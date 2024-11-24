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Новости Война
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Силы обороны поразили вражескую радиолокационную станцию ​​ЗРК "С-400" в Курской области, - Генштаб

уражено С-400

В ночь на 24 ноября 2024 года подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400".

"Следует отметить, что указанное подразделение вооруженных сил РФ вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели. Под такие обстрелы российских захватчиков в основном попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины", - отмечают в Генштабе.

Также смотрите: Нацгвардейцы уничтожили вражеские танки, орудия, гаубицы, а также атаковали укрытие российских операторов БпЛА. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6229) уничтожение (6864) Курск (1088)


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Топ комментарии
+19
‎24.‎11.‎2024

Ударом ракетного комплексу MGM-140B ATACMS Block 1A Unitary ЗС України знищено систему ППО ЗРС С-300ВМ «Антей-2500» зі складу прикриття систем Курської АЕС. Удар виконувався по системі аеродинамічної гірки і вертикального удару по цілі
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24.11.2024 11:09
+8
Сама сЄбьЯ ньЄ смАглА заШШітітЬ?!
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24.11.2024 11:08
+8
Не може бути!
Це ж Анало Говно Нєтноє озброєння, якого в світі більш ніде не має!!!
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24.11.2024 11:24
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Сама сЄбьЯ ньЄ смАглА заШШітітЬ?!
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24.11.2024 11:08 Ответить
Так вони ж повинні збивати саме такі ракети? Всоте потьомкінські дєрьовні?
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24.11.2024 11:53 Ответить
А С-тракториста хіба збиває балістику?
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24.11.2024 11:59 Ответить
‎24.‎11.‎2024

Ударом ракетного комплексу MGM-140B ATACMS Block 1A Unitary ЗС України знищено систему ППО ЗРС С-300ВМ «Антей-2500» зі складу прикриття систем Курської АЕС. Удар виконувався по системі аеродинамічної гірки і вертикального удару по цілі
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24.11.2024 11:09 Ответить
Вкотре закликаю на пропагувати інфопомийку tze, яка квалифіковано "впарює дічь"
в потоці нібито "об'єктивної інформації", в тому числі приємно-позитивної.
Для прикладу, останнім часом з цього вентилятора, між іншим :
~ доповіли про збиття РС-26 над Дніпром
~ емоційно накинули на Залужного, який від нудьги "грає в солдатики".
Що б не було у tze під капотом - воно бридке. Не вмазуйтесь в це.
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24.11.2024 12:20 Ответить
Да ти шо?! А Залужний шо така цяця що його не можна критикувати?
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24.11.2024 14:43 Ответить
Я наприклад читаю Цензор Патріоти України в Телеграмі Говорять Снайпер , Офіцери Досьє шпіона . Найбвльше ненавижу отаких "кормчих
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24.11.2024 14:48 Ответить
Це щоб не закривав роти людям на форумі . Почитай .
💥Удар по С-400.

23.11.2024 был нанесен ракетный удар по ЗРК «С-400» на территории н.п. Большое Жирово, Курской области.

Удар нанесен тремя баллистическими ракетами ATACMS.

ЗРК находился в небоевом состоянии. Велись ремонтные работы.

Вследствие удара уничтожена радиолокационная станция 92Н6Е и две ПУ. Пять офицеров дивизиона погибли (в т.ч. командир и начальник штаба), также смертельные ранения получили трое сотрудников АО «Алмаз-Антей».

Погибшие офицеры:

• Солодовников Максим Николаевич, майор;

• Заворин Сергей Владимирович, капитан;

• Печенкин Никита Николаевич, старший лейтенант;

• Кодзоев Юсуп Адамович, старший лейтенант;

• Подлипалов Алексей Максимович, лейтенант.

@dosye_shpiona
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25.11.2024 14:23 Ответить
Не може бути!
Це ж Анало Говно Нєтноє озброєння, якого в світі більш ніде не має!!!
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24.11.2024 11:24 Ответить
А можно по конкретне - курська область велика
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24.11.2024 12:28 Ответить
Начебто н.п. Большоє Жірово
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25.11.2024 14:25 Ответить
Було б непогано якщо українською ракетою....бо це вже безкоштовна реклама і антиреклама...і смак великих грошей
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24.11.2024 12:51 Ответить
так, але для цього треба старатись щось робити..
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24.11.2024 13:04 Ответить
Ходять чутки, що наші ще й підстанцію при Курській АЕС вирубили, алаверди тобто. Хз, наскільки правда.
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24.11.2024 20:16 Ответить
Якби ці тупорилі генерали до гвинтокрилів радара причіпили а не в тепловізори шукали, булоб ще краще, а то довбойби одні як завжди через два роки доходе ідіоти
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25.11.2024 01:09 Ответить
 
 