Нацгвардейцы уничтожили вражеские танки, орудия, гаубицы, а также атаковали укрытие российских операторов БпЛА. ВИДЕО

Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" уничтожили вражеские танки, пушки и гаубицы дронами-камикадзе. Также воины атаковали укрытия и тайники вражеских операторов БпЛА и ликвидировали российских пехотинцев.

Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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