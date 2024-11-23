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К новому геноциду украинцев РФ готовилась задолго до полномасштабного вторжения. Речь шла о расстрельных списках, передвижных крематориях и массовых захоронениях, - Буданов

Кирило Буданов

Подготовка России геноцида в отношении украинского народа перед полномасштабным вторжением включала создание расстрельных списков, мобильных передвижных крематориев и предусматривала массовые захоронения.

Об этом начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил во время выступления на форуме "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны", информирует Цензор.НЕТ.

Буданов отметил, что нынешнее военно-политическое руководство государства-агрессора целенаправленно вело подготовку к геноциду украинцев еще задолго до начала полномасштабного вторжения.

В частности, в статье российского диктатора Путина, опубликованной в июле 2021 года, кремлевский вождь в очередной раз отрицает право украинской нации на существование.

"Пропаганда России, высшие органы государственной власти, чиновники и вся государственная машина, получив такое благословение от своего руководителя, неоднократно призывали к уничтожению украинцев", - напомнил начальник ГУР МОУ.

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По словам руководителя военной разведки, тотальная украинофобия коснулась всего общества России.

"Геноцид украинцев является не только государственной политикой рф, но и обязательным общественным убеждением, спущенным сверху", - констатировал Буданов.

Перед полномасштабным вторжением в Украину российским оккупантам проводили инструктажи по расположению коллективных могил.

[В расстрельные списки] должны были войти учителя украинского языка, литературы, истории, ветераны АТО, журналисты, ученые, писатели, священники Православной церкви Украины и других конфессий, которые поддерживали Украину, общественные и политические деятели, руководители органов государственной власти и самоуправления", - сообщил начальник ГУР МО Украины.

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Маниакальные инструкции и установки синхронно воплощались в разных регионах Украины, куда вторглись российские оккупанты.

"Мы видели ужасные массовые преступления против украинских граждан, факты которых стали известны на весь мир. Зверства подразделений ВС РФ в Бородянке, Буче, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и многих других населенных пунктах Украины показали, что эти одинаковые и синхронные действия опирались на четкие доктринальные положения российской геноцидальной политики власти и военного руководства", - подытожил Буданов.

Напомним, ранее российский пропагандист Пучков призвал к геноциду украинцев и отмечал: "Я считаю, что всю эту нацистскую мразь надо перестрелять без сожаления".

Автор: 

Буданов Кирилл (455) геноцид (416) писатель (200) россия (95402)


