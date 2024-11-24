Силы обороны поразили вражескую радиолокационную станцию ЗРК "С-400" в Курской области, - Генштаб
В ночь на 24 ноября 2024 года подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400".
"Следует отметить, что указанное подразделение вооруженных сил РФ вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели. Под такие обстрелы российских захватчиков в основном попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины", - отмечают в Генштабе.
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Ударом ракетного комплексу MGM-140B ATACMS Block 1A Unitary ЗС України знищено систему ППО ЗРС С-300ВМ «Антей-2500» зі складу прикриття систем Курської АЕС. Удар виконувався по системі аеродинамічної гірки і вертикального удару по цілі
в потоці нібито "об'єктивної інформації", в тому числі приємно-позитивної.
Для прикладу, останнім часом з цього вентилятора, між іншим :
~ доповіли про збиття РС-26 над Дніпром
~ емоційно накинули на Залужного, який від нудьги "грає в солдатики".
Що б не було у tze під капотом - воно бридке. Не вмазуйтесь в це.
💥Удар по С-400.
23.11.2024 был нанесен ракетный удар по ЗРК «С-400» на территории н.п. Большое Жирово, Курской области.
Удар нанесен тремя баллистическими ракетами ATACMS.
ЗРК находился в небоевом состоянии. Велись ремонтные работы.
Вследствие удара уничтожена радиолокационная станция 92Н6Е и две ПУ. Пять офицеров дивизиона погибли (в т.ч. командир и начальник штаба), также смертельные ранения получили трое сотрудников АО «Алмаз-Антей».
Погибшие офицеры:
• Солодовников Максим Николаевич, майор;
• Заворин Сергей Владимирович, капитан;
• Печенкин Никита Николаевич, старший лейтенант;
• Кодзоев Юсуп Адамович, старший лейтенант;
• Подлипалов Алексей Максимович, лейтенант.
@dosye_shpiona
Це ж Анало Говно Нєтноє озброєння, якого в світі більш ніде не має!!!