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Новости
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МИД Китая о визите главы Минобороны РФ Белоусова в КНДР: Это суверенные и независимые страны. Двусторонние обмены являются их собственным делом

Китай про візит глави Міноборони РФ Бєлоусова до КНДР

В МИД Китая заявили, что не располагают информацией о цели визита главы минобороны РФ Андрея Белоусова в КНДР, но контакты между этими странами "являются их собственным делом".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин.

"Северная Корея и Россия - суверенные и независимые страны. Двусторонние обмены между ними являются их собственным делом", - сказала Мао.

Как отмечается, такой ответ она озвучила на просьбу прокомментировать визит главы Минобороны РФ Андрея Белоусова в Пхеньян и эскалацию российско-украинской войны в результате военного сотрудничества КНДР и России.

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Мао отметила, что китайская сторона не располагает информацией о цели и других деталях визита Белоусова в Пхеньян.

Кроме того, спикер МИД добавила, что позиция Китая в украинском вопросе остается неизменной.

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Ранее сообщалось, что 29 ноября министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с неанонсированным визитом в КНДР.

Автор: 

Китай (2910) КНДР (1189) россия (95365) Белоусов Андрей (19)


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Топ комментарии
+6
Якщо ці дві "країни незалежні", то чому Китай так на цьому наголошує та взагалі коментує поїздку якихось чиновників, адже це справа "незалежних країн" і ніяк не стосується Китаю.
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29.11.2024 15:16
+4
Китай - один з членів РБ ООН, резолюцією якої було накладено санкції на КНДР. І який бачить як інший член РБ ООН в порушення резолюції співробітничає з КНДР. І замість засудження цього - ****..ть протилежне. Вже навіть і не палиться.
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29.11.2024 15:21
+4
Кто то тут аз из штанов выпрыгивал доказывая что Китай не доволен действиями Ына и *****. Когда вы уже поймете что все ети диктаторы уже давно сговорились и одним говном помазались и цель ихняя ето захватить и переделить весь мир.
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29.11.2024 15:25
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Правила форума Совет форумчан
Якщо ці дві "країни незалежні", то чому Китай так на цьому наголошує та взагалі коментує поїздку якихось чиновників, адже це справа "незалежних країн" і ніяк не стосується Китаю.
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29.11.2024 15:16 Ответить
Найлєпші корєша. Ну як за них не вписатись?
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29.11.2024 15:22 Ответить
Згадався вислів: скажи хто твій друг, і я скажу хто ти.
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29.11.2024 15:24 Ответить
Китай - один з членів РБ ООН, резолюцією якої було накладено санкції на КНДР. І який бачить як інший член РБ ООН в порушення резолюції співробітничає з КНДР. І замість засудження цього - ****..ть протилежне. Вже навіть і не палиться.
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29.11.2024 15:21 Ответить
Дуже сподіваюсь, що незабаром той час!, коли Сі, дивлячись на хйла з єхидною посмішкою, повертатиме назад, споконвічно китайські землі! Хитрий та голодний крокодил, ЧЕКАЄ! коли повз нього, пропливатиме напівдохле тіло підароссії!(,
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29.11.2024 17:39 Ответить
Кто то тут аз из штанов выпрыгивал доказывая что Китай не доволен действиями Ына и *****. Когда вы уже поймете что все ети диктаторы уже давно сговорились и одним говном помазались и цель ихняя ето захватить и переделить весь мир.
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29.11.2024 15:25 Ответить
"Північна Корея та Росія - суверенні і незалежні країни. Двосторонні обміни між ними є їхньою власною справою, яку вони роблять за нашим розпорядженням"
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29.11.2024 15:32 Ответить
ні комуняцька смердючка, це формування "вісі зла", засуджуй негайно або відмежуйся
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29.11.2024 15:35 Ответить
КОМУ ВОНИ ЗАЛИВАЮТЬ??? Арахамії ?? РФ на 90% залежна від Китаю, а КНДР взагалі Китайське пугало для Кореї і Японії
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29.11.2024 15:36 Ответить
3,14араси вузькоокі.
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29.11.2024 15:42 Ответить
Чайники в черговий раз показують усім, хто господар у світі.
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29.11.2024 15:51 Ответить
 
 