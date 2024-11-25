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Новини Війна
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Підпис під запрошенням України до Альянсу - це правильна відповідь Путіну, - Порошенко на ПА НАТО

Порошенко закликав запросити Україну до НАТО

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко на сесії Парламентської асамблеї НАТО у Канаді закликав дати Україні запрошення до Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За його словами, це буде правильною відповіддю Путіну на ескалацію.

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"Коли ми зараз бачимо меседж, який Путін надіслав світові, атакуючи нас міжконтинентальною балістичною ракетою, посилаючи 12-15 балістичних ракет за ніч на Київ, на критично важливі об’єкти енергетичної інфраструктури - кому адресований цей меседж? Не Україні. Ми не боїмося. Це послання "слабкій" західній нації", - наголосив Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що зміна ядерної доктрини РФ спрямована на залякування.

"Насправді це сам Путін наляканий до біса. Путін використав балістичну ракету середньої дальності проти України, щоб змусити нас панікувати. Але насправді це Путін панікує. Путін намагається ще більше використовувати свої нові ракети проти України, щоб змусити нас почуватися слабкими. Але це Путін слабкий. І ми повинні мати абсолютно чіткий план", - додав він.

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"Що є головною складовою нашої перемоги? Членство в НАТО. Ми можемо виграти цю війну без жодного пострілу, лише одним підписом. І це – підпис під запрошенням України до НАТО. Це одразу все змінить. Продемонструйте, що Путін не може шантажувати не лише Україну, а й вільний демократичний світ. Нам зараз потрібен цей підпис.

Ніхто в світі не розуміє, чому ми не повинні отримати дозвіл на підписання запрошення для України. Навіщо звʼязувати Україні руки, якщо протягом останніх двох тижнів ми демонструємо унікальну ефективність Збройних Сил України. Зі знищеними не тільки російськими, а й північнокорейськими позиціями", - пояснив Порошенко.

Також він закликав виділяти не менше 0,25% західного ВВП для підтримки України.

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"Північна Корея та Іран постачають росії більше артилерійських снарядів, ніж нам всі країни НАТО. Більше ракет, ніж усі країни НАТО. Це означає, що вони переводять свою економіку на військові рейки, а ми думаємо, що "якось воно буде", - додав лідер "ЄС".

Порошенко вважає підпис під запрошенням до НАТО правильною відповіддю Путіну.

Також він нагадав про "червоні лінії" щодо України: "по-перше: не може бути компромісу щодо українського суверенітету та незалежності. Ми ніколи не будемо колонією росії. По-друге, жодного компромісу щодо територіальної цілісності України і жодного компромісу щодо українських Збройних сил. У майбутньому ми повинні мати можливість захистити себе".

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Автор: 

НАТО (6440) Порошенко Петро (15171) членство в НАТО (1719)


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Топ коментарі
+22
Під словом підпис мається всебічну допомогу України державами членами НАТО. Це підтримка не по чайній ложці і не тільки зброєю. Так шо гетьман має рацію.
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25.11.2024 14:14
+15
Перепрошую, і він "по вам" ракетами, а то як? Ну і то все, що ти зрозумів з виступу Порошенка? А що так, не осилив?
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25.11.2024 14:16
+13
Він прийшов на прізвище у заголовку. Далі заголовку такі не читають. Мабуть ще багато їх тут відзначатимуся своїм подоляківським "інтелектом".
Про підписи то мабуть про Мінські (які Порошенко фактично й не підписував).
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25.11.2024 14:28
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Він по нам ракетами, а ми по ньому підписами. Чудова рекомендація від сивочолого гетьмана. У підписах він таки щось розуміє.
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25.11.2024 14:11 Відповісти
Під словом підпис мається всебічну допомогу України державами членами НАТО. Це підтримка не по чайній ложці і не тільки зброєю. Так шо гетьман має рацію.
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25.11.2024 14:14 Відповісти
Перепрошую, і він "по вам" ракетами, а то як? Ну і то все, що ти зрозумів з виступу Порошенка? А що так, не осилив?
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25.11.2024 14:16 Відповісти
Він прийшов на прізвище у заголовку. Далі заголовку такі не читають. Мабуть ще багато їх тут відзначатимуся своїм подоляківським "інтелектом".
Про підписи то мабуть про Мінські (які Порошенко фактично й не підписував).
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25.11.2024 14:28 Відповісти
Єдиний підпис держслужбовця від України - це підпис завхеза Єрмака під спотвореними Зєленським мінськими.
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25.11.2024 14:41 Відповісти
За його словами, це буде правильною відповіддю на ескалацію.
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25.11.2024 14:36 Відповісти
не тупи
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25.11.2024 14:41 Відповісти
Перепрошую, а що не так? Яким чином то суперечить інтересам України і як то погоджується із завданнями того сво, яке замутило *****? Думок ніяких? Ну і ще раз: "по вам" ракетами, то як?
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25.11.2024 14:41 Відповісти
Так він же...кальвадос - підробка під коньяк! Воно тут працює...сумлінно.
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25.11.2024 16:57 Відповісти

