Армія РФ зараз більша, ніж 2 роки тому, але її якість знизилася, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Сухопутні війська РФ зараз більші, ніж на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, але їхня якість відтоді знизилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

"Якість цих сил знизилась", - сказав він, коментуючи стан оснащення сил і рівень підготовки російських військових.

"Наразі росіяни не становлять такої загрози, як у лютому 2022 року, тому у нас є трохи часу, щоб підготуватися", - додав Бауер.

За його словами, це означає збільшення інвестицій в оборонну промисловість.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія може планувати масштабний наступ у Курській області.

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