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Топ комментарии
+43
А ми ж чого не готовились? - ждали коли кацапи почнуть геноцидити украінців
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23.11.2024 09:25
+38
Кацапи готувалися давно, це зрозуміло і без блогера Буланова, а от як зелені блазні кацапами вправно підігрівали і здавали Україну блогер Буданов не хоче розповісти
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23.11.2024 09:28
+35
розвідник, мать твою, - ці списки писав нештатний радник зеленского - портнов. Всі там наркомани, кончені. Йди пить каву, у крим, та не трахай мозги, зелена гнида.
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23.11.2024 09:28
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Правила форума Совет форумчан
А ми ж чого не готовились? - ждали коли кацапи почнуть геноцидити украінців
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23.11.2024 09:25 Ответить
Це такий був план боневтіка, він же казав: "Якби готуватись, тоді би грошей на дороги було би менше"
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23.11.2024 10:24 Ответить
З чого це такии розумнии вивід?
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23.11.2024 11:10 Ответить
З відповіді ЗЕ чому Україна виявилася не готова до нападу кацапів!
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23.11.2024 14:09 Ответить
щірліц з букувєлю виглянув
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23.11.2024 09:25 Ответить
Так це ж було вже
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23.11.2024 09:25 Ответить
Кацапи готувалися давно, це зрозуміло і без блогера Буланова, а от як зелені блазні кацапами вправно підігрівали і здавали Україну блогер Буданов не хоче розповісти
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23.11.2024 09:28 Ответить
То основна підготовка і була поставити зелень до влади. А далі вже самі все зроблять
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23.11.2024 09:41 Ответить
розвідник, мать твою, - ці списки писав нештатний радник зеленского - портнов. Всі там наркомани, кончені. Йди пить каву, у крим, та не трахай мозги, зелена гнида.
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23.11.2024 09:28 Ответить
оце пост, супер! 👍
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23.11.2024 10:28 Ответить
Уже писав: У березні 2022 року ударили кацапи по людях у черзі коло продовольчого. Поранили бабку. Привезли її у лікарню. Надали допомогу. Одежу викинули - бо скривавлена була. Довідалися, у кого з сусідів є ключі від квартири - щоб одяг принесли. Зв"язалися. Приходять сусідки. Приносять одяг. І кажуть бабці: "Хороша ви у нас сусідка..." (Знайшли посеред її білизни зошит... А там усі да ні на сусідів - хто що казав на Путіна та проти Росії.... )Так бабка і морду закрила ковдрою....
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23.11.2024 15:08 Ответить
Ось так народжуються народні анекдоти. Це життя, бляха.
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23.11.2024 18:29 Ответить
О, напився кави в криму і понесло.
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23.11.2024 09:29 Ответить
Портнов, ЄРМАКОВЩИНА: "Я стараюсь, батя".
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23.11.2024 09:30 Ответить
и пять лет разведчик свой язык в жопе у путина держал
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23.11.2024 09:35 Ответить
Цікаво це оперативна відповідь на новий опрос від американьского інституту Гєлопа? де більшисть опитаних українців за Ending War Soon Is Possible і цей відсоток стримко росте. Ну і за одно показує щодо наших кміс та центру розумкова,хоча і там вони показують певну дінаміку.
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23.11.2024 09:39 Ответить
"Люб"язний", ще раз перечитай статтю, яке може бути щонайшвидше закінчення війни? Єдине найшвидше закінчення- вивід окупаційних військ з України. Пропонуєш " почесну" капітуляцію, хитродупий зашифрований парєньок?
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23.11.2024 09:50 Ответить
"Любчику"!Я нічого не пропоную. Але стата говорить сама за себе
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23.11.2024 10:46 Ответить
Нічого дивного. Людям війна вже осточортіла, майже кожна сім'я втратила через неї рідних, житло, майбутнє своє та своїх дітей. І більше втрачати не хочуть.
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23.11.2024 12:50 Ответить
Де твоя подруга гогіашвілі,у якому окопі?
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23.11.2024 09:41 Ответить
Фашиська путінська росія це світове зло ,вся рашиська ідеологія побудована на знищені України і українців ,голодомори ,гулаги ,заборони української мови ,знищення історичної памяті . І ось теперішні рашиські виродки продовжують геноцид знищують міста і села ,руйнують все що тільки можна ,спалюють українські книги ,знищують історичні памятки ,забороняють українську мову ,виселяють з своєї землі людей не лояльних до окупаційної влади ,вивозят дітей на росію ітд . Росія це наш ворог навіки.
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23.11.2024 09:48 Ответить
Зато вы, зелёные мудаки просрали все и вся.А теперь:мы знали... Мародеры квартальные.
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23.11.2024 09:49 Ответить
Кацапи теж люди, війни не буде готуймося до шашлику,- хіба не це говорив янелох? А тепер виявляється кацапи давно готувались але ми слуги навмисно брехали, бо тоді не заробляли б 5-7 млрд доларів в місяць.
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23.11.2024 09:50 Ответить
Найгірше що перед останнім ударом ракетами вони знову те саме робили, не нагнітайте паніку і т.д. І це вже коли американці їх повідомили що орки будуть бити балістикою.

