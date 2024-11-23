Ноу-хау на фронте: автомат на дроне расстреливает пехоту противника, которая скрывается в посадках на Донетчине. ВИДЕО
В районе населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой области противник регулярно проводит штурмовые действия. На этот раз предпринял попытку прорыва пехотой на нескольких направлениях. А на участке нашего 3-го Механизированного батальона оккупанты задействовали бронегруппу, под завязку забитую пехотой. Колонну "встретили" подразделения ударных БпЛА Отдельной президентской бригады - "Химеры", "Булава" и "NOVA".
Вся колонна была полностью уничтожена, техника сожжена дотла, ликвидированы многие оккупанты. Тех, кому удалось убежать из подбитой техники, добивали минометами, FPV-дронами и сбрасываниями, а также ноу-хау подразделения "Булава" - автоматом на дроне, передает Цензор.НЕТ.
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+21 Александр Чуднивец #474549
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Фпв дрон (7 або 8) може підняти десь до 2 кг. При 3 кг втрачає керованість.
Автомат важить десь біля 4 кг. А ще маємо віддачу.
Аргументи:
1. Приціл - не механізмом позиціонування зброї, а позиціонуванням дрону дає лише одну теоретичну можливість зробити один прицільній постріл.
2. Віддача від пострілу навіть у руках 80-кілограмового чоловіка, що стоїть на землі - нехило збиває приціл, що тоді з прицілом у в кілька разів легшого парящєго в небі дрона?
Припускаю, що чогось не розумію. Але це трошки виглядає як недолуга картинка заради картинки.
На відео, дрон с автоматом класно працює, робить нормальні постріли, така зброя може змінити хід війни як свого часу дрони зі скидами мін.
Якби не дрони, ми б уже програли війну, захід взагалі всрався в інноваціях маючи трильйони.
пішов черговий донат на дрони Стерненка від мене!
Слава Україні!!
СЛАВА УКРАЇНІ
СМЕРТЬ РАШИЗМУ
Нам б варто було вже також працювати над автоматичними турелями на візуальній сегментації і камері 360, а пізніше вже допрацювати на Lidar, особливо актуально від ланцетів.
Якщо чесно, то апокаліптичні картинка з дронами, які полюють на людей уже більш чим реалістична.
А зараз ставлять не більше 35 мм.
Модифікація Як-9Т на якій замість 37 мм гармати НС-37 була встановлена 45 мм гармата https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%A1-45&action=edit&redlink=1 НС-45 . Зазор між порожнім валом редуктора гвинта та стволом гармати, що проходив крізь нього, становив лише 0,75 мм. Для зменшення сили відбою, яка становила 7 тс, ствол НС-45 забезпечили дульним гальмом. Але, все ж при стрільбі на невеликих швидкостях літак розгортало, а льотчик відчував різкі поштовхи. Було рекомендовано вести стрільбу короткими чергами по 2-3 постріли. Маса секундного залпу Як-9К досягла 5,53 кг. У квітні-червні 1944 р. побудували серію Як-9К з 53 літаків. За час військових випробувань винищувачі провели 51 повітряний бій, в ході яких було збито 8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Focke-Wulf_Fw_190_Wurger FW-190 A-8 і 4 https://uk.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf.109 BF-109 G (зустрічей з бомбардувальниками не було). Свої втрати склали 1 Як-9К. Середня витрата 45-ти мм патронів на збитий літак противника склав 10 штук. Як-9К не стали випускати великою серією через ненадійність роботи гармати НС-45.
Конституция на паузеЗаконы инерции временно отменены. Возможно, после подписания справедливого мира их восстановят. Но это не точно.
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