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Посол Мельник о последствиях применения РФ "Орешника": До этого все думали, что война затрагивает только Украину – сейчас начали бояться

Посол України в Бразилії Андрій Мельник

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник считает, что европейские страны могут усилить поддержку Украины на фоне испытания Россией в боевых условиях новой баллистической ракеты "Орешник".

По его мнению, они также так отреагируют на заявления российского диктатора Владимира Путина о праве РФ применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют стрелять своей по российским объектам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Думаю, уже будет действовать элементарный страх, потому что все же до последнего времени, особенно в Германии, и это до сих пор так, думали, надеялись, что это война, которая затрагивает только Украину. Сейчас я так понимаю, что у многих, особенно после очередных заявлений того же Путина и всех остальных они реально боятся. Они сейчас начали бояться", - заявил Мельник.

Читайте: Применение Россией новой баллистической ракеты – проявление отчаяния Путина, - Сикорский

Посол убежден, что элемент применения нового типа оружия против Украины Россией можно использовать также в переговорах с новой администрацией США. Он объяснил:

"Надо применить всю креативность и дипломатическое искусство, которое у нас есть, чтобы убедить лично президента Дональда Трампа, что из-за увеличения военной поддержки Киеву с первых же дней президентства, из-за жестких проявлений силы в отношении России, Путина, особенно на фоне того, что вы видели сейчас - использование интерконтинентальных ракет впервые вообще за всю историю, - что только это может помочь новому президенту и, конечно, нам, создать предпосылки для справедливого и длительного мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден созвонился с Макроном после удара РФ новой баллистикой по Украине

Автор: 

Мельник Андрей (228) баллистические ракеты (370)


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Топ комментарии
+9
Порівняно з іншими сексологинями він хоч має фахову освіту і досвід роботи дипломатом.
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24.11.2024 00:20
+7
Мельника треба послом в зоопарк.
Щоб всі боялись.
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24.11.2024 00:16
+7
Нічого в них не полетить, досить цих вологих фантазій.
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24.11.2024 00:57
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Треба терміново надати Україні новітні засоби ППО , протестувати те, що може ці ракети збити, бо все це полетить на них??!
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24.11.2024 16:48 Ответить
Якщо дадуть слабину американці чи європейці, орєшніки з валєжніками полетять вже в них. Росіяни промацують їх постійно на слабо щоб вже на них напасти.
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24.11.2024 00:15 Ответить
Нічого в них не полетить, досить цих вологих фантазій.
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24.11.2024 00:57 Ответить
Побачимо. Це не фантазії.
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24.11.2024 01:12 Ответить
Шо бачмти, не будуть вони стріляти в свій гаманець
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24.11.2024 01:17 Ответить
Мельника треба послом в зоопарк.
Щоб всі боялись.
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24.11.2024 00:16 Ответить
Порівняно з іншими сексологинями він хоч має фахову освіту і досвід роботи дипломатом.
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24.11.2024 00:20 Ответить
Може сексологині і не мають профільної освіти, але стільки шкоди,як " проф Мельник" ще не встигли нанести. Зелений Чмоня відверто піариться, одночасно наносячи шкоду у дипломатичних стосунках. Чмоню Мельика, як посла в Бразилії, ніхто не запитував, що там Україні потрібно робити з Трампом. Зараз всі посли у всіх країнах почнуть публічні висловлювання про речі, які не відносяться до їхньої компетенції, заживемо в Кварталі 95.
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24.11.2024 00:32 Ответить
В США ж звичайно працює найфаховіший і найдосвідченіший посол України . А фігура яка! Ви ж зі мною, згідні, пане спеціалісте по дипломатичному корпусу України?
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24.11.2024 07:11 Ответить
За що і призначена Надзвичайним і Повноважним Послом України в Антигуа і Барбуді за сумісництвом.
Безцінний кадр із дипломом еколога.
Потужно!
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24.11.2024 09:32 Ответить
Персонаж, ти погано сприймаєш літери?
Мова йде, про першу болячку твоїх зелених хязяїв- піаритися, нести галіматью про сфери, до яких вони не мають відношення і компетенцій.
Чмоня Мельник- яскравий приклад такого папуги.
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24.11.2024 11:31 Ответить
Ти злякався та повернувся в зУУпарк? Ще мало? Пуйла з Зєлєю поклич
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24.11.2024 21:12 Ответить
Тільки тупі, або любителі росіян могли думати, що це зачіпає тільки Україну. Росіяни постійно погрожували і погрожують Європі і особливо США, і в них є бажання відродити СРСР. І вони намагаються своє бажання втілити. Хоч і коряво, але намагаються.
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24.11.2024 00:25 Ответить
ну і як цього стали боятися? він же по Україні вдарив, не по них
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24.11.2024 00:39 Ответить
Страх- нормальна реакція на небезпеку,. Тільки не панічний страх із зацикленням, як у пана Шольца. Чи Путін вже миротворцем став? Згадайте його заяви про використання ядерної зброї, якщо Україні будуть надавати допомогу далекобійною зброєю. Чи до такого дійсно дійде
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24.11.2024 07:18 Ответить
Блд, я теж можу бути послом: постійно хйню молоти багато освіти не треба
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24.11.2024 07:24 Ответить
мели далі... тобі і освіта не допоможе
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24.11.2024 21:09 Ответить
Будете після цього росповідати, що лисий карлик не досягає своєї мети...
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24.11.2024 09:23 Ответить
Боятся лише в корисливих мотивах. Впк сектор в цьому перший інтересант. Особливо судячи з нових данних де лео 2А8 коштує якіхось космічних грошей. А по фатку всі знають що пу не здатен в обрії як мінімум 10 років напасти на ес і нато бо то його могила. Але полякати для тонусу кишені споживача вони завжди гаразд. Наприклад німець питає гер Шольц чого рецессія та інфляція прискорюється?! В Відповідь через прессу ну як завжди-ахтунг пу може напасти!, волатильність ринків на цьому фоні і тепер треба не 0.5 відсотка а 2% витрачати на впк і це з вашого карману майн ліебе бургер. Хоча підсилити впк деяким ключовим країнам дісно треба-бо Трамп може і атата зробити
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24.11.2024 09:44 Ответить
МЗС потрібно направити мельника з його здібностями в те місце де немає зв"язку тільки голубина пошта.
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24.11.2024 11:32 Ответить
твої здібності? Ось там і сиди
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24.11.2024 21:10 Ответить
 
 