В Коордштабе объяснили освобождение из плена предателя Тараненко: Украина не влияла на списки РФ, им займутся правоохранители. ФОТО

В рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000" из вражеского плена был освобожден Анатолий Тараненко - украинский военный, который в 2021 году сам, вероятно, перешел на сторону России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии Суспільному заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Как отмечается, Тараненко снял ряд медиа во время обмена - он быстро из автобуса отправился внутрь медучреждения. С прессой военный не общался. Кроме того, согласно спискам армейцев, которых Россия якобы передала Украине (украинская сторона официально не публиковала списков, речь идет о тех, которые опубликовали российские издания. - Ред.), под номером 746 также можно увидеть имя "Анатолий Тараненко".

Установлением личности Тараненко и подтверждением обвинений занимаются следователи, сообщил Андрей Юсов.

Также он рассказал, каким образом военный мог попасть в списки на обмен. Так, по словам Юсова, Украина не могла повлиять на списки, в том числе, и из-за короткого срока времени - самый масштабный обмен подготовили и провели менее, чем за неделю.

"Мы не могли влиять на списки. Россия передала тех, кого готова была передать, Украина - также. Далее - работа правоохранительных органов и, в случае подтверждения той или иной информации, соответствующее реагирование правоохранительных органов согласно действующему законодательству", - заявил Юсов.

Юсов также добавил, украинская сторона делает все возможное, чтобы вернуть каждого украинца, но повлиять на Россию Украина не может.

Ранее командир 12 бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" Денис (Редис) Прокопенко заявил, что в рамках масштабного обмена "1000 на 1000" не обменяли ни одного "азовца", но из плена вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов