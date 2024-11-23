Бойцы ССО совершили налет на позиции врага на Курщине и взяли в плен оккупантов: "Не стреляйте, пожалуйста, нас трое". ВИДЕО

Во время ведения специальной разведки в Курской области РФ воины 8-го полка специального назначения Сил специальных операций имени Князя Изяслава Мстиславича совершили налет на позиции противника. Спецназовцы ликвидировали десять оккупантов, еще трое были взяты в плен.

Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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