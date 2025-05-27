Обмін "1000 на 1000": військовополонених КНДР не було у списках
Північнокорейські військові, які перебувають у полоні в Україні, не брали участі в нещодавньому масштабному обміні військовополоненими у форматі "1000 на 1000" між Києвом і Москвою.
Про це повідомляє Yonhap, передає Цензор.НЕТ.
Двоє солдатів на прізвища Рі й Пек, відповідно, не були включені до списку військовослужбовців, яких обміняли між Україною і Росією з п'ятниці по неділю, повідомив депутат південнокорейського парламенту Ю Йон-вон.
За його словами, вони не були включені в останній обмін на прохання Сеула до Києва.
Зазначається, що Південна Корея готова прийняти їх, якщо вони захочуть перейти на її бік. Один із полонених — Рі висловив бажання переїхати до Південної Кореї.
Як пише видання, депутат зустрічався з обома солдатами під час візиту в Україну в лютому.
За його словами, Рі боїться репатріації до Північної Кореї через загрозу покарання для себе та своєї родини.
Що передувало?
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передавати диктатору КНДР Кім Чен Ину його солдатів, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони захопили в полон двох КНДРівців. Вони вже спілкуються з СБУ.
Згодом у СБУ повідомили, що проводять слідчі дії з полоненими КНДРівцями.
Також повідомлялося, що оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області РФ.
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