КНДР поставила России 6 млн снарядов, - глава СВР Иващенко
С начала полномасштабной войны против Украины Россия получила от Северной Кореи в целом шесть миллионов снарядов.
Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Говоря о производстве боеприпасов в РФ, Иващенко отметил, что в течение года российские заводы выпускают совокупно "около 3 миллионов снарядов 122-го, 152-го калибра".
"Еще 2,5-3 миллиона берут у КНДР. С начала войны взяли у них уже шесть миллионов снарядов", - рассказал глава СВР.
Также он рассказал, что от КНДР была поставка самоходных артиллерийских установок 170 мм М1989 Koksan и реактивных систем залпового огня М1991 калибром 240 мм - это 120 единиц одного типа и 120 единиц другого типа.
По словам Иващенко, взамен за оружие Пхеньян получает от Москвы ракетные и космические технологии.
"Мы знаем, что Северная Корея начала поставлять в Россию специалистов с соответствующим образованием для предприятий ВПК, в частности, самолетостроения. Из КНДР поставляется и рабочая сила для сельского хозяйства, строительства домов и дорог. Пхеньян в прошлом году направил в Россию 13,8 тысячи своих рабочих", - рассказал глава СВР.
Кроме этого, Иващенко отметил, что несмотря на участие военных из КНДР в боях на территории Курской области, "на оккупированных территориях Украины мы их не фиксировали, но артиллерия их уже появлялась на Херсонском и других направлениях".
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Південна Корея, Японія агов ?
Де була ця служба розвідки напочатку 22-го? Чому не давали усім медіа інтерв'ю - що завтра, громадяни, вам триндець.
Первые украинские разведчики с 91-го внедрились в высшие эшелоны власти СНГ, Европы, США, и Азии. У нас только с Африкой были проблемы, но к концу девяностых была налажена мощнейшая агентурная сеть. Имена глубоко законспирированных агентов известны только высшему руководству страны. Говорят что переворот в Сирии ... ну вы догадуетесь. У украинской разведки досье пухлые, а руки длинные.