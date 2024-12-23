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КНДР сама предложила отправить северокорейских военных в Россию, - NYT

КНДР сама запропонувала відправити військових до РФ

Осенью 2024 года войска КНДР начали прибывать в РФ. На Западе считали, что это свидетельствует о потребности Кремля в дополнительных силах.

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"Но сейчас разведывательные службы США пришли к выводу, что развертывание было идеей Северной Кореи, а не России, хотя президент Владимир Путин быстро ее принял", - пишет издание.

По оценкам Украины и Запада, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил в Россию не менее 10 тысяч военных.

В США чиновники предполагают, что Ким Чен Ын не получил немедленно что-то в ответ от РФ за такую "услугу". Однако он, похоже, надеется, что Россия отблагодарит его в будущем.

Читайте также: РФ имеет "право на самооборону" против Украины, чтобы заставить Запад "поплатиться", - Ким Чен Ын

Американские официальные лица отмечают, что пока непонятно, насколько эффективны северокорейские солдаты. КНДР отправила свои лучше всего подготовленные спецподразделения, но многие из них, похоже, недоедают. Также северокорейские солдаты не имеют реального боевого опыта.

По данным NYT, подразделения КНДР, похоже, не полностью интегрированы в боевые силы РФ, кое-где они действуют самостоятельно, что увеличивает риск жертв.

Однако наемники из КНДР получают лучшую медицинскую помощь. Раненых корейцев часто везут прямо в крупные больницы в Курске, минуя меньшие.

Напомним, Северная Корея готовится развернуть дополнительные войска и военную технику в России, в частности - беспилотники-камикадзе. КНДР продолжает поддерживать Москву в войне против Украины.

Читайте также: Ким Чен Ын приказал нарастить производство дронов-камикадзе, - Reuters
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Топ комментарии
+3
Яка різниця, хто кого запросив? Вони ОБИДВА злочинці, і їх держави повинні бути стерті з мапи Землі!
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23.12.2024 15:35
+3
"Бойовий хом"як" вирішив "набрать політичних дивідендів"? Показать, що армія КНДР чогось варта? А зганьбився, як і "*****"... Той за три роки сотні тисяч своїх солдат поклав, пробуючи "взять Киев за три дня". А у "хом"яка" втрати ВП"ЯТЕРО більші, ніж у кацапів...
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23.12.2024 15:46
+3
так вже чемпіонат світу з футболу вигравали, на сонце сідали. що завадить ще й нато з ямериканцями перемогти в Європі, звісно, трохи росія допомогла...
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23.12.2024 15:58
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Правила форума Совет форумчан
Ну да, а взамен попросила ракетно-ядерные технологии. Хотя шо там просить, всё совковое, своего нового ничего не получается.
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23.12.2024 15:31 Ответить
А в чем такие нотки презрения, что "совковое". Наши ученые и инженеры там практически половину делали, тот же ЮжМаш.
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23.12.2024 15:45 Ответить
Да, виноват, неверно выразился. Я имел ввиду временно-исторический период.
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23.12.2024 15:59 Ответить
а що совкові ракетно-ядерні технології не працюють, по ним вже уран перестав збагачуватися та вибухати?
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23.12.2024 16:38 Ответить
Думаю всё что было уже передали, а нового-то нифига не сделали.
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23.12.2024 16:41 Ответить
Вони ніколи ефективно не працювали
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28.12.2024 21:31 Ответить
Яка різниця, хто кого запросив? Вони ОБИДВА злочинці, і їх держави повинні бути стерті з мапи Землі!
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23.12.2024 15:35 Ответить
Цілком можливо. Два дебілоїди зустрілися, один пообіцяв ракетних технологій підкинути, а другий - бойових юнітів
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23.12.2024 15:40 Ответить
"Бойовий хом"як" вирішив "набрать політичних дивідендів"? Показать, що армія КНДР чогось варта? А зганьбився, як і "*****"... Той за три роки сотні тисяч своїх солдат поклав, пробуючи "взять Киев за три дня". А у "хом"яка" втрати ВП"ЯТЕРО більші, ніж у кацапів...
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23.12.2024 15:46 Ответить
так вже чемпіонат світу з футболу вигравали, на сонце сідали. що завадить ще й нато з ямериканцями перемогти в Європі, звісно, трохи росія допомогла...
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23.12.2024 15:58 Ответить
Это те самые газеты, которые писали что Курскую волость обороняют охранники магазинов и персонал космических станций. Теперь они знают все про корейцев.
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23.12.2024 15:48 Ответить
А трампуша сказав що це було "у відповідь" на дозвіл дальнобійної зброї...
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23.12.2024 15:48 Ответить
А шо, дуже привабливе скорочення таким чином голодних ротів у недокраїні для перегодованого кнура Кім Винь Х..ня і його шізоідній сестри Кінь Ёж Членжеж чи як там зовуть ціх скотів.
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23.12.2024 15:50 Ответить
А Південна Корея грається --я не бачу ,я не чую, то там десь далеко в Україні
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23.12.2024 15:58 Ответить
ну, вони гадають, шо якщо пухлик в Україні витратиться, то їм менша загроза. але вони, звичайно, помиляються.
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23.12.2024 16:21 Ответить
два ублюдочных ******** кошмарят народы
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23.12.2024 16:53 Ответить
Чому все біосміття світу обєдналося , всрате США проїбало все що можна
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23.12.2024 19:00 Ответить
тому що у нас під час війни з росією на посаду президента України (по сумісності верховного головнокомандуючого) обрали наркомана-блазня-новороса.
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23.12.2024 19:59 Ответить
похоже, что в США начинают ***** где можно отбеливать
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23.12.2024 19:47 Ответить
 
 