К новому геноциду украинцев РФ готовилась задолго до полномасштабного вторжения. Речь шла о расстрельных списках, передвижных крематориях и массовых захоронениях, - Буданов
Подготовка России геноцида в отношении украинского народа перед полномасштабным вторжением включала создание расстрельных списков, мобильных передвижных крематориев и предусматривала массовые захоронения.
Об этом начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил во время выступления на форуме "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны", информирует Цензор.НЕТ.
Буданов отметил, что нынешнее военно-политическое руководство государства-агрессора целенаправленно вело подготовку к геноциду украинцев еще задолго до начала полномасштабного вторжения.
В частности, в статье российского диктатора Путина, опубликованной в июле 2021 года, кремлевский вождь в очередной раз отрицает право украинской нации на существование.
"Пропаганда России, высшие органы государственной власти, чиновники и вся государственная машина, получив такое благословение от своего руководителя, неоднократно призывали к уничтожению украинцев", - напомнил начальник ГУР МОУ.
По словам руководителя военной разведки, тотальная украинофобия коснулась всего общества России.
"Геноцид украинцев является не только государственной политикой рф, но и обязательным общественным убеждением, спущенным сверху", - констатировал Буданов.
Перед полномасштабным вторжением в Украину российским оккупантам проводили инструктажи по расположению коллективных могил.
[В расстрельные списки] должны были войти учителя украинского языка, литературы, истории, ветераны АТО, журналисты, ученые, писатели, священники Православной церкви Украины и других конфессий, которые поддерживали Украину, общественные и политические деятели, руководители органов государственной власти и самоуправления", - сообщил начальник ГУР МО Украины.
Маниакальные инструкции и установки синхронно воплощались в разных регионах Украины, куда вторглись российские оккупанты.
"Мы видели ужасные массовые преступления против украинских граждан, факты которых стали известны на весь мир. Зверства подразделений ВС РФ в Бородянке, Буче, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и многих других населенных пунктах Украины показали, что эти одинаковые и синхронные действия опирались на четкие доктринальные положения российской геноцидальной политики власти и военного руководства", - подытожил Буданов.
Напомним, ранее российский пропагандист Пучков призвал к геноциду украинцев и отмечал: "Я считаю, что всю эту нацистскую мразь надо перестрелять без сожаления".
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А от щодо себе, то навіть засідання ради відмінили хоча такої загрози для них немає, якщо х..ло вдарить по них то це як вистрілити собі в ногу. Тому що корупція в Україні допомагає йому у війні.
Доречи, де зараз Портнов?
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А зеленський все це знав, переслідував волонтерів, ветеранів АТО і ООС, саботував ракетну програму, розміновував Чонгар, знищував ППО, приховував вторгнення від населення України і готував його до швидкої окупації. А коли за 3 дні не получилостя, готував капітуляцію у Стамбулі. У 2023 році саботував мобілізацію, а на днях вже заявив о том, що Крим повертати не будемо, ну, будемо, але політичним шляхом. т.е. ніколи. І доречі, фейк (паніку) про межконтенінтальну ракету запущену на Дніпро розповсюдили з простірів України.
Звісно він знав місцевих жителів, до того ж, незадовго до повномасштабного вторгнення русні пройшли вибори. Тобто, як мінімум, списки виборців були відомі.
А щодо полонених - знаю, що під виглядом волонтерів обіцяли до Польщі доправити, але вивозили до Білорусі. Ну а потім багато опинилося на росії.
А є ще й знайомий колаборант, зараз на росії. Є відео з ним на ютубі: таке плете, що на голову не налазить, хоча воно було в Гостомель, бачило все на власні очі...🤮
Це ж напевно знає пан Буданов ?
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ
І як би не ЗСУ була б тотальна поразка з подальшим геноцидом усіх хто не встиг втекти!!!