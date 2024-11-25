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Стефанчук та заступник генсека НАТО Руге обговорили можливість західних союзників збивати російські ракети та дрони

Руслан Стефанчук на полях Парламентської асамблеї НАТО в Монреалі зустрівся із заступником Генерального секретаря НАТО Борісом Руге

Спікер Верховної Ради Руслан СтефанчукНа полях Парламентської асамблеї НАТО в Монреалі зустрівся із заступником Генерального секретаря НАТО Борісом Руге.

Про це він написав у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У продовження дискусії на пленарній сесії ми детально обговорили ідею та необхідність створення "гуманітарного щита" вздовж західного кордону України. Зокрема, розглянули можливість для країн-союзників збивати російські ракети та дрони. Вважаю, що таке рішення стане сильним сигналом підтримки України з боку союзників", - розповів Стефанчук.

Співрозмовники значну увагу приділили ситуації на фронті та українським оборонним потребам, а також викликам, повʼязаним з останніми атаками ворога.

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У цьому контексті вони також обговорили подальші кроки НАТО у відповідь на безпекову ситуацію в Україні та останні дії росії, включно із застосуванням нової балістичної ракети.

Окремо зосередили увагу на реалізації рішень Вашингтонського саміту, особливо у частині подальшої військової допомоги Україні.

"Наостанок підкреслив, що запрошення України до НАТО стане історичним і важливим геополітичним рішенням. Ми обговорили це питання, адже членство в Альянсі залишається для нас ключовою метою", - зазначив спікер.

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Автор: 

НАТО (6440) ППО (3183) ракети (4022) Стефанчук Руслан (758) дрони (4689)


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Скоріше - Коливан обговорив з Руге неможливість країн НАТО збивати ракети та БПЛА над Україною.
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25.11.2024 21:40 Відповісти
Думаю що цього кнура просто ввічливо послали ахюй.
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25.11.2024 21:51 Відповісти
Дивлячись на дебільну морду Стефанчука дивуєшся, що він взагалі уміє розмовляти.
Але навіть орангутанги уміють мовою жестів - і що?
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25.11.2024 21:53 Відповісти
жиробас 100% має інвалідність від мсек
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25.11.2024 22:06 Відповісти
стефанчуки тепер впевнені, що кавеен був правильним вибором у житті, за який платять грубі гроші, а потім і чималу пєнсію.
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25.11.2024 22:10 Відповісти
Обговорили? А, обговорили.
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25.11.2024 23:32 Відповісти
Чому Стефанчук роздає державні нагороди іноземним корупціонерам та злочинцям?
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26.11.2024 08:47 Відповісти
 
 