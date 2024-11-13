Проєкт Держбюджету-2025 позбавляє Україну шансів на перемогу, - Порошенко

За проєкт Держбюджету-2025 у такому вигляді, як уряд подав до другого читання, не можна голосувати. "ЄС" пропонує перерозподілити майже 257 млрд грн на потреби ЗСУ замість відверто неефективних і корупційних видатків.

Про це під час брифінгу сказав Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"З видатків 236 мільярдів мали йти на розвиток, закупівлю, ремонт озброєння, військової техніки, інвестиції в технології. І 21 мільярд – це кошти, які мали залишитися у військових частинах і які б дали можливість без корупції, без бюрократії, дуже швидко витрачати кошти на закупівлі FPV, РЕБ, боєприпасів, засобів матеріально-технічного забезпечення, запчастин, шин і всього необхідного. Жодна з цих пропозицій урядом не була врахована", – констатував Порошенко.

Натомість у Держбюджеті наступного року зберігаються або навіть підвищуються витрати на будівництво доріг, зарплати прокурорів, суддів, БЕБ, Рахункову палату та інші органи влади. "Влада в першу чергу суттєво підвищила зарплати суддям, прокурорам, силовикам. З точки зору влади саме судді, прокурори і силовики будуть берегти нашу землю, будуть забезпечувати безпеку держави, а воїни і Збройні Сили можуть почекати", – обурився Порошенко.

"Ми наполягали, щоб кошти ПДФО, які військовослужбовці сплачують зі свого грошового забезпечення, які мали йти в місцеві бюджети, автоматично перераховуватися на розрахункові рахунки військових частин. Вони конфісковані, і військовим бригадам, частинам, окремим батальйонам, полкам було відмовлено", – зазначив політик.

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"На Міноборони, якщо ви порівняєте проект бюджету першого і другого читання, – плюс 0,7 млрд, це взагалі ні про що. І це ще раз підкреслює, що видатки на ЗСУ, видатки на оборону держави точно не є пріоритетом. Уряд не почув нашої позиції, не почув голосу парламенту і в цьому напрямку бюджет не знав змін", – говорить Порошенко.

Він також повідомив, що гроші на дорожнє будівництво сховали у загальному фонді бюджету, при цьому збільшивши суму. "Ми вимагали прибрати дорожній фонд, кошти перенаправити на будівництво фортифікаційних споруд, забезпечити захист українського воїна і не допустити прискореного просування агресора на українську землю. Нам відмовили. Перевели зі спецфонду на звичайний фонд, але видатки дорожнього фонду збільшили", – наголосив Порошенко. Він також зауважив, що влада не хоче створювати цільовий рахунок для потреб оборони.

"Ми також маємо збільшити видатки на МЗС, бо воїни на фронті і українські дипломати виконують надзвичайно важливі функції, тому що вони мобілізують підтримку партнерів. Не лише військову, не лише фінансову, але і підтримку з точки зору євроатлантичної і європейської перспективи розвитку нашої держави. Нам відмовили. По МЗС перше і друге читання відрізняється лише на 17 млн", – говорить Порошенко.

"Але кому ж в першу чергу збільшили кошти на утримання, в тому числі заробітну платню? Рахункова палата, яка прагне не здавати декларації, не звітувати перед платниками податків. Зарплата збільшилася, кошти на утримання на 242%. Кошти на утримання АРМА збільшилися на 66%. Премії суддям, теж найбільш знедолені верстви населення. Для того, щоб вони слухались Офіс, їм передбачили підвищення більше як на 40%. Туди ж пішли податківці, митники, тути ж пішли БЕБівці, туди ж пішли прокурори – інваліди і пенсіонери в 30 років", – обурився Порошенко.

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"У них немає завдань боронити державу, забезпечувати воїнів. У них нема завдань дати можливість військовим частинам купити РЕБ, FPV, запчастини і озброєння. У них інші завдання. Які? "Велике крадівництво", судді, прокурори-пенсіонери, прокурори-інваліди, силовики і таке інше. Так державу не збережемо", – зауважив Порошенко.

"Влада збирається на вибори, думає про вибори, а не про перемогу. До чого це може призвести – що партнери перестануть давати гроші Україні на підтримку. А з якого переляку вони будуть давати гроші, забираючи їх у своєї країни, для того, щоб тут хтось роздавав по 1000 не постраждалим, не малозабезпеченим, а всім за лояльність", – говорить Порошенко. Він також нагадав про відкриту критику фінансування "Єдиного марафону" державним коштом з боку Єврокомісії.

"Я прошу звернути увагу на ці цифри журналістів, громадських активістові і воїнів. Якщо закон про бюджет буде проголосований в 2-му читанні в такому вигляді, це позбавляє нас наших шансів на перемогу. Ми будемо робити все, що від нас залежить, для того, щоб цього не допустити", – резюмував Порошенко.