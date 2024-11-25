Армія РФ зараз більша, ніж 2 роки тому, але її якість знизилася, - голова Військового комітету НАТО Бауер
Сухопутні війська РФ зараз більші, ніж на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, але їхня якість відтоді знизилася.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.
"Якість цих сил знизилась", - сказав він, коментуючи стан оснащення сил і рівень підготовки російських військових.
"Наразі росіяни не становлять такої загрози, як у лютому 2022 року, тому у нас є трохи часу, щоб підготуватися", - додав Бауер.
За його словами, це означає збільшення інвестицій в оборонну промисловість.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія може планувати масштабний наступ у Курській області.
Топ коментарі
+3 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар25.11.2024 16:06
+2 Роман #562610
показати весь коментар25.11.2024 16:12
+1 Ділю на нуль
показати весь коментар25.11.2024 16:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи техніки менше стало? так вони м'ясом воюють.
нічого не зрозумів.
До чого пан голова військового комітету рекомендує готуватися? До ядерної війни? Чи до капітуляції ФРН, НАТО, всього "глобального Заходу", щоб не було "ескалації"?
(пошепки) А шо там з українською армією? З кожним днем тілько крєпчаєт мабуть?
І радісно прошепотів: чим більше російського і корейського лайна впаде на голови українців, і чим більше російської армії передохне в Україні, тим менше цього лайна впаде на країни НАТО.
Ще й коли продовжимо скорочувати допомогу чи давати її в кредит/за копалини - взагалі буде пісня
ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ ВЗЯТИ УКРАЇНУ ДО НАТО З ТАКИМ ПРОФЕСІЙНИМ ВІЙСЬКОМ , ходять слухи що західні лидери хочуть піти на поступки хутину І СКОРОТИТИ УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ І В НАТО НЕ БРАТИ