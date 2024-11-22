Байден созвонился с Макроном после удара РФ новой баллистикой по Украине

В пятницу, 22 ноября, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Как сообщают в Белом доме, политики обсудили ряд глобальных и двусторонних вопросов, среди которых полномасштабная война в Украине и очередное обострение между Израилем и Ливаном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Макрон и Байден обязались продолжать тесные консультации:

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