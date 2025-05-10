Кім Чен Ин назвав "виправданою" участь КНДР у війні РФ проти України

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь військ КНДР у повномасштабній війні Росії проти України є "виправданою" та назвав це виявом суверенного права на захист "братньої нації".

Його слова цитує Центральна телеграфна агенція Кореї (KCNA), передає Цензор.НЕТ.

За словами північнокорейського лідера, дії КНДР на боці Росії у війні проти України є проявом "суверенного права" захищати "братній народ".

"Наша участь у конфлікті була справедливою, і вона відповідає суверенним правам нашої Республіки. Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь у Курській операції, героями та вищими представниками честі нації", - заявив він.

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Кім Чен Ин також сказав, що КНДР і Росія нібито завершили спільні операції зі звільнення Курської області, яку було тимчасово окуповано "неонацистськими силами України".

Крім того, північнокорейський лідер попередив про готовність "без вагань" застосувати військову силу, якщо Сполучені Штати продовжать те, що він назвав "військовими провокаціями" проти Росії.

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