Ким Чен Ын назвал "оправданным" участие КНДР в войне РФ против Украины

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что участие войск КНДР в полномасштабной войне России против Украины является "оправданным" и назвал это проявлением суверенного права на защиту "братской нации".

Его слова цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), передает Цензор.НЕТ.

По словам северокорейского лидера, действия КНДР на стороне России в войне против Украины являются проявлением "суверенного права" защищать "братский народ".

"Наше участие в конфликте было справедливым, и оно соответствует суверенным правам нашей Республики. Я считаю всех храбрых солдат, участвовавших в Курской операции, героями и высшими представителями чести нации", - заявил он.

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Ким Чен Ын также сказал, что КНДР и Россия якобы завершили совместные операции по освобождению Курской области, которая была временно оккупирована "неонацистскими силами Украины".

Кроме того, северокорейский лидер предупредил о готовности "без колебаний" применить военную силу, если Соединенные Штаты продолжат то, что он назвал "военными провокациями" против России.

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