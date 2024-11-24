Силы обороны поразили вражескую радиолокационную станцию ​​ЗРК "С-400" в Курской области, - Генштаб

В ночь на 24 ноября 2024 года подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400".

"Следует отметить, что указанное подразделение вооруженных сил РФ вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели. Под такие обстрелы российских захватчиков в основном попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины", - отмечают в Генштабе.

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