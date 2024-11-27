КНДР передала РФ вже понад 20 тис. контейнерів зі зброєю, зокрема 100 ракет KN-23/KN-24, - Кислиця

Північна Корея повністю включилися у війну Росії проти України та з серпня 2023 року відправила до країни-агресорки понад 20 тисяч контейнерів з озброєнням, зокрема балістичні ракети.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ці війська (КНДР - ред.) воюють під виглядом представників народностей Далекого Сходу Росії, використовуючи підроблені документи", - зазначив він.

Кислиця зауважив, що військовий контингент КНДР зараз налічує 11 тисяч військовослужбовців, але "може бути швидко збільшений до 100 тисяч солдатів".

Водночас він зауважив, що така значна кількість підготовлених для ведення бойових дій військовослужбовців потрібна Пхеньяну не лише для того, щоб допомогти Росії.

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Постпред також наголосив, що з серпня 2023 року КНДР відправила до Росії понад 20 тис. контейнерів з озброєнням, зокрема 100 балістичних ракет малої дальності KN-23/KN-24.

Перше застосування цієї зброї Росією проти України, зокрема по цивільній інфраструктурі, було зафіксовано наприкінці минулого року.

У 2024 році Україна задокументувала близько 60 пусків таких ракет, що становить третину ракетних атак, здійснених Росією цьогоріч, додав дипломат.

За його словами, супутникові знімки засвідчують, що КНДР розширює виробничий комплекс у місті Хамхин, де виробляють ракети КН-23. Зокрема, на них зафіксовано будівництво складального цеху, а також житлового комплексу для робітників.

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Український дипломат наголосив, що підтримка Пхеньяна має свою ціну – йдеться про доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах.

"Закликаємо всі відповідальні держави вжити негайних заходів для рішучої протидії російському та північнокорейському режимам – від посилення санкційного тиску на Москву та Пхеньян до максимізації можливостей України в межах Плану перемоги, презентованого Президентом Зеленським", - додав Кислиця.