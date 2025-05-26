У Коордштабі пояснили визволення з полону зрадника Тараненка: Україна не впливала на списки РФ, ним займуться правоохоронці. ФОТО

У межах обміну полоненими в форматі "1000 на 1000" з ворожого полону було визволено Анатолія Тараненка - українського військового, який у 2021 році сам, ймовірно, перейшов на бік Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у коментарі Суспільному заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Як зазначається, Тараненка зафільмувала низка медіа під час обміну - він швидко з автобуса вирушив усередину медзакладу. З пресою військовий не спілкувався. Крім того, згідно зі списками армійців, яких Росія нібито передала Україні (українська сторона офіційно не публікувала списків, йдеться про ті, які опублікували російські видання. - Ред.), під номером 746 також можна побачити ім'я "Анатолій Тараненко".

Встановленням особи Тараненка та підтвердженням звинувачень займаються слідчі, повідомив Андрій Юсов.

Також він розповів, яким чином військовий міг потрапити до списків на обмін. Так, за словами Юсова, Україна не могла вплинути на списки, зокрема і через короткий термін часу - наймасштабніший обмін підготували та провели менш як за тиждень.

"Ми не могли впливати на списки. Росія передала тих, кого готова була передати, Україна також. Далі, робота правоохоронних органів і, в разі, підтвердження тієї, чи іншої інформації, відповідне реагування правоохоронних органів, згідно з чинним законодавством", - заявив Юсов.

Юсов також додав, українська сторона робить все можливе, аби повернути кожного українця, але вплинути на Росію Україна не може.

Раніше командир 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" Денис (Редіс) Прокопенко заявив, що в межах масштабного обміну "1000 на 1000" не обміняли жодного "азовця", втім з полону повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців