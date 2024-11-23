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Уничтожение оккупанта сбрасыванием с дрона на левобережье Херсонщины. ВИДЕО

Российский оккупант из 205-й мотострелковой бригады ВС РФ был замечен и уничтожен на одном из островов на левом берегу Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Результат работы 126-й отдельной бригады ТрО совместно с 39-й отдельной бригадой береговой обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники бригады "Помста" за сутки уничтожили дронами 4 вражеских танка. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3862) Херсонская область (4730)


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Топ комментарии
+14
Кожна каzапаська нечисть яка приперлася в Україну вбивати українців має здохнути.
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23.11.2024 02:19
+8
Три бомби на одного кацапа не забагато? Як на мене, то це транжирство. Він і після першої б здох, а якщо і вижив би то став інвалідом, тобто ліг тягарем на медичну та пенсійну систему . Крім того став би чудовим зразком того в що перетворюються окупанти. І ще одне. Решту свого смердючого життя кацапське падло спокутувало б в умовах **********... Не всіх уйобків варто добивати.
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23.11.2024 06:47
+7
от тепер іпотєка вже точно *****.
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23.11.2024 02:41
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Кожна каzапаська нечисть яка приперлася в Україну вбивати українців має здохнути.
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23.11.2024 02:19 Ответить
от тепер іпотєка вже точно *****.
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23.11.2024 02:41 Ответить
іпотєка закрита
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23.11.2024 10:24 Ответить
Накабздон утолит печальку
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23.11.2024 15:13 Ответить
Trifecta 😁
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23.11.2024 02:54 Ответить
5 млн рублей - выгодная сделка!
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23.11.2024 04:14 Ответить
Три бомби на одного кацапа не забагато? Як на мене, то це транжирство. Він і після першої б здох, а якщо і вижив би то став інвалідом, тобто ліг тягарем на медичну та пенсійну систему . Крім того став би чудовим зразком того в що перетворюються окупанти. І ще одне. Решту свого смердючого життя кацапське падло спокутувало б в умовах **********... Не всіх уйобків варто добивати.
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23.11.2024 06:47 Ответить
Шо да - то да.
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23.11.2024 06:54 Ответить
нехрєн шастать
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23.11.2024 09:38 Ответить
втретє подивився - що на ногах намотано у цієї тушки? Якесь лохміття, чи то скотч...
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23.11.2024 12:36 Ответить
Это боевые лапти. Крутая наноразработка тамошнего МО.
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23.11.2024 13:52 Ответить
Робінзон чи П'ятніца?
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23.11.2024 15:11 Ответить
 
 