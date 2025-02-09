РУС
Армия КНДР неизменно будет поддерживать РФ, - Ким Чен Ын

Путин и Ким Чен Ын

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын готов и в дальнейшем поддерживать РФ в ее войне против Украины.

Об этом пишут Yonhap News Agency и Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Говоря о российско-украинской войне, Ким Чен Ын сказал, что Северная Корея собирается и в дальнейшем поддерживать РФ, и такая помощь будет "неизменной".

При этом в заявлении северокорейского диктатора не упоминалось нападение России на Украину и захватнические действия Кремля, а звучали лишь фразы о том, что российская сторона якобы "защищает суверенитет" и "территориальную целостность".

Армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией", - сказал Ким Чен Ын.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР сама предложила отправить северокорейских военных в Россию, - NYT

Также северокорейский диктатор раскритиковал трехстороннее военное сотрудничество между Соединенными Штатами Америки, Японией и Южной Кореей. По словам лидера КНДР, это якобы повышает напряженность и приводит к военному дисбалансу в регионе.

Так, Ким Чен Ын пообещал принять контрмеры, включая дальнейшее развитие ядерных сил страны, сообщило в воскресенье государственное северокорейское информагентство KCNA.

"КНДР не хочет ненужного напряжения в региональной ситуации, но будет принимать постоянные контрмеры для обеспечения регионального военного баланса", - сказал Ким Чен Ын во время визита в министерство обороны в субботу.

Он также "еще раз прояснил непоколебимую политику более высокого развития ядерных сил", говорится в публикациях северокорейских СМИ.

Напомним, что ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что около 8 тысяч наемников КНДР продолжают воевать на Курщине.

КНДР (1275) россия (97281) Ким Чен Ын (190) война в Украине (6200)
+17
«Пу- хороший хлопець… Сі-хороший…Кім теж хороший. Байден-поганий.»(Трамп)
09.02.2025 08:19 Ответить
+17
Парадокс - 70 років весь світ панькався з цим довбаним чучхе , а в результаті вигрібає Україна ...((
09.02.2025 08:21 Ответить
+9
Когда мир молчит - бал правят дебилы и идиоты, типа путлера и ына.
09.02.2025 08:20 Ответить
Та вони все віддадуть рашці - людеи зброю - кого ім боятися? - Пд Корея ж на них не попре - таи Трамп обіцяв провідати
09.02.2025 08:14 Ответить
Там може бути лише одна втрата - смерть "любімого вождя". І спробуй не заплакати!
09.02.2025 08:39 Ответить
На две недели отвели с фронта на отдых - вот, что все говорили и так оно и было.
А теперь вернули.
09.02.2025 09:32 Ответить
Отправить самого бы Кима в Курскую область.... Интересно через сколько секунд КНДР вышла бы из войны!?
09.02.2025 12:11 Ответить
Коли ж ви обидва з пу! здохнете..
09.02.2025 08:16 Ответить
09.02.2025 08:19 Ответить
09.02.2025 08:20 Ответить
Водночас, за даними джерел японського мовника, РФ не бажає підтримувати КНДР у розробці ядерної зброї.
За їхніми словами, Москва побоюється, що такі фактори, як ядерні випробування Пхеньяна, ускладнять відносини Північної Кореї не лише зі США, а й із сусіднім Китаєм.
09.02.2025 08:20 Ответить
NHK WORLD-JAPAN
09.02.2025 08:23 Ответить
09.02.2025 08:21 Ответить
Південна Корея незмінно чхає на Україну.
09.02.2025 08:30 Ответить
Як , з рештою , і інші країни ...
09.02.2025 08:39 Ответить
14:08 05.12.2023

Україна у 2023 р. отримала з Південної Кореї більше снарядів калібру 155 мм, ніж від усієї Європи загалом, - ЗМІ

США переконали владу Південної Кореї негласно виділити для України у 2023 році близько 330 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм - більше, ніж усі країни Європи разом узяті, повідомляє The Washington Post.

Закони Південної Кореї забороняють такі постачання в зони конфліктів, тому передання снарядів мало йти не напряму.

"Високопоставлені представники адміністрації США говорили з колегами в Сеулі, які були згодні за умови, що поставки йтимуть обхідним шляхом", - інформує газета.

За інформацією видання, доставку снарядів розпочали на початку 2023 року. Отже, Південна Корея направила Україні артилерійських снарядів більше, ніж усі країни Європи разом, зазначає The Washington Post.
09.02.2025 08:48 Ответить
Курські песики будуть задоволені .
09.02.2025 08:33 Ответить
О ще оди дружбан Трампа розхорохорився
09.02.2025 08:37 Ответить
Як було у мультфільмі "Три мушкетери" - "Пошлите лучших из лучших!" "Лучшие из лучших зализывают раны, мессир...".
Так і тут... "Бойовий хом"як" послав свій "спецназ". А він виявився придатним лише для ближнього стрілкового бою... А основою ******** війни є "бій на відстанях ракетно-артилерійського озброєння... От їх і "місять", не підпускаючи на ближню відстань...
09.02.2025 08:44 Ответить
А може це відповідь запрошення до Трампа на оголошений ним план відвідати ИНА?
09.02.2025 08:54 Ответить
Ще один кончена тварина яку Тампон вважає своїм адекватним другом
09.02.2025 09:07 Ответить
Українське військо, зі свого боку, невпинно, неухильно і незмінно знищуватиме обидві орди - кацапську і півкорейську. Нам, слов"янам, все одно - що кацапів обстрілювати, що півкорейців відстрілювати.
09.02.2025 09:28 Ответить
пухлий пообіцяв своім воякам що якщо ті помруть то вони зустрінутся з йго дідом на небі
09.02.2025 10:09 Ответить
Дід ина знаходиться не на небі, а набагато вище - на Сонці.
Правда висаджуватись на Сонце йому довелося вночі, поки Сонце було вимкнене. Так вчить чучхе!
09.02.2025 10:47 Ответить
сімї дають мішок рису за загиблого сина
09.02.2025 11:40 Ответить
А кого ще підтримувати, два дебіла це сила
09.02.2025 11:05 Ответить
в Україні нема іншої армії крім своєї, у ****@ вже 2 армії, диктатори пруть одним фронтом, срані демократії, в основному, тільки триндять про цінності, санкції, стримування, не втручання і допомогу, але уже навіть нема "скільки потрібно"
09.02.2025 11:44 Ответить
Родоначальник тієї династіі Кімів був молодшим офіцером радянської арміі.Сталін сказав Беріі "вибєрітє із етіх касаглазих каво та посмишлєнєє і пускай там рукавадіт",але зустрічатись з ним вважав для себе принизливим.Найбільше приниження для теперішньої росіі є підтримка північної кореї.Воно тим більше,що в рашці це і приниженням ніяким не вважають...
09.02.2025 12:45 Ответить
Ким, высылай "мясо" бочками - я плачУ. Торговля в эпоху нанотехнологий.
09.02.2025 15:59 Ответить
підрило узкопльоночне
09.02.2025 17:58 Ответить
 
 