А от щодо себе, то навіть засідання ради відмінили хоча такої загрози для них немає, якщо х..ло вдарить по них то це як вистрілити собі в ногу. Тому що корупція в Україні допомагає йому у війні.
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23.11.2024 10:09 Ответить
чому ж " шерлок,котрий не холмс" не щирий ???Адже для того, щоб знищити українців (розстрільні списки).і було поставлено владу,котра мала б допомогти куйлу втілити в життя задумки рашистського антихриста.Не вийшло йому окупувати Україну за пару тижнів,так (розстрільні списки для всього українського народу) діють вже третій рік.Щодня і без перерви ,та вихідних
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23.11.2024 09:52 Ответить
Московія має бути знищена!
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23.11.2024 09:52 Ответить
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23.11.2024 13:26 Ответить
Так генерал чи лейтенант?
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23.11.2024 09:53 Ответить
Літінант був в СБУ, тепер аблакат.
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23.11.2024 10:40 Ответить
Наливаєш воду в посудину ... і воно зверху. Мабуть в Зеленського від роду води не хватало!!!
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23.11.2024 22:56 Ответить
Роздайте зброю населенню..щоб в кожній хаті чи квартирі був АКМ чи СКС.Касап буде знати що Буча не повториться бо все буде стріляти і вбивати.
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23.11.2024 09:53 Ответить
Всі хто хоче використовувати зброю проти окупантів давно воюють чи воювали.Чи ти думаєш що діди, жінки,діти і ухилянти здатні воювать проти
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23.11.2024 10:22 Ответить
якщо геноцид, то чому ніхто в світі не знає про геноцид. Ще з 30 років ХХ ст. кацапи проводять геноцид.Євреї свій геноцид проштовхнули, який тривав максимум 10 років, а з нами що не так? Може, не ті люди при владі? Коли потрібно на весь світ волати про національно- визвольну боротьбу проти кацапів, 100 річний геноцид українців, то нам влада лише ці пісеньки співає колискові, про які ми і без неї знаємо? Чому в Німеччині, по всій Європі, по всьому світу ніхто з не знає про геноцид українців, зате в усіх країнах світу добре знають про геноцид євреїв? Чому?
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23.11.2024 09:58 Ответить
Тут Буданову вірю
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23.11.2024 09:59 Ответить
Всі притомні це чудово розуміють і добре пам'ятають як Портнов під дахом ОП відкрито просив допомоги всіх бацающих складати саме ці списки.
Доречи, де зараз Портнов?
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23.11.2024 10:07 Ответить
Кацапи (з тюрксого- різник, живодер) є кацапи, вони так діють не одне століття! Горіти їм всім у пеклі! 🤬
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23.11.2024 10:15 Ответить
Боневтік теж задовго готувався і результат цієї підготовки всім відомий, що Путін за три дні забажав взяти Київ.
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23.11.2024 10:20 Ответить
Так, готувалися задовго, бо крім "розстрвільних списків", до яких причетний помічник слугориг портнов, ще знищували ракетні програми, розиіновували Чонгар і Азовське море, а також відводили наші війська.
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23.11.2024 10:21 Ответить
Підготовка для знищення України велась давно. Чорнобиль був одним з етапів. Команду з Москви на експеримент пам'ятаєте?
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23.11.2024 10:25 Ответить
Він правий, як моє праве яйце, навіть трішечки правіший .
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23.11.2024 10:29 Ответить
У політолога канікули?
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23.11.2024 10:37 Ответить
Ага! А ми до шашликів готувалися.
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23.11.2024 10:48 Ответить
К новому геноциду украинцев РФ готовилась задолго до полномасштабного вторжения. Речь шла о расстрельных списках, передвижных крематориях и массовых захоронениях, - Буданов Источник:
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А зеленський все це знав, переслідував волонтерів, ветеранів АТО і ООС, саботував ракетну програму, розміновував Чонгар, знищував ППО, приховував вторгнення від населення України і готував його до швидкої окупації. А коли за 3 дні не получилостя, готував капітуляцію у Стамбулі. У 2023 році саботував мобілізацію, а на днях вже заявив о том, що Крим повертати не будемо, ну, будемо, але політичним шляхом. т.е. ніколи. І доречі, фейк (паніку) про межконтенінтальну ракету запущену на Дніпро розповсюдили з простірів України.
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23.11.2024 10:54 Ответить
Ти дебіле не думаєш, що після того як ви просрали напад кацапів, заяви про те, що рашка довго готувалася, це просто підтвердження вашої рукосракост та абсолютної нікчемності?
