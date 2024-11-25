Россия может планировать масштабное наступление в Курской области: в настоящее время армия РФ пытается измотать ВСУ, - WSJ

Россия может планировать масштабное наступление в Курской области. Сейчас боевые действия там приобрели такую интенсивность, что российские пехотинцы, наступая на украинские позиции, идут по телам своих погибших товарищей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание также отмечает, что каждая из сторон на поле боя пытается укрепить свои позиции до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Армия РФ уже вернула половину территории Курской области

Россия отправила в Курскую область десятки тысяч солдат, которые атакуют и днем, и ночью. WSJ отмечает, что, несмотря на значительные потери, российская армия вернула себе почти половину территории, над которой украинские силы взяли контроль в августе. По мнению аналитиков, в Курской области Россия может планировать еще более масштабное наступление.

Но Украина, пишет WSJ, тоже отправила в Курскую область одни из своих лучших бригад. Кроме того, ослабление ограничений действующего президента США Джо Байдена на использование западного оружия для ударов по территории РФ дало ВСУ возможность нарушить логистику врага.

"Однако, кое-кто в Киеве обеспокоен тем, что желание Трампа вести переговоры сыграет на руку россиянам", - пишет WSJ, добавляя, что, по мнению украинских чиновников, РФ пытается вернуть Курскую область до того, как Трамп вступит в должность.

Если Киеву удастся удержать части территории в Курской области, это может дать Украине ценный козырь в любых мирных переговорах, подчеркивается в статье.

Издание также процитировало украинского военного, который воюет в Курской области:

"Это лучшие украинские силы против лучших российских сил". По его словам, российская контратака началась около шести недель назад, и сначала противник продвигался колоннами бронетехники.

Но после потерь в технике россияне изменили стратегию - начали отправлять пехоту пешком и небольшими группами. По словам собеседника издания, у РФ преимущества в живой силе и в количестве беспилотников, при этом враг несет огромные потери.

В то же время, пишет издание со ссылкой на украинского военного, который воюет к юго-востоку от Суджи, силы ВСУ уступают врагу по численности примерно в 10 раз в этом районе. Украинские силы также сталкиваются с другими проблемами.

Украина держит Курскую область, как "разменную монету"

Издание также приводит мнение военного аналитика из Вены Франца-Штефана Гади, который считает, что россияне, вероятно, пытаются истощить украинцев перед еще более масштабным наступлением, чтобы вернуть себе Курскую область. По его словам, Путин не готов к переговорам, потому что считает, что "выиграет войну". Однако это может измениться, если США увеличат военную поддержку Украины, таким образом заставив Москву сесть за стол переговоров.

Украинская стратегия в Курской области, по словам Гади, заключается в том, что бы удерживать эту территорию "как разменную монету".

В свою очередь украинские солдаты, которые воюют в Курской области, считают, что, если они смогут удержаться там до начала зимы, вытеснить их до весны будет трудно.

Напомним, в ночь на 24 ноября 2024 года подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области.

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