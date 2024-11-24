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СБУ показала уламки "Орєшніка", яким росіяни вдарили по Дніпру. ФОТОрепортаж

СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро у четвер.

Про це повідомляє AP, передає Цензор.НЕТ.

"Обвуглені, понівечені дроти й корпус ракети, розміром із велику шину, — це все, що залишилося від зброї, яка може бути оснащена як звичайними, так і ядерними боєголовками", - пише видання.

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Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року
Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року

Експерти СБУ підтвердили журналістам, що вона була запущена з полігону Капустін Яр в Астраханській області Росії.

Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року
Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року

Зазначається, що ракета мала шість боєголовок, кожна з яких несла шість суббоєприпасів. Її максимальна швидкість становила 11 Махів, а час польоту до цілі – 15 хвилин.

Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року
Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року

Зазначимо, що видання BILD вважає, що нова російська балістична ракета була тестовою і не мала вибухівки.

Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року
Залишки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада 2024 року

Удар РФ по Україні новою балістичною ракетою

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду. Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орєшнік". 22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Автор: 

росія (65122) СБУ (12809) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+17
То не люди, то журналісти!
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24.11.2024 16:23
+6
11 махів це 2.5 км за СЕКУНДУ. Ця ракета пролетіла 700 км. за 15 хвилин, це приблизно 1 км. за 1.3 сек. секунд. Ракета із ПЕТРІОТ летить швидше, може саме тому атакували Дніпро, а не Київ, боялись щоби не збили.
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24.11.2024 16:54
+4
Последним двум шо на фото, можно было и запчасти от комбайна показать.
Когда я был на экскурсии, на реакторе. Я бы сказал что это котельная, и не больше. Насосы, насосы, трубы, трубы. Я спрашивал, а где это, атомы бегают? А это вон там, за той кирпичной стенкой.
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24.11.2024 16:44
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ЛЮДЕЙ НАВІЩО БІЛЯ ОБЛАМКІВ ПОКАЗУВАТИ !?
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24.11.2024 16:17 Відповісти
То не люди, то журналісти!
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24.11.2024 16:23 Відповісти
Последним двум шо на фото, можно было и запчасти от комбайна показать.
Когда я был на экскурсии, на реакторе. Я бы сказал что это котельная, и не больше. Насосы, насосы, трубы, трубы. Я спрашивал, а где это, атомы бегают? А это вон там, за той кирпичной стенкой.
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24.11.2024 16:44 Відповісти
а стінка була з гіпсокартону, розфврбованому під цеглу
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24.11.2024 18:25 Відповісти
Та надо было тебя ближе к атомам пустить, чтобы таки убедиться, что бегают. Не?
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24.11.2024 19:55 Відповісти
Да как то ссыкотно.
Мы тогда ещё не были врагами. Это институт Бутлера. Они показывали деревянную палку метров 5. В реакторе есть окошко, типа дверного глазка. Этой палкой его открывали шоб частицы вылетали для опытов.
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24.11.2024 20:56 Відповісти
Извините.
Институт Будкера.
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24.11.2024 20:59 Відповісти
Ну десь вірно, але не журналісти, а журнашлюхи, на кшталт мосейчук, марички западло (чи падли? Чи падалки? Все одне це гівно) бо у нас справжних журналістів десь 5 - 7.
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24.11.2024 17:15 Відповісти
"З 24 лютого минулого року отримали акредитацію для висвітлення війни в Україні близько 12 тисяч українських та іноземних журналістів".
Тобто по десятку журналістів на один кілометр фронту...
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24.11.2024 17:54 Відповісти
Це позаштатні працівники гру, їх ляпавки уважно аналізують. Треба правду кому слід казать, а не на загал, бо влуплять саме туди, де нам важко
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24.11.2024 20:00 Відповісти
Три мотострилецких бригади!
Карл, ТРИ БРИГАДИ!
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24.11.2024 20:49 Відповісти
США треба негайно надати Україні новітні засоби ППО , протестувати те, що може ці ракети збити, бо все це полетить на них??!
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24.11.2024 16:54 Відповісти
З якого дідька вони повинні це зробити?
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24.11.2024 17:16 Відповісти
Шо такий переляканий, тцк вже виїхало😆
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24.11.2024 18:56 Відповісти
щось дуже мало уламків. показали мабуть невеличку частину фрагментів.
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24.11.2024 16:41 Відповісти
Будьонавка в лаптях затєсалась на Цензор. Жива. Як мило... Насправді, огидно.
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24.11.2024 17:19 Відповісти
Вчора Діма Биков сказав шо то не "Орєшнік", а Кокошнік
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24.11.2024 16:44 Відповісти
А в чому тут жарт?
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24.11.2024 17:13 Відповісти
В назві смертоносного, кацапсячого оскалу. Це ж треба додуматись так назвати смертоносний виріб. Це я для особо одарЬОнних пояснюю.
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24.11.2024 18:15 Відповісти
А чого там, у нас на южном, кажуть, сатану виробляли. Дуже вдала назва, з гумором. Ні?
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24.11.2024 20:04 Відповісти
Якщо щось і виробляли до неї то щось пов'язане з двигуном, але не саму ракету і тим більше не боєголовку, навіть назву совдеповські старі пердуни придумали біль менш пов'язану з темними силами та смертоносним.
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24.11.2024 20:30 Відповісти
Сатаною в нато воеводу називали.
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01.12.2024 12:58 Відповісти
11 махів це 2.5 км за СЕКУНДУ. Ця ракета пролетіла 700 км. за 15 хвилин, це приблизно 1 км. за 1.3 сек. секунд. Ракета із ПЕТРІОТ летить швидше, може саме тому атакували Дніпро, а не Київ, боялись щоби не збили.
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24.11.2024 16:54 Відповісти
Що ви рахуєте взагалі не зрозуміло. МКР летить по балістичній траекторії, а в даному випадку ціль досить близько, тому буде дуже крута балістична траекторія, головки на фініші майже вертикально летіли. 11 махів це фінішна швидкість боєголовок. Навряд чи Петріот їх зібьє, тим більше що дуже бажано збивати до розділення боєголовок інакше кожну придеться збивати. По Київу можливо не захотіли бити, тому що там посольства зразу кипішувати починають і т.д.
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24.11.2024 17:39 Відповісти
11 махів - це 3600 м/сек. Найшвидша ракета Пєтриота, РАС-3 має щвидкість 1600 м/сек.
Не балаболь а візьми в руки калькулятор.
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24.11.2024 20:04 Відповісти
Уламки вказують на спробу пуцина ввести світ в оману (не в Оман), видаючи за нову вундервафлю"Орєшнік" ще радянський "Кокошнік".
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24.11.2024 17:07 Відповісти
Найголовніше - коли ruzzia покаже уламки українських ракет, вилучені з об'єктів, виявлених на її території?
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24.11.2024 17:09 Відповісти
свойо названіє "орєшнік" ракєта получіла от новой сістєми навігації, которая називається "орєл-ілі-рєшка"

страна ізготовлєнія : "гадюшнік"
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24.11.2024 17:45 Відповісти
ну-ну...мало ми сміялись з ланцетів, орланів, шахедів, мобіків
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24.11.2024 20:29 Відповісти
А може то була Р-10 Піонер, які кацапи повинні були зняти з озброєння ще за совка. До речі, один єкземпляр Р-10 стоїть у якості памятника саме в Капустиному Яру!
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24.11.2024 20:06 Відповісти
 
 