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Новини Обмін полоненими
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Під час обміну "1000 на 1000" Україна повернула 15 в’язнів, яких Росія примусово депортувала

Обмін полоненими 24 травня

Під час масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" Україна повернула 15 в'язнів, яких Росія примусово депортувала з колоній під час відступу з Херсонщини та Миколаївщини у 2022 році.

Про це повідомила юридична радниця організації "Захист в'язнів України" Ганна Скрипка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За її словами, засуджені перебували в колоніях на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей. Вони відбували покарання за різні злочини.

Після відступу з цих регіонів росіяни примусово депортували близько 1800 українських в'язнів та розмістили в інших колоніях в Росії та на окупованих територіях.

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Правозахисники вважають, що тим самим Росія порушила міжнародне гуманітарне право і вчинила воєнний злочин.

Скрипка зазначила, що з 2022 року вдалося повернути близько 380 в'язнів. Під час останнього обміну Україна повернула ще щонайменше 15 таких засуджених.

Строк їхнього перебування в Росії зарахували в термін ув'язнення.

Скрипка додала, що троє полонених після звільнення відправилися в СІЗО і продовжать відбувати покарання. У решти строк ув'язнення закінчився, і вони вільні.

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Як повідомлялося, 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000".

У Координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.

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Автор: 

обмін (1194) в’язні (336) полонені (2291)


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зеленого полку прибуло
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27.05.2025 23:35 Відповісти
Потужно!!!!
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28.05.2025 00:33 Відповісти
Во время обмена "1000 на 1000" нет ни одного бойца «Азова».Прокопенко В профиле Facebook прямо написал: что «отсутствие хотя бы одного бойца «Азова» среди 1000 перечисленных лиц - позор для всей страны».
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28.05.2025 00:40 Відповісти
Цивільні , в'язні на передодні окупації? таким чином в них необмежений ресурс , з тих самих ждунов, які після обміну можуть через третє коло повернутись в рф
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28.05.2025 01:03 Відповісти
Цікаво, якби кацапи, замість 1000 українських полонених, передали нам 1000 садових гномів, у відповідальних за обмін осіб, теж ніяких заперечень не виникло?
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28.05.2025 01:08 Відповісти
це пздц! і жодного азовця!
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28.05.2025 01:29 Відповісти
Патужна, впарили как лохам непонятно кого. Зато видосики записали и прлпиарились. За обмен и списки лично буданга отвечал?
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28.05.2025 01:30 Відповісти
враховуючи кількість українців на окупованих землях, у кацапів - необмежений обмінний фонд..
Московія - кончене, людожерське, злоякісне утворення народців-кріпаків, щасливих від величі своєї ницості-гнидості..
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28.05.2025 04:00 Відповісти
 
 