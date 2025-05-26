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Новости Фото Обмен пленными
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В Коордштабе объяснили освобождение из плена предателя Тараненко: Украина не влияла на списки РФ, им займутся правоохранители. ФОТО

В рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000" из вражеского плена был освобожден Анатолий Тараненко - украинский военный, который в 2021 году сам, вероятно, перешел на сторону России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии Суспільному заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Как отмечается, Тараненко снял ряд медиа во время обмена - он быстро из автобуса отправился внутрь медучреждения. С прессой военный не общался. Кроме того, согласно спискам армейцев, которых Россия якобы передала Украине (украинская сторона официально не публиковала списков, речь идет о тех, которые опубликовали российские издания. - Ред.), под номером 746 также можно увидеть имя "Анатолий Тараненко".

Анатолий Тараненко предатель

Установлением личности Тараненко и подтверждением обвинений занимаются следователи, сообщил Андрей Юсов.

Также он рассказал, каким образом военный мог попасть в списки на обмен. Так, по словам Юсова, Украина не могла повлиять на списки, в том числе, и из-за короткого срока времени - самый масштабный обмен подготовили и провели менее, чем за неделю.

"Мы не могли влиять на списки. Россия передала тех, кого готова была передать, Украина - также. Далее - работа правоохранительных органов и, в случае подтверждения той или иной информации, соответствующее реагирование правоохранительных органов согласно действующему законодательству", - заявил Юсов.

Юсов также добавил, украинская сторона делает все возможное, чтобы вернуть каждого украинца, но повлиять на Россию Украина не может.

Ранее командир 12 бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" Денис (Редис) Прокопенко заявил, что в рамках масштабного обмена "1000 на 1000" не обменяли ни одного "азовца", но из плена вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов

Автор: 

военнопленные (1106) обмен (1411) государственная измена (1564) Координационный штаб (18)


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Топ комментарии
+28
Зеленський про підготовку до обміну "1000 на 1000": Перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища Джерело: https://censor.net/ua/n3553600

І шо, перевірили пи.доболи. Ніхто і нікого не перевіряв.
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26.05.2025 13:40
+17
Це п..ць
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26.05.2025 13:35
+12
"Ми не могли впливати на списки.".... ... "НЕ ВЕРЮ!"
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26.05.2025 13:36
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Це п..ць
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26.05.2025 13:35 Ответить
"Ми не могли впливати на списки.".... ... "НЕ ВЕРЮ!"
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26.05.2025 13:36 Ответить
Немає жодної різниці. Ось тут буде доцільна класика: какаяразніца. Ця влада вже неодноразово доводила свою повну некомпетентність.
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26.05.2025 13:40 Ответить
Рашисти підготували "засланого козачка"-диверсанта, щоби він на вільній території України отаборився та продовжив свою диверсійну й підривну діяльність проти власного народу і держави.
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26.05.2025 13:36 Ответить
Якби "готували" - то ніде-б не афішували... Досить згадать - як готували до засилки "Гадю"... Таку "патріотку" з себе корчила!...
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26.05.2025 13:45 Ответить
Так та "Гадя" закладену у неї рашистську програму повністю виконала: дискредитувала деяких українських віп-політиків, посіяла срач в політикумі та цинізм і зневіру українців в незламних героях, що будучи в полоні, пройшли гучні судові процеси та продовжують боротись з пітьмою.
При цьому всьому Зірку Героя України з неї ніхто не знімав.
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26.05.2025 15:10 Ответить
Наче розумний чоловік був, а таку дурню пишеш.
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26.05.2025 16:11 Ответить
А я в тобі й не сумніваюся - не був ти розумним, і розумним ніколи не станеш ... Два роки пробув на "Цензорі" - і нікого не зацікавив...
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26.05.2025 16:30 Ответить
а на що ви впливаєте? в принципі
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26.05.2025 13:37 Ответить
Щоб не дай Бог повернулися " Азовці "!!! Це ж патріоти, а патріоти цій владі заважатимуть!!!
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26.05.2025 14:47 Ответить
А навіщо расєя його передала нам, якщо він не хотів? Чи може хотів?
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26.05.2025 13:38 Ответить
Я вам не скажу про всю Одессу Россию.
Но у нас кацапы, которые сами(опер написал) добровольносдались в плен якобы имеют право выбора идти на обмен. Тех кого пленили принудительно, поедут на обмен когда решит тот же опер
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26.05.2025 14:36 Ответить
короче весь шлак нам обратно на прокормку вернули.....
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26.05.2025 13:39 Ответить
Зеленський про підготовку до обміну "1000 на 1000": Перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища Джерело: https://censor.net/ua/n3553600

І шо, перевірили пи.доболи. Ніхто і нікого не перевіряв.
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26.05.2025 13:40 Ответить
зЄлєпукін, як Трамп ******* і не моргає!!! Маємо дебіла у керма, що ж тут зробиш!!!
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26.05.2025 14:50 Ответить
Якшо він 2021 р перейшов до кацапів - то звідки його такого "красавца" вицарапали? - з передової? - з полону?
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26.05.2025 13:40 Ответить
Було б добре якби за цього урода віддали какЦапам також урода, татарова.
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26.05.2025 13:41 Ответить
Ви ж передали соратника медведчука, за якого могли запросити кількох азовців.
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26.05.2025 13:43 Ответить
Ты не панимаешь, эта другое... Мы нимагли влиять ни на что, это палучилась случайна😁
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26.05.2025 14:39 Ответить
та 100% родич якогось риги з опи. пдр різав і катував наших воїнів
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26.05.2025 13:46 Ответить
Зеля ще до повномасштабки любив міняти полонених орків та таксистів та маргиналів з Донецька
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26.05.2025 13:47 Ответить
а що скаже трамп про мальчіка в трусіках
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26.05.2025 13:47 Ответить
показовий суд над колорадським сєпаром
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26.05.2025 13:49 Ответить
Списки повинні постійно лежати на столі нашого омбудсмена ,
а не готувати їх в останню хвилину !!
Зелену шоблу це не цікавить !
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26.05.2025 13:49 Ответить
Підозрюю що "українська сторона" на нічкі списки не впливає а тупо підписує що рашка складає
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26.05.2025 13:49 Ответить
Ваша пропозиція?
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26.05.2025 13:50 Ответить
А я є верховним,головою гур, мзс,сбу,чи секратарем рнбо?
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26.05.2025 13:53 Ответить
Вертайте його взад при наступному обміні. Тільки після пожиттєвого вироку.
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26.05.2025 13:49 Ответить
скоро і дрг так закинуть якщо не впливати
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26.05.2025 13:53 Ответить
Ми не могли впливати на списки. Росія передала тих, кого готова була передати, а ми як "слуги куйла в Україні" зобовязалися приймати всіх, кого пропонує нам наш рашистський роботодавець...Ми ,також,передали тих,кого затребував куйло, зрадників України завербованих 3,14дерацією
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26.05.2025 14:02 Ответить
Патужна. За неделю проверить список это конечно было сложно. Это же не видосики пилять да буданга
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26.05.2025 14:38 Ответить
Тобто ви на списки не впливали. Ви бл*ді віддали соратника медведчука і іншу падаль яку свинособаки захотіли. Чи за соратника медведчука просто хтось з ОП взяв гроші...
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26.05.2025 15:26 Ответить
 
 