Уничтожение оккупанта сбрасыванием с дрона на левобережье Херсонщины. ВИДЕО

Российский оккупант из 205-й мотострелковой бригады ВС РФ был замечен и уничтожен на одном из островов на левом берегу Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Результат работы 126-й отдельной бригады ТрО совместно с 39-й отдельной бригадой береговой обороны.

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