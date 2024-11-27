Буданов виступив на засіданні Ради Україна-НАТО і закликав партнерів підсилити систему ППО України

26 листопада начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов виступив на надзвичайному засіданні Ради Україна-НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО.



"26 листопада 2024 року начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов виступив на надзвичайному засіданні Ради Україна-НАТО", - ідеться в повідомленні.

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Про що інформував Буданов?

Керівник української спецслужби проінформував партнерів про характеристики російської ракети середньої дальності із комплексу "Кедр", якою держава-агресор Росія завдала удару по Дніпру.



Як зазначається, у засіданні взяв також взяв участь виконувач обов’язків командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.



Представники України описали наслідки атаки, пояснили породжені нею виклики та загрози для євроатлантичної безпеки, перелічили цілі, яких прагнула досягнути держава-агресор.



"Застосування Росією "Кедра" спрямоване, зокрема, на залякування союзників України з метою позбавити підтримки нашої держави у війні за незалежність", - наголосили в ГУР.



Під час засідання Кирило Буданов та Анатолій Кривоножко закликали партнерів з НАТО підсилити систему протиповітряної оборони України.

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Резолюція представників держав-членів Альянсу

Повідомляється, що представники держав-членів Альянсу засудили дії Росії та запевнили у подальшій підтримці України, підкресливши, що єдиною адекватною відповіддю на застосування Росією балістичної ракети середньої дальності є збільшення поставок озброєння, необхідного нашій державі для боротьби.

Рада НАТО-Україна - це форум для консультацій між союзниками та Україною з безпекових питань, що становлять спільний інтерес, включно з агресивною війною Росії. Засідання відбулося під головуванням виконувача обов'язків заступника генерального секретаря НАТО Бориса Руге.

Наступне засідання Ради НАТО-Україна відбудеться під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 3-4 грудня.

Удар РФ по Україні новою балістичною ракетою

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро у четвер.