є над чим працювати
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25.05.2025 19:47 Ответить
От банять мене за те, що я непоштиво відношусь до інших коментаторів.
А як я повинен відноситись, наприклад, до ЯВНО кацапської скотини Олексій Петренко #551702 та інших йому подібних? Чомусь от таких відвертих кацапур ніхто не банить.
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25.05.2025 20:16 Ответить
Тут їх цілий виводок. Після закінчення КМБ Юра, можливо, попаде в нашу роту. Я тоді спробую з ним поговорити. Думаю, просто у нього нема часу на форуми, а модерн тут є просто для галочки
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25.05.2025 20:42 Ответить
Ну ось воно. Позитивним блогерам знайшли патужний аргумент. А то вони зовсім засмутились.
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25.05.2025 20:58 Ответить
 
 