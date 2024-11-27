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КНДР готується передати Росії додаткові балістичні ракети, - представник США в ООН Вуд

Північна Корея готується передати Росії додаткові балістичні ракети

Північна Корея планує надіслати Росії нові балістичні ракети на додаток до понад сотні вже доставлених, які Москва використовує для атак проти України.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив заступник постпреда США Роберт Вуд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"КНДР готується передати ще більше балістичних ракет", - сказав представник Сполучених Штатів.

Він зазначив, що КНДР раніше незаконно передав понад 18 тис. контейнерів із боєприпасами та пов’язаними з ними матеріалами, а також понад 100 балістичних ракет.

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"Усі вони були використані для ударів по населених пунктах, таких як Київ і Запоріжжя", - зазначив Вуд.

Він також наголосив, що США мають інформацію про те, що Росія використовує у війні проти України велику кількість 170-мм самохідних артилерійських установок та 240-мм реактивних систем залпового вогню північнокорейського виробництва.

За його словами, натомість Росія передала Північній Кореї системи ППО. Крім того, Пхеньян отримує інші поставки, зокрема пальне, технології та обладнання подвійного призначення.

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Водночас представник США звернув увагу, що Китай має вплив і потенціал впливу на режим у Пхеньяні та "невідкладно має використати цей вплив, щоби запобігти подальшій ескалації конфлікту".

Вуд також звернув увагу, що Кремль продовжує ігнорувати свої обов’язки постійного члена Ради безпеки, відмовившись від своїх зобов’язань, що підриває міжнародний мир і безпеку.

Автор: 

КНДР (1210) ООН (3335) росія (64871) США (22417) балістичні ракети (390)


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Вже екстренно розпаковують глибоку стурбованість?
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27.11.2024 18:54 Відповісти
Китаи вплив на пупсів має - але робити нічого не буде
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27.11.2024 18:55 Відповісти
Додік24 поїде до Кіма та підтримає його ініціативи. Минулого свого припіздентства він легалізував диктатора-людожера, а цього разу підтримає його у знищенні українців їхньою зброєю та зомбаками, які приїхали нас вбивати.
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27.11.2024 18:56 Відповісти
А США готові передати Україні...Х.У.Й. Ну звісно. Там же "миротворець" Трамп на підході. На даний момент диктатури є@уть демократії в хвіст і в гриву. І схоже ці самі демократії все влаштовує. А гинуть українці. За що? За стурбованість та занепокоєння?Немає перспективи виявляється.
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27.11.2024 19:02 Відповісти
Чухче: высылаем пушки и РСЗО...
США: выражаем озабоченность...
Чуххе: высылаем братскому русскому народу ракеты...
США: делаем заявление...

С приходом Трампа и заявлений не будет, дел невпроворот( забор с Мексикой, другие важные дела).
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27.11.2024 19:09 Відповісти
Зло об'єднуєтся, демократія спостерігає.
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27.11.2024 22:40 Відповісти
 
 