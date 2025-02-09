Армия КНДР неизменно будет поддерживать РФ, - Ким Чен Ын

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын готов и в дальнейшем поддерживать РФ в ее войне против Украины.

Об этом пишут Yonhap News Agency и Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Говоря о российско-украинской войне, Ким Чен Ын сказал, что Северная Корея собирается и в дальнейшем поддерживать РФ, и такая помощь будет "неизменной".

При этом в заявлении северокорейского диктатора не упоминалось нападение России на Украину и захватнические действия Кремля, а звучали лишь фразы о том, что российская сторона якобы "защищает суверенитет" и "территориальную целостность".

Армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией", - сказал Ким Чен Ын.

Также северокорейский диктатор раскритиковал трехстороннее военное сотрудничество между Соединенными Штатами Америки, Японией и Южной Кореей. По словам лидера КНДР, это якобы повышает напряженность и приводит к военному дисбалансу в регионе.

Так, Ким Чен Ын пообещал принять контрмеры, включая дальнейшее развитие ядерных сил страны, сообщило в воскресенье государственное северокорейское информагентство KCNA.

"КНДР не хочет ненужного напряжения в региональной ситуации, но будет принимать постоянные контрмеры для обеспечения регионального военного баланса", - сказал Ким Чен Ын во время визита в министерство обороны в субботу.

Он также "еще раз прояснил непоколебимую политику более высокого развития ядерных сил", говорится в публикациях северокорейских СМИ.

Напомним, что ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что около 8 тысяч наемников КНДР продолжают воевать на Курщине.