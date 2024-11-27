КНДР готується передати Росії додаткові балістичні ракети, - представник США в ООН Вуд

Північна Корея планує надіслати Росії нові балістичні ракети на додаток до понад сотні вже доставлених, які Москва використовує для атак проти України.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив заступник постпреда США Роберт Вуд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"КНДР готується передати ще більше балістичних ракет", - сказав представник Сполучених Штатів.

Він зазначив, що КНДР раніше незаконно передав понад 18 тис. контейнерів із боєприпасами та пов’язаними з ними матеріалами, а також понад 100 балістичних ракет.

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"Усі вони були використані для ударів по населених пунктах, таких як Київ і Запоріжжя", - зазначив Вуд.

Він також наголосив, що США мають інформацію про те, що Росія використовує у війні проти України велику кількість 170-мм самохідних артилерійських установок та 240-мм реактивних систем залпового вогню північнокорейського виробництва.

За його словами, натомість Росія передала Північній Кореї системи ППО. Крім того, Пхеньян отримує інші поставки, зокрема пальне, технології та обладнання подвійного призначення.

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Водночас представник США звернув увагу, що Китай має вплив і потенціал впливу на режим у Пхеньяні та "невідкладно має використати цей вплив, щоби запобігти подальшій ескалації конфлікту".

Вуд також звернув увагу, що Кремль продовжує ігнорувати свої обов’язки постійного члена Ради безпеки, відмовившись від своїх зобов’язань, що підриває міжнародний мир і безпеку.