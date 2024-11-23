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Ноу-хау на фронте: автомат на дроне расстреливает пехоту противника, которая скрывается в посадках на Донетчине. ВИДЕО

В районе населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой области противник регулярно проводит штурмовые действия. На этот раз предпринял попытку прорыва пехотой на нескольких направлениях. А на участке нашего 3-го Механизированного батальона оккупанты задействовали бронегруппу, под завязку забитую пехотой. Колонну "встретили" подразделения ударных БпЛА Отдельной президентской бригады - "Химеры", "Булава" и "NOVA".

Вся колонна была полностью уничтожена, техника сожжена дотла, ликвидированы многие оккупанты. Тех, кому удалось убежать из подбитой техники, добивали минометами, FPV-дронами и сбрасываниями, а также ноу-хау подразделения "Булава" - автоматом на дроне, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины бригады "Помста" подорвали боевую машину пехоты противника, легковые и грузовые автомобили, сожгли полевой состав боекомплекта. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6854) Отдельная президентская бригада (68) Новоселовка (57)


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Топ комментарии
+21
Чергова гарна робота-всім виконавцям респект...
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23.11.2024 11:25
+16
Супер-чисто!! ка..апські нелюди добриво!! Дякуємо ЗСУ!!!
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23.11.2024 11:32
+14
Чоловіче, побійся бога, є купа бригад, батальйонів та інших підрозділів які закуповують собі дрони НАПРЯМУ. Для чого годувати всякі ухилянтські прокладки і робити їм рекламу за власні гроші? Щоб потім 20 млн. гри
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23.11.2024 12:23
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Автомат на дроні - гарно
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23.11.2024 11:24 Ответить
Понти... Там віддачею теліпатиме дрон, як свиня - куфайку...
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23.11.2024 16:03 Ответить
А де там автомат?
Фпв дрон (7 або 8) може підняти десь до 2 кг. При 3 кг втрачає керованість.
Автомат важить десь біля 4 кг. А ще маємо віддачу.
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23.11.2024 19:16 Ответить
на 2:02 видно
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23.11.2024 20:00 Ответить
Не впевнений, але, здається, що автомат на дроні на сьогоднішні технічні можливості - чистісінький ідіотизм.
Аргументи:
1. Приціл - не механізмом позиціонування зброї, а позиціонуванням дрону дає лише одну теоретичну можливість зробити один прицільній постріл.
2. Віддача від пострілу навіть у руках 80-кілограмового чоловіка, що стоїть на землі - нехило збиває приціл, що тоді з прицілом у в кілька разів легшого парящєго в небі дрона?
Припускаю, що чогось не розумію. Але це трошки виглядає як недолуга картинка заради картинки.
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24.11.2024 08:13 Ответить
Ви дивились відео????

На відео, дрон с автоматом класно працює, робить нормальні постріли, така зброя може змінити хід війни як свого часу дрони зі скидами мін.

Якби не дрони, ми б уже програли війну, захід взагалі всрався в інноваціях маючи трильйони.
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24.11.2024 12:52 Ответить
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23.11.2024 11:25 Ответить
Чергова гарна робота-всім виконавцям респект...
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23.11.2024 11:25 Ответить
На якій секунді автоматом з дрона?
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23.11.2024 11:28 Ответить
Там є фрагмент відео з цього самого дрона. На ньому видно дим від черг з автомата.
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23.11.2024 11:32 Ответить
22 сек
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23.11.2024 11:34 Ответить
Нєа....
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23.11.2024 19:11 Ответить
2:02
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23.11.2024 11:37 Ответить
Супер-чисто!! ка..апські нелюди добриво!! Дякуємо ЗСУ!!!
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23.11.2024 11:32 Ответить
У когось накопилося дофіга трофейних стволів)) А поділитися?
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23.11.2024 11:33 Ответить
уявіть: залітає в Севастополь дронна бригада імені Сагайдачного (десь 2500 стволів на дронах) і починає робити денацифікацію )
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23.11.2024 11:37 Ответить
дуже файна робота, дякуємо ЗСУ!
пішов черговий донат на дрони Стерненка від мене!
Слава Україні!!
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23.11.2024 11:50 Ответить
Чоловіче, побійся бога, є купа бригад, батальйонів та інших підрозділів які закуповують собі дрони НАПРЯМУ. Для чого годувати всякі ухилянтські прокладки і робити їм рекламу за власні гроші? Щоб потім 20 млн. гри
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23.11.2024 12:23 Ответить
100%
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23.11.2024 12:29 Ответить
Дайте прямі координати, куди ви донатите, я теж туди підкину.
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24.11.2024 00:05 Ответить
78 полк наприклад. Або 225 батальйон, або 127 бригада ТРО . Реквізити легко знайти, в них є сайти й сторінки в соцмережах
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23.12.2024 16:11 Ответить
Щоб потім 20 млн. грн. тільки в офіційній декларації "волонтера" спостерігати поки люди останню сорочку віддають?
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23.11.2024 12:24 Ответить
А Степаненко купить віллу в Ніцці чи Марбєльї!
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24.11.2024 08:44 Ответить
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23.11.2024 11:50 Ответить
Чудова робота ЗСУ
СЛАВА УКРАЇНІ
СМЕРТЬ РАШИЗМУ
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23.11.2024 12:02 Ответить
Песець котам більше пісяти не будуть.
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23.11.2024 12:12 Ответить
Дрони це основний засіб майбутніх воєн, зараз ТІ активно працює на розвитком чіпів з АІ прискорювачами, піхота просто буде легкою ціллю в майбутньому, хіба розробляти якісь автоматичні АІ турелі та димові завіси.