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23.11.2024 11:18 Ответить
Так воно і було у Гостомель. У кацапів були списки по яким вони арештовували людей і брали у полон. Деякі з них зникли, деяких відправляли у полон до білорусі.
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23.11.2024 12:02 Ответить
Я не знаю щодо списків, але якщо були, то й не дивно: тодішній мер Гостомеля Юрій Прилипко був другом і соратником Януковича. Ця паскуда разом з директором (?) Гостомельського аеропорту здала місто. Тоді ж і новини були, що Яник вже в Криму чи де там, на низькому старті готується в'їхати як "правитель" України. Не знаю чи правда.
Звісно він знав місцевих жителів, до того ж, незадовго до повномасштабного вторгнення русні пройшли вибори. Тобто, як мінімум, списки виборців були відомі.
А щодо полонених - знаю, що під виглядом волонтерів обіцяли до Польщі доправити, але вивозили до Білорусі. Ну а потім багато опинилося на росії.
А є ще й знайомий колаборант, зараз на росії. Є відео з ним на ютубі: таке плете, що на голову не налазить, хоча воно було в Гостомель, бачило все на власні очі...🤮
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23.11.2024 14:18 Ответить
київська область, іванків було те ж саме. Йшли по спискам.
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23.11.2024 18:23 Ответить
... а чи не хлопченя із кварталу ,ваня баканов, мав організувати якраз заходи протистояння ... ,так він сприяв цьому, та ще й синочка прилаштував у СБУ, а сам продовжує ручкатися з опзажиддям ,зрадниками.
Це ж напевно знає пан Буданов ?
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23.11.2024 12:14 Ответить
Буданов, поїдь до сраного ООН і зроби доклад з трибуни. Тоді МАТЕРИАЛИ попадуть у всі західні ЗМІ
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23.11.2024 12:25 Ответить
Раніше казали, що в планах рашистів було депортувати за Урал, тепер каже, що розстріляти та поховати в масових похованнях. Це нові розвіддані?
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23.11.2024 12:34 Ответить
Списки збирав особисто Портнов, висуванець баби Юлі.
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23.11.2024 12:40 Ответить
У вас Портнов під боком ці геноцидні списки складав, альо! Не корчіть з себе незайманку!
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23.11.2024 12:52 Ответить
Добре. Але ж тоді ти повинен заарештувати боневтіка за сприяння геноциду через заклики до шашликів і дєньгі на дорогі, а не на армію. Слабо? Рік злочинної бездіяльності, що призвів до десятків тисяч смертей не рахується?
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23.11.2024 13:08 Ответить
Сам каже "щонайменше з липня 2021 року" і по кінець лютого 2022. Доставай маузера і уперед! А якщо згадати оман то ще буде "за попередньою змовою групою осіб... що призвело до особливо тяжких наслідків..."
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23.11.2024 13:12 Ответить
Дайте вгадаю хто перший в розстрільному списку кацапів
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23.11.2024 13:17 Ответить
Українців готували також тільки от до чого
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23.11.2024 14:06 Ответить
Добре що ми теж готувалися.
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23.11.2024 14:23 Ответить
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23.11.2024 16:18 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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23.11.2024 16:29 Ответить
Фашисты стреляют по Харькову,
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ
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23.11.2024 16:31 Ответить
неймовірно що росіянка це написала
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23.11.2024 18:27 Ответить
не все россияне кацапы и нацисты.я тоже бывший россиянин но россию ненавижу также как и путина.это кстати не касается нынешней так называемой российской оппозиции-всех этих кара мурз,яшиных,навальных.они как были так и остались имперцами.а нормальные россияне это Ахеджакова,Пугачёва,Галкин и убитые путиным Новодворская,Немцов,старовойтова.нас таких кто против нацистов в рашке мало,очень мало,но мы есть и мы всей душой за Украину!
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23.11.2024 19:19 Ответить
Ок, якщо ви знали всю цю інформацію, то накуя прикрили ракетну програму, розмінували Чонгар, розводили війська і не готувалися до війни!!! Відповідь тільки одна - договорняк в Омані про здачу сухопутного кордону до Криму, тільки росіяни як завжди наїбали і поперли на Київ, Чернігів, Суми Харків, Херсон і Запоріжжя.
І як би не ЗСУ була б тотальна поразка з подальшим геноцидом усіх хто не встиг втекти!!!
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23.11.2024 19:27 Ответить
А зеленые крутят схемы с 5 колоной любителей русского мира и церкви опзж они же видновлення Украины и голосуют в унисон, гниды
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23.11.2024 19:27 Ответить
 
 