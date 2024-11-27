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Буданов выступил на заседании Совета Украина-НАТО и призвал партнеров усилить систему ПВО Украины

Буданов на засіданні Ради Україна-НАТО

26 ноября начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов выступил на чрезвычайном заседании Совета Украина-НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.

"26 ноября 2024 года начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов выступил на чрезвычайном заседании Совета Украина-НАТО", - говорится в сообщении.

Читайте также: К новому геноциду украинцев РФ готовилась задолго до полномасштабного вторжения. Речь шла о расстрельных списках, передвижных крематориях и массовых захоронениях, - Буданов

О чем информировал Буданов?

Руководитель украинской спецслужбы проинформировал партнеров о характеристиках российской ракеты средней дальности из комплекса "Кедр", которой государство-агрессор Россия нанесло удар по Днепру.

Как отмечается, в заседании принял также принял участие исполняющий обязанности командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Представители Украины описали последствия атаки, объяснили порожденные ею вызовы и угрозы для евроатлантической безопасности, перечислили цели, которых стремилось достичь государство-агрессор.

"Применение Россией "Кедра" направлено, в частности, на запугивание союзников Украины с целью лишить поддержки нашего государства в войне за независимость", - отметили в ГУР.

Во время заседания Кирилл Буданов и Анатолий Кривоножко призвали партнеров по НАТО усилить систему противовоздушной обороны Украины.

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Резолюция представителей государств-членов Альянса

Сообщается, что представители государств-членов Альянса осудили действия России и заверили в дальнейшей поддержке Украины, подчеркнув, что единственным адекватным ответом на применение Россией баллистической ракеты средней дальности является увеличение поставок вооружения, необходимого нашему государству для борьбы.

Совет НАТО-Украина - это форум для консультаций между союзниками и Украиной по вопросам безопасности, представляющим общий интерес, включая агрессивную войну России. Заседание состоялось под председательством исполняющего обязанности заместителя генерального секретаря НАТО Бориса Руге.

Следующее заседание Совета НАТО-Украина состоится во время встречи министров иностранных дел стран НАТО 3-4 декабря.

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр в четверг.

Автор: 

Буданов Кирилл (456) НАТО (9970) баллистические ракеты (375) ГУР (421)


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Топ комментарии
+6
А чому дайте, чому не продайте? Просрали країну, тепер дайте... а шашличків по всій морді не хочеш?
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27.11.2024 09:13
+3
ППО - це оборонна зброя. Так ми ще довго будемо сидіти із відключеннями електрики та з "прильотами" по інфраструктурі та житлових масивах.
Це - шлях у нікуди.
Треба просити ракети середньої дальності, аби бити по кацапських аеродромах і портах ВМС.
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27.11.2024 08:52
+3
Та яке ППО? Скільки можна? Дайте томагавки щоб знищіти ці тушки - це ж найдешевший і найпростіший варіант.
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27.11.2024 09:01
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Правила форума Совет форумчан
ППО - це оборонна зброя. Так ми ще довго будемо сидіти із відключеннями електрики та з "прильотами" по інфраструктурі та житлових масивах.
Це - шлях у нікуди.
Треба просити ракети середньої дальності, аби бити по кацапських аеродромах і портах ВМС.
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27.11.2024 08:52 Ответить
Навіть Північна Корея робить власні ракети, а тут можуть лише клянчити та красти.
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27.11.2024 09:29 Ответить
Так лох зеленський нещодавно знов збрехав про виготовлення Україною 100 ракет ?
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27.11.2024 10:37 Ответить
Що стосується К-101/102 та «Калібрів», то для їхнього знищення підійдуть F-16, а для боротьби з «Шахідами» варто звернутися до Кореї з проханням про FA-50 (це такий навчальний F-16) або створити малі крилаті безпілотники-винищувачі з реактивними двигунами.

Щодо стратегічних ракет - Росія використає ще кілька тестових з ліквідованих програм. Загалом у них є близько 700 стратегічних ракет, які вони будували протягом 50 років. Це лише порожній засіб залякування.

Найбільшою проблемою є російські планерну авіаційну бомби КАБ.

Тисячі таких бомб знищують міста, руйнують великі фортифікації, а останнім часом крушать цілі електростанції. Їх скидають з бомбардувальників Су-34 з відстані 70-100 км. F-16 не має ракет на таку відстань. Наземний Patriot знищується "Іскандером". Тут потрібен європейський літак з ракетою BVRAAM Meteor.

Пригодилися б дешеві установки, що ловлять бомби КАБ. Анти-КАБ бар'єр.

https://www.youtube.com/watch?v=c0djH9ZcM_8

https://co2stop.foundation/AntiKAB
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27.11.2024 12:44 Ответить
Закликати можна до нових віників - партнери рішучі?
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27.11.2024 08:54 Ответить
А в Буданова було багато можливостей виступити перед НАТО?
Один раз за 3 роки?
І він витратив цей єдиний шанс, аби попросити ще ППО?
То його всі їздять - клянчать - Шмигаль, Умеров, Стефанчук, вже не кажучи про Найвеличнішого.
Тепер натівські керовники скажуть своїм політикам " Ось бачите, Україна просить ще ППО, а не ракет середньої дальності. І ніякої ексалації".
І Шольц дасть ще один айріс, і ляже спати спокійно.
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27.11.2024 09:33 Ответить
Коли вумні люди кажуть, що в зелених шмарклей немає жодного уявлення про дипломатію, про тактику і стратегію міжнародної активності, то це саме про це: виступити перед НАТО і попросити ще ППО.
В нас 50 міст із населенням понад 100 тис.мешканців, із підприємствами ВПК. І ще 50 ТЕС, ГЕС і АЕС. Нам дадуть 100 систем петріот?
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27.11.2024 09:39 Ответить
Та яке ППО? Скільки можна? Дайте томагавки щоб знищіти ці тушки - це ж найдешевший і найпростіший варіант.
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27.11.2024 09:01 Ответить
А чому дайте, чому не продайте? Просрали країну, тепер дайте... а шашличків по всій морді не хочеш?
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27.11.2024 09:13 Ответить
Хто йому дозволив там виступати ?
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27.11.2024 09:18 Ответить
ОПа думає, шо Буданов повинен рекламувати себе у політпублічному просторі...бо мають надію на його президенство , буде рятувати слуг з 🤡 від вязниць ...
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27.11.2024 09:22 Ответить
У них для цього є залужний....
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27.11.2024 09:25 Ответить
Ви з Миколаїва ?
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27.11.2024 09:45 Ответить
А Зеленому лайну , запитання??? Мамі Римі, сволоті, яка плакала і хвалила, висеротого нею ,ублюдка???? Чи Порох насрав їм в жидівські сподні??? До речі, де зараз батьки цього зеленогот ублюдка?
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27.11.2024 10:06 Ответить
КАВУ проси, Будана ..КАВУ ! Бо не буде що в Криму пити ..і круасана собі в сраку.
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27.11.2024 10:31 Ответить
це не справа керівника розвідки.
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27.11.2024 10:46 Ответить
..краще б біноклі просив, а ППО то не його компетенція
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27.11.2024 12:34 Ответить
 
 