СБУ показала обломки "Орешника", которым россияне ударили по Днепру. ФОТОрепортаж

СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.

Об этом сообщает AP, передает Цензор.НЕТ.

"Обугленные, изуродованные провода и корпус ракеты размером с большую шину - это все, что осталось от оружия, которое может быть оснащено как обычными, так и ядерными боеголовками", - пишет издание.

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Эксперты СБУ подтвердили журналистам, что она была запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области России.





Отмечается, что ракета имела шесть боеголовок, каждая из которых несла шесть суббоеприпасов. Ее максимальная скорость составляла 11 Махов, а время полета к цели - 15 минут.





Отметим, что издание BILD считает, что новая российская баллистическая ракета была тестовой и не имела взрывчатки.





Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда. Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник". 22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".