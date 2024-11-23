К новому геноциду украинцев РФ готовилась задолго до полномасштабного вторжения. Речь шла о расстрельных списках, передвижных крематориях и массовых захоронениях, - Буданов

Подготовка России геноцида в отношении украинского народа перед полномасштабным вторжением включала создание расстрельных списков, мобильных передвижных крематориев и предусматривала массовые захоронения.

Об этом начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил во время выступления на форуме "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны", информирует Цензор.НЕТ.

Буданов отметил, что нынешнее военно-политическое руководство государства-агрессора целенаправленно вело подготовку к геноциду украинцев еще задолго до начала полномасштабного вторжения.

В частности, в статье российского диктатора Путина, опубликованной в июле 2021 года, кремлевский вождь в очередной раз отрицает право украинской нации на существование.

"Пропаганда России, высшие органы государственной власти, чиновники и вся государственная машина, получив такое благословение от своего руководителя, неоднократно призывали к уничтожению украинцев", - напомнил начальник ГУР МОУ.

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По словам руководителя военной разведки, тотальная украинофобия коснулась всего общества России.

"Геноцид украинцев является не только государственной политикой рф, но и обязательным общественным убеждением, спущенным сверху", - констатировал Буданов.

Перед полномасштабным вторжением в Украину российским оккупантам проводили инструктажи по расположению коллективных могил.

[В расстрельные списки] должны были войти учителя украинского языка, литературы, истории, ветераны АТО, журналисты, ученые, писатели, священники Православной церкви Украины и других конфессий, которые поддерживали Украину, общественные и политические деятели, руководители органов государственной власти и самоуправления", - сообщил начальник ГУР МО Украины.

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Маниакальные инструкции и установки синхронно воплощались в разных регионах Украины, куда вторглись российские оккупанты.

"Мы видели ужасные массовые преступления против украинских граждан, факты которых стали известны на весь мир. Зверства подразделений ВС РФ в Бородянке, Буче, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и многих других населенных пунктах Украины показали, что эти одинаковые и синхронные действия опирались на четкие доктринальные положения российской геноцидальной политики власти и военного руководства", - подытожил Буданов.

Напомним, ранее российский пропагандист Пучков призвал к геноциду украинцев и отмечал: "Я считаю, что всю эту нацистскую мразь надо перестрелять без сожаления".