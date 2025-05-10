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Новости Войска КНДР Военные КНДР на Курщине
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Ким Чен Ын назвал "оправданным" участие КНДР в войне РФ против Украины

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что участие войск КНДР в полномасштабной войне России против Украины является "оправданным" и назвал это проявлением суверенного права на защиту "братской нации".

Его слова цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), передает Цензор.НЕТ.

По словам северокорейского лидера, действия КНДР на стороне России в войне против Украины являются проявлением "суверенного права" защищать "братский народ".

"Наше участие в конфликте было справедливым, и оно соответствует суверенным правам нашей Республики. Я считаю всех храбрых солдат, участвовавших в Курской операции, героями и высшими представителями чести нации", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Признание участия войск КНДР в войне РФ против Украины свидетельствует о пренебрежении к международному праву, - МИД Франции

Ким Чен Ын также сказал, что КНДР и Россия якобы завершили совместные операции по освобождению Курской области, которая была временно оккупирована "неонацистскими силами Украины".

Кроме того, северокорейский лидер предупредил о готовности "без колебаний" применить военную силу, если Соединенные Штаты продолжат то, что он назвал "военными провокациями" против России.

Также читайте: Армия КНДР неизменно будет поддерживать РФ, - Ким Чен Ын

Автор: 

КНДР (1214) Ким Чен Ын (179) война в Украине (4192)


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Топ комментарии
+4
Потвора.
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10.05.2025 09:21
+3
Нічого дивного-бо Кім Чен Ин та Кон Чен Ий малочниє братья навєк...
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10.05.2025 09:14
+3
Корейці повертають борг, раніше вони їли собак, зараз навпаки
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10.05.2025 09:26
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І зареготав!
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10.05.2025 09:12 Ответить
Шо в нього лишня хромосома видно на полігоні - стартує ракета а він регоче
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10.05.2025 09:27 Ответить
22 мільйонна КНДР воює за 8 тисяч км від дому. Багатирі, захисники старшого брата.
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10.05.2025 09:35 Ответить
Нічого дивного-бо Кім Чен Ин та Кон Чен Ий малочниє братья навєк...
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10.05.2025 09:14 Ответить
Потвора.
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10.05.2025 09:21 Ответить
Два покидьки пара
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10.05.2025 09:22 Ответить
Шкода що це не так, їх набагато більше.
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10.05.2025 09:28 Ответить
Корейці повертають борг, раніше вони їли собак, зараз навпаки
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10.05.2025 09:26 Ответить
То це добре,щоКім на весь світ визнав спорідненість кацапів і корейців (які є монголоїдною расою) а це на 1000% доводить факт відсутності будь-якої спорідненості між українцями і кацапами.
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10.05.2025 09:35 Ответить
Нації братні,плоскі обличчя тому свідки.
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10.05.2025 09:43 Ответить
Кацапи і вузькоглазі братья навєк, мля! З одного помйота свиноматки.
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10.05.2025 09:46 Ответить
Що **********, що Иновські - оркі ксооки.
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10.05.2025 09:46 Ответить
У диктаторов есть друзья,у клоунов только зрители.
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10.05.2025 09:57 Ответить
в принципе насрать на то, что думает этот пухляш... пусть сидит за забором, дружит с рашей и напоминает ВСЕМ, что расслабляться нельзя никогда, ни при каких мирных инициативах и разговорах. Пыня всем показал, особенно нам и Европе - чего стоят намерения, обеспокоенности и такая припезженная контора, как ООН с её дедами-импотентами
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10.05.2025 10:04 Ответить
адиннарот ))))
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10.05.2025 10:18 Ответить
Чучхе, закопошилося для піару перед Китайцем !!
Може, і рису добавлять рабам??
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10.05.2025 10:19 Ответить
Адептам московського патріархату покажіть їх нових «православних» братушок з КНДР.
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10.05.2025 10:56 Ответить
раніше мацкалі казали чо чеченці їхні брати
а виявилось що моцкальські брати-близнюкі
це корейці
Отак йде кореєць-а ти думаєш що москаль!!!
як їх відрізняти??
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10.05.2025 11:18 Ответить
Мразота. Воно просто торгує "живою силою" як російські царі свого часу ( похід суворова) бо нема чим годувати ту зграю чучхєрів
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10.05.2025 11:43 Ответить
 
 