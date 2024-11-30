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РФ имеет "право на самооборону" против Украины, чтобы заставить Запад "поплатиться", - Ким Чен Ын

Кім Чен Ин каже, що РФ має право на самооборону

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым заявил, что использование Украиной дальнобойного оружия является якобы результатом прямого военного вмешательства Соединенных Штатов, и поэтому Москва имеет право на самооборону от "вражеских сил".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters, ссылаясь на северокорейское государственное СМИ.

По словам северокорейского диктатора, США и Запад "заставили" Украину атаковать территорию России с помощью собственного дальнобойного оружия, и поэтому РФ "должна принять меры, чтобы заставить вражеские силы поплатиться за это".

"Правительство, армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности от стремления империалистов к гегемонии", - заявил Ким Чен Ын.

Читайте: МИД Китая о визите главы Минобороны РФ Белоусова в КНДР: Это суверенные и независимые страны. Двусторонние обмены являются их собственным делом

Кроме того, Ким Чен Ын во время встречи с Белоусовым также пообещал расширять связи с Россией во всех сферах, включая военную, в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, которое он ранее подписал с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом северокорейские СМИ не уточняли, обсуждали ли Ким Чен Ын и Белоусов развертывание войск КНДР на территории России.

Также читайте: КНДР передала РФ более 100 баллистических ракет и сотню артиллерийских систем, - ГУР МО

Разрешение на удары по территории РФ

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планыТрампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

Автор: 

КНДР (1189) россия (95365) Ким Чен Ын (178) Белоусов Андрей (19)


