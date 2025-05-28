Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" може відбутися після припинення вогню, - Зеленський

Обмін військовополоненими у форматі "всіх на всіх" може відбутися після припинення вогню. Втім Росія не завжди чесно виконує умови під час проведення обмінів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави зазначив, що росіяни не хочуть віддавати громадян інших країн на обмін. За його словами, Москва робить це, тому що хоче впливати на відносини між Росією і тими країнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час обміну "1000 на 1000" Україна повернула 15 в’язнів, яких Росія примусово депортувала

"Іноді їм потрібен тиск, іноді їм потрібно обміняти на своїх спецагентів, які перебувають у в'язницях в інших країнах. Тому ви ніколи не почуєте, що ми обмінюємо когось з Латинської Америки, наприклад. Бо вони не хочуть обмінювати жодних інших громадян", - сказав президент.

Зеленський також сказав, що РФ не хоче обмінювати громадян Білорусі, які воювали за Україну, чи політв'язнів. На його думку, росіяни не хочуть визнавати, що білоруси на боці України.

Президент додав, що передавав партнерам списки ув'язнених в РФ, це, зокрема, журналісти, політичні в'язні та іноземці. За його словами, такі списки отримали різні країни як з Латинської Америки, так і з Близького Сходу.

"Знаєте, у мене була розмова з кількома представниками Близького Сходу. Я не буду зараз говорити, яка це країна. Але я сказав, що це вже вдесяте я йому про це говорю. Це вже 10-й раз, коли я розповідаю про наших громадян-мусульман, які перебувають у російських в'язницях. Але мені ще нікого не передали. Я маю на увазі взагалі. Отже, всі мусульмани, яких ми обміняли, навіть мусульмани, їх обміняли через нас. Через Україну", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уперше військових із 46 частин звільнено з полону РФ, їх раніше жодного разу не було в списках на обмін, - Коордштаб

Зеленський сподівається, що обмін полонених у форматі "всіх на всіх" вдасться провести після припинення вогню.

"Тож із росіянами дуже складно працювати. Навіть під час обміну вони поводяться нечесно. Але ми у будь-якому разі намагатимемося. Коли ми говоримо "всіх на всіх", наприклад, модель "всіх на всіх". І я сподіваюся, що це станеться після припинення вогню. А "всіх на всіх" - це означає повернути всіх полонених", - додав президент.

Як повідомлялося, 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000".

У Координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський після завершення триденного обміну полоненими: Щоденно працюємо над збільшенням обмінного фонду