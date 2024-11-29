МИД Китая о визите главы Минобороны РФ Белоусова в КНДР: Это суверенные и независимые страны. Двусторонние обмены являются их собственным делом

В МИД Китая заявили, что не располагают информацией о цели визита главы минобороны РФ Андрея Белоусова в КНДР, но контакты между этими странами "являются их собственным делом".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин.

"Северная Корея и Россия - суверенные и независимые страны. Двусторонние обмены между ними являются их собственным делом", - сказала Мао.

Как отмечается, такой ответ она озвучила на просьбу прокомментировать визит главы Минобороны РФ Андрея Белоусова в Пхеньян и эскалацию российско-украинской войны в результате военного сотрудничества КНДР и России.

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Мао отметила, что китайская сторона не располагает информацией о цели и других деталях визита Белоусова в Пхеньян.

Кроме того, спикер МИД добавила, что позиция Китая в украинском вопросе остается неизменной.

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Ранее сообщалось, что 29 ноября министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с неанонсированным визитом в КНДР.