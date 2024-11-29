Министр обороны РФ Белоусов прибыл в КНДР с необъявленным визитом
29 ноября министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с неанонсированным визитом в КНДР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.
Во время визита Белоусов проведет встречи с военным и военно-политическим руководством КНДР, утверждает ведомство.
Отмечается, что российского министра в аэропорту Сунан в пригороде Пхеньяна встречал министр обороны КНДР Но Гван Чхоль.
Напомним, Северная Корея полностью включилась в войну России против Украины и с августа 2023 года отправила в страну-агрессора более 20 тысяч контейнеров с вооружением, в том числе баллистические ракеты.
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Бєлоусову сто відсотково насиплять ракєт,дронів і снарядів
А у партнерів сочельнік..не хухри мухри.
Як челобітную мандіріну подносіт!!!
- за мнясом псіна поперлася...
Умерома к Трампу негайно - той переговорник, той зможе...😂
А де тапки білі?
жарений півенькімка в сраку не клюне.