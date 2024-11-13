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Проєкт Держбюджету-2025 позбавляє Україну шансів на перемогу, - Порошенко

Порошенко Петро

За проєкт Держбюджету-2025 у такому вигляді, як уряд подав до другого читання, не можна голосувати. "ЄС" пропонує перерозподілити майже 257 млрд грн на потреби ЗСУ замість відверто неефективних і корупційних видатків.

Про це під час брифінгу сказав Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"З видатків 236 мільярдів мали йти на розвиток, закупівлю, ремонт озброєння, військової техніки, інвестиції в технології. І 21 мільярд – це кошти, які мали залишитися у військових частинах і які б дали можливість без корупції, без бюрократії, дуже швидко витрачати кошти на закупівлі FPV, РЕБ, боєприпасів, засобів матеріально-технічного забезпечення, запчастин, шин і всього необхідного. Жодна з цих пропозицій урядом не була врахована", – констатував Порошенко.

Натомість у Держбюджеті наступного року зберігаються або навіть підвищуються витрати на будівництво доріг, зарплати прокурорів, суддів, БЕБ, Рахункову палату та інші органи влади. "Влада в першу чергу суттєво підвищила зарплати суддям, прокурорам, силовикам. З точки зору влади саме судді, прокурори і силовики будуть берегти нашу землю, будуть забезпечувати безпеку держави, а воїни і Збройні Сили можуть почекати", – обурився Порошенко.

"Ми наполягали, щоб кошти ПДФО, які військовослужбовці сплачують зі свого грошового забезпечення, які мали йти в місцеві бюджети, автоматично перераховуватися на розрахункові рахунки військових частин. Вони конфісковані, і військовим бригадам, частинам, окремим батальйонам, полкам було відмовлено", – зазначив політик.

Також дивіться: Порошенко розкритикував проєкт держбюджету на 2025 рік: Це - бюджет "плану капітуляції"

"На Міноборони, якщо ви порівняєте проект бюджету першого і другого читання, – плюс 0,7 млрд, це взагалі ні про що. І це ще раз підкреслює, що видатки на ЗСУ, видатки на оборону держави точно не є пріоритетом. Уряд не почув нашої позиції, не почув голосу парламенту і в цьому напрямку бюджет не знав змін", – говорить Порошенко.

Він також повідомив, що гроші на дорожнє будівництво сховали у загальному фонді бюджету, при цьому збільшивши суму. "Ми вимагали прибрати дорожній фонд, кошти перенаправити на будівництво фортифікаційних споруд, забезпечити захист українського воїна і не допустити прискореного просування агресора на українську землю. Нам відмовили. Перевели зі спецфонду на звичайний фонд, але видатки дорожнього фонду збільшили", – наголосив Порошенко. Він також зауважив, що влада не хоче створювати цільовий рахунок для потреб оборони.

"Ми також маємо збільшити видатки на МЗС, бо воїни на фронті і українські дипломати виконують надзвичайно важливі функції, тому що вони мобілізують підтримку партнерів. Не лише військову, не лише фінансову, але і підтримку з точки зору євроатлантичної і європейської перспективи розвитку нашої держави. Нам відмовили. По МЗС перше і друге читання відрізняється лише на 17 млн", – говорить Порошенко.

"Але кому ж в першу чергу збільшили кошти на утримання, в тому числі заробітну платню? Рахункова палата, яка прагне не здавати декларації, не звітувати перед платниками податків. Зарплата збільшилася, кошти на утримання на 242%. Кошти на утримання АРМА збільшилися на 66%. Премії суддям, теж найбільш знедолені верстви населення. Для того, щоб вони слухались Офіс, їм передбачили підвищення більше як на 40%. Туди ж пішли податківці, митники, тути ж пішли БЕБівці, туди ж пішли прокурори – інваліди і пенсіонери в 30 років", – обурився Порошенко.

Також читайте: Порошенко запропонував зміни до бюджету- 2025: Знаємо, де взяти 170 млрд грн без підвищення податків

"У них немає завдань боронити державу, забезпечувати воїнів. У них нема завдань дати можливість військовим частинам купити РЕБ, FPV, запчастини і озброєння. У них інші завдання. Які? "Велике крадівництво", судді, прокурори-пенсіонери, прокурори-інваліди, силовики і таке інше. Так державу не збережемо", – зауважив Порошенко.