Нам б варто було вже також працювати над автоматичними турелями на візуальній сегментації і камері 360, а пізніше вже допрацювати на Lidar, особливо актуально від ланцетів.

Якщо чесно, то апокаліптичні картинка з дронами, які полюють на людей уже більш чим реалістична.
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23.11.2024 12:16 Ответить
А як це діло проходить через РАО? І як з віддачею? Для прицільної стрільби потрібне тверде плече
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23.11.2024 12:35 Ответить
А ти хто, щоб тобі всі секрети розповісти ?
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23.11.2024 13:09 Ответить
, взагалі-то він правий... Там віддачею дрон теліпатиме... У ІІ Світову пробували ставить на винищувачі гармати калібру 45 мм (для боротьби з танками) Ставили їх у центр літака (у вал двигуна) Так літак при залпі "спинявся" у повітрі... Але ж його вага була не менше тони. А скільки важить дрон?
А зараз ставлять не більше 35 мм.
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23.11.2024 16:19 Ответить
Та. Було Діло. Аерокобри таке мали - після 3-4 вистрілів настільки тормозились ,що могли впасти в штопор. І на Юнкерсах експерементували , щоб по танкам стріляти - поводились вкрай неточно, а якщо пушки під крилами стріляли несинхронно то ще їх і воротило від вібрації
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23.11.2024 16:22 Ответить
Як-9К[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA-9&veaction=edit&section=8 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA-9&action=edit&section=8 ред. код ]

Модифікація Як-9Т на якій замість 37 мм гармати НС-37 була встановлена 45 мм гармата https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%A1-45&action=edit&redlink=1 НС-45 . Зазор між порожнім валом редуктора гвинта та стволом гармати, що проходив крізь нього, становив лише 0,75 мм. Для зменшення сили відбою, яка становила 7 тс, ствол НС-45 забезпечили дульним гальмом. Але, все ж при стрільбі на невеликих швидкостях літак розгортало, а льотчик відчував різкі поштовхи. Було рекомендовано вести стрільбу короткими чергами по 2-3 постріли. Маса секундного залпу Як-9К досягла 5,53 кг. У квітні-червні 1944 р. побудували серію Як-9К з 53 літаків. За час військових випробувань винищувачі провели 51 повітряний бій, в ході яких було збито 8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Focke-Wulf_Fw_190_Wurger FW-190 A-8 і 4 https://uk.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf.109 BF-109 G (зустрічей з бомбардувальниками не було). Свої втрати склали 1 Як-9К. Середня витрата 45-ти мм патронів на збитий літак противника склав 10 штук. Як-9К не стали випускати великою серією через ненадійність роботи гармати НС-45.
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23.11.2024 16:35 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_AC-130_Spectre Lockheed AC-130 Spectre
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23.11.2024 21:57 Ответить
Шпіон, звісно. Хоча можливо якщо вчепити гіроскоп і мощно його розкрутити то може і вдасться стабілізувати дрон під час стрільби. Гіроскоп?
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23.11.2024 16:20 Ответить
Сила дії породжує таку-ж протидію. Через це легкий дрон кидатиме зі сторони в сторону від пострілів. Це фізика і нічого з цим не зробиш. Втім, якщо зі ствола нічого не вилітає, а йде лиш імітація пострілу - цього можна уникнути. Зважаючи наскільки стабільним є дрон під час стрільби - скоріш за все це лиш пугалка, аби заставити противника рухатися і видати своє місцезнаходження. Втім, якщо їм все-ж вдалося якось справитися з правилами фізики - це неймовірний прорив.
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23.11.2024 13:17 Ответить
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23.11.2024 13:21 Ответить
Конституция на паузе Законы инерции временно отменены. Возможно, после подписания справедливого мира их восстановят. Но это не точно.
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23.11.2024 13:20 Ответить
Мардва, атключи халадильник с апосраным мардовским ссарем. 🤣🤣🤣
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23.11.2024 19:55 Ответить
не звертай уваги. це одноразовий виріб


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Реєстрація: 23.11.2024
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23.11.2024 20:04 Ответить
Автомат на дроні - не погано. Але, це не ноу-хау - це було вже на цензорі: https://censor.net/ua/videonews/3508327/drony_atakuyut_voroji_pozytsiyi
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23.11.2024 20:49 Ответить
Як чисто психологічний ефект автомат на дроні прийнятний . В чисто практичному значенні -майже нуль.
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24.11.2024 09:59 Ответить
Гарно
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24.11.2024 11:33 Ответить
Добряче нафаршивували кацапького гівна.
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24.11.2024 19:46 Ответить
Класно!
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25.11.2024 01:36 Ответить
 
 