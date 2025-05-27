Обмін "1000 на 1000": військовополонених КНДР не було у списках

Північнокорейські військові, які перебувають у полоні в Україні, не брали участі в нещодавньому масштабному обміні військовополоненими у форматі "1000 на 1000" між Києвом і Москвою.

Про це повідомляє Yonhap, передає Цензор.НЕТ.

Двоє солдатів на прізвища Рі й Пек, відповідно, не були включені до списку військовослужбовців, яких обміняли між Україною і Росією з п'ятниці по неділю, повідомив депутат південнокорейського парламенту Ю Йон-вон.

За його словами, вони не були включені в останній обмін на прохання Сеула до Києва.

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Зазначається, що Південна Корея готова прийняти їх, якщо вони захочуть перейти на її бік. Один із полонених — Рі висловив бажання переїхати до Південної Кореї.

Як пише видання, депутат зустрічався з обома солдатами під час візиту в Україну в лютому.

За його словами, Рі боїться репатріації до Північної Кореї через загрозу покарання для себе та своєї родини.

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Що передувало?

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передавати диктатору КНДР Кім Чен Ину його солдатів, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони захопили в полон двох КНДРівців. Вони вже спілкуються з СБУ.

Згодом у СБУ повідомили, що проводять слідчі дії з полоненими КНДРівцями.

Також повідомлялося, що оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області РФ.

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