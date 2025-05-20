УКР
КНДР, імовірно, отримала від РФ озброєння та передові технології в обмін на відправлення своїх військ, - Yonhap

Росія допомогла Північній Кореї розробляти ракети класу

Північна Корея, ймовірно, отримала технологічну допомогу від Росії у розробці нової ракети класу "повітря-повітря".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yonhap.

Видання зазначає, що лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за протиповітряними навчаннями та тренуванням на яких, ймовірно, використали нову ракету "повітря – повітря", запущену з винищувача МіГ-29.

Відповідаючи на запитання, чи могла Північна Корея отримати озброєння та передові технології від Росії в обмін на відправлення своїх військ речник Об’єднаного комітету начальників штабів Лі Сон Чжун заявив, що "є зв’язок". Втім, Лі додав, що необхідний подальший аналіз, щоб визначити масштаби можливої технологічної допомоги з боку Росії.

За словами південнокорейського військового, Північній Кореї знадобиться "значний" час, перш ніж вона зможе використовувати ці системи озброєння в бойових умовах.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін визнав, що війська КНДР суттєво допомагають росіянам у війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кім Чен Ин назвав "виправданою" участь КНДР у війні РФ проти України

Автор: 

КНДР (1302) ракети (4153) росія (67333)
Топ коментарі
+5
Щирі вітання Південній Кореї, та ось пани корейці, вам і результат вашого мовчазного споглядання співпраці Кіма та путлєра. Вирішили бути нейтральною стороною - ця нейтральність вам ще знатно відгукнеться.
Приклад для усіх нейтралів.
показати весь коментар
20.05.2025 14:08 Відповісти
+3
Треба визнати, у рф є союзники у війні проти України , у нас нажаль немає!
показати весь коментар
20.05.2025 14:08 Відповісти
+1
вони ще і верстати з чпу в рашку продавали і напевно продають.
показати весь коментар
20.05.2025 14:13 Відповісти
ну, от хто генерує цю *****?
а, саме головне, нафіга, цензор це сюди тягне? бутусов, ти за це платиш?
яке, у сраку, озброєння?
кацапи на віслюках та козлах возять.......
показати весь коментар
20.05.2025 14:00 Відповісти
а хіба у рф немає прямого сполучення залізницею з КНДР?
показати весь коментар
20.05.2025 14:10 Відповісти
Ну если это не сарказм - тогда стоит все таки расстроить. В рашке таки есть достаточно современное и относительно высокотехнологичное вооружение. Естественно что по характеристикам оно уступает лучшим Западным образцам, и производить его в достаточных для ведения широкомасштабной войны количествах они не могут, но где то применять по особо важным целям - могут. Были случаи - из открытых источников -когда наши самолеты сбивали на очень больших дальностях ракетой р-37, у которой заявленная дальность поражения под 300 км. И в принципе ее против современной авиации использовать нереально, как минимум потому что если авиация работает - то помимо того что у самолета и свой радар есть, и системы РЭБ, постановщики помех, тепловые ловушки и так далее - действия авиации всегда сопровождают самолеты ДРЛО. И они естественно будут видеть с недосягаемых для авиации противника дальностей и перехватчики, и сам пуск ракет. И летчик будет предупрежден о пуске за несколько минут до того времени как ракета подлетит - и у него будет множество возможностей уклониться. Просто когда у нас нет самолетов ДРЛО и устаревшие МИГ-29 и Су-27 - тогда даже такое оружие против них может сработать.
показати весь коментар
20.05.2025 14:10 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Р-37 Этих ракет у самой рабссеи фиг да нифига. А во втроых надо знать что дальность пуска ограничивается дальностью обзора и захвата бортовой РЛС, а на МиГ-29 это 200 км.
показати весь коментар
20.05.2025 14:25 Відповісти
Ну так у ракеты есть своя ГСН, ее вести постоянно не нужно, да и если цель подсвечивать своей РЛС то цель может что то заподозрить. Если цель не ожидает удара - тогда есть шансы. Против современных авиационных комплексов шансов практически нет.
показати весь коментар
20.05.2025 14:37 Відповісти
ГСН полуактивная, тоесть ловит отраженный сигнал от бортовой РЛС. И если цель не подсвечивать, то будет срыв захвата. Это уязвимый момент для истребителя, он "привязан" к цели до момента поражения.
показати весь коментар
20.05.2025 14:41 Відповісти
У р37 активная ГСН, то есть если она выйдет в район цели то имеет шансы ее захватить. Написано скорость 6 махов, но я в это не верю. возможно в верхних слоях при работе двигателя, потом скорость упадет. Думаю поряда 3-4 махов. 3 маха это 1км\сек. При такой скорости ракета лететь 300 км будет 200-300 секунд, то 3-5 минут. Если самолет будет предупрежден то за это время можно очень далеко улететь от зоны где ракета будет искать целью
показати весь коментар
20.05.2025 15:16 Відповісти
Р-37 (по кодификации НАТО AA-13 «Arrow», буквально «Стрела» или Ризя) - советско-российская ракета класса «воздух-воздух» большой дальности (300 км). (РВВ-БД в экспортном варианте, до 200 км).

