КНДР поставила России 6 млн снарядов, - глава СВР Иващенко

С начала полномасштабной войны против Украины Россия получила от Северной Кореи в целом шесть миллионов снарядов.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Говоря о производстве боеприпасов в РФ, Иващенко отметил, что в течение года российские заводы выпускают совокупно "около 3 миллионов снарядов 122-го, 152-го калибра".

"Еще 2,5-3 миллиона берут у КНДР. С начала войны взяли у них уже шесть миллионов снарядов", - рассказал глава СВР.

Также он рассказал, что от КНДР была поставка самоходных артиллерийских установок 170 мм М1989 Koksan и реактивных систем залпового огня М1991 калибром 240 мм - это 120 единиц одного типа и 120 единиц другого типа.

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По словам Иващенко, взамен за оружие Пхеньян получает от Москвы ракетные и космические технологии.

"Мы знаем, что Северная Корея начала поставлять в Россию специалистов с соответствующим образованием для предприятий ВПК, в частности, самолетостроения. Из КНДР поставляется и рабочая сила для сельского хозяйства, строительства домов и дорог. Пхеньян в прошлом году направил в Россию 13,8 тысячи своих рабочих", - рассказал глава СВР.

Кроме этого, Иващенко отметил, что несмотря на участие военных из КНДР в боях на территории Курской области, "на оккупированных территориях Украины мы их не фиксировали, но артиллерия их уже появлялась на Херсонском и других направлениях".

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