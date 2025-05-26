УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11499 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обмін полоненими
10 272 36

У Коордштабі пояснили визволення з полону зрадника Тараненка: Україна не впливала на списки РФ, ним займуться правоохоронці. ФОТО

У межах обміну полоненими в форматі "1000 на 1000" з ворожого полону було визволено Анатолія Тараненка - українського військового, який у 2021 році сам, ймовірно, перейшов на бік Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у коментарі Суспільному заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Як зазначається, Тараненка зафільмувала низка медіа під час обміну - він швидко з автобуса вирушив усередину медзакладу. З пресою військовий не спілкувався. Крім того, згідно зі списками армійців, яких Росія нібито передала Україні (українська сторона офіційно не публікувала списків, йдеться про ті, які опублікували російські видання. - Ред.), під номером 746 також можна побачити ім'я "Анатолій Тараненко".

Анатолій Тараненко зрадник

Встановленням особи Тараненка та підтвердженням звинувачень займаються слідчі, повідомив Андрій Юсов.

Також він розповів, яким чином військовий міг потрапити до списків на обмін. Так, за словами Юсова, Україна не могла вплинути на списки, зокрема і через короткий термін часу - наймасштабніший обмін підготували та провели менш як за тиждень.

"Ми не могли впливати на списки. Росія передала тих, кого готова була передати, Україна також. Далі, робота правоохоронних органів і, в разі, підтвердження тієї, чи іншої інформації, відповідне реагування правоохоронних органів, згідно з чинним законодавством", - заявив Юсов.

Юсов також додав, українська сторона робить все можливе, аби повернути кожного українця, але вплинути на Росію Україна не може.

Раніше командир 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" Денис (Редіс) Прокопенко заявив, що в межах масштабного обміну "1000 на 1000" не обміняли жодного "азовця", втім з полону повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців

Автор: 

військовополонені (979) обмін (1196) державна зрада (1712) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (20)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
Зеленський про підготовку до обміну "1000 на 1000": Перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища Джерело: https://censor.net/ua/n3553600

І шо, перевірили пи.доболи. Ніхто і нікого не перевіряв.
показати весь коментар
26.05.2025 13:40
+19
Це п..ць
показати весь коментар
26.05.2025 13:35
+17
Рашисти підготували "засланого козачка"-диверсанта, щоби він на вільній території України отаборився та продовжив свою диверсійну й підривну діяльність проти власного народу і держави.
показати весь коментар
26.05.2025 13:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це п..ць
показати весь коментар
26.05.2025 13:35 Відповісти
"Ми не могли впливати на списки.".... ... "НЕ ВЕРЮ!"
показати весь коментар
26.05.2025 13:36 Відповісти
Немає жодної різниці. Ось тут буде доцільна класика: какаяразніца. Ця влада вже неодноразово доводила свою повну некомпетентність.
показати весь коментар
26.05.2025 13:40 Відповісти
Не некомпетентність, а ворожість до українців.
показати весь коментар
26.05.2025 16:52 Відповісти
Рашисти підготували "засланого козачка"-диверсанта, щоби він на вільній території України отаборився та продовжив свою диверсійну й підривну діяльність проти власного народу і держави.
показати весь коментар
26.05.2025 13:36 Відповісти
Якби "готували" - то ніде-б не афішували... Досить згадать - як готували до засилки "Гадю"... Таку "патріотку" з себе корчила!...
показати весь коментар
26.05.2025 13:45 Відповісти
Так та "Гадя" закладену у неї рашистську програму повністю виконала: дискредитувала деяких українських віп-політиків, посіяла срач в політикумі та цинізм і зневіру українців в незламних героях, що будучи в полоні, пройшли гучні судові процеси та продовжують боротись з пітьмою.
При цьому всьому Зірку Героя України з неї ніхто не знімав.
показати весь коментар
26.05.2025 15:10 Відповісти
Наче розумний чоловік був, а таку дурню пишеш.
показати весь коментар
26.05.2025 16:11 Відповісти
А я в тобі й не сумніваюся - не був ти розумним, і розумним ніколи не станеш ... Два роки пробув на "Цензорі" - і нікого не зацікавив...
показати весь коментар
26.05.2025 16:30 Відповісти
а на що ви впливаєте? в принципі
показати весь коментар
26.05.2025 13:37 Відповісти
Щоб не дай Бог повернулися " Азовці "!!! Це ж патріоти, а патріоти цій владі заважатимуть!!!
показати весь коментар
26.05.2025 14:47 Відповісти
А навіщо расєя його передала нам, якщо він не хотів? Чи може хотів?
показати весь коментар
26.05.2025 13:38 Відповісти
Я вам не скажу про всю Одессу Россию.
Но у нас кацапы, которые сами(опер написал) добровольносдались в плен якобы имеют право выбора идти на обмен. Тех кого пленили принудительно, поедут на обмен когда решит тот же опер
показати весь коментар
26.05.2025 14:36 Відповісти
короче весь шлак нам обратно на прокормку вернули.....
показати весь коментар
26.05.2025 13:39 Відповісти
Зеленський про підготовку до обміну "1000 на 1000": Перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища Джерело: https://censor.net/ua/n3553600

