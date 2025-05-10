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Кім Чен Ин назвав "виправданою" участь КНДР у війні РФ проти України

Володимир Путін та Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь військ КНДР у повномасштабній війні Росії проти України є "виправданою" та назвав це виявом суверенного права на захист "братньої нації".

Його слова цитує Центральна телеграфна агенція Кореї (KCNA), передає Цензор.НЕТ.

За словами північнокорейського лідера, дії КНДР на боці Росії у війні проти України є проявом "суверенного права" захищати "братній народ".

"Наша участь у конфлікті була справедливою, і вона відповідає суверенним правам нашої Республіки. Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь у Курській операції, героями та вищими представниками честі нації", - заявив він.

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Кім Чен Ин також сказав, що КНДР і Росія нібито завершили спільні операції зі звільнення Курської області, яку було тимчасово окуповано "неонацистськими силами України".

Крім того, північнокорейський лідер попередив про готовність "без вагань" застосувати військову силу, якщо Сполучені Штати продовжать те, що він назвав "військовими провокаціями" проти Росії.

Також читайте: Армія КНДР незмінно підтримуватиме РФ, - Кім Чен Ин

Автор: 

КНДР (1238) Кім Чен Ин (171) війна в Україні (4226)


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Топ коментарі
+4
Потвора.
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10.05.2025 09:21
+3
Нічого дивного-бо Кім Чен Ин та Кон Чен Ий малочниє братья навєк...
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10.05.2025 09:14
+3
Корейці повертають борг, раніше вони їли собак, зараз навпаки
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10.05.2025 09:26
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І зареготав!
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10.05.2025 09:12 Відповісти
Шо в нього лишня хромосома видно на полігоні - стартує ракета а він регоче
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10.05.2025 09:27 Відповісти
22 мільйонна КНДР воює за 8 тисяч км від дому. Багатирі, захисники старшого брата.
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10.05.2025 09:35 Відповісти
Нічого дивного-бо Кім Чен Ин та Кон Чен Ий малочниє братья навєк...
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10.05.2025 09:14 Відповісти
Потвора.
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10.05.2025 09:21 Відповісти
Два покидьки пара
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10.05.2025 09:22 Відповісти
Шкода що це не так, їх набагато більше.
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10.05.2025 09:28 Відповісти
Корейці повертають борг, раніше вони їли собак, зараз навпаки
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10.05.2025 09:26 Відповісти
То це добре,щоКім на весь світ визнав спорідненість кацапів і корейців (які є монголоїдною расою) а це на 1000% доводить факт відсутності будь-якої спорідненості між українцями і кацапами.
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10.05.2025 09:35 Відповісти
Нації братні,плоскі обличчя тому свідки.
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10.05.2025 09:43 Відповісти
Кацапи і вузькоглазі братья навєк, мля! З одного помйота свиноматки.
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10.05.2025 09:46 Відповісти
Що **********, що Иновські - оркі ксооки.
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10.05.2025 09:46 Відповісти
У диктаторов есть друзья,у клоунов только зрители.
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10.05.2025 09:57 Відповісти
в принципе насрать на то, что думает этот пухляш... пусть сидит за забором, дружит с рашей и напоминает ВСЕМ, что расслабляться нельзя никогда, ни при каких мирных инициативах и разговорах. Пыня всем показал, особенно нам и Европе - чего стоят намерения, обеспокоенности и такая припезженная контора, как ООН с её дедами-импотентами
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10.05.2025 10:04 Відповісти
адиннарот ))))
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10.05.2025 10:18 Відповісти
Чучхе, закопошилося для піару перед Китайцем !!
Може, і рису добавлять рабам??
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10.05.2025 10:19 Відповісти
Адептам московського патріархату покажіть їх нових «православних» братушок з КНДР.
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10.05.2025 10:56 Відповісти
раніше мацкалі казали чо чеченці їхні брати
а виявилось що моцкальські брати-близнюкі
це корейці
Отак йде кореєць-а ти думаєш що москаль!!!
як їх відрізняти??
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10.05.2025 11:18 Відповісти
 
 