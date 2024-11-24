СБУ показала уламки "Орєшніка", яким росіяни вдарили по Дніпру. ФОТОрепортаж

СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро у четвер.

Про це повідомляє AP, передає Цензор.НЕТ.

"Обвуглені, понівечені дроти й корпус ракети, розміром із велику шину, — це все, що залишилося від зброї, яка може бути оснащена як звичайними, так і ядерними боєголовками", - пише видання.

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Експерти СБУ підтвердили журналістам, що вона була запущена з полігону Капустін Яр в Астраханській області Росії.





Зазначається, що ракета мала шість боєголовок, кожна з яких несла шість суббоєприпасів. Її максимальна швидкість становила 11 Махів, а час польоту до цілі – 15 хвилин.





Зазначимо, що видання BILD вважає, що нова російська балістична ракета була тестовою і не мала вибухівки.





Удар РФ по Україні новою балістичною ракетою

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду. Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орєшнік". 22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".