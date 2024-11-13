Проєкт Держбюджету-2025 позбавляє Україну шансів на перемогу, - Порошенко
За проєкт Держбюджету-2025 у такому вигляді, як уряд подав до другого читання, не можна голосувати. "ЄС" пропонує перерозподілити майже 257 млрд грн на потреби ЗСУ замість відверто неефективних і корупційних видатків.
Про це під час брифінгу сказав Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"З видатків 236 мільярдів мали йти на розвиток, закупівлю, ремонт озброєння, військової техніки, інвестиції в технології. І 21 мільярд – це кошти, які мали залишитися у військових частинах і які б дали можливість без корупції, без бюрократії, дуже швидко витрачати кошти на закупівлі FPV, РЕБ, боєприпасів, засобів матеріально-технічного забезпечення, запчастин, шин і всього необхідного. Жодна з цих пропозицій урядом не була врахована", – констатував Порошенко.
Натомість у Держбюджеті наступного року зберігаються або навіть підвищуються витрати на будівництво доріг, зарплати прокурорів, суддів, БЕБ, Рахункову палату та інші органи влади. "Влада в першу чергу суттєво підвищила зарплати суддям, прокурорам, силовикам. З точки зору влади саме судді, прокурори і силовики будуть берегти нашу землю, будуть забезпечувати безпеку держави, а воїни і Збройні Сили можуть почекати", – обурився Порошенко.
"Ми наполягали, щоб кошти ПДФО, які військовослужбовці сплачують зі свого грошового забезпечення, які мали йти в місцеві бюджети, автоматично перераховуватися на розрахункові рахунки військових частин. Вони конфісковані, і військовим бригадам, частинам, окремим батальйонам, полкам було відмовлено", – зазначив політик.
"На Міноборони, якщо ви порівняєте проект бюджету першого і другого читання, – плюс 0,7 млрд, це взагалі ні про що. І це ще раз підкреслює, що видатки на ЗСУ, видатки на оборону держави точно не є пріоритетом. Уряд не почув нашої позиції, не почув голосу парламенту і в цьому напрямку бюджет не знав змін", – говорить Порошенко.
Він також повідомив, що гроші на дорожнє будівництво сховали у загальному фонді бюджету, при цьому збільшивши суму. "Ми вимагали прибрати дорожній фонд, кошти перенаправити на будівництво фортифікаційних споруд, забезпечити захист українського воїна і не допустити прискореного просування агресора на українську землю. Нам відмовили. Перевели зі спецфонду на звичайний фонд, але видатки дорожнього фонду збільшили", – наголосив Порошенко. Він також зауважив, що влада не хоче створювати цільовий рахунок для потреб оборони.
"Ми також маємо збільшити видатки на МЗС, бо воїни на фронті і українські дипломати виконують надзвичайно важливі функції, тому що вони мобілізують підтримку партнерів. Не лише військову, не лише фінансову, але і підтримку з точки зору євроатлантичної і європейської перспективи розвитку нашої держави. Нам відмовили. По МЗС перше і друге читання відрізняється лише на 17 млн", – говорить Порошенко.
"Але кому ж в першу чергу збільшили кошти на утримання, в тому числі заробітну платню? Рахункова палата, яка прагне не здавати декларації, не звітувати перед платниками податків. Зарплата збільшилася, кошти на утримання на 242%. Кошти на утримання АРМА збільшилися на 66%. Премії суддям, теж найбільш знедолені верстви населення. Для того, щоб вони слухались Офіс, їм передбачили підвищення більше як на 40%. Туди ж пішли податківці, митники, тути ж пішли БЕБівці, туди ж пішли прокурори – інваліди і пенсіонери в 30 років", – обурився Порошенко.
"У них немає завдань боронити державу, забезпечувати воїнів. У них нема завдань дати можливість військовим частинам купити РЕБ, FPV, запчастини і озброєння. У них інші завдання. Які? "Велике крадівництво", судді, прокурори-пенсіонери, прокурори-інваліди, силовики і таке інше. Так державу не збережемо", – зауважив Порошенко.
"Влада збирається на вибори, думає про вибори, а не про перемогу. До чого це може призвести – що партнери перестануть давати гроші Україні на підтримку. А з якого переляку вони будуть давати гроші, забираючи їх у своєї країни, для того, щоб тут хтось роздавав по 1000 не постраждалим, не малозабезпеченим, а всім за лояльність", – говорить Порошенко. Він також нагадав про відкриту критику фінансування "Єдиного марафону" державним коштом з боку Єврокомісії.
"Я прошу звернути увагу на ці цифри журналістів, громадських активістові і воїнів. Якщо закон про бюджет буде проголосований в 2-му читанні в такому вигляді, це позбавляє нас наших шансів на перемогу. Ми будемо робити все, що від нас залежить, для того, щоб цього не допустити", – резюмував Порошенко.
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І я , і мільйони Українців
Так, прірва.
Зеленському на початку війни запропонували евакуацію та допомогу при створенні уряду в вигнанні. Чому він відмовився від такої пропозиції?
