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Росія може планувати масштабний наступ у Курській області: наразі армія РФ намагається вимотати ЗСУ, - WSJ

У Курській області ворог готує масштабний наступ

Росія може планувати масштабний наступ у Курській області. Нараз бойові дії там набули такої інтенсивності, що  російські піхотинці, наступаючи на українські позиції, йдуть по тілах своїх загиблих товаришів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Видання також зазначає, що кожна зі сторін на полі бою намагається зміцнити свої позиції до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

Армія РФ вже повернула половину території Курщини

Росія відправила у Курську область десятки тисяч солдатів, які атакують і вдень, і вночі. WSJ зазначає, що, попри значні втрати, російська армія повернула собі майже половину території, над якою українські сили взяли контроль у серпні. На думку аналітиків, у Курській області Росія може планувати ще масштабніший наступ.

Але Україна, пише WSJ, теж відправила у Курську область одні зі своїх найкращих бригад. Крім того, послаблення обмежень чинного президента США Джо Байдена на використання західної зброї для ударів по території РФ дало ЗСУ можливість порушити логістику ворога.

"Однак, дехто в Києві стурбований тим, що бажання Трампа вести переговори зіграє на руку росіянам", — пише WSJ, додаючи, що, на думку українських чиновників, РФ намагається повернути Курську область до того, як Трамп вступить на посаду.

Якщо Києву вдасться утримати частини території у Курській області, це може дати Україні цінний козир у будь-яких мирних переговорах, підкреслюється в статті.

Видання також процитувало українського військового, який воює у Курській області:

"Це найкращі українські сили проти найкращих російських сил". За його словами, російська контратака почалася близько шести тижнів тому, і спочатку противник просувався колонами бронетехніки.

Але після втрат у техніці росіяни змінили стратегію - почали відправляти піхоту пішки і невеликими групами. За словами співрозмовника видання, у РФ переваги в живій силі і в кількості безпілотників, при цьому ворог зазнає величезних втрат.

Водночас, пише видання з посиланням на українського військового, який воює на південний схід від Суджі, сили ЗСУ поступаються ворогові за чисельністю приблизно в 10 разів у цьому районі. Українські сили також стикаються з іншими проблемами.

Україна тримає Курську область, як "розмінну монету"

Видання також наводить думку військового аналітика з Відня Франца-Штефана Гаді, який вважає, що росіяни, ймовірно, намагаються виснажити українців перед ще більш масштабним наступом, щоб повернути собі Курську область. За його словами, Путін не готовий до переговорів, бо вважає, що "виграє війну". Однак це може змінитися, якщо США збільшать військову підтримку України, таким чином змусивши Москву сісти за стіл переговорів.

Українська стратегія у Курській області, за словами Гаді, полягає в тому, щоб утримувати цю територію "як розмінну монету".

Своєю чергою українські солдати, які воюють у Курській області, вважають, що, якщо вони зможуть утриматися там до початку зими, витіснити їх до весни буде важко.

Нагадаємо, у ніч на 24 листопада 2024 року підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Курській області РФ наразі перебувають 11 тисяч військових КНДР. Вони вже брали участь у боях, - Баргилевич

Автор: 

армія рф (17337) бойові дії (3786) ЗСУ (7540) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+6
ВСЕ просто - тактика рузкіх сотні років одна "мі пабедім потому что ві потеряете 2000 і здадітесь а мі 20 000 і не здадімся"
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25.11.2024 10:27
+4
росія має ресурсну перевагу в усьому, чим і користується.
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25.11.2024 10:20
+2
Идуть по трупах - пох - нам би відбитися
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25.11.2024 10:21
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росія має ресурсну перевагу в усьому, чим і користується.
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25.11.2024 10:20 Відповісти
Идуть по трупах - пох - нам би відбитися
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25.11.2024 10:21 Відповісти
ВСЕ просто - тактика рузкіх сотні років одна "мі пабедім потому что ві потеряете 2000 і здадітесь а мі 20 000 і не здадімся"
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25.11.2024 10:27 Відповісти
''Може'', а ''може не може''. Що це за гадання на кавовій гущі?
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25.11.2024 10:31 Відповісти
Кацапи наступатимуть з усіх напрямків, де бачитимуть послаблення нашої оборони. Але курщина і донеччина для орків - пріоритет.
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25.11.2024 10:32 Відповісти
Українська стратегія у Курській області, за словами Гаді, полягає в тому, що б утримувати цю територію "як розмінну монету".

Кринки на що розміняли? Кринки-2 очікує та ж участь.
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25.11.2024 10:40 Відповісти
Calvados - razmendos
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25.11.2024 11:02 Відповісти
Это наступление уже идёт и не вчера началось.
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25.11.2024 10:54 Відповісти
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25.11.2024 11:27 Відповісти
Скажу можливо не вірно, але спробую. Наприклад знаю що зараз на курщині не тільки самі бойові бригади, але й кожен 3 мобілізований. Тобто там тримають ціною величезних зусиль. Але страшно уявити скільки там хлопців навіки залишилося та залишиться 😿😿😿. Будуть зниклі безвісти грубо кажучи через дорогу. А що родинам...???
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25.11.2024 11:56 Відповісти
Ну до чого цей допис??? Війна - скрізь і в усі часи гинули військові та цивільні, горювали родини, сиротіли діти. Так було, є і буде, поки існуватиме кацапський нацистський оркостан. Скільки нині кацапські спецслужби сплачують за кожен твій висер???
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25.11.2024 12:16 Відповісти
О приїхали, який висер? Кожен мій. Де я хоч раз , хоч напів слова відбілив кацапів? Просто нажаль світ не ділиться на чорне і біле. А те що я недавно так би мовити в коментарях так сорян не було часу. Часом коментатори на цензорі, здається, як якесь закрите товариство. Де тільки ізбраним дозволено висловлювати свою думку. Виходить сам пью, сам гуляю. А за прирівння мене до кацапні, б* я аж тіпає, зараз. Яб пояснив тобі хто на зарплаті.
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25.11.2024 12:24 Відповісти
Не прикидайся дурником. Для тебе новина, що під час захисту Батьківщини наші військові віддають своє життя, зазнають калітств?? Твої висери - підступний спосіб посіяти сумніви і зневіру серед форумчан. І ти такий троляка тут не один. Тому й запитую, за скільки рваних рублів особисто ти зраджуєш Україну??
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25.11.2024 12:39 Відповісти
Краще не потрібно, за це мене не вкусиш, я любив Україну ще до того я то стало " модним". " Висер" про курщині написав в тому плані , що звідти тяжко навіть полеглих забрати. А щодо сумнівів посіяних то і без мене гарно багато хто справляється. Ігорьок ти особисто скалічені трупи бачив? Ти чув як і іпоше точка У??? Так не чіпляй мене за зраду і розбрад. Я давно , до війни казав, що росію бетоном залити саме той варіант.
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25.11.2024 12:48 Відповісти
А щодо в усі часи гинули цивільні та військові то кому від цього легше??
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25.11.2024 12:26 Відповісти
Це питання - до нациста путіна.
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25.11.2024 12:41 Відповісти
Йому вже не питання потрібно ставити а 9 грамову свинцеву оцінку в лоба
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25.11.2024 12:49 Відповісти
 
 