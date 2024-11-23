Бойцы ССО совершили налет на позиции врага на Курщине и взяли в плен оккупантов: "Не стреляйте, пожалуйста, нас трое". ВИДЕО
Во время ведения специальной разведки в Курской области РФ воины 8-го полка специального назначения Сил специальных операций имени Князя Изяслава Мстиславича совершили налет на позиции противника. Спецназовцы ликвидировали десять оккупантов, еще трое были взяты в плен.
Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Так что не взлетит
а ми гуманні...не жорстокі,як вони.
Ми добрі,ми людяні..А вони КАБами
знищують мирних людей,дітей..
І весь світ спостерігає,як людожери
знищують села та міста,і тремтять,
бо у кацапів ядерна бомба.
Кто потом это видео смотреть будет?
Там не *****, там МУС тянуть не будет
- Де ще є?
- Нема, вчєра ночью разбілі всєх
... це якийсь бурят був?