МИД Китая о визите главы Минобороны РФ Белоусова в КНДР: Это суверенные и независимые страны. Двусторонние обмены являются их собственным делом
В МИД Китая заявили, что не располагают информацией о цели визита главы минобороны РФ Андрея Белоусова в КНДР, но контакты между этими странами "являются их собственным делом".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин.
"Северная Корея и Россия - суверенные и независимые страны. Двусторонние обмены между ними являются их собственным делом", - сказала Мао.
Как отмечается, такой ответ она озвучила на просьбу прокомментировать визит главы Минобороны РФ Андрея Белоусова в Пхеньян и эскалацию российско-украинской войны в результате военного сотрудничества КНДР и России.
Мао отметила, что китайская сторона не располагает информацией о цели и других деталях визита Белоусова в Пхеньян.
Кроме того, спикер МИД добавила, что позиция Китая в украинском вопросе остается неизменной.
Ранее сообщалось, что 29 ноября министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с неанонсированным визитом в КНДР.
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