Стефанчук та заступник генсека НАТО Руге обговорили можливість західних союзників збивати російські ракети та дрони

Спікер Верховної Ради Руслан СтефанчукНа полях Парламентської асамблеї НАТО в Монреалі зустрівся із заступником Генерального секретаря НАТО Борісом Руге.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У продовження дискусії на пленарній сесії ми детально обговорили ідею та необхідність створення "гуманітарного щита" вздовж західного кордону України. Зокрема, розглянули можливість для країн-союзників збивати російські ракети та дрони. Вважаю, що таке рішення стане сильним сигналом підтримки України з боку союзників", - розповів Стефанчук.

Співрозмовники значну увагу приділили ситуації на фронті та українським оборонним потребам, а також викликам, повʼязаним з останніми атаками ворога.

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У цьому контексті вони також обговорили подальші кроки НАТО у відповідь на безпекову ситуацію в Україні та останні дії росії, включно із застосуванням нової балістичної ракети.

Окремо зосередили увагу на реалізації рішень Вашингтонського саміту, особливо у частині подальшої військової допомоги Україні.

"Наостанок підкреслив, що запрошення України до НАТО стане історичним і важливим геополітичним рішенням. Ми обговорили це питання, адже членство в Альянсі залишається для нас ключовою метою", - зазначив спікер.

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