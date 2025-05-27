Під час обміну "1000 на 1000" Україна повернула 15 в’язнів, яких Росія примусово депортувала

Під час масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" Україна повернула 15 в'язнів, яких Росія примусово депортувала з колоній під час відступу з Херсонщини та Миколаївщини у 2022 році.

Про це повідомила юридична радниця організації "Захист в'язнів України" Ганна Скрипка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За її словами, засуджені перебували в колоніях на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей. Вони відбували покарання за різні злочини.

Після відступу з цих регіонів росіяни примусово депортували близько 1800 українських в'язнів та розмістили в інших колоніях в Росії та на окупованих територіях.

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Правозахисники вважають, що тим самим Росія порушила міжнародне гуманітарне право і вчинила воєнний злочин.

Скрипка зазначила, що з 2022 року вдалося повернути близько 380 в'язнів. Під час останнього обміну Україна повернула ще щонайменше 15 таких засуджених.

Строк їхнього перебування в Росії зарахували в термін ув'язнення.

Скрипка додала, що троє полонених після звільнення відправилися в СІЗО і продовжать відбувати покарання. У решти строк ув'язнення закінчився, і вони вільні.

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Як повідомлялося, 25 травня відбувся третій етап обміну "1000 на 1000": Україна повернула з російського полону 303 захисників.

24 травня до України з російського полону повернулись ще 307 українських військовослужбовців. Це другий етап в рамках обміну у форматі "1000 на 1000".

У Координаційному штабі зазначили, що 27 оборонців Маріуполя повернулися до України з російської неволі.

23 травня було визволено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільні.

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