Кількісний склад: 27 депутатів, станом на 01 листопада 2024р.
"ЄС" пропонує перерозподілити майже 257 млрд грн на потреби ЗСУ замість відверто неефективних і корупційних видатків.
Мене, коли допече - я просто таких нахй посилаю, і ворожу, щоб повиздихали (буває, що і допомагає: адміни банять, і мене заодно )
Якщо ви особисто будете годувати силовиків, то вони вас заарештують чи ні, звичайно якщо ви будете винуваті?
Невже не знає, що і йому зп піднімуть і його помічникам?
Якщо чесно, хочеться правди найбільше за все, але її немає((
За даними, найнижча базова зарплата для державних службовців ЄС зросте з 3361 євро на місяць наприкінці 2023 року до 3603 євро з липня 2024 року - збільшення на 242 євро.
Найвища базова зарплата підвищується з 23 959 євро до 25 685 євро - збільшення на 1 726 євро.
Основна зарплата президента ЄС фон дер Ляєн зросла з 32 101 євро до 34 412 євро, тобто на 2 311 євро більше.
Заробітна плата комісара ЄС зросла з 26 169 євро до 28 053 євро плюс 1884 євро.
Не враховуються неоподатковувані іноземні надбавки у розмірі 15 відсотків і - залежно від сімейного стану - сімейні та дитячі допомоги. В результаті голова ЄК фон дер Ляєн отримує загальну зарплату понад 40 000 євро на місяць
І в скільки це раз різниця?
Ви бачили коли небудь пенсіонерів скандинавів? А я бачив. Дуже заможні люди, пересуваються на коштовних автівках, відповичивають на дорогих курортах, їздять на рибалку. У них є кошти, які вони заробили (не поцупили) за все життя.
Усім їм треба підняти оплату для мотивації.
З точки зору єрмака-татарова все цілком логічно, для їх цілей нормальний бюджет.
Марафон - це яскрава демонстрація відсутності свободи слова, це дискредитує Україну, це перетворення ЗМІ на засіб пропаганди за рахунок коштів платників податків і наших партнерів.
1.5 МІЛЬЯРДИ виділено на марафон. Вже всі кричать - перенаправте ці гроші військовим, і не тільки всередині країни. Європейський Союз звертався до влади у вигляді свого звіту, де говорили: «У 2023 році український уряд чомусь інвестував державні кошти в проєкт телевізійного телемарафону. Необхідно проаналізувати: чи є це найкращою платформою для забезпечення вільного обміну поглядами між українцями».
У відповідь на це наголошую: за 2.5 роки я не був жодного разу на «єдиному марафон», бо влада боїться альтернативної точки зору, влада боїться правди і влада, незважаючи на наші зауваження, на зауваження Європейського Союзу, на зауваження США - не збирається нічого змінювати.
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11064
Следующие выборы в Украине (президентские и в парламент) будут снова судьбоносными и критическими для дальнейшего курса Украины. Учитывая пример и опыт последних выборов в США, Молдове и Грузии, я могу безопасно прогнозировать, что вмешательство России в следующие выборы в Украине будет масштабным, системным, драматически важными.
Далее, что также мега-важно, - фактор США, фактор Трампа. Я напоминаю о такой истории. На саммите G-20 осенью 2018 года Трамп сказал Меркель: "А что, если мы поможем выбрать в Украине пророссийского президента? Это был бы хороший подарок Путину". И поэтому США на президентских выборах 2019 года отказали в своей поддержке Порошенко и Волкер очень радовался победе Зеленского.
Также затем США закрыли глаза на то, что выборы в Раду состоялись на полгода раньше, вопреки Конституции Украины и тот же Волкер снова (он тогда был спецпредставиетелем США по Украине) очень громко и публично радовался моно-победе нынешней власти.
Так что, я просто хочу напомнить, что Трамп снова в Белом Доме и выборы в Украине снова будут проходить во время его правления. Это не Блинкен, который приезжал все 4 года в Киев и пытался бить по рукам нынешнюю власть за медленные реформы и за чрезмерную коррупцию.
Способы фальсификаций вфборов: Админресурс. Я уверен, что нынешняя власть в Украине не постесняется применять админресурс и вмешательство в выборы. Учитывая фактор Трампа, бояться особо некого. Еще информационный ресурс (единый марафон) - здесь даже комментировать нечего.
Далее. Олигархи и их ТВ-каналы. Этот пункт перекликается предыдущим. Каналы будут продвигать и раскручивать очередных марионеток с патриотическим имиджем.
Вывод: Я НЕ делаю никакого прогноза на эти выборы в Украине. Но я не думаю, что в Украине победит кто-то типа Санду - ярый евроантлантист, патриот, реформатор и борец с коррупцией.
Но, конечно, я надеюсь, что Народ Украины политически повзрослел, научился критически мыслить, провел работу над ошибками и тд. Думаете мои надежды наивны?
https://www.ponomaroleg.com/ukrainskie-vybory-i-ten-vmeshatelstva/