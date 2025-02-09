Армия КНДР неизменно будет поддерживать РФ, - Ким Чен Ын
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын готов и в дальнейшем поддерживать РФ в ее войне против Украины.
Об этом пишут Yonhap News Agency и Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Говоря о российско-украинской войне, Ким Чен Ын сказал, что Северная Корея собирается и в дальнейшем поддерживать РФ, и такая помощь будет "неизменной".
При этом в заявлении северокорейского диктатора не упоминалось нападение России на Украину и захватнические действия Кремля, а звучали лишь фразы о том, что российская сторона якобы "защищает суверенитет" и "территориальную целостность".
Армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией", - сказал Ким Чен Ын.
Также северокорейский диктатор раскритиковал трехстороннее военное сотрудничество между Соединенными Штатами Америки, Японией и Южной Кореей. По словам лидера КНДР, это якобы повышает напряженность и приводит к военному дисбалансу в регионе.
Так, Ким Чен Ын пообещал принять контрмеры, включая дальнейшее развитие ядерных сил страны, сообщило в воскресенье государственное северокорейское информагентство KCNA.
"КНДР не хочет ненужного напряжения в региональной ситуации, но будет принимать постоянные контрмеры для обеспечения регионального военного баланса", - сказал Ким Чен Ын во время визита в министерство обороны в субботу.
Он также "еще раз прояснил непоколебимую политику более высокого развития ядерных сил", говорится в публикациях северокорейских СМИ.
Напомним, что ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что около 8 тысяч наемников КНДР продолжают воевать на Курщине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А теперь вернули.
За їхніми словами, Москва побоюється, що такі фактори, як ядерні випробування Пхеньяна, ускладнять відносини Північної Кореї не лише зі США, а й із сусіднім Китаєм.
Україна у 2023 р. отримала з Південної Кореї більше снарядів калібру 155 мм, ніж від усієї Європи загалом, - ЗМІ
США переконали владу Південної Кореї негласно виділити для України у 2023 році близько 330 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм - більше, ніж усі країни Європи разом узяті, повідомляє The Washington Post.
Закони Південної Кореї забороняють такі постачання в зони конфліктів, тому передання снарядів мало йти не напряму.
"Високопоставлені представники адміністрації США говорили з колегами в Сеулі, які були згодні за умови, що поставки йтимуть обхідним шляхом", - інформує газета.
За інформацією видання, доставку снарядів розпочали на початку 2023 року. Отже, Південна Корея направила Україні артилерійських снарядів більше, ніж усі країни Європи разом, зазначає The Washington Post.
Так і тут... "Бойовий хом"як" послав свій "спецназ". А він виявився придатним лише для ближнього стрілкового бою... А основою ******** війни є "бій на відстанях ракетно-артилерійського озброєння... От їх і "місять", не підпускаючи на ближню відстань...
Правда висаджуватись на Сонце йому довелося вночі, поки Сонце було вимкнене. Так вчить чучхе!