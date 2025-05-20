КНДР, імовірно, отримала від РФ озброєння та передові технології в обмін на відправлення своїх військ, - Yonhap
Північна Корея, ймовірно, отримала технологічну допомогу від Росії у розробці нової ракети класу "повітря-повітря".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yonhap.
Видання зазначає, що лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за протиповітряними навчаннями та тренуванням на яких, ймовірно, використали нову ракету "повітря – повітря", запущену з винищувача МіГ-29.
Відповідаючи на запитання, чи могла Північна Корея отримати озброєння та передові технології від Росії в обмін на відправлення своїх військ речник Об’єднаного комітету начальників штабів Лі Сон Чжун заявив, що "є зв’язок". Втім, Лі додав, що необхідний подальший аналіз, щоб визначити масштаби можливої технологічної допомоги з боку Росії.
За словами південнокорейського військового, Північній Кореї знадобиться "значний" час, перш ніж вона зможе використовувати ці системи озброєння в бойових умовах.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін визнав, що війська КНДР суттєво допомагають росіянам у війні проти України.
а, саме головне, нафіга, цензор це сюди тягне? бутусов, ти за це платиш?
яке, у сраку, озброєння?
кацапи на віслюках та козлах возять.......
В настоящее время является наиболее дальнодействующей управляемой ракетой «воздух-воздух» в мире. Может применяться с истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ[3].
На базе Р-37 разработана ракета «воздух-воздух» большой дальности Р-37М (в экспортном исполнении - РВВ-БД), с двухрежимным?! РДТТ, усовершенствованной ГСН 9Б-1103М-350 «Шайба» и назначенным сроком службы в 8 лет, которая может применяться с самолёта Су-35 [1]
В 2020 году модификация ракеты Р-37М была интегрирована в комплекс вооружения истребителя пятого поколения Су-57, также прошли испытательные пуски ракеты с борта Су-35С.[4][5]
Также Р-37М может быть установлена на Су-30СМ2[6]
И встает всего один вопрос: причем тут МиГ-29?
ага!
як що б захотіли, то вже б в атлантиці онучі прали?
ага!
але ж, не хочуть кацапи.
хочуть пару мільйонами українськи чорноземи здобрити.
100500 іскандеров за годину!
лапоть, нафіга ти тут напружуєшся?
вирішив заробити, на миску щєй?
я з будановим не один літр кави випив ялті!
так, шо, не треба тут ригати кацапською язикою.
Приклад для усіх нейтралів.