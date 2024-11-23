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Новости Видео Война
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Ударный беспилотник прилетает по лежащему в поле оккупанту с автоматом в руках. ВИДЕО

На Восточном направлении фронта бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского подразделения ударных дронов "Громовик" ликвидировали вражескую пехоту, уничтожили БМП и блиндаж оккупантов.

Об этом сообщают в телеграм-канале Эскадрон, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Ноу-хау на фронте: автомат на дроне расстреливает пехоту противника, которая скрывается в посадках на Донетчине. ВИДЕО

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ликвидация (3502) БМП (397) 45 артиллерийская бригада (52)


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23.11.2024 12:04 Ответить
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23.11.2024 12:05 Ответить
Героям слава!!!
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23.11.2024 12:51 Ответить
А колымагу свою кацапетовские дегенераты обложили дровами шобы горела лучше

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23.11.2024 12:55 Ответить
Тут 2 дороги: або білий прапор, або чорний пакет!
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23.11.2024 13:38 Ответить
Лежав на посту струнко!
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23.11.2024 14:52 Ответить
такие видео нужно показывать по рос тв,взламывать их каналы и т.д
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23.11.2024 17:17 Ответить
 
 