От Вам і пояснення: хто ж такі "подоляцькі ПТУ-шники".
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26.11.2024 22:38 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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25.11.2024 14:19 Відповісти
Ага , хто всрався , невістка
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25.11.2024 14:26 Відповісти
..та с такими як Ви ОБ*ЄКТИВНИМИ !!просруть!! всі , кого б Ви не вибрали. Ваш вибір з 1991 року ... масове просирання!!!
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25.11.2024 14:43 Відповісти
на фоні лайна Зе!, навіть дабл юзерний і то виглядає парфумом для свиней.
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25.11.2024 14:45 Відповісти
Тобто у 2019 ти за Порошенка не голосував.
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25.11.2024 14:47 Відповісти
Я в 2019 році ні за кого не голосував, ще маленький був)
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25.11.2024 15:09 Відповісти
А як виростеш, то за якого фріка голоснеш: Притулу, Ляшка, Колю Катлєту чи Льоню Космоса?
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26.11.2024 22:41 Відповісти
Вже ,якщо бути об`єктивним , то треба визнати , якби такі тупорилі манкурти , як сам знаєш хто , бо маєш до них безпосереднє відношення , мали клепку коли обирали лайно у владу , то і повномасштабного вторгнення не було б. Бо саме цим "вибором" ботоксний і вирішив скористатися , подумало " гріх не спробувати, коли карту підкинули ". Це якщо об`єктивно .
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25.11.2024 14:48 Відповісти
Наведи аргументи, що Порошенко свої 5 років "просрав". Розвиток ракетних програм, безвіз з ЄС, Томос...
Найбільша його провина в тому, що не зміг переконати не дуже інтелігентних людей проголосувати "нє по пріколу".
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25.11.2024 15:28 Відповісти
Дараґой таварісчь user пользоватєль! Зволачь-Парашэнка - це Державник. На вашій нацистській мові - государствєннік. Тобто, Головний Ворог вашої свинособачої зграї сарани.
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25.11.2024 18:29 Відповісти
це тому, що ти ******
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25.11.2024 14:41 Відповісти
Ніхто Україні не заборони бити по ворогу своїми ракетами, якщо вони в нас є. Навіть є дозвіл бити ракетами партнерів. А сама ідея мати запрошення в НАТО і бути членом НАТО захистить нас не тільки від ракет.
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25.11.2024 14:53 Відповісти
Ти проти вступу України до НАТО, бо не хочеш іти туди, де тебе не чекають...?
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25.11.2024 16:50 Відповісти
Я за вступ. А от проти подачі "запрошення", як манни небесної. Запрошення ніяких гарантій не дає. Ізраїль без запрошення і членства захищають війська найпотужніших представників НАТО.

