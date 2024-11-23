Нацгвардейцы уничтожили вражеские танки, орудия, гаубицы, а также атаковали укрытие российских операторов БпЛА. ВИДЕО
Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" уничтожили вражеские танки, пушки и гаубицы дронами-камикадзе. Также воины атаковали укрытия и тайники вражеских операторов БпЛА и ликвидировали российских пехотинцев.
Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Igor #591922
показать весь комментарий23.11.2024 16:31 Ответить Мне нравится 4
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий23.11.2024 19:39 Ответить Мне нравится 1
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