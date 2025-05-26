КНДР поставила Росії 6 млн снарядів, - голова СЗР Іващенко
З початку повномасштабної війни проти України Росія отримала від Північної Кореї загалом шість мільйонів снарядів.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Говорячи про виробництво боєприпасів у РФ, Іващенко зазначив, що впродовж року російські заводи випускають сукупно "близько 3 мільйонів снарядів 122-го, 152-го калібру".
"Іще 2,5–3 мільйони беруть у КНДР. З початку війни взяли у них уже шість мільйонів снарядів", - розповів голова СЗР.
Також він розповів, що від КНДР було постачання самохідних артилерійських установок 170 мм М1989 Koksan і реактивних систем залпового вогню М1991 калібром 240 мм – це 120 одиниць одного типу і 120 одиниць іншого типу.
За словами Іващенка, взамін за зброю Пхеньян отримує від Москви ракетні і космічні технології.
"Ми знаємо, що Північна Корея почала постачати до Росії спеціалістів з відповідною освітою для підприємств ВПК, зокрема, літакобудування. З КНДР постачається і робоча сила для сільського господарства, будівництва будинків і доріг. Пхеньян минулого року надіслав до Росії 13,8 тисячі своїх робітників", - розповів очільник СЗР.
Окрім цього, Іващенко зазначив, що попри участь військових з КНДР у боях на території Курської області, "на окупованих територіях України ми їх не фіксували, але артилерія їхня уже з’являлася на Херсонському та інших напрямках".
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Південна Корея, Японія агов ?
Де була ця служба розвідки напочатку 22-го? Чому не давали усім медіа інтерв'ю - що завтра, громадяни, вам триндець.
Первые украинские разведчики с 91-го внедрились в высшие эшелоны власти СНГ, Европы, США, и Азии. У нас только с Африкой были проблемы, но к концу девяностых была налажена мощнейшая агентурная сеть. Имена глубоко законспирированных агентов известны только высшему руководству страны. Говорят что переворот в Сирии ... ну вы догадуетесь. У украинской разведки досье пухлые, а руки длинные.