Тому ці "запрошення", як план перемоги Зеленського. Фількина грамота.
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25.11.2024 17:37 Відповісти
Своего шмурдяка пережрал?
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25.11.2024 18:17 Відповісти
В Європи ВВП більше ніж у США, але воєнний бюджет втричі менший, навіть сьогоднішня війна мало кого протверезвила, хіба одна Польща трохи "шевелиться", решта далі спокійно живуть у своєму картковому будиночку.
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25.11.2024 14:23 Відповісти
Напоминаю дебилам красно-зелёного цвета, что курс на НАТО (и ЕС) записан в Конституции Украины. Чтобы его этим уродам оттуда убрать, потребуется 2 сессии ВР и >300 голосов.
Только этим 300-м потом ещё надо будет как-то выжить и успеть в парашу свалить.
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25.11.2024 14:27 Відповісти
"этим 300-м потом ещё надо будет как-то выжить и успеть в парашу свалить.!" - дуже просто. Є безліч прикладів.
А от з прикладами "не встигли", або "не вижили" - то проблема.
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25.11.2024 14:51 Відповісти
А рашисты включили уже наши области себе в состав через свою конституцию! Если будет подписано какое то соглашение, то недовольные будут и тут и там. Всем придется менять конституцию и мирится с не свершившимися мечтами. Кацапам про Киев за 3 дня, а нам про каву в Крыму. Хотя конечно как на меня мы окажемся в про*бе, но как по другому не понятно в ситуации что мы даже фронт удержать не можем...
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25.11.2024 15:04 Відповісти
Тем, кто соберётся менять Конституцию Украины, где прямо написано, что Украина своими территориями не торгует, надо сразу на каштан приготовиться. Или на фонарь.
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25.11.2024 18:14 Відповісти
А всем кто против - вы уже воюете в ВСУ, помогаете чтобы торговать не пришлось? Или как всегда диванный эксперт патриота включил!
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25.11.2024 22:59 Відповісти
Раз вы эту тему затронули, то доложите, из какого окопа вы пишете...
За себя скажу- забронирован от мобилизации по УВАЖИТЕЛЬНОЙ причине.
При этом не "инвалид" и взяток никому не давал.
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26.11.2024 07:21 Відповісти
Я ще не служу, але такими темпами всі шанси =(
А про вас я так і думав! Каву в Криму і кордони 1991 року хочуть тільки з дивана, самі би повоювали пару років, вже нічого не хотілось би.
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26.11.2024 14:59 Відповісти
Сказав УВАЖИТЕЛЬНИЙ ухилянт =)
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26.11.2024 18:15 Відповісти
Вернёмся к тому, отчего вы здесь такой возбУжденный несколько дней.
Так что Украине с НАТО делать в её Конституции?
За кого в 2019-м голосовали, я уже не спрашиваю.
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26.11.2024 21:01 Відповісти
Забыл добавить- при этом ещё и ВЫЕЗДНОЙ по УВАЖИТЕЛЬНОЙ причине.
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26.11.2024 07:23 Відповісти
Знову одне і те ж. Як і про мову в Україні. Чітко написано в конституції, що шлях України до НАТО не зворотній, та мова українська. Все , крапка... Нащо постійно одне й теж всім політикам проговорювати. Просто ці речі мають бути в нас догмати без але.
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25.11.2024 14:31 Відповісти
То в НАС! Але є ще купа політиків і зє на додаток,для яких це як обіцянки зє - порожя балаканина!
Бо вони бачать брехливого ублюдка зє,і ним міряють інших.
Порошенко ламає це уявленя про країну,яку презентує зє 6-й рік поспіль.
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25.11.2024 14:48 Відповісти
це ж не для мене і вас проговорюється.
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент на сесії Парламентської асамблеї НАТО у Канаді закликав дати Україні запрошення до Альянсу. Закликав всіх (!!!)членів НАТО!
Стукайте і вам відкриють.
Про це потрібно нагадувати постійно.
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25.11.2024 14:53 Відповісти
Тут з вами погоджуюсь, нажаль дійсно Порошенко стує і доводить, а не як деякі ногами двері виносять і оруть типу :" Афоня ти мнє рубль должен.." ну ці що як їх курси дипломатії за тиждень проходили😸
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25.11.2024 14:58 Відповісти
Порошенко вважає підпис під запрошенням до НАТО правильною відповіддю кремлівському вибл@дку ,
повністю з ним згоден ,
так як для кацапів таке запрошення - це як серпом по яйцях
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25.11.2024 14:32 Відповісти
???Що тобі не так?????????????????Іди жухни кальвадосу може попустить.
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25.11.2024 14:56 Відповісти
Доречі щоб там не казали, підпис не підпис , ракети не зупинить, та з томоса теж ржали деякі, а як дали до московські попи вовками почали вити. Просто звернення не окремих політиків чи президента в телеграмі має бути. А записано в конституції значить незворотньо , на національному рівні дружньо гребем в сторону НАТО, бо будемо не дай Боже гребти в тайгу 🤬
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25.11.2024 15:02 Відповісти
В Конституції багато чого гарного написано, тільки б от ще воно все виконувалось, а не тільки ті статті, котрі зручні будь-якій владі.
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25.11.2024 17:39 Відповісти
 
 