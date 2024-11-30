РФ имеет "право на самооборону" против Украины, чтобы заставить Запад "поплатиться", - Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым заявил, что использование Украиной дальнобойного оружия является якобы результатом прямого военного вмешательства Соединенных Штатов, и поэтому Москва имеет право на самооборону от "вражеских сил".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters, ссылаясь на северокорейское государственное СМИ.

По словам северокорейского диктатора, США и Запад "заставили" Украину атаковать территорию России с помощью собственного дальнобойного оружия, и поэтому РФ "должна принять меры, чтобы заставить вражеские силы поплатиться за это".

"Правительство, армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности от стремления империалистов к гегемонии", - заявил Ким Чен Ын.

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Кроме того, Ким Чен Ын во время встречи с Белоусовым также пообещал расширять связи с Россией во всех сферах, включая военную, в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, которое он ранее подписал с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом северокорейские СМИ не уточняли, обсуждали ли Ким Чен Ын и Белоусов развертывание войск КНДР на территории России.

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Разрешение на удары по территории РФ

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планыТрампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.