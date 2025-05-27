Обмен "1000 на 1000": военнопленных КНДР не было в списках

Северокорейские военные, находящиеся в плену в Украине, не участвовали в недавнем масштабном обмене военнопленными в формате "1000 на 1000" между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает Yonhap, передает Цензор.НЕТ.

Двое солдат по фамилиям Ри и Пэк, соответственно, не были включены в список военнослужащих, которых обменяли между Украиной и Россией с пятницы по воскресенье, сообщил депутат южнокорейского парламента Ю Йон-вон.

По его словам, они не были включены в последний обмен по просьбе Сеула к Киеву.

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Отмечается, что Южная Корея готова принять их, если они захотят перейти на ее сторону. Один из пленных - Ри выразил желание переехать в Южную Корею.

Как пишет издание, депутат встречался с обоими солдатами во время визита в Украину в феврале.

По его словам, Ри боится репатриации в Северную Корею из-за угрозы наказания для себя и своей семьи.

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Что предшествовало?

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

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