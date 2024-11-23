Ноу-хау на фронте: автомат на дроне расстреливает пехоту противника, которая скрывается в посадках на Донетчине. ВИДЕО

В районе населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой области противник регулярно проводит штурмовые действия. На этот раз предпринял попытку прорыва пехотой на нескольких направлениях. А на участке нашего 3-го Механизированного батальона оккупанты задействовали бронегруппу, под завязку забитую пехотой. Колонну "встретили" подразделения ударных БпЛА Отдельной президентской бригады - "Химеры", "Булава" и "NOVA".

Вся колонна была полностью уничтожена, техника сожжена дотла, ликвидированы многие оккупанты. Тех, кому удалось убежать из подбитой техники, добивали минометами, FPV-дронами и сбрасываниями, а также ноу-хау подразделения "Булава" - автоматом на дроне, передает Цензор.НЕТ.

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