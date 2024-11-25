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Новини
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НАТО вчинить розумно, якщо у разі нападу РФ вдарить по її пускових установках, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер 

У НАТО обговорюють можливість превентивних високоточних ударів по території Росії, якщо розпочнеться конфлікт з країною-агресоркою РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер під час в European Policy Centre.

Він зазначив, що країнам НАТО необхідно інвестувати більше у протиповітряну оборону, а також далекобійні можливості на тлі загрози з боку Росії.

За словами Бауера, він дуже радий, що в НАТО порушили питання далекобійності.

Я маю на увазі, що раніше ідея полягала в тому, що ми - оборонний альянс, тому ми сидітимемо і чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити "стріли" (йдеться про ракети - ред.), які прилетять до нас. Але більш розумно не тільки це робити, а й атакувати "стрільця", яка знаходиться в Росії, якщо Росія нападе на нас", - пояснив генерал.

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Бауер наголосив, що країнам НАТО необхідно знищувати системи озброєнь, які використовуються для удару по країнам Альянсу.

"І, звичайно, оскільки ми є оборонним союзом, нам доведеться взяти на себе перший удар", - додав адмірал.

Нагадаємо, раніше Роб Бауер заявляв, що якби у Росії не було ядерної зброї, Північноатлантичний Альянс вже б залучив свої війська для допомоги Україні у війні.

Автор: 

НАТО (6440) росія (65122) Бауер Роб (51)


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Топ коментарі
+12
Ой не робіть цього, не вдаряйте по її "пускових установках", не робіть ескалацію.
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25.11.2024 20:00
+10
О, а якже червоні лінії, ескалація. Може сядете за стіл переговорів?
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25.11.2024 20:01
+8
А те, що зараз вже ракети та дрони залітають, то нічого? На ядерку в Брюсселі очікуєте??

Превентивний удар - це ще вчора треба було ввалити по пусковим шахтам та аеродромам. Розвалити вщент все..
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25.11.2024 20:03
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Ой не робіть цього, не вдаряйте по її "пускових установках", не робіть ескалацію.
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25.11.2024 20:00 Відповісти
О, а якже червоні лінії, ескалація. Може сядете за стіл переговорів?
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25.11.2024 20:01 Відповісти
А те, що зараз вже ракети та дрони залітають, то нічого? На ядерку в Брюсселі очікуєте??

Превентивний удар - це ще вчора треба було ввалити по пусковим шахтам та аеродромам. Розвалити вщент все..
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25.11.2024 20:03 Відповісти
3 Трайденти по центру москвабаду,а потім Томагавками і літаками по пускових установках,по складах і аеродромах....
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26.11.2024 00:14 Відповісти
імпотенти а не нато
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25.11.2024 20:06 Відповісти
В переводе с бюрократического - НАТО - Нажаль А Тодi Окупують
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25.11.2024 20:37 Відповісти
......не забувайте частіше міняти свої памперси......бо засмерділи вже увесь світ......
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25.11.2024 20:08 Відповісти
БРЕХНЯ МАСЛЯНА...
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25.11.2024 20:10 Відповісти
Как раз ето и неразумно НАТО сделает. Какой смысл бить по установкам выпустившим ракеты? Бить нужно не по рукам а по морде нападающего. Тоесть по моцкве и ******. Вот чего боится ***** и мокшанская ылита, а не ударов по каких то установках куй знает где за МКАДом
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25.11.2024 20:10 Відповісти
А якщо ядерний Кім нападе на Південну Корею чи будуть західні війська безпосередньо брати участь у захисті? Ще один приклад з нападом ядерного Китаю на Тайвань. Буде Захід брати участь у допомозі чи тільки співчуттями та занепокоєнням? А вже через місяці ядерний Іран на Ізраіль. Що буде робити глобальний Захід?
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25.11.2024 20:15 Відповісти
Висловлювати глубоченну стурбованість та рішуче закликати до деескалації в регіоні
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25.11.2024 20:39 Відповісти
Перестаньте напомповувати кацапію нафтодоларами і може не доведеться бити...
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25.11.2024 20:21 Відповісти
Як на мене, в разі нападу раши на НАТО санкцій проти сільхозгосподарства «красний луч» з під Пермі повинно вистачити. Ну чи заборонити експорт льоду в Гренландію.
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25.11.2024 20:22 Відповісти
не потрібно було годувати і будувати )(уйлокассапів протягом 100 з лишнім років, і не було б тоді на нині жодних проблем.
а так вийшло, що таки дослухались до Г. Уелса з його зверненням до влади всіх країн заходу - робіть все що завгодно аби не пустути цю гидоту до нас.

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25.11.2024 20:31 Відповісти
Такая мысль в голову, чином ниже адмирала, никому прийти не могла. Бауэр - это голова.
Сунь - Зы отдыхает. Дело Кла́узевица в надежных руках
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25.11.2024 20:31 Відповісти
Сегодня НАТО - это бюрократическая организация, способная только выражать озабоченность, но не способная ни на какие боевые действия.
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25.11.2024 20:32 Відповісти
Брехня.
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25.11.2024 20:54 Відповісти
НАТО зробить мудро, якщо вдарить на упередження.
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25.11.2024 21:10 Відповісти
НАТО не вчинить розумно.
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25.11.2024 21:35 Відповісти
Тобто ви ще подумаєте... Я під столом 🤣🤣🤣🤣
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25.11.2024 22:32 Відповісти
Мы подумаем и примем решение по этому вопросу ...
Если успеете чем думать
Думай думай думаййййй
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25.11.2024 23:36 Відповісти
а про Україну - то нехай сидять і чекають. Ми глибоко стурбовані
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26.11.2024 02:07 Відповісти
Для початку треба підпалити нафтогазові родовища росії так щоб виглядало як "нас там нєт".
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26.11.2024 08:14 Відповісти
 
 