КНДР поставила Росії 6 млн снарядів, - голова СЗР Іващенко

З початку повномасштабної війни проти України Росія отримала від Північної Кореї загалом шість мільйонів снарядів.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про виробництво боєприпасів у РФ, Іващенко зазначив, що впродовж року російські заводи випускають сукупно "близько 3 мільйонів снарядів 122-го, 152-го калібру".

"Іще 2,5–3 мільйони беруть у КНДР. З початку війни взяли у них уже шість мільйонів снарядів", - розповів голова СЗР.

Також він розповів, що від КНДР було постачання самохідних артилерійських установок 170 мм М1989 Koksan і реактивних систем залпового вогню М1991 калібром 240 мм – це 120 одиниць одного типу і 120 одиниць іншого типу.

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За словами Іващенка, взамін за зброю Пхеньян отримує від Москви ракетні і космічні технології.

"Ми знаємо, що Північна Корея почала постачати до Росії спеціалістів з відповідною освітою для підприємств ВПК, зокрема, літакобудування. З КНДР постачається і робоча сила для сільського господарства, будівництва будинків і доріг. Пхеньян минулого року надіслав до Росії 13,8 тисячі своїх робітників", - розповів очільник СЗР.

Окрім цього, Іващенко зазначив, що попри участь військових з КНДР у боях на території Курської області, "на окупованих територіях України ми їх не фіксували, але артилерія їхня уже з’являлася на Херсонському та інших напрямках".

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