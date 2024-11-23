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Нацгвардейцы уничтожили вражеские танки, орудия, гаубицы, а также атаковали укрытие российских операторов БпЛА. ВИДЕО

Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" уничтожили вражеские танки, пушки и гаубицы дронами-камикадзе. Также воины атаковали укрытия и тайники вражеских операторов БпЛА и ликвидировали российских пехотинцев.

Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Оператор дрона-камикадзе атакует российского захватчика прямо в задницу. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19106) танк (2248) уничтожение (6854) Национальная гвардия (2110)


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Слава ЗСУ, дякуємо, хай щастить!
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23.11.2024 16:31 Ответить
Браво ХАРТІЯ!!! Все краще та краще!
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23.11.2024 19:39 Ответить
 
 