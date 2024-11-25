Підпис під запрошенням України до Альянсу - це правильна відповідь Путіну, - Порошенко на ПА НАТО

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко на сесії Парламентської асамблеї НАТО у Канаді закликав дати Україні запрошення до Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За його словами, це буде правильною відповіддю Путіну на ескалацію.

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"Коли ми зараз бачимо меседж, який Путін надіслав світові, атакуючи нас міжконтинентальною балістичною ракетою, посилаючи 12-15 балістичних ракет за ніч на Київ, на критично важливі об’єкти енергетичної інфраструктури - кому адресований цей меседж? Не Україні. Ми не боїмося. Це послання "слабкій" західній нації", - наголосив Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що зміна ядерної доктрини РФ спрямована на залякування.

"Насправді це сам Путін наляканий до біса. Путін використав балістичну ракету середньої дальності проти України, щоб змусити нас панікувати. Але насправді це Путін панікує. Путін намагається ще більше використовувати свої нові ракети проти України, щоб змусити нас почуватися слабкими. Але це Путін слабкий. І ми повинні мати абсолютно чіткий план", - додав він.

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"Що є головною складовою нашої перемоги? Членство в НАТО. Ми можемо виграти цю війну без жодного пострілу, лише одним підписом. І це – підпис під запрошенням України до НАТО. Це одразу все змінить. Продемонструйте, що Путін не може шантажувати не лише Україну, а й вільний демократичний світ. Нам зараз потрібен цей підпис.

Ніхто в світі не розуміє, чому ми не повинні отримати дозвіл на підписання запрошення для України. Навіщо звʼязувати Україні руки, якщо протягом останніх двох тижнів ми демонструємо унікальну ефективність Збройних Сил України. Зі знищеними не тільки російськими, а й північнокорейськими позиціями", - пояснив Порошенко.

Також він закликав виділяти не менше 0,25% західного ВВП для підтримки України.

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"Північна Корея та Іран постачають росії більше артилерійських снарядів, ніж нам всі країни НАТО. Більше ракет, ніж усі країни НАТО. Це означає, що вони переводять свою економіку на військові рейки, а ми думаємо, що "якось воно буде", - додав лідер "ЄС".

Порошенко вважає підпис під запрошенням до НАТО правильною відповіддю Путіну.

Також він нагадав про "червоні лінії" щодо України: "по-перше: не може бути компромісу щодо українського суверенітету та незалежності. Ми ніколи не будемо колонією росії. По-друге, жодного компромісу щодо територіальної цілісності України і жодного компромісу щодо українських Збройних сил. У майбутньому ми повинні мати можливість захистити себе".

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