"Влада збирається на вибори, думає про вибори, а не про перемогу. До чого це може призвести – що партнери перестануть давати гроші Україні на підтримку. А з якого переляку вони будуть давати гроші, забираючи їх у своєї країни, для того, щоб тут хтось роздавав по 1000 не постраждалим, не малозабезпеченим, а всім за лояльність", – говорить Порошенко. Він також нагадав про відкриту критику фінансування "Єдиного марафону" державним коштом з боку Єврокомісії.

"Я прошу звернути увагу на ці цифри журналістів, громадських активістові і воїнів. Якщо закон про бюджет буде проголосований в 2-му читанні в такому вигляді, це позбавляє нас наших шансів на перемогу. Ми будемо робити все, що від нас залежить, для того, щоб цього не допустити", – резюмував Порошенко.

Автор: 

бюджет (2986) Порошенко Петро (15164) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+31
та нема слів. зелені покидьки при владі та зелене стадо веде Україну у прірву
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13.11.2024 20:33
+30
да 73% хотели тупо поржать, пожрать и поехать по безвизу ...
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13.11.2024 20:30
+30
Не вийде. Якщо віддати 236 мільярдів на розвиток, закупівлю, ремонт озброєння та військової техніки, то гдє жє ізбраннікі бальшінства будут харчєватса?
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13.11.2024 20:37
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да 73% хотели тупо поржать, пожрать и поехать по безвизу ...
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13.11.2024 20:30 Відповісти
А вийшов груснячок і безвиїзд
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13.11.2024 20:44 Відповісти
Ну ви ж виїхали якось..
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13.11.2024 21:25 Відповісти
Ну так , коли гундосий замість оборони розповідав про шашлики
І я , і мільйони Українців
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13.11.2024 22:55 Відповісти
от не треба за когось відповідати. "поржать, пожрать" - будь ласка, посилання хто це написав (сказав) і коли?. Дякую!
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13.11.2024 21:27 Відповісти
та нема слів. зелені покидьки при владі та зелене стадо веде Україну у прірву
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13.11.2024 20:33 Відповісти
дивно! П'ять років веде і ніяк не доведе. Де та прірва невідомо. Цікаво було б подивитись на "прірву". Авторе, де вона?
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13.11.2024 21:26 Відповісти
Побачиш, коли впадеш туди, але буде вже пізно.
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13.11.2024 21:46 Відповісти
тобто, відповіді немає. зрозуміло. бла-бла-бла
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13.11.2024 21:49 Відповісти
Шо, сьогодні новий випуск придурків і ботів з ОПи? Сьогодні зареєструвався і одразу - в бой за хрипатого поца! Та ще й такий...активний. Прищі вже звів з рожі, придурок?
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13.11.2024 22:19 Відповісти
Придурок, тобі окупованих за останні три роки територій мало, чи загиблих українців?
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13.11.2024 22:20 Відповісти
Ти в сраці, полудурок, тобі хіба що в каналізацію падати
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13.11.2024 23:06 Відповісти
в сраці ти, особисто. Мені більше 60 років і я можу поїхати за кордон в будь яку мить.
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14.11.2024 00:05 Відповісти
а те що відбувається це не прірва, зебот?
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13.11.2024 23:48 Відповісти
"зебот" то що за слово? напиши переклад Українською. Зеленського до влади привів Порошенко набравши стільки ж відсотків, як і Тимошенко та вивівши Зеленського вперед. І йому за це "дякує" вся країна на протязі п'яти років.
Так, прірва.
Зеленському на початку війни запропонували евакуацію та допомогу при створенні уряду в вигнанні. Чому він відмовився від такої пропозиції?
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14.11.2024 00:04 Відповісти
Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

Кількісний склад: 27 депутатів, станом на 01 листопада 2024р.
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13.11.2024 20:35 Відповісти
Не вийде. Якщо віддати 236 мільярдів на розвиток, закупівлю, ремонт озброєння та військової техніки, то гдє жє ізбраннікі бальшінства будут харчєватса?
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13.11.2024 20:37 Відповісти

"ЄС" пропонує перерозподілити майже 257 млрд грн на потреби ЗСУ замість відверто неефективних і корупційних видатків.


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13.11.2024 20:38 Відповісти
Порошенко не хитай човна, бо