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Топ комментарии
+34
кацапи напали на Україну а тепер самообороняються?
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30.11.2024 09:17
+25
Иобу дався - чи шо?
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30.11.2024 09:16
+24
Заходят в аптеку ким чен ин и путлер и говорят:
- два гандона
Провизор отвечает:
- я вижу, а брать что будете?
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30.11.2024 09:23
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Иобу дався - чи шо?
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30.11.2024 09:16 Ответить
Та давно ще, з народження
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30.11.2024 09:19 Ответить
Так! - це в них спадкове
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30.11.2024 09:20 Ответить
То все "по правилах"... Адже армія КНДР вже 70 років готується до "протистояння агресії капіталістів", які хочуть зруйнувать світ "чучхе"... На цьому постулаті все й базується... А те, що ці "капіталісти", КНДР десятиліттями годують, щоб вони не здохли з голоду, будуючи своє "чучхе" - так вони ЗОБОВ"ЯЗАНІ!
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30.11.2024 09:30 Ответить
Про таких, як пухлий ин і пуцин моя покійна бабця кчзала: "Не дай йому померти - а воно потім не дасть тобі жити." Свого часу Захід і чучхеїстів, і кацапів рятував від голодної смерті, постачаючи "ніжки Буша", рис і зерно. Причому робив це неодноразово. І тепер ці істоти, від'ївшись, хочуть тоц Захід уколошкати. Сподіваюся, хоч тепер цґ невиправні альтруїсти Заходу зроблять висновки. Ці парії мають бути ізольовані від цивілізації, як синтенельці з Андаманських островів. Жодних контактів з цивілізацією. Нехай жруться і ябивають одне одного за їжу і сірники.
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30.11.2024 10:07 Ответить
пізно. Їх друг тепер росія. У них все буде добре.
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30.11.2024 19:29 Ответить
У кацапів? У грузин? Ви погано знаєте історію - добре не буде нів тих, ні в інших.
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30.11.2024 22:29 Ответить
Иобу дався ще його дід. Це спадкове. Дивно що корейці вже 80 років цих мутантів своїм життям кормлять. Мабуть мєсто проклятоє.
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30.11.2024 10:15 Ответить
Нічого подібного, лише ожиріння головного мозку.
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30.11.2024 16:51 Ответить
кацапи напали на Україну а тепер самообороняються?
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30.11.2024 09:17 Ответить
Ти віноват уж тєм, что хочєтся мнє кушать.
Не сприймайте серйозно звуки, що видають подібні істоти ротовою порожниною.
Вони призначені виключно для того, щоб змінити вашу поведінку на вигідну істоті.
Ігноруйте.
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30.11.2024 10:19 Ответить
Якби вони не напали на Україну, то пізніше Україна напала б на них. (про це неодноразово скавчав *****).
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30.11.2024 13:01 Ответить
биба и боба - два ********
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30.11.2024 09:17 Ответить
ой тупе мале тай ще тупе
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30.11.2024 09:20 Ответить
Кім Чєн Ин та Кон Чєн Ий-братья на вєк...
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30.11.2024 09:20 Ответить
********* зовсім берега попутав.
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30.11.2024 09:23 Ответить
О, это уже клиника...
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30.11.2024 09:23 Ответить
Заходят в аптеку ким чен ин и путлер и говорят:
- два гандона
Провизор отвечает:
- я вижу, а брать что будете?
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30.11.2024 09:23 Ответить
Учітісь маладиі і зільониі! -
На виборчих дільницях Північна Корея встановила дві окремі скриньки для голосування різних кольорів - одну для схвалення, а іншу - для несхвалення. Цей крок перешкоджає принципу таємного голосування, оскільки легко побачити, голосують люди "за" чи "проти".
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30.11.2024 09:23 Ответить
Кім чей пуй ...це і так зрозуміло , китайська інтерпрітація протистояння з Заходом ,які прос* * ли разом з % українських виборців 19р . багатющю Україну ...воно косить під північного китайського ідіота, для західних іді* тів ...
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30.11.2024 09:24 Ответить
гітлер просто не додумався до такого, коли вторгався до інших країн. то виявляється була просто самооборона! ну і вилупок той кндр
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30.11.2024 09:25 Ответить
Згоден... Навіть коли було прекрасно відомо, що Сталін готував напад на Німеччину (Гітлер його просто випередив), Адольф і словом не обмовився про це... А міг-би! І виправдав-би себе в очах ********** та потомків... Доказів була купа!
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30.11.2024 09:35 Ответить
Віктор Суворов добре про це написав
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30.11.2024 10:20 Ответить
Розумієш, мене вчили колись розумні люди... І вони вбивали мені у голову одну істину: "Не можна робить висновки, спираючись на ОДНЕ джерело...". Тому "окремо" Суворов (Різун), для мене - не авторитет... Але я співставляв його ствердження з вивченими мною мемуарами радянських генералів часів ІІ Світової... Про те, яка кількість авіа - та бронетехніки й артилерії була сконцентрована в прикордонній зоні і чому Червоній армії перші півтора року не вистачало зброї та ***********?. Чому з деяких ділянок кордону були виведені в тил прикордонники? І все складалося в єдину картину - Сталін дійсно готував напад! Маленький приклад з мемуарів Родімцева (командира дивізії ПДВ) Ця дивізія була знищена в ході Сталінградської битви. По, перше, в ній були "національні" підрозділи, які складалися з представників народів Західної Європи (французи, німці, іспанці та інші). Саме в Сталінграді загинув Рубен Ібаррурі - син лідера іспанської комуністичної партії) А це значить, що їх готували не для війни всередині СРСР... По-друге (і це ГОЛОВНЕ) - За кілька днів до 22 червня була дана команда "викласти на грунт" парашути! Таке КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Бо тканина парашутів натягуватиме з грунту сирість. А вологий парашут при польоті до місця десантування може "перемерзнуть" та не відкриється правильно і десантник загине... Подібне робиться у виключних випадках (коли нема де зберігать велику кількість парашутів) - і на нетривалий час - у готовності до негайного використання... Питання: що робила парашутно-десантна дивізія у прикордонному районі, у готовності до негайного скидання?
