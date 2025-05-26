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Новини Співпраця КНДР та РФ
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КНДР поставила Росії 6 млн снарядів, - голова СЗР Іващенко

Загалом від КНДР Росія вже отримала 6 млн снарядів

З початку повномасштабної війни проти України Росія отримала від Північної Кореї загалом шість мільйонів снарядів.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про виробництво боєприпасів у РФ, Іващенко зазначив, що впродовж року російські заводи випускають сукупно "близько 3 мільйонів снарядів 122-го, 152-го калібру".

"Іще 2,5–3 мільйони беруть у КНДР. З початку війни взяли у них уже шість мільйонів снарядів", - розповів голова СЗР.

Також він розповів, що від КНДР було постачання самохідних артилерійських установок 170 мм М1989 Koksan і реактивних систем залпового вогню М1991 калібром 240 мм – це 120 одиниць одного типу і 120 одиниць іншого типу.

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За словами Іващенка, взамін за зброю Пхеньян отримує від Москви ракетні і космічні технології.

"Ми знаємо, що Північна Корея почала постачати до Росії спеціалістів з відповідною освітою для підприємств ВПК, зокрема, літакобудування. З КНДР постачається і робоча сила для сільського господарства, будівництва будинків і доріг. Пхеньян минулого року надіслав до Росії 13,8 тисячі своїх робітників", - розповів очільник СЗР.

Окрім цього, Іващенко зазначив, що попри участь військових з КНДР у боях на території Курської області, "на окупованих територіях України ми їх не фіксували, але артилерія їхня уже з’являлася на Херсонському та інших напрямках".

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Автор: 

боєприпаси (2289) КНДР (1243) росія (65800)


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Топ коментарі
+2
Щось забагато Іващенко розкудахтався. Лаври клоуна Буданова спати на дають? Як якась розвідка, за прикладом зеленого піаніста надо потужний фонтан відкривати. П.С. Да ми зрозуміли, все погано, нада заканчівать.
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26.05.2025 18:17
+1
готовится тварь к перемирию...
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26.05.2025 18:10
+1
А тепер угадайте, якій зі сторін давали гарантії безпеки.
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26.05.2025 18:10
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готовится тварь к перемирию...
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26.05.2025 18:10 Відповісти
А тепер угадайте, якій зі сторін давали гарантії безпеки.
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26.05.2025 18:10 Відповісти
Але деяки роблять вигляд що не помічають співпрацю двох диктаторів, і до чого це пріведе.

Південна Корея, Японія агов ?
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26.05.2025 18:11 Відповісти
а Україна мовчки підмилася бо приймає з усіх боків.
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26.05.2025 18:12 Відповісти
Одна Корея дала 6 мільонів снарядів, а увесь ЄС не може потужити півтора мільона. Оце так партнери!! Тільки пиз#іти мастаки.
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26.05.2025 21:27 Відповісти
Щось забагато Іващенко розкудахтався. Лаври клоуна Буданова спати на дають? Як якась розвідка, за прикладом зеленого піаніста надо потужний фонтан відкривати. П.С. Да ми зрозуміли, все погано, нада заканчівать.
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26.05.2025 18:17 Відповісти
Виявляється, потенціал школяра з личком дебіла перевищує можливості потужного Заходу!
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26.05.2025 18:21 Відповісти
Еех (не з тими дружили до війни(
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26.05.2025 18:22 Відповісти
Цю службу розвідки в якому році заснували? в 25-му?
Де була ця служба розвідки напочатку 22-го? Чому не давали усім медіа інтерв'ю - що завтра, громадяни, вам триндець.
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26.05.2025 18:24 Відповісти
Цю службу розвідки в якому році заснували?

Первые украинские разведчики с 91-го внедрились в высшие эшелоны власти СНГ, Европы, США, и Азии. У нас только с Африкой были проблемы, но к концу девяностых была налажена мощнейшая агентурная сеть. Имена глубоко законспирированных агентов известны только высшему руководству страны. Говорят что переворот в Сирии ... ну вы догадуетесь. У украинской разведки досье пухлые, а руки длинные.
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26.05.2025 18:44 Відповісти
І ніяких проблем - клепають далі шо дурні
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26.05.2025 18:31 Відповісти
Не то что потужная европка😎
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26.05.2025 18:35 Відповісти
єрмакозел вкрали на більшу суму, не досягнення
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26.05.2025 18:43 Відповісти
А можу ці снаряди КНР,а не Кндрє?
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26.05.2025 18:45 Відповісти
Виявляєтся задрипана голодна п. корея може виробляти мільйони снарядів ,а Україна в якої був технічний і науковий потегнціал ні.
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26.05.2025 18:56 Відповісти
Вигребли зі складів в Китаї весь радянський калібр.
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26.05.2025 19:09 Відповісти
 
 