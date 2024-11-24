Посол Мельник о последствиях применения РФ "Орешника": До этого все думали, что война затрагивает только Украину – сейчас начали бояться

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник считает, что европейские страны могут усилить поддержку Украины на фоне испытания Россией в боевых условиях новой баллистической ракеты "Орешник".

По его мнению, они также так отреагируют на заявления российского диктатора Владимира Путина о праве РФ применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют стрелять своей по российским объектам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Думаю, уже будет действовать элементарный страх, потому что все же до последнего времени, особенно в Германии, и это до сих пор так, думали, надеялись, что это война, которая затрагивает только Украину. Сейчас я так понимаю, что у многих, особенно после очередных заявлений того же Путина и всех остальных они реально боятся. Они сейчас начали бояться", - заявил Мельник.

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Посол убежден, что элемент применения нового типа оружия против Украины Россией можно использовать также в переговорах с новой администрацией США. Он объяснил:

"Надо применить всю креативность и дипломатическое искусство, которое у нас есть, чтобы убедить лично президента Дональда Трампа, что из-за увеличения военной поддержки Киеву с первых же дней президентства, из-за жестких проявлений силы в отношении России, Путина, особенно на фоне того, что вы видели сейчас - использование интерконтинентальных ракет впервые вообще за всю историю, - что только это может помочь новому президенту и, конечно, нам, создать предпосылки для справедливого и длительного мира".

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