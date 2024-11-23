Уничтожение оккупанта сбрасыванием с дрона на левобережье Херсонщины. ВИДЕО
Российский оккупант из 205-й мотострелковой бригады ВС РФ был замечен и уничтожен на одном из островов на левом берегу Херсонской области.
Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Результат работы 126-й отдельной бригады ТрО совместно с 39-й отдельной бригадой береговой обороны.
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