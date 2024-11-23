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Бойцы ССО совершили налет на позиции врага на Курщине и взяли в плен оккупантов: "Не стреляйте, пожалуйста, нас трое". ВИДЕО

Во время ведения специальной разведки в Курской области РФ воины 8-го полка специального назначения Сил специальных операций имени Князя Изяслава Мстиславича совершили налет на позиции противника. Спецназовцы ликвидировали десять оккупантов, еще трое были взяты в плен.

Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение оккупанта сбрасыванием с дрона на левобережье Херсонщины. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6854) ССО (525) Курск (1085)


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Топ комментарии
+32
стріляйте-стріляйте. це дволикі істоти. коли їх більше вони вбиватимуть і робитимуть селфі
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23.11.2024 09:57
+23
Вони наших бійців розстрілюють,
а ми гуманні...не жорстокі,як вони.
Ми добрі,ми людяні..А вони КАБами
знищують мирних людей,дітей..
І весь світ спостерігає,як людожери
знищують села та міста,і тремтять,
бо у кацапів ядерна бомба.
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23.11.2024 10:07
+21
чекаємо коли наші спіймають корейця для гастролів виїзного зоопарка по країнах заходу і демонстрацією екземпляра в ООН.
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23.11.2024 09:59
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Нє - ну коли троє - то як стріляти?
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23.11.2024 09:56 Ответить
Гуманізм до сраки коли наших рашофашисти розстрілюють.Тихо вивести в якусь лісосмугу і перерізати горлянки як свиням.
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23.11.2024 09:57 Ответить
Хтозна. Може частіше так і буває. А це для кіна.
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23.11.2024 10:51 Ответить
так проте чим ми тоді краще від них
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24.11.2024 11:06 Ответить
стріляйте-стріляйте. це дволикі істоти. коли їх більше вони вбиватимуть і робитимуть селфі
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23.11.2024 09:57 Ответить
Героям слава!!!
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23.11.2024 09:57 Ответить
Прикопати їх там !
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23.11.2024 09:59 Ответить
чекаємо коли наші спіймають корейця для гастролів виїзного зоопарка по країнах заходу і демонстрацією екземпляра в ООН.
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23.11.2024 09:59 Ответить
Если не ошибаюсь. За три года до запуска миссии Союз -Апполон, в Бельгии запретили негров в зоопарке показывать.
Так что не взлетит
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23.11.2024 10:53 Ответить
Вони наших бійців розстрілюють,
а ми гуманні...не жорстокі,як вони.
Ми добрі,ми людяні..А вони КАБами
знищують мирних людей,дітей..
І весь світ спостерігає,як людожери
знищують села та міста,і тремтять,
бо у кацапів ядерна бомба.
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23.11.2024 10:07 Ответить
Так. Москальська пошесть тримається виключно на ЯЗ. Один американський генерал прямо сказав, що якби не цей прикрий факт то кацапню вже б давно знищили.
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23.11.2024 10:20 Ответить
Конечно, будешь гуманным и добрым когда на каске камера пишет, а сверху дрон пасет.
Кто потом это видео смотреть будет?
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23.11.2024 10:58 Ответить
Так не треба його викладати в інет, то і не побачать.
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23.11.2024 12:14 Ответить
Ага, Маркив сам ходил и рассказывал что под Славянском был.
Там не *****, там МУС тянуть не будет
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23.11.2024 13:25 Ответить
1:08
- Де ще є?
- Нема, вчєра ночью разбілі всєх

... це якийсь бурят був?
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23.11.2024 11:09 Ответить
Старая пєстня а главнам: "камандіри ****@лі все двухсотиє толька ми троє вижилі"
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23.11.2024 11:26 Ответить
Тут, пане Котскій, справа не в тім стара це пісня чи ні. Тут справа у "нема".
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23.11.2024 12:46 Ответить
Все у гуманність граємо..?Дограємость до того що наших вбитих московитами полоненних буде більш ніж звільнених з полону через обмін
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23.11.2024 14:16 Ответить
ВОВКИ!!!! ШАНА!!!
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23.11.2024 15:07 Ответить
А кто оккупант в Курской области?
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24.11.2024 02:44 Ответить
 
 