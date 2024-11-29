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Министр обороны РФ Белоусов прибыл в КНДР с необъявленным визитом

Андрій Бєлоусов прибув до Північної Кореї

29 ноября министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с неанонсированным визитом в КНДР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на минобороны РФ.

Бєлоусов прибув до КНДР

Во время визита Белоусов проведет встречи с военным и военно-политическим руководством КНДР, утверждает ведомство.

Отмечается, что российского министра в аэропорту Сунан в пригороде Пхеньяна встречал министр обороны КНДР Но Гван Чхоль.

Напомним, Северная Корея полностью включилась в войну России против Украины и с августа 2023 года отправила в страну-агрессора более 20 тысяч контейнеров с вооружением, в том числе баллистические ракеты.

Читайте также: Россия предусматривает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси, - министр обороны РФ Белоусов

Автор: 

визит (3070) КНДР (1189) Белоусов Андрей (19)


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Топ комментарии
+12
Умеров їздив до Південної Кореї,йому показали дулю.
Бєлоусову сто відсотково насиплять ракєт,дронів і снарядів
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29.11.2024 08:43
+4
Приїхав на поклон, щоб вибачитися за вбитих офіцерів в Курській області під час атаки АТАКМС.
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29.11.2024 09:03
+3
Не ...мабуть в борг буде просить..бо рубль..тю.тю. А пончик любить тверду валюту. На новорічні свята..сам дід на поклон приїде аурус подарить.
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29.11.2024 08:48
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Умеров їздив до Південної Кореї,йому показали дулю.
Бєлоусову сто відсотково насиплять ракєт,дронів і снарядів
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29.11.2024 08:43 Ответить
Не ...мабуть в борг буде просить..бо рубль..тю.тю. А пончик любить тверду валюту. На новорічні свята..сам дід на поклон приїде аурус подарить.
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29.11.2024 08:48 Ответить
аурус без західних комплектуючих,то лада-каліна зроблена на коліні
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29.11.2024 08:56 Ответить
Там и сидзинь пункт підтягнеться.. заодно комплектуючі привезе..дітям. Новий рік як ні як. Клуб у них такий.

А у партнерів сочельнік..не хухри мухри.
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29.11.2024 09:05 Ответить
Пачєму бледоусов зійшов з трапа не на калєнях!!!!
Як челобітную мандіріну подносіт!!!
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29.11.2024 12:32 Ответить
Медальки привіз.. разом із пакетами котрих собаки не доїли.
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29.11.2024 08:44 Ответить
Не хочет отставать от Умерова.
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29.11.2024 08:50 Ответить
ще з десяток тисяч вузьколазoв камсамольців..
- за мнясом псіна поперлася...
Умерома к Трампу негайно - той переговорник, той зможе...😂
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29.11.2024 08:58 Ответить
Приїхав на поклон, щоб вибачитися за вбитих офіцерів в Курській області під час атаки АТАКМС.
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29.11.2024 09:03 Ответить
По свіжину?
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29.11.2024 09:06 Ответить
Дайте мяса і заліза, бо імперія тріщить
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29.11.2024 09:17 Ответить
А мені здається - там щось "цікавіше"... Бо якщо справдиться, що у Мар"їно ми з "чучхеїстів" зробили масований "фарш" (та ще й з "генеральським м"ясом") - то Бєлоусов похав виправдовуваться і супроводжувать "генеральське м"ясо" до місця поховання. Крім того, корейці в Росії "пашли па беспределу" і "дисциплину идеалов чучхе" "паслали нахен". П"ють, грабують, гвалтують... Своїй же перекладачці, вчотирьох, "ноги розчепірили", в перший день після її приїзду!... Можливо - буде просить дать їм їхніх "НКВСників" - щоб приструнили "беспрєдєльщиків"... Бо так і до "братання" з росіянами дійде... За допомогою автоматів з гранатами...
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29.11.2024 09:20 Ответить
А що це на ньому за піжама пожмакана чорна?
А де тапки білі?
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29.11.2024 09:26 Ответить
Месье, же не манж па си жур...
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29.11.2024 09:36 Ответить
Та доставив перші пакунки, однак біли лади їм не додаються, рожа не та
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29.11.2024 09:45 Ответить
Приїхав за рецептом з собачатини.
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29.11.2024 09:46 Ответить
Ця паскуда з корейського гулагу привезе і озброэння для рашистів і голодранців які будуть здихати за банду путіна ,на відміну від Умерова якого візит в Південу Корею повністю провальним, як і його перебування на цій посаді.
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29.11.2024 10:23 Ответить
Тут же справа не в Умерові, а в мояхатаскрайніх південнокорейцях. Поки жарений півень кімка в сраку не клюне.
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29.11.2024 11:50 Ответить
Ну давайте все таки скажем вслух ---- пуздро, ты молодец! Попрошайки так и прут клянчить, и дают, кому считают нужным. Отличные они союзники. И ВПК там работает отлично, и Яо своё есть.
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29.11.2024 10:36 Ответить
Якщо чесно, то Білоусов як міністр оборони таке саме лайно як і Умєров. Навіть навпаки, на значення Білоусова було навіть нам на користь.
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29.11.2024 10:42 Ответить
 
 