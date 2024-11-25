Росія може планувати масштабний наступ у Курській області: наразі армія РФ намагається вимотати ЗСУ, - WSJ

Росія може планувати масштабний наступ у Курській області. Нараз бойові дії там набули такої інтенсивності, що російські піхотинці, наступаючи на українські позиції, йдуть по тілах своїх загиблих товаришів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Видання також зазначає, що кожна зі сторін на полі бою намагається зміцнити свої позиції до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

Армія РФ вже повернула половину території Курщини

Росія відправила у Курську область десятки тисяч солдатів, які атакують і вдень, і вночі. WSJ зазначає, що, попри значні втрати, російська армія повернула собі майже половину території, над якою українські сили взяли контроль у серпні. На думку аналітиків, у Курській області Росія може планувати ще масштабніший наступ.

Але Україна, пише WSJ, теж відправила у Курську область одні зі своїх найкращих бригад. Крім того, послаблення обмежень чинного президента США Джо Байдена на використання західної зброї для ударів по території РФ дало ЗСУ можливість порушити логістику ворога.

"Однак, дехто в Києві стурбований тим, що бажання Трампа вести переговори зіграє на руку росіянам", — пише WSJ, додаючи, що, на думку українських чиновників, РФ намагається повернути Курську область до того, як Трамп вступить на посаду.

Якщо Києву вдасться утримати частини території у Курській області, це може дати Україні цінний козир у будь-яких мирних переговорах, підкреслюється в статті.

Видання також процитувало українського військового, який воює у Курській області:

"Це найкращі українські сили проти найкращих російських сил". За його словами, російська контратака почалася близько шести тижнів тому, і спочатку противник просувався колонами бронетехніки.

Але після втрат у техніці росіяни змінили стратегію - почали відправляти піхоту пішки і невеликими групами. За словами співрозмовника видання, у РФ переваги в живій силі і в кількості безпілотників, при цьому ворог зазнає величезних втрат.

Водночас, пише видання з посиланням на українського військового, який воює на південний схід від Суджі, сили ЗСУ поступаються ворогові за чисельністю приблизно в 10 разів у цьому районі. Українські сили також стикаються з іншими проблемами.

Україна тримає Курську область, як "розмінну монету"

Видання також наводить думку військового аналітика з Відня Франца-Штефана Гаді, який вважає, що росіяни, ймовірно, намагаються виснажити українців перед ще більш масштабним наступом, щоб повернути собі Курську область. За його словами, Путін не готовий до переговорів, бо вважає, що "виграє війну". Однак це може змінитися, якщо США збільшать військову підтримку України, таким чином змусивши Москву сісти за стіл переговорів.

Українська стратегія у Курській області, за словами Гаді, полягає в тому, щоб утримувати цю територію "як розмінну монету".

Своєю чергою українські солдати, які воюють у Курській області, вважають, що, якщо вони зможуть утриматися там до початку зими, витіснити їх до весни буде важко.

Нагадаємо, у ніч на 24 листопада 2024 року підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області.

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