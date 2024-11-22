Байден созвонился с Макроном после удара РФ новой баллистикой по Украине
В пятницу, 22 ноября, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
Как сообщают в Белом доме, политики обсудили ряд глобальных и двусторонних вопросов, среди которых полномасштабная война в Украине и очередное обострение между Израилем и Ливаном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Макрон и Байден обязались продолжать тесные консультации:
"Они обсудили развитие событий в Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия, направленные на обеспечение соглашения о прекращении огня в Ливане, которое позволит жителям по обе стороны "голубой линии" безопасно вернуться в свои дома".
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Привіт Бідон !
шо там ? Все ок?
так дідо друже круасан та стіраю труси.
О то гуд май френд ,я теж то роблю
чув жахнув наш партнєр по Україні якимось горіхом?
О яяя. Ми обєспокоєні… Максімум
то коли в гості ?