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СБУ показала обломки "Орешника", которым россияне ударили по Днепру. ФОТОрепортаж

СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.

Об этом сообщает AP, передает Цензор.НЕТ.

"Обугленные, изуродованные провода и корпус ракеты размером с большую шину - это все, что осталось от оружия, которое может быть оснащено как обычными, так и ядерными боеголовками", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Мельник о последствиях применения РФ "Орешника": До этого все думали, что война затрагивает только Украину - сейчас начали бояться

Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року
Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року

Эксперты СБУ подтвердили журналистам, что она была запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области России.

Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року
Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року

Отмечается, что ракета имела шесть боеголовок, каждая из которых несла шесть суббоеприпасов. Ее максимальная скорость составляла 11 Махов, а время полета к цели - 15 минут.

Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року
Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року

Отметим, что издание BILD считает, что новая российская баллистическая ракета была тестовой и не имела взрывчатки.

Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року
Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда. Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник". 22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Автор: 

россия (95418) СБУ (19871) баллистические ракеты (370)


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Топ комментарии
+17
То не люди, то журналісти!
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24.11.2024 16:23
+6
11 махів це 2.5 км за СЕКУНДУ. Ця ракета пролетіла 700 км. за 15 хвилин, це приблизно 1 км. за 1.3 сек. секунд. Ракета із ПЕТРІОТ летить швидше, може саме тому атакували Дніпро, а не Київ, боялись щоби не збили.
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24.11.2024 16:54
+4
Последним двум шо на фото, можно было и запчасти от комбайна показать.
Когда я был на экскурсии, на реакторе. Я бы сказал что это котельная, и не больше. Насосы, насосы, трубы, трубы. Я спрашивал, а где это, атомы бегают? А это вон там, за той кирпичной стенкой.
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24.11.2024 16:44
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ЛЮДЕЙ НАВІЩО БІЛЯ ОБЛАМКІВ ПОКАЗУВАТИ !?
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24.11.2024 16:17 Ответить
То не люди, то журналісти!
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24.11.2024 16:23 Ответить
Последним двум шо на фото, можно было и запчасти от комбайна показать.
Когда я был на экскурсии, на реакторе. Я бы сказал что это котельная, и не больше. Насосы, насосы, трубы, трубы. Я спрашивал, а где это, атомы бегают? А это вон там, за той кирпичной стенкой.
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24.11.2024 16:44 Ответить
а стінка була з гіпсокартону, розфврбованому під цеглу
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24.11.2024 18:25 Ответить
Та надо было тебя ближе к атомам пустить, чтобы таки убедиться, что бегают. Не?
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24.11.2024 19:55 Ответить
Да как то ссыкотно.
Мы тогда ещё не были врагами. Это институт Бутлера. Они показывали деревянную палку метров 5. В реакторе есть окошко, типа дверного глазка. Этой палкой его открывали шоб частицы вылетали для опытов.
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24.11.2024 20:56 Ответить
Извините.
Институт Будкера.
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24.11.2024 20:59 Ответить
Ну десь вірно, але не журналісти, а журнашлюхи, на кшталт мосейчук, марички западло (чи падли? Чи падалки? Все одне це гівно) бо у нас справжних журналістів десь 5 - 7.
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24.11.2024 17:15 Ответить
"З 24 лютого минулого року отримали акредитацію для висвітлення війни в Україні близько 12 тисяч українських та іноземних журналістів".
Тобто по десятку журналістів на один кілометр фронту...
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24.11.2024 17:54 Ответить
Це позаштатні працівники гру, їх ляпавки уважно аналізують. Треба правду кому слід казать, а не на загал, бо влуплять саме туди, де нам важко
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24.11.2024 20:00 Ответить
Три мотострилецких бригади!
Карл, ТРИ БРИГАДИ!
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24.11.2024 20:49 Ответить
США треба негайно надати Україні новітні засоби ППО , протестувати те, що може ці ракети збити, бо все це полетить на них??!
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24.11.2024 16:54 Ответить
З якого дідька вони повинні це зробити?
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24.11.2024 17:16 Ответить
Шо такий переляканий, тцк вже виїхало😆
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24.11.2024 18:56 Ответить
щось дуже мало уламків. показали мабуть невеличку частину фрагментів.
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24.11.2024 16:41 Ответить
Будьонавка в лаптях затєсалась на Цензор. Жива. Як мило... Насправді, огидно.
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24.11.2024 17:19 Ответить
Вчора Діма Биков сказав шо то не "Орєшнік", а Кокошнік
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24.11.2024 16:44 Ответить
А в чому тут жарт?
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24.11.2024 17:13 Ответить
В назві смертоносного, кацапсячого оскалу. Це ж треба додуматись так назвати смертоносний виріб. Це я для особо одарЬОнних пояснюю.
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24.11.2024 18:15 Ответить
А чого там, у нас на южном, кажуть, сатану виробляли. Дуже вдала назва, з гумором. Ні?
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24.11.2024 20:04 Ответить
Якщо щось і виробляли до неї то щось пов'язане з двигуном, але не саму ракету і тим більше не боєголовку, навіть назву совдеповські старі пердуни придумали біль менш пов'язану з темними силами та смертоносним.
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24.11.2024 20:30 Ответить
Сатаною в нато воеводу називали.
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01.12.2024 12:58 Ответить
11 махів це 2.5 км за СЕКУНДУ. Ця ракета пролетіла 700 км. за 15 хвилин, це приблизно 1 км. за 1.3 сек. секунд. Ракета із ПЕТРІОТ летить швидше, може саме тому атакували Дніпро, а не Київ, боялись щоби не збили.
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24.11.2024 16:54 Ответить
Що ви рахуєте взагалі не зрозуміло. МКР летить по балістичній траекторії, а в даному випадку ціль досить близько, тому буде дуже крута балістична траекторія, головки на фініші майже вертикально летіли. 11 махів це фінішна швидкість боєголовок. Навряд чи Петріот їх зібьє, тим більше що дуже бажано збивати до розділення боєголовок інакше кожну придеться збивати. По Київу можливо не захотіли бити, тому що там посольства зразу кипішувати починають і т.д.
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24.11.2024 17:39 Ответить
11 махів - це 3600 м/сек. Найшвидша ракета Пєтриота, РАС-3 має щвидкість 1600 м/сек.
Не балаболь а візьми в руки калькулятор.
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24.11.2024 20:04 Ответить
Уламки вказують на спробу пуцина ввести світ в оману (не в Оман), видаючи за нову вундервафлю"Орєшнік" ще радянський "Кокошнік".
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24.11.2024 17:07 Ответить
Найголовніше - коли ruzzia покаже уламки українських ракет, вилучені з об'єктів, виявлених на її території?
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24.11.2024 17:09 Ответить
свойо названіє "орєшнік" ракєта получіла от новой сістєми навігації, которая називається "орєл-ілі-рєшка"

страна ізготовлєнія : "гадюшнік"
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24.11.2024 17:45 Ответить
ну-ну...мало ми сміялись з ланцетів, орланів, шахедів, мобіків
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24.11.2024 20:29 Ответить
А може то була Р-10 Піонер, які кацапи повинні були зняти з озброєння ще за совка. До речі, один єкземпляр Р-10 стоїть у якості памятника саме в Капустиному Яру!
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24.11.2024 20:06 Ответить
 
 