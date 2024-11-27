Буданов выступил на заседании Совета Украина-НАТО и призвал партнеров усилить систему ПВО Украины

26 ноября начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов выступил на чрезвычайном заседании Совета Украина-НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.



"26 ноября 2024 года начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов выступил на чрезвычайном заседании Совета Украина-НАТО", - говорится в сообщении.

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О чем информировал Буданов?

Руководитель украинской спецслужбы проинформировал партнеров о характеристиках российской ракеты средней дальности из комплекса "Кедр", которой государство-агрессор Россия нанесло удар по Днепру.



Как отмечается, в заседании принял также принял участие исполняющий обязанности командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.



Представители Украины описали последствия атаки, объяснили порожденные ею вызовы и угрозы для евроатлантической безопасности, перечислили цели, которых стремилось достичь государство-агрессор.



"Применение Россией "Кедра" направлено, в частности, на запугивание союзников Украины с целью лишить поддержки нашего государства в войне за независимость", - отметили в ГУР.



Во время заседания Кирилл Буданов и Анатолий Кривоножко призвали партнеров по НАТО усилить систему противовоздушной обороны Украины.

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Резолюция представителей государств-членов Альянса

Сообщается, что представители государств-членов Альянса осудили действия России и заверили в дальнейшей поддержке Украины, подчеркнув, что единственным адекватным ответом на применение Россией баллистической ракеты средней дальности является увеличение поставок вооружения, необходимого нашему государству для борьбы.

Совет НАТО-Украина - это форум для консультаций между союзниками и Украиной по вопросам безопасности, представляющим общий интерес, включая агрессивную войну России. Заседание состоялось под председательством исполняющего обязанности заместителя генерального секретаря НАТО Бориса Руге.

Следующее заседание Совета НАТО-Украина состоится во время встречи министров иностранных дел стран НАТО 3-4 декабря.

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр в четверг.