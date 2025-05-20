КНДР, імовірно, отримала від РФ озброєння та передові технології в обмін на відправлення своїх військ, - Yonhap

Північна Корея, ймовірно, отримала технологічну допомогу від Росії у розробці нової ракети класу "повітря-повітря".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yonhap.

Видання зазначає, що лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за протиповітряними навчаннями та тренуванням на яких, ймовірно, використали нову ракету "повітря – повітря", запущену з винищувача МіГ-29.

Відповідаючи на запитання, чи могла Північна Корея отримати озброєння та передові технології від Росії в обмін на відправлення своїх військ речник Об’єднаного комітету начальників штабів Лі Сон Чжун заявив, що "є зв’язок". Втім, Лі додав, що необхідний подальший аналіз, щоб визначити масштаби можливої технологічної допомоги з боку Росії.

За словами південнокорейського військового, Північній Кореї знадобиться "значний" час, перш ніж вона зможе використовувати ці системи озброєння в бойових умовах.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін визнав, що війська КНДР суттєво допомагають росіянам у війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кім Чен Ин назвав "виправданою" участь КНДР у війні РФ проти України