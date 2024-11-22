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Байден созвонился с Макроном после удара РФ новой баллистикой по Украине

Джо Байден і Емманюель Макрон

В пятницу, 22 ноября, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Как сообщают в Белом доме, политики обсудили ряд глобальных и двусторонних вопросов, среди которых полномасштабная война в Украине и очередное обострение между Израилем и Ливаном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Макрон и Байден обязались продолжать тесные консультации:

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"Они обсудили развитие событий в Украине, а также на Ближнем Востоке, включая усилия, направленные на обеспечение соглашения о прекращении огня в Ливане, которое позволит жителям по обе стороны "голубой линии" безопасно вернуться в свои дома".

Автор: 

Байден Джо (2785) переговоры (4921) Макрон Эмманюэль (1299) баллистические ракеты (369)


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Слабаки..та ще й підлі
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22.11.2024 22:41 Ответить
Якось дивно світ думає про третю світову війну : або війна,або вбити карлика.Другий варіант легший ,також нічого не гарантує,але дешевший ніж перший.
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22.11.2024 22:43 Ответить
Прийде інший карлик. Вони ж там усі здичавілі. Сорт гівна нічого не міняє.
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23.11.2024 02:25 Ответить
А я би таки спробував вбити карлика.І наступного також.Ну карликів же дофінга,навіть в "Вовку з волстріта".
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23.11.2024 12:48 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/11/22/7199048/ тут ще ось новина, що агента Меркель витягнули з пенсійного відпочинку. Щось останнім часом її вистачає. Вже вибори США її турбують 🤔🤔
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22.11.2024 23:30 Ответить
Привіт Макарон!
Привіт Бідон !
шо там ? Все ок?
так дідо друже круасан та стіраю труси.
О то гуд май френд ,я теж то роблю
чув жахнув наш партнєр по Україні якимось горіхом?
О яяя. Ми обєспокоєні… Максімум
то коли в гості ?
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22.11.2024 23:43 Ответить
І що? Я теж зідзвонився з кимось, то й що?
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23.11.2024 09:58 Ответить
 
 