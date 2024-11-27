КНДР передала РФ уже более 20 тыс. контейнеров с оружием, в том числе 100 ракет KN-23/KN-24, - Кислица

Северная Корея полностью включились в войну России против Украины и с августа 2023 года отправила в страну-агрессора более 20 тысяч контейнеров с вооружением, в том числе баллистические ракеты.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эти войска (КНДР. - Ред.) воюют под видом представителей народностей Дальнего Востока России, используя поддельные документы", - отметил он.

Кислица отметил, что военный контингент КНДР сейчас насчитывает 11 тысяч военнослужащих, но "может быть быстро увеличен до 100 тысяч солдат".

В то же время он отметил, что такое значительное количество подготовленных для ведения боевых действий военнослужащих нужно Пхеньяну не только для того, чтобы помочь России.

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Постпред также отметил, что с августа 2023 года КНДР отправила в Россию более 20 тыс. контейнеров с вооружением, в том числе 100 баллистических ракет малой дальности KN-23/KN-24.

Первое применение этого оружия Россией против Украины, в частности по гражданской инфраструктуре, было зафиксировано в конце прошлого года.

В 2024 году Украина задокументировала около 60 пусков таких ракет, что составляет треть ракетных атак, совершенных Россией в этом году, добавил дипломат.

По его словам, спутниковые снимки показывают, что КНДР расширяет производственный комплекс в городе Хамхин, где производят ракеты КН-23. В частности, на них зафиксировано строительство сборочного цеха, а также жилого комплекса для рабочих.

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Украинский дипломат подчеркнул, что поддержка Пхеньяна имеет свою цену - речь идет о доступе к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах.

"Призываем все ответственные государства принять немедленные меры для решительного противодействия российскому и северокорейскому режимам - от усиления санкционного давления на Москву и Пхеньян до максимизации возможностей Украины в рамках "Плана победы", представленного президентом Зеленским", - добавил Кислица.