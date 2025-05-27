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Новости Обмен пленными Пленные военные КНДР
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Обмен "1000 на 1000": военнопленных КНДР не было в списках

Пленных военных КНДР не передали во время обмена 1000 на 1000

Северокорейские военные, находящиеся в плену в Украине, не участвовали в недавнем масштабном обмене военнопленными в формате "1000 на 1000" между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает Yonhap, передает Цензор.НЕТ.

Двое солдат по фамилиям Ри и Пэк, соответственно, не были включены в список военнослужащих, которых обменяли между Украиной и Россией с пятницы по воскресенье, сообщил депутат южнокорейского парламента Ю Йон-вон.

По его словам, они не были включены в последний обмен по просьбе Сеула к Киеву.

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Отмечается, что Южная Корея готова принять их, если они захотят перейти на ее сторону. Один из пленных - Ри выразил желание переехать в Южную Корею.

Как пишет издание, депутат встречался с обоими солдатами во время визита в Украину в феврале.

По его словам, Ри боится репатриации в Северную Корею из-за угрозы наказания для себя и своей семьи.

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Что предшествовало?

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

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Командир 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Денис Прокопенко публично возмутился тем, что среди тысячи освобожденных нет ни одного его бойца. На своей странице в Facebook он прямо написал: «Никаких азовцев. Среди тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного бойца «Азова». Вместо них вернулся негодяй, который попросил у охраны нож, чтобы порезать наших ребят».
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27.05.2025 15:51 Ответить
А ще комкорпуса "Азов" сказав що московія плювала на омського контрактника і зацікавлена в обміні наших бійців на свою агентуру в Україні.
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27.05.2025 16:18 Ответить
Залишили на відгодівлю?
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27.05.2025 16:52 Ответить
від"їдаються
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27.05.2025 17:00 Ответить
Їх вже заочно розстріляли за зраду ВОШЬдя .
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27.05.2025 17:10 Ответить
 
 