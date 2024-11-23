Воины бригады "Помста" подорвали боевую машину пехоты противника, легковые и грузовые автомобили, сожгли полевой склад боекомплекта. ВИДЕО
Операторы бомбардировщиков комендатуры РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" продолжают уничтожать врага на Луганщине.
Так, в течение двух суток, в районе Кременной и Серебрянского лесничества взорвано боевую машину пехоты противника, легковые и грузовые автомобили, сожжен полевой склад боекомплекта, повреждены и уничтожены инженерно-фортификационные сооружения оккупантов. Также враг понес потери и в живой силе.
Об этом сообщается в телеграмм-канале 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, информирует Цензор.НЕТ.
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молодці 👍🏼🙏🏼❤️