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Новини Обмін полоненими Полонені військові КНДР
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Обмін "1000 на 1000": військовополонених КНДР не було у списках

Полонених військових КНДР не передали під час обміну 1000 на 1000

Північнокорейські військові, які перебувають у полоні в Україні, не брали участі в нещодавньому масштабному обміні військовополоненими у форматі "1000 на 1000" між Києвом і Москвою.

Про це повідомляє Yonhap, передає Цензор.НЕТ.

Двоє солдатів на прізвища Рі й Пек, відповідно, не були включені до списку військовослужбовців, яких обміняли між Україною і Росією з п'ятниці по неділю, повідомив депутат південнокорейського парламенту Ю Йон-вон.

За його словами, вони не були включені в останній обмін на прохання Сеула до Києва.

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Зазначається, що Південна Корея готова прийняти їх, якщо вони захочуть перейти на її бік. Один із полонених — Рі висловив бажання переїхати до Південної Кореї.

Як пише видання, депутат зустрічався з обома солдатами під час візиту в Україну в лютому.

За його словами, Рі боїться репатріації до Північної Кореї через загрозу покарання для себе та своєї родини.

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Що передувало?

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передавати диктатору КНДР Кім Чен Ину його солдатів, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони захопили в полон двох КНДРівців. Вони вже спілкуються з СБУ.

Згодом у СБУ повідомили, що проводять слідчі дії з полоненими КНДРівцями.

Також повідомлялося, що оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у Курській області РФ.

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військовополонені (978) КНДР (1245) обмін (1194)


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Командир 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Денис Прокопенко публично возмутился тем, что среди тысячи освобожденных нет ни одного его бойца. На своей странице в Facebook он прямо написал: «Никаких азовцев. Среди тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного бойца «Азова». Вместо них вернулся негодяй, который попросил у охраны нож, чтобы порезать наших ребят».
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27.05.2025 15:51 Відповісти
А ще комкорпуса "Азов" сказав що московія плювала на омського контрактника і зацікавлена в обміні наших бійців на свою агентуру в Україні.
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27.05.2025 16:18 Відповісти
Залишили на відгодівлю?
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27.05.2025 16:52 Відповісти
від"їдаються
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27.05.2025 17:00 Відповісти
Їх вже заочно розстріляли за зраду ВОШЬдя .
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27.05.2025 17:10 Відповісти
 
 