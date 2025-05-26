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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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КНДР поставила России 6 млн снарядов, - глава СВР Иващенко

Всего от КНДР Россия уже получила 6 млн снарядов.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия получила от Северной Кореи в целом шесть миллионов снарядов.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Говоря о производстве боеприпасов в РФ, Иващенко отметил, что в течение года российские заводы выпускают совокупно "около 3 миллионов снарядов 122-го, 152-го калибра".

"Еще 2,5-3 миллиона берут у КНДР. С начала войны взяли у них уже шесть миллионов снарядов", - рассказал глава СВР.

Также он рассказал, что от КНДР была поставка самоходных артиллерийских установок 170 мм М1989 Koksan и реактивных систем залпового огня М1991 калибром 240 мм - это 120 единиц одного типа и 120 единиц другого типа.

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По словам Иващенко, взамен за оружие Пхеньян получает от Москвы ракетные и космические технологии.

"Мы знаем, что Северная Корея начала поставлять в Россию специалистов с соответствующим образованием для предприятий ВПК, в частности, самолетостроения. Из КНДР поставляется и рабочая сила для сельского хозяйства, строительства домов и дорог. Пхеньян в прошлом году направил в Россию 13,8 тысячи своих рабочих", - рассказал глава СВР.

Кроме этого, Иващенко отметил, что несмотря на участие военных из КНДР в боях на территории Курской области, "на оккупированных территориях Украины мы их не фиксировали, но артиллерия их уже появлялась на Херсонском и других направлениях".

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Автор: 

боеприпасы (2354) КНДР (1219) россия (96001)


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Топ комментарии
+2
Щось забагато Іващенко розкудахтався. Лаври клоуна Буданова спати на дають? Як якась розвідка, за прикладом зеленого піаніста надо потужний фонтан відкривати. П.С. Да ми зрозуміли, все погано, нада заканчівать.
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26.05.2025 18:17
+1
готовится тварь к перемирию...
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26.05.2025 18:10
+1
А тепер угадайте, якій зі сторін давали гарантії безпеки.
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26.05.2025 18:10
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готовится тварь к перемирию...
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26.05.2025 18:10 Ответить
А тепер угадайте, якій зі сторін давали гарантії безпеки.
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26.05.2025 18:10 Ответить
Але деяки роблять вигляд що не помічають співпрацю двох диктаторів, і до чого це пріведе.

Південна Корея, Японія агов ?
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26.05.2025 18:11 Ответить
а Україна мовчки підмилася бо приймає з усіх боків.
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26.05.2025 18:12 Ответить
Щось забагато Іващенко розкудахтався. Лаври клоуна Буданова спати на дають? Як якась розвідка, за прикладом зеленого піаніста надо потужний фонтан відкривати. П.С. Да ми зрозуміли, все погано, нада заканчівать.
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26.05.2025 18:17 Ответить
Виявляється, потенціал школяра з личком дебіла перевищує можливості потужного Заходу!
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26.05.2025 18:21 Ответить
Еех (не з тими дружили до війни(
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26.05.2025 18:22 Ответить
Цю службу розвідки в якому році заснували? в 25-му?
Де була ця служба розвідки напочатку 22-го? Чому не давали усім медіа інтерв'ю - що завтра, громадяни, вам триндець.
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26.05.2025 18:24 Ответить
Цю службу розвідки в якому році заснували?

Первые украинские разведчики с 91-го внедрились в высшие эшелоны власти СНГ, Европы, США, и Азии. У нас только с Африкой были проблемы, но к концу девяностых была налажена мощнейшая агентурная сеть. Имена глубоко законспирированных агентов известны только высшему руководству страны. Говорят что переворот в Сирии ... ну вы догадуетесь. У украинской разведки досье пухлые, а руки длинные.
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26.05.2025 18:44 Ответить
І ніяких проблем - клепають далі шо дурні
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26.05.2025 18:31 Ответить
Не то что потужная европка😎
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26.05.2025 18:35 Ответить
єрмакозел вкрали на більшу суму, не досягнення
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26.05.2025 18:43 Ответить
А можу ці снаряди КНР,а не Кндрє?
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26.05.2025 18:45 Ответить
Виявляєтся задрипана голодна п. корея може виробляти мільйони снарядів ,а Україна в якої був технічний і науковий потегнціал ні.
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26.05.2025 18:56 Ответить
Вигребли зі складів в Китаї весь радянський калібр.
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26.05.2025 19:09 Ответить
 
 