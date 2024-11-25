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Новини Війна
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Армія РФ зараз більша, ніж 2 роки тому, але її якість знизилася, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Армія РФ більша, але її якість гірша: заява адмірала Бауера

Сухопутні війська РФ зараз більші, ніж на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, але їхня якість відтоді знизилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

"Якість цих сил знизилась", - сказав він, коментуючи стан оснащення сил і рівень підготовки російських військових.

"Наразі росіяни не становлять такої загрози, як у лютому 2022 року, тому у нас є трохи часу, щоб підготуватися", - додав Бауер.

За його словами, це означає збільшення інвестицій в оборонну промисловість.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія може планувати масштабний наступ у Курській області.

Також дивіться: НАТО вже ввело б свої війська в Україну, якби у РФ не було ядерної зброї, - голова Військового комітету Альянсу Бауер. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) Бауер Роб (51)


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Топ коментарі
+3
Кількістю продавлюють - солдатів не шкодують
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25.11.2024 16:06
+2
Ура-ура, пабєда!
(пошепки) А шо там з українською армією? З кожним днем тілько крєпчаєт мабуть?
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25.11.2024 16:12
+1
Низький рівень у болотних свинособак дасть за щоку передовій західній європейській армії (її не існує).
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25.11.2024 16:09
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На россії вже почали призивати 75 річних. Це чудово.
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25.11.2024 16:02 Відповісти
якість знизилася? типу обстріляних - досвідчених менше стало?

чи техніки менше стало? так вони м'ясом воюють.

нічого не зрозумів.
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25.11.2024 16:05 Відповісти
Низький рівень у болотних свинособак дасть за щоку передовій західній європейській армії (її не існує).
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25.11.2024 16:09 Відповісти
та я щось теж так думаю
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25.11.2024 16:16 Відповісти
Кількістю продавлюють - солдатів не шкодують
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25.11.2024 16:06 Відповісти
"...у нас є трохи часу, щоб підготуватися" Джерело: https://censor.net/ua/n3521791

До чого пан голова військового комітету рекомендує готуватися? До ядерної війни? Чи до капітуляції ФРН, НАТО, всього "глобального Заходу", щоб не було "ескалації"?
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25.11.2024 16:11 Відповісти
Ура-ура, пабєда!
(пошепки) А шо там з українською армією? З кожним днем тілько крєпчаєт мабуть?
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25.11.2024 16:12 Відповісти
"Наразі росіяни не становлять такої загрози, як у лютому 2022 року, тому у нас є трохи часу, щоб підготуватися"

І радісно прошепотів: чим більше російського і корейського лайна впаде на голови українців, і чим більше російської армії передохне в Україні, тим менше цього лайна впаде на країни НАТО.

Ще й коли продовжимо скорочувати допомогу чи давати її в кредит/за копалини - взагалі буде пісня
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25.11.2024 16:17 Відповісти
С такими умными адмиралами НАТО далеко пойдет.
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25.11.2024 16:18 Відповісти
А якість ЗСУ покращилась ?
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25.11.2024 16:19 Відповісти
В НАТО - придурки себе втішають
ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ ВЗЯТИ УКРАЇНУ ДО НАТО З ТАКИМ ПРОФЕСІЙНИМ ВІЙСЬКОМ , ходять слухи що західні лидери хочуть піти на поступки хутину І СКОРОТИТИ УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ І В НАТО НЕ БРАТИ
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25.11.2024 16:45 Відповісти
 
 