За время Курской операции ВСУ взяли в плен 971 российского военного, - Генштаб
За время Курской операции украинские военные взяли в плен 971 российского оккупанта.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Для освобождения наших людей из вражеских застенков Силы обороны неустанно наполняют "обменный фонд" российскими солдатами и офицерами.
"Наиболее результативной в этом плане стала Курская наступательная операция. Так, в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил РФ. Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают активные действия на территории Курской области", - сказано в сообщении.
В Генштабе добавили, что количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными решениями.
"Курская кампания стала именно таким неожиданным и асимметричным ходом, успешность которого признана миром. Борьба продолжается. Борьба за наши территории и наших людей. Украина своих не бросит", - говорится в сообщении.
Большой обмен пленными
Напомним, что 25 мая состоялся третий этап обмена "1000 на 1000": Украина вернула из российского плена 303 защитников.
24 мая в Украину из российского плена вернулись еще 307 украинских военнослужащих. Это второй этап в рамках обмена в формате "1000 на 1000". В координационном штабе отметили, что 27 защитников Мариуполя вернулись сегодня в Украину из российской неволи.
23 мая было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских.
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В результаті бездарних дій керівництва ГШ ЗСУ і відвертого саботажу і зрадницької політики вищого керівництва держави не території Курської області в оточенні знаходиться біля 3 000 військовослужбовців ЗСУ. Жодних спроб деблокації і виведення за останній тиждень командування ЗСУ не проводило. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
Бо за підсумками на сьогодні це єдиний результат, який є.
А що все дається в порівнянні,то навіть ні слова про власні втрати.
Хоча, яке порівняння з касапами,які ніколи не рахувались з втратами, бо мають з чого брати.
Вони в Москві сотні москвичів отруїли газом,лиш би верх взяти над десятком чеченських моджахедів.
подивився б я, як кацапи завили без КАЕС!
так що є над чим працювати
А як я повинен відноситись, наприклад, до ЯВНО кацапської скотини Олексій Петренко #551702 та інших йому подібних? Чомусь от таких відвертих кацапур ніхто не банить.