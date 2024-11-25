НАТО вчинить розумно, якщо у разі нападу РФ вдарить по її пускових установках, - голова Військового комітету НАТО Бауер

У НАТО обговорюють можливість превентивних високоточних ударів по території Росії, якщо розпочнеться конфлікт з країною-агресоркою РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер під час в European Policy Centre.

Він зазначив, що країнам НАТО необхідно інвестувати більше у протиповітряну оборону, а також далекобійні можливості на тлі загрози з боку Росії.

За словами Бауера, він дуже радий, що в НАТО порушили питання далекобійності.

Я маю на увазі, що раніше ідея полягала в тому, що ми - оборонний альянс, тому ми сидітимемо і чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити "стріли" (йдеться про ракети - ред.), які прилетять до нас. Але більш розумно не тільки це робити, а й атакувати "стрільця", яка знаходиться в Росії, якщо Росія нападе на нас", - пояснив генерал.

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Бауер наголосив, що країнам НАТО необхідно знищувати системи озброєнь, які використовуються для удару по країнам Альянсу.

"І, звичайно, оскільки ми є оборонним союзом, нам доведеться взяти на себе перший удар", - додав адмірал.

Нагадаємо, раніше Роб Бауер заявляв, що якби у Росії не було ядерної зброї, Північноатлантичний Альянс вже б залучив свої війська для допомоги Україні у війні.