В настоящее время является наиболее дальнодействующей управляемой ракетой «воздух-воздух» в мире. Может применяться с истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ[3].

На базе Р-37 разработана ракета «воздух-воздух» большой дальности Р-37М (в экспортном исполнении - РВВ-БД), с двухрежимным?! РДТТ, усовершенствованной ГСН 9Б-1103М-350 «Шайба» и назначенным сроком службы в 8 лет, которая может применяться с самолёта Су-35 [1]

В 2020 году модификация ракеты Р-37М была интегрирована в комплекс вооружения истребителя пятого поколения Су-57, также прошли испытательные пуски ракеты с борта Су-35С.[4][5]

Также Р-37М может быть установлена на Су-30СМ2[6]

И встает всего один вопрос: причем тут МиГ-29?
показати весь коментар
20.05.2025 15:32 Відповісти
А при чем тут МИг-29?
показати весь коментар
20.05.2025 16:04 Відповісти
Издание отмечает, что лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за противовоздушными учениями и тренировками на которых, вероятно, использовали новую ракету "воздух - воздух", запущенную с истребителя МиГ-29. Источник: https://censor.net/ru/n3553262
показати весь коментар
20.05.2025 16:08 Відповісти
про понівечену щелепу. я вже не кажу, але ж київ за три дні?
ага!
як що б захотіли, то вже б в атлантиці онучі прали?
ага!
але ж, не хочуть кацапи.
хочуть пару мільйонами українськи чорноземи здобрити.
показати весь коментар
20.05.2025 16:26 Відповісти
Шапкозакидательство это конечно хорошо, но нужно на некоторые вещи смотреть трезво. Они к сожалению не все деньги которые получали с продажи нефти разворовали и потратили на дворцы и яхты. Кое что и перепало тем кто создавал оружие чтобы нас убивать. Да, слава богу они не могут делать 100 искандеров в день, но даже два штуки это достаточно много.
показати весь коментар
20.05.2025 17:01 Відповісти
за годину!
100500 іскандеров за годину!
лапоть, нафіга ти тут напружуєшся?
вирішив заробити, на миску щєй?
показати весь коментар
20.05.2025 17:08 Відповісти
Ты идиот? Наш ГУР говорит что они наладили выпуск Искандеров до 2 штук в день в среднем. Если тебе что то не нравится - можешь у Буданова спросить.
показати весь коментар
20.05.2025 18:00 Відповісти
лапоть!
я з будановим не один літр кави випив ялті!
так, шо, не треба тут ригати кацапською язикою.
показати весь коментар
20.05.2025 18:12 Відповісти
Треба визнати, у рф є союзники у війні проти України , у нас нажаль немає!
показати весь коментар
20.05.2025 14:08 Відповісти
Ну КНДР не союзник а продавец. Никаких идейных общих платформ или политических выгод у раши и Кима нету, просто Ким собирает пенку с варящейся в собственном соку и находящейся в тяжелом состоянии раши. Ну кому бы он продал кривые косые и устаревшие как морально так и физически миллионы снарядов? А тут можно выкатывать любой ценник - все оплатят. Так же и китайцам невыгодно чтобы рашка вышла из войны раньше времени, до того момента как она еще сильнее ослабеет и будет готова отдавать китайцам все на что те укажут пальцем - и практически бесплатно. Это не союзники, это умные и хитрые соседи которые пользуются положением рашки. Нам конечно по факту не особо легче, но просто разница достаточно фундаментальная.
показати весь коментар
20.05.2025 14:14 Відповісти
Ні,не згоден з вами! Це саме союзник, підписані відповідні угоди, так як їх солдати на землі допомогають у війні як всі бачили і це вже впливає на геополітику. Нам жоден іноземний уряд військами не допомагав, тому у гнас немає союзників у агресивній війні проти рф!
показати весь коментар
20.05.2025 14:17 Відповісти
Они солдат просто продают. За рис или ракеты - не важно. Союзник это тот кто помогает просто так, ничего не требуя взамен, потому что имеет с тобой общие цели. Для Ыны отправка собственного спецназа это во первых банальная торговля людьми, а во вторых получение реального боевого опыта. Ну а то что нам не помогают наши союзники людьми - так никто и не обещал. Как минимум никого из добровольцев из западных стран, которые служат в ЗСУ - никто не будет обвинять например в наемничестве - и на том спасибо. Ну а солдаты - ну сейчас миллион снарядов будет куда ценнее чем 5 тысяч солдат собраных со всей Европы.
