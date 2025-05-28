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Новини Обмін полоненими
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Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" може відбутися після припинення вогню, - Зеленський

Додому повернулися 303 захисники

Обмін військовополоненими у форматі "всіх на всіх" може відбутися після припинення вогню. Втім Росія не завжди чесно виконує умови під час проведення обмінів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава держави зазначив, що росіяни не хочуть віддавати громадян інших країн на обмін. За його словами, Москва робить це, тому що хоче впливати на відносини між Росією і тими країнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час обміну "1000 на 1000" Україна повернула 15 в’язнів, яких Росія примусово депортувала

"Іноді їм потрібен тиск, іноді їм потрібно обміняти на своїх спецагентів, які перебувають у в'язницях в інших країнах. Тому ви ніколи не почуєте, що ми обмінюємо когось з Латинської Америки, наприклад. Бо вони не хочуть обмінювати жодних інших громадян", - сказав президент.

Зеленський також сказав, що РФ не хоче обмінювати громадян Білорусі, які воювали за Україну, чи політв'язнів. На його думку, росіяни не хочуть визнавати, що білоруси на боці України.

Президент додав, що передавав партнерам списки ув'язнених в РФ, це, зокрема, журналісти, політичні в'язні та іноземці. За його словами, такі списки отримали різні країни як з Латинської Америки, так і з Близького Сходу.

"Знаєте, у мене була розмова з кількома представниками Близького Сходу. Я не буду зараз говорити, яка це країна. Але я сказав, що це вже вдесяте я йому про це говорю. Це вже 10-й раз, коли я розповідаю про наших громадян-мусульман, які перебувають у російських в'язницях. Але мені ще нікого не передали. Я маю на увазі взагалі. Отже, всі мусульмани, яких ми обміняли, навіть мусульмани, їх обміняли через нас. Через Україну", - пояснив він.

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Зеленський сподівається, що обмін полонених у форматі "всіх на всіх" вдасться провести після припинення вогню.

"Тож із росіянами дуже складно працювати. Навіть під час обміну вони поводяться нечесно. Але ми у будь-якому разі намагатимемося. Коли ми говоримо "всіх на всіх", наприклад, модель "всіх на всіх". І я сподіваюся, що це станеться після припинення вогню. А "всіх на всіх" - це означає повернути всіх полонених", - додав президент.

Як повідомлялося, 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000".

У Координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський після завершення триденного обміну полоненими: Щоденно працюємо над збільшенням обмінного фонду

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військовополонені (979) Зеленський Володимир (24222) обмін (1196)


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там цього, ватажок теросристів свої вимоги викотив. Володя, ти бачив?
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28.05.2025 12:59 Відповісти
Загальний вигляд і монологи цього Зеленського викликають огиду і ненависть в Українців більше за всіх московських пропагандистів разом взятих. Не показуйте і не озвучуйте його на люди! Краще випустіть десь на площі чи на вулиці, хай його розірвуть на дрібні клапті...
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28.05.2025 13:00 Відповісти
Может состояться,а может не состояться.зЕбалабол.Аби не мовчки.
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28.05.2025 13:02 Відповісти
Цензор, заткніть вже сьогодні цей фонтан...
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28.05.2025 13:16 Відповісти
Не буде ніякого припинення вогню та обміну всіх на всіх, не повторюй кацапську пропаганду!
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28.05.2025 13:25 Відповісти
Повний провал в інформаційному супровіду обміну полонених. Представник нашого штабу по обміну полонених офіцер ГУР, підлеглий буданова Андрій Юсов. Його знімають ЗМІ, він коментує, проголошує високі слова про турботу. І тут такий контраст з нашими полоненими. Вони - знеможені, замучені, худі, голодні. А зустрічає їх Юсов - істота з заплившим жиром обличчям і чималим пивним черевом. У кожного полоненого мимоволі промайне думка що цей Юсов , поки вони в бою, в полоні боролися за націю і своє життя, цей тиловий, жирний до неприємності в юсов жрав-пив, спав без міри, кувиркався з своєю кабанихою а тепер теревенить якусь високопарну херню. Та цей жиртрест пороху не нюхав, автомат від пістолета не відрізнить. Допустимо юсов страждає від ожиріння і не може відмовитися під час війни від жирної і солодкої жратви, бо зарплата в ГУР дозволяє йому жрать щоденно буженину вперемішку з коньяком і пивом. яка там дієта, він же воює в Києві виделкою і стаканом... Так знайдіть якогось пораненого ветерана чи маму , сестру дружину діючого чи загиблого бійця, нехай коментує обмін, а то на сальній морді юсова не видно жодної емпатії до полонених. Може вона теоретично і є у юсова, але наїдене сало не дозволяє її побачити. Я розумію. що такі посади в тилу обіймають лише улюбленці начальства, але ж всьому є межа. Не шкодуєте полонених, пожалійте хоч їхніх рідних, вони ніколи не повірять юсову, споглядаючи його сальні морду і живіт.
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28.05.2025 13:27 Відповісти
Це не людина, а ходячий генератор пустої словесної болтовні.
Зробимо мільярд дронів( а може ні).
Війна закінчится влітку 2г- го( а може ні)
Україна поміеяє всіх на всіх( а може ні).
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28.05.2025 13:27 Відповісти
коротка у вас память. а мільярд дерев??
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28.05.2025 14:39 Відповісти
Та, да, бабусяфони туди ж...
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28.05.2025 14:44 Відповісти
 
 