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Буданов виступив на засіданні Ради Україна-НАТО і закликав партнерів підсилити систему ППО України

Буданов на засіданні Ради Україна-НАТО

26 листопада начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов виступив на надзвичайному засіданні Ради Україна-НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО.

"26 листопада 2024 року начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов виступив  на надзвичайному засіданні Ради Україна-НАТО", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетна атака на Дніпро - спроба Росії тероризувати та залякати, - Рада Україна-НАТО

Про що інформував Буданов?

Керівник української спецслужби проінформував партнерів про характеристики російської ракети середньої дальності із комплексу "Кедр", якою держава-агресор Росія завдала удару по Дніпру.

Як зазначається, у засіданні взяв також взяв участь виконувач обов’язків командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

 Представники України описали наслідки атаки, пояснили породжені нею виклики та загрози для євроатлантичної безпеки, перелічили цілі, яких прагнула досягнути держава-агресор.

"Застосування Росією "Кедра" спрямоване, зокрема, на залякування союзників України з метою позбавити підтримки нашої держави у війні за незалежність", - наголосили в ГУР.

Під час засідання Кирило Буданов та Анатолій Кривоножко закликали партнерів з НАТО підсилити систему протиповітряної оборони України.

Також читайте: Стефанчук та заступник генсека НАТО Руге обговорили можливість західних союзників збивати російські ракети та дрони

Резолюція представників держав-членів Альянсу

Повідомляється, що представники держав-членів Альянсу засудили дії Росії та запевнили у подальшій підтримці України, підкресливши, що єдиною адекватною відповіддю на застосування Росією балістичної ракети середньої дальності є збільшення поставок озброєння, необхідного нашій державі для боротьби.

Рада НАТО-Україна - це форум для консультацій між союзниками та Україною з безпекових питань, що становлять спільний інтерес, включно з агресивною війною Росії. Засідання відбулося під головуванням виконувача обов'язків заступника генерального секретаря НАТО Бориса Руге.

Наступне засідання Ради НАТО-Україна відбудеться під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 3-4 грудня.

Удар РФ по Україні новою балістичною ракетою

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро у четвер.

Автор: 

Буданов (487) НАТО (6395) балістичні ракети (390) ГУР (485)


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Топ коментарі
+6
А чому дайте, чому не продайте? Просрали країну, тепер дайте... а шашличків по всій морді не хочеш?
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27.11.2024 09:13
+3
ППО - це оборонна зброя. Так ми ще довго будемо сидіти із відключеннями електрики та з "прильотами" по інфраструктурі та житлових масивах.
Це - шлях у нікуди.
Треба просити ракети середньої дальності, аби бити по кацапських аеродромах і портах ВМС.
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27.11.2024 08:52
+3
Та яке ППО? Скільки можна? Дайте томагавки щоб знищіти ці тушки - це ж найдешевший і найпростіший варіант.
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27.11.2024 09:01
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ППО - це оборонна зброя. Так ми ще довго будемо сидіти із відключеннями електрики та з "прильотами" по інфраструктурі та житлових масивах.
Це - шлях у нікуди.
Треба просити ракети середньої дальності, аби бити по кацапських аеродромах і портах ВМС.
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27.11.2024 08:52 Відповісти
Навіть Північна Корея робить власні ракети, а тут можуть лише клянчити та красти.
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27.11.2024 09:29 Відповісти
Так лох зеленський нещодавно знов збрехав про виготовлення Україною 100 ракет ?
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27.11.2024 10:37 Відповісти
Що стосується К-101/102 та «Калібрів», то для їхнього знищення підійдуть F-16, а для боротьби з «Шахідами» варто звернутися до Кореї з проханням про FA-50 (це такий навчальний F-16) або створити малі крилаті безпілотники-винищувачі з реактивними двигунами.

Щодо стратегічних ракет - Росія використає ще кілька тестових з ліквідованих програм. Загалом у них є близько 700 стратегічних ракет, які вони будували протягом 50 років. Це лише порожній засіб залякування.

Найбільшою проблемою є російські планерну авіаційну бомби КАБ.

Тисячі таких бомб знищують міста, руйнують великі фортифікації, а останнім часом крушать цілі електростанції. Їх скидають з бомбардувальників Су-34 з відстані 70-100 км. F-16 не має ракет на таку відстань. Наземний Patriot знищується "Іскандером". Тут потрібен європейський літак з ракетою BVRAAM Meteor.

Пригодилися б дешеві установки, що ловлять бомби КАБ. Анти-КАБ бар'єр.

https://www.youtube.com/watch?v=c0djH9ZcM_8

https://co2stop.foundation/AntiKAB
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27.11.2024 12:44 Відповісти
Закликати можна до нових віників - партнери рішучі?
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27.11.2024 08:54 Відповісти
А в Буданова було багато можливостей виступити перед НАТО?
Один раз за 3 роки?
І він витратив цей єдиний шанс, аби попросити ще ППО?
То його всі їздять - клянчать - Шмигаль, Умеров, Стефанчук, вже не кажучи про Найвеличнішого.
Тепер натівські керовники скажуть своїм політикам " Ось бачите, Україна просить ще ППО, а не ракет середньої дальності. І ніякої ексалації".
І Шольц дасть ще один айріс, і ляже спати спокійно.
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27.11.2024 09:33 Відповісти
Коли вумні люди кажуть, що в зелених шмарклей немає жодного уявлення про дипломатію, про тактику і стратегію міжнародної активності, то це саме про це: виступити перед НАТО і попросити ще ППО.
В нас 50 міст із населенням понад 100 тис.мешканців, із підприємствами ВПК. І ще 50 ТЕС, ГЕС і АЕС. Нам дадуть 100 систем петріот?
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27.11.2024 09:39 Відповісти
Та яке ППО? Скільки можна? Дайте томагавки щоб знищіти ці тушки - це ж найдешевший і найпростіший варіант.
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27.11.2024 09:01 Відповісти
А чому дайте, чому не продайте? Просрали країну, тепер дайте... а шашличків по всій морді не хочеш?
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27.11.2024 09:13 Відповісти
Хто йому дозволив там виступати ?
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27.11.2024 09:18 Відповісти
ОПа думає, шо Буданов повинен рекламувати себе у політпублічному просторі...бо мають надію на його президенство , буде рятувати слуг з 🤡 від вязниць ...
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27.11.2024 09:22 Відповісти
У них для цього є залужний....
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27.11.2024 09:25 Відповісти
Ви з Миколаїва ?
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27.11.2024 09:45 Відповісти
А Зеленому лайну , запитання??? Мамі Римі, сволоті, яка плакала і хвалила, висеротого нею ,ублюдка???? Чи Порох насрав їм в жидівські сподні??? До речі, де зараз батьки цього зеленогот ублюдка?
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27.11.2024 10:06 Відповісти
КАВУ проси, Будана ..КАВУ ! Бо не буде що в Криму пити ..і круасана собі в сраку.
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27.11.2024 10:31 Відповісти
це не справа керівника розвідки.
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27.11.2024 10:46 Відповісти
..краще б біноклі просив, а ППО то не його компетенція
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27.11.2024 12:34 Відповісти
 
 