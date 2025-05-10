Ким Чен Ын назвал "оправданным" участие КНДР в войне РФ против Украины
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что участие войск КНДР в полномасштабной войне России против Украины является "оправданным" и назвал это проявлением суверенного права на защиту "братской нации".
Его слова цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), передает Цензор.НЕТ.
По словам северокорейского лидера, действия КНДР на стороне России в войне против Украины являются проявлением "суверенного права" защищать "братский народ".
"Наше участие в конфликте было справедливым, и оно соответствует суверенным правам нашей Республики. Я считаю всех храбрых солдат, участвовавших в Курской операции, героями и высшими представителями чести нации", - заявил он.
Ким Чен Ын также сказал, что КНДР и Россия якобы завершили совместные операции по освобождению Курской области, которая была временно оккупирована "неонацистскими силами Украины".
Кроме того, северокорейский лидер предупредил о готовности "без колебаний" применить военную силу, если Соединенные Штаты продолжат то, что он назвал "военными провокациями" против России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може, і рису добавлять рабам??
а виявилось що моцкальські брати-близнюкі
це корейці
Отак йде кореєць-а ти думаєш що москаль!!!
як їх відрізняти??