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Воины бригады "Помста" подорвали боевую машину пехоты противника, легковые и грузовые автомобили, сожгли полевой склад боекомплекта. ВИДЕО

Операторы бомбардировщиков комендатуры РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" продолжают уничтожать врага на Луганщине.

Так, в течение двух суток, в районе Кременной и Серебрянского лесничества взорвано боевую машину пехоты противника, легковые и грузовые автомобили, сожжен полевой склад боекомплекта, повреждены и уничтожены инженерно-фортификационные сооружения оккупантов. Также враг понес потери и в живой силе.

Об этом сообщается в телеграмм-канале 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6389) уничтожение (6854) Луганская область (6494)


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Слава Держприкордонній Службі! Мочіть підоргів.Все буде Україна.
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23.11.2024 11:31 Ответить
Швидко і влучно знищили кацапню наші Воїни ,
молодці 👍🏼🙏🏼❤️
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23.11.2024 12:36 Ответить
Краще, ніж чудово!
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23.11.2024 15:01 Ответить
 
 