І шо, перевірили пи.доболи. Ніхто і нікого не перевіряв.
показати весь коментар
26.05.2025 13:40 Відповісти
зЄлєпукін, як Трамп ******* і не моргає!!! Маємо дебіла у керма, що ж тут зробиш!!!
показати весь коментар
26.05.2025 14:50 Відповісти
Якшо він 2021 р перейшов до кацапів - то звідки його такого "красавца" вицарапали? - з передової? - з полону?
показати весь коментар
26.05.2025 13:40 Відповісти
Було б добре якби за цього урода віддали какЦапам також урода, татарова.
показати весь коментар
26.05.2025 13:41 Відповісти
Ви ж передали соратника медведчука, за якого могли запросити кількох азовців.
показати весь коментар
26.05.2025 13:43 Відповісти
Ты не панимаешь, эта другое... Мы нимагли влиять ни на что, это палучилась случайна😁
показати весь коментар
26.05.2025 14:39 Відповісти
та 100% родич якогось риги з опи. пдр різав і катував наших воїнів
показати весь коментар
26.05.2025 13:46 Відповісти
Зеля ще до повномасштабки любив міняти полонених орків та таксистів та маргиналів з Донецька
показати весь коментар
26.05.2025 13:47 Відповісти
а що скаже трамп про мальчіка в трусіках
показати весь коментар
26.05.2025 13:47 Відповісти
показовий суд над колорадським сєпаром
показати весь коментар
26.05.2025 13:49 Відповісти
Списки повинні постійно лежати на столі нашого омбудсмена ,
а не готувати їх в останню хвилину !!
Зелену шоблу це не цікавить !
показати весь коментар
26.05.2025 13:49 Відповісти
Підозрюю що "українська сторона" на нічкі списки не впливає а тупо підписує що рашка складає
показати весь коментар
26.05.2025 13:49 Відповісти
Ваша пропозиція?
показати весь коментар
26.05.2025 13:50 Відповісти
А я є верховним,головою гур, мзс,сбу,чи секратарем рнбо?
показати весь коментар
26.05.2025 13:53 Відповісти
Вертайте його взад при наступному обміні. Тільки після пожиттєвого вироку.
показати весь коментар
26.05.2025 13:49 Відповісти
скоро і дрг так закинуть якщо не впливати
показати весь коментар
26.05.2025 13:53 Відповісти
Ми не могли впливати на списки. Росія передала тих, кого готова була передати, а ми як "слуги куйла в Україні" зобовязалися приймати всіх, кого пропонує нам наш рашистський роботодавець...Ми ,також,передали тих,кого затребував куйло, зрадників України завербованих 3,14дерацією
показати весь коментар
26.05.2025 14:02 Відповісти
Патужна. За неделю проверить список это конечно было сложно. Это же не видосики пилять да буданга
показати весь коментар
26.05.2025 14:38 Відповісти
Тобто ви на списки не впливали. Ви бл*ді віддали соратника медведчука і іншу падаль яку свинособаки захотіли. Чи за соратника медведчука просто хтось з ОП взяв гроші...
показати весь коментар
26.05.2025 15:26 Відповісти
Так кацапи замість наших військових будуть підсовувати якись незрозумілих осіб. Якось дивно не впливати на списки для обміну.
показати весь коментар
26.05.2025 16:48 Відповісти
Зато як Зе піарився на цьому обміну! А виявилось,що від нього нічого не залежало і він ні в чому не приймав участі,крім подачі автобусів.Це ще раз показує його натуру - тільки піар і рейтинг,і кожен день світитися на екрані.Він наркозалежний від цього.
показати весь коментар
27.05.2025 07:31 Відповісти
 
 