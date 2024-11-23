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Новости Видео Война
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Оператор дрона-камикадзе атакует российского захватчика прямо в задницу. ВИДЕО

Воины батальона "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого атаковали дронами-камикадзе нескольких российских пехотинцев.

Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Ударный беспилотник прилетает по лежащему в поле оккупанту с автоматом в руках. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19106) ликвидация (3502) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251)


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Топ комментарии
+19
В дупу вони *******. ).
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23.11.2024 14:30
+15
Глаз узкій - значіт руzssкій ☝
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23.11.2024 15:03
+12
Другий схожий на корейця
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23.11.2024 14:32
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В дупу норм - переключив швидкість
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23.11.2024 14:29 Ответить
В дупу вони *******. ).
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23.11.2024 14:30 Ответить
Другий схожий на корейця
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23.11.2024 14:32 Ответить
Мігрант з Узбекистану.
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23.11.2024 14:51 Ответить
Глаз узкій - значіт руzssкій ☝
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23.11.2024 15:03 Ответить
комі-пермяк
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23.11.2024 15:08 Ответить
кацапи усі такі,вузькоокі, їпануті алкаші
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23.11.2024 15:20 Ответить
не схожий, азіат але на корейця не схожий!
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23.11.2024 17:26 Ответить
Який нафіг кореєць, північнокорейці худі і низькі, там вище 165см нікого нема, їх нація відстала в еволюції від постійного недоїдання
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23.11.2024 19:10 Ответить
по ходу кореец
Утка в опе с яблоками по корейски! гуд.
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23.11.2024 14:33 Ответить
Кінцівка чудова - "... фотография на память" (с)
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23.11.2024 14:35 Ответить
на пам'ятник*
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23.11.2024 19:11 Ответить
Це був косоокий виродок100%
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23.11.2024 14:40 Ответить
Кроманьонець на другому фото?
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23.11.2024 14:40 Ответить
То в нього дупа така?
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23.11.2024 14:45 Ответить
"кандидати в майстри спорту по бігу" не підтвердили кваліфікацію ... В пакет!
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23.11.2024 14:46 Ответить
Угу...Фсе па чесному.Одно непанятна-почему на фотофинише у чурки такое удивленное лицо?Не доволен своим результатом?В пакет положите ему значек ГТО 3-й степени.Заслужил.
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23.11.2024 15:15 Ответить
Нема в кацапа дупи, чим тепер приймати рішення.
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23.11.2024 14:46 Ответить
Це не кацап...там всі рішення приймає розжирілий бог...їх задача лише виконувати команди
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23.11.2024 15:03 Ответить
засіліконений
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23.11.2024 16:25 Ответить
В останній момент спинився - зрозумів, що "Баста, карапузики... Кочилися танцы...."
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23.11.2024 15:20 Ответить
Ну хоч набігалися перед смертю! Ну то норм - до пекла такими втомленими.
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23.11.2024 15:24 Ответить
померли замореними, калорії використали
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23.11.2024 16:23 Ответить
Він сказав, поїхали, так що навіть з дупи дим пішов.
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23.11.2024 16:15 Ответить
як раз там де у русскіх мозг!
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23.11.2024 16:22 Ответить
північно кореєць
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23.11.2024 16:51 Ответить
Не обов'язково. Можливо, якийсь бурят, тунгус чи якут... Хіба мало на Смєхдєржаві таких персонажів?
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23.11.2024 19:22 Ответить
дааааа , работа конечно СУПЕРСКАЯ !!! ВЫСШАЯ ЛИГА однозначно !!!! ушатали спецсназовцов !!! а когда они выдохлись то и казнили мгновенно !!! музыка соответственно тоже зачетная !!! повторюсь работа на : ПЯТЬ БАЛОВ !!!)))
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23.11.2024 16:51 Ответить
а вот если бы они были в БУТСАХ и сеганули в здания ,то может быть , а так : земля БЕТОНОМ !!!
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23.11.2024 16:53 Ответить
Оленяр ібучий ..
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23.11.2024 17:00 Ответить
За это удовольствие он получил от хуьла 5 млн руплей, так что всё по честному
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23.11.2024 17:32 Ответить
,,Умер,, уставшим .
На концерте Кобьзёна отдохнет
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23.11.2024 18:03 Ответить

Схоже, у наших дроноводів така "фішка" - атакувати кацапам "центри прінятія рішеній" (тобто дупи).
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23.11.2024 19:19 Ответить
пика корейська, ********
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23.11.2024 19:50 Ответить
Наші хлопаки з Королівської бригади знають своє діло - ганяють москалів як зайців.
Але москалі слабаки в порівнянні з зайцями - швидко здихають.
І весело подихають - від вибуху в дупі.
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23.11.2024 20:31 Ответить
надо Федя..надо!!!
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24.11.2024 08:11 Ответить
попали орку в «центр прийняття рішень»
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24.11.2024 13:45 Ответить
 
 