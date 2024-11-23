Оператор дрона-камикадзе атакует российского захватчика прямо в задницу. ВИДЕО
Воины батальона "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого атаковали дронами-камикадзе нескольких российских пехотинцев.
Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Утка в опе с яблоками по корейски! гуд.
На концерте Кобьзёна отдохнет
Схоже, у наших дроноводів така "фішка" - атакувати кацапам "центри прінятія рішеній" (тобто дупи).
Але москалі слабаки в порівнянні з зайцями - швидко здихають.
І весело подихають - від вибуху в дупі.