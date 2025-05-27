Обмен "1000 на 1000": военнопленных КНДР не было в списках
Северокорейские военные, находящиеся в плену в Украине, не участвовали в недавнем масштабном обмене военнопленными в формате "1000 на 1000" между Киевом и Москвой.
Об этом сообщает Yonhap, передает Цензор.НЕТ.
Двое солдат по фамилиям Ри и Пэк, соответственно, не были включены в список военнослужащих, которых обменяли между Украиной и Россией с пятницы по воскресенье, сообщил депутат южнокорейского парламента Ю Йон-вон.
По его словам, они не были включены в последний обмен по просьбе Сеула к Киеву.
Отмечается, что Южная Корея готова принять их, если они захотят перейти на ее сторону. Один из пленных - Ри выразил желание переехать в Южную Корею.
Как пишет издание, депутат встречался с обоими солдатами во время визита в Украину в феврале.
По его словам, Ри боится репатриации в Северную Корею из-за угрозы наказания для себя и своей семьи.
Что предшествовало?
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.
Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.
Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.
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