Ударный беспилотник прилетает по лежащему в поле оккупанту с автоматом в руках. ВИДЕО
На Восточном направлении фронта бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского подразделения ударных дронов "Громовик" ликвидировали вражескую пехоту, уничтожили БМП и блиндаж оккупантов.
Об этом сообщают в телеграм-канале Эскадрон, передает Цензор.НЕТ.
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