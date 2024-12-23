КНДР сама предложила отправить северокорейских военных в Россию, - NYT

Осенью 2024 года войска КНДР начали прибывать в РФ. На Западе считали, что это свидетельствует о потребности Кремля в дополнительных силах.

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"Но сейчас разведывательные службы США пришли к выводу, что развертывание было идеей Северной Кореи, а не России, хотя президент Владимир Путин быстро ее принял", - пишет издание.

По оценкам Украины и Запада, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил в Россию не менее 10 тысяч военных.

В США чиновники предполагают, что Ким Чен Ын не получил немедленно что-то в ответ от РФ за такую "услугу". Однако он, похоже, надеется, что Россия отблагодарит его в будущем.

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Американские официальные лица отмечают, что пока непонятно, насколько эффективны северокорейские солдаты. КНДР отправила свои лучше всего подготовленные спецподразделения, но многие из них, похоже, недоедают. Также северокорейские солдаты не имеют реального боевого опыта.

По данным NYT, подразделения КНДР, похоже, не полностью интегрированы в боевые силы РФ, кое-где они действуют самостоятельно, что увеличивает риск жертв.

Однако наемники из КНДР получают лучшую медицинскую помощь. Раненых корейцев часто везут прямо в крупные больницы в Курске, минуя меньшие.

Напомним, Северная Корея готовится развернуть дополнительные войска и военную технику в России, в частности - беспилотники-камикадзе. КНДР продолжает поддерживать Москву в войне против Украины.

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