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30.11.2024 10:50 Ответить
Так доказів підготовки нападу совка на рейх багато. Я лише навів одного з авторів, який вже давно розвінчав совковий міф про жертву війни
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30.11.2024 13:40 Ответить
Ну, а я підтвердив тобою сказане...
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30.11.2024 13:43 Ответить
австрійський художник якраз це й придумав - аншлюс Австрії, Чехії, Польщі і т.д. під закликом захисту німецької діаспори в тих країнах...
лілі-путін абсолютно нічого нового не придумав - а все скопіював в художника та гебельса
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30.11.2024 11:44 Ответить
Узькожопе чмо, ти і твої макаки мають першочергове право здохнути, і це не обговорюється.
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30.11.2024 09:26 Ответить
Ще одне *уйло. Тільки жирне і вузькооке!
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30.11.2024 09:27 Ответить
Самая мякотка, рф сама по себе есть империалистической страной. И то что она делает чистый воды империализм.
Короче, это типичный выброс говна на вентилятор для быдла молящегося на вождя.
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30.11.2024 09:28 Ответить
ще один трамповий дружок виліз, штовхнув свою думку в маси
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30.11.2024 09:30 Ответить
В єтошении єтого перекормыша , слово лидер , пишется чнонз П.
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30.11.2024 09:31 Ответить
Навіть у тих собак, що з'їв ПУПС, логіка адекватніша ніж у нього. Хто нападав на ЧУМИЙ БАРАК? Яка самооборона?
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30.11.2024 09:34 Ответить
чурка корейська п..данута.
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30.11.2024 09:37 Ответить
Два кислих друга,хер та уксус **** дались.
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30.11.2024 09:38 Ответить
Ахаха, єпуча дичина...
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30.11.2024 09:39 Ответить
То що ''захід'', будете і далі годувати китайців? Кацапів вже вигодували.
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30.11.2024 09:43 Ответить
це шось нове, пінгвін-ракета виходить на арену і засуджує кровожерливу Україну котра напала на рососію і збирається її рознести, де ООН?
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30.11.2024 09:47 Ответить
Та воно дійсно зовсім Кон ЧЕ НЕ!
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30.11.2024 09:51 Ответить
Але оце коротке,товсте гімно вчилося колись в Швейцарії(Певно булили забагато урода(
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30.11.2024 09:53 Ответить
а Трамп так хоче зустрітись з цим дебілом . гарна та трійка ***** , пончик і Трамп .
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30.11.2024 10:01 Ответить
Ин- лицемір бісів,надав кацабам снаряди ,ракети, щоб ті обстрілювали Україну і ще щось заганяє про "оборону"..?!!!
Поц північно-корейський...😡
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30.11.2024 10:02 Ответить
походу ідіотизм-садизм між диктаторами-прасами передається статевим шляхом...
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30.11.2024 10:05 Ответить
"північнокорейські ЗМІ"
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30.11.2024 10:12 Ответить
він повинен померти.
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30.11.2024 10:13 Ответить
Ні, це просто звиздець....
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30.11.2024 10:14 Ответить
Мабуть косоокий підсвинок не чув про план Трампа закінчити війну за 24 години.
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30.11.2024 10:17 Ответить
Що ти з цієї обізяни візьмеш воно живе ментально в середньовіччі, як світовий терорист кривавий вбивця путін ,перетворивши країну в гулаг тому тільки знищувати терористів вбивців ,ну і друзі в кацапів мабуть так звана росія ніколи не опускалась до такого рівня найбільш маргінальні варвари об'єднуются.
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30.11.2024 10:18 Ответить
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30.11.2024 10:21 Ответить
Какое Оно ********. Придет время когда етот опухший окурок будет искать убежища в Ростове
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30.11.2024 10:29 Ответить
Кім Іи ***..
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30.11.2024 10:37 Ответить
КОГО ВИ КОМЕНТУЄТЕ? ИНА? Чувака який висадився на Сонці вночі?
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30.11.2024 10:49 Ответить
"...підтримуватимуть політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності від прагнення імперіалістів до гегемонії", - цинізм і дебілізм в одній особі, адже сьогодні де факто в світі існує лише одна імперія, і це російська імперія, і саме вона прагне до так званої "гегемонії", захоплення чужих територій, яка досі не позбулася схибленої дикунської мрії про "третій Рим".
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30.11.2024 11:06 Ответить
Підер Кон Чен Ий точно локаційно втрачений.
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30.11.2024 11:31 Ответить
Новини з божевільні )))
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30.11.2024 12:26 Ответить
На вас не нападали. Вы - напали.

Вы первыми затеяли войну!

Вы гражданам защиту обещали,

А получился форменный скандал!...

Кого и от кого вы защищали,

Когда на вас никто не нападал?

Ах, сколько на земле людишек подлых!

Такие уж настали времена!...

Вы подлость преподносите, как подвиг,

И просите за это ордена!" (с)
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30.11.2024 12:28 Ответить
Недороблене,безшиє,косориле,хрен смоктав оселедцем пахло?
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30.11.2024 13:13 Ответить
Між іншим, цей ховрашок вчився у Швейцарії.
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30.11.2024 13:37 Ответить
 
 