показати весь коментар
20.05.2025 14:21 Відповісти
Яка нам різниця за що вони продаються. Факт в тому,що ***** може на них розраховувати. Українці наївно думали,що Захід піде в союзники до України по своїм переконанням, захищати демократичні цінності та міжнародне право, а виявилося це пшик, що кожен сам за себе..
показати весь коментар
20.05.2025 14:33 Відповісти
Так и нам готовы продать оружие, разве нет? Только нужно учесть что нам союзники огромное количество оружия передают бесплатно. А у Кима бесплатного оружия нет, есть дешевые солдаты зато. У наших союзников солдат нет. Даже для обороны самих себя. Другое дело что многие страны запада могли бы сильно за это время пересмотреть свои планы в виде выпуска вооружения.
показати весь коментар
20.05.2025 14:39 Відповісти
Не готові продать,пам'ятаєте коли потрібні були набої для зеніток Швейцарія відказала,Південна Корея відказалася продавати будь яке озброєння. США та інші також не продали б наприклад ракети.
показати весь коментар
20.05.2025 14:54 Відповісти
Зачем брать все страны? У Швейцарии свой закон. У других свои законы, например о нераспространении дальнобойных ракет. Да, имея теперешнее послезнание - с выдаванием помощи по капле только чтобы не допустить обрушения нашей возможности к сопротивлению со стороны главных союзников, и одновременно чтобы не дать нам нанести настолько чувствительного поражения рашке- можно говорить что могли бы сделать намного больше. Но - они нам в принципе ничем не обязаны, и можно им только быть благодарными за то что делали и делают. С другой стороны они имеют свои цели - и решают их. Если например страны Балтии отдали нам все что имели, понимая что сколько бы пушек и танков у них не было - им против раши один на один не выстоять, и что будет в раше если там например произойдет государственный переворот против нелегитимного путина, если рашка начнет разваливаться и ее будет подгребать под себя Китай - тем же странам Балтии и странам скандинавским странам - им как то пофиг, у них есть проблема в виде рашки здесь и сейчас. А США все сидит и трусится не знает что будет делать если с рашкой что то случиться, как Байден сидел и трясся - как бы нам помочь Украине сделать путину больно - но чтобы не очень. В любом случае - если бы не помощь союзников - мы бы уже пару лет как не могли воевать. С автоматом против танка сильно не навоюешь, а до дронов еще нужно было дожить.
показати весь коментар
20.05.2025 15:14 Відповісти
Все таки можна назвати їх партнерами але не союзниками, бо союзники надають все і готові підставити плече для перелому ситуації а нам все по краплі все по краплі. І я не згоден, що нам не потрібна поміч інших армій, можливо на кордонах з білорашкой , ПМР але це треба було ще у 22 році робити. А " коаліція охочих" якась дубово-неповоротка все якісь умови вишукують, путін не дасть неяких гарантій бо він параноїк з нападами загострення.
показати весь коментар
20.05.2025 17:27 Відповісти
Згоден
показати весь коментар
20.05.2025 16:25 Відповісти
Щирі вітання Південній Кореї, та ось пани корейці, вам і результат вашого мовчазного споглядання співпраці Кіма та путлєра. Вирішили бути нейтральною стороною - ця нейтральність вам ще знатно відгукнеться.
Приклад для усіх нейтралів.
показати весь коментар
20.05.2025 14:08 Відповісти
По правді, вони сруться, що путін ще більше озброїть кімченина технологіями і той піде на Сеул..
показати весь коментар
20.05.2025 14:13 Відповісти
вони ще і верстати з чпу в рашку продавали і напевно продають.
показати весь коментар
20.05.2025 14:13 Відповісти
а що... чучхе мали створити коаліцію, провести саміти, зустрічі і донести ком"юнікЄ ?
показати весь коментар
20.05.2025 14:12 Відповісти
КНДР, імовірно, отримала від РФ озброєння та передові технології в обмін на відправлення своїх військ, а можливо 100500 тон рису та собаччю зграю у мільйон голів- Yonhap
показати весь коментар
20.05.2025 14:13 Відповісти
південна корея умивається, лохи
показати весь коментар
20.05.2025 14:23 Відповісти
 
 