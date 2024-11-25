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Новости
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Россия может планировать масштабное наступление в Курской области: в настоящее время армия РФ пытается измотать ВСУ, - WSJ

У Курській області ворог готує масштабний наступ

Россия может планировать масштабное наступление в Курской области. Сейчас боевые действия там приобрели такую интенсивность, что российские пехотинцы, наступая на украинские позиции, идут по телам своих погибших товарищей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание также отмечает, что каждая из сторон на поле боя пытается укрепить свои позиции до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Армия РФ уже вернула половину территории Курской области

Россия отправила в Курскую область десятки тысяч солдат, которые атакуют и днем, и ночью. WSJ отмечает, что, несмотря на значительные потери, российская армия вернула себе почти половину территории, над которой украинские силы взяли контроль в августе. По мнению аналитиков, в Курской области Россия может планировать еще более масштабное наступление.

Но Украина, пишет WSJ, тоже отправила в Курскую область одни из своих лучших бригад. Кроме того, ослабление ограничений действующего президента США Джо Байдена на использование западного оружия для ударов по территории РФ дало ВСУ возможность нарушить логистику врага.

"Однако, кое-кто в Киеве обеспокоен тем, что желание Трампа вести переговоры сыграет на руку россиянам", - пишет WSJ, добавляя, что, по мнению украинских чиновников, РФ пытается вернуть Курскую область до того, как Трамп вступит в должность.

Если Киеву удастся удержать части территории в Курской области, это может дать Украине ценный козырь в любых мирных переговорах, подчеркивается в статье.

Издание также процитировало украинского военного, который воюет в Курской области:

"Это лучшие украинские силы против лучших российских сил". По его словам, российская контратака началась около шести недель назад, и сначала противник продвигался колоннами бронетехники.

Но после потерь в технике россияне изменили стратегию - начали отправлять пехоту пешком и небольшими группами. По словам собеседника издания, у РФ преимущества в живой силе и в количестве беспилотников, при этом враг несет огромные потери.

В то же время, пишет издание со ссылкой на украинского военного, который воюет к юго-востоку от Суджи, силы ВСУ уступают врагу по численности примерно в 10 раз в этом районе. Украинские силы также сталкиваются с другими проблемами.

Украина держит Курскую область, как "разменную монету"

Издание также приводит мнение военного аналитика из Вены Франца-Штефана Гади, который считает, что россияне, вероятно, пытаются истощить украинцев перед еще более масштабным наступлением, чтобы вернуть себе Курскую область. По его словам, Путин не готов к переговорам, потому что считает, что "выиграет войну". Однако это может измениться, если США увеличат военную поддержку Украины, таким образом заставив Москву сесть за стол переговоров.

Украинская стратегия в Курской области, по словам Гади, заключается в том, что бы удерживать эту территорию "как разменную монету".

В свою очередь украинские солдаты, которые воюют в Курской области, считают, что, если они смогут удержаться там до начала зимы, вытеснить их до весны будет трудно.

Напомним, в ночь на 24 ноября 2024 года подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области.

Также читайте: В Курской области РФ в настоящее время находятся 11 тысяч военных КНДР. Они уже участвовали в боях, - Баргилевич

Автор: 

армия РФ (19123) боевые действия (3985) ВСУ (6564) Курск (1088)


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Топ комментарии
+6
ВСЕ просто - тактика рузкіх сотні років одна "мі пабедім потому что ві потеряете 2000 і здадітесь а мі 20 000 і не здадімся"
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25.11.2024 10:27
+4
росія має ресурсну перевагу в усьому, чим і користується.
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25.11.2024 10:20
+2
Идуть по трупах - пох - нам би відбитися
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25.11.2024 10:21
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росія має ресурсну перевагу в усьому, чим і користується.
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25.11.2024 10:20 Ответить
Идуть по трупах - пох - нам би відбитися
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25.11.2024 10:21 Ответить
ВСЕ просто - тактика рузкіх сотні років одна "мі пабедім потому что ві потеряете 2000 і здадітесь а мі 20 000 і не здадімся"
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25.11.2024 10:27 Ответить
''Може'', а ''може не може''. Що це за гадання на кавовій гущі?
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25.11.2024 10:31 Ответить
Кацапи наступатимуть з усіх напрямків, де бачитимуть послаблення нашої оборони. Але курщина і донеччина для орків - пріоритет.
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25.11.2024 10:32 Ответить
Українська стратегія у Курській області, за словами Гаді, полягає в тому, що б утримувати цю територію "як розмінну монету".

Кринки на що розміняли? Кринки-2 очікує та ж участь.
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25.11.2024 10:40 Ответить
Calvados - razmendos
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25.11.2024 11:02 Ответить
Это наступление уже идёт и не вчера началось.
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25.11.2024 10:54 Ответить
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25.11.2024 11:27 Ответить
Скажу можливо не вірно, але спробую. Наприклад знаю що зараз на курщині не тільки самі бойові бригади, але й кожен 3 мобілізований. Тобто там тримають ціною величезних зусиль. Але страшно уявити скільки там хлопців навіки залишилося та залишиться 😿😿😿. Будуть зниклі безвісти грубо кажучи через дорогу. А що родинам...???
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25.11.2024 11:56 Ответить
Ну до чого цей допис??? Війна - скрізь і в усі часи гинули військові та цивільні, горювали родини, сиротіли діти. Так було, є і буде, поки існуватиме кацапський нацистський оркостан. Скільки нині кацапські спецслужби сплачують за кожен твій висер???
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25.11.2024 12:16 Ответить
О приїхали, який висер? Кожен мій. Де я хоч раз , хоч напів слова відбілив кацапів? Просто нажаль світ не ділиться на чорне і біле. А те що я недавно так би мовити в коментарях так сорян не було часу. Часом коментатори на цензорі, здається, як якесь закрите товариство. Де тільки ізбраним дозволено висловлювати свою думку. Виходить сам пью, сам гуляю. А за прирівння мене до кацапні, б* я аж тіпає, зараз. Яб пояснив тобі хто на зарплаті.
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25.11.2024 12:24 Ответить
Не прикидайся дурником. Для тебе новина, що під час захисту Батьківщини наші військові віддають своє життя, зазнають калітств?? Твої висери - підступний спосіб посіяти сумніви і зневіру серед форумчан. І ти такий троляка тут не один. Тому й запитую, за скільки рваних рублів особисто ти зраджуєш Україну??
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25.11.2024 12:39 Ответить
Краще не потрібно, за це мене не вкусиш, я любив Україну ще до того я то стало " модним". " Висер" про курщині написав в тому плані , що звідти тяжко навіть полеглих забрати. А щодо сумнівів посіяних то і без мене гарно багато хто справляється. Ігорьок ти особисто скалічені трупи бачив? Ти чув як і іпоше точка У??? Так не чіпляй мене за зраду і розбрад. Я давно , до війни казав, що росію бетоном залити саме той варіант.
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25.11.2024 12:48 Ответить
А щодо в усі часи гинули цивільні та військові то кому від цього легше??
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25.11.2024 12:26 Ответить
Це питання - до нациста путіна.
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25.11.2024 12:41 Ответить
Йому вже не питання потрібно ставити а 9 грамову свинцеву оцінку в лоба
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25.11.2024 12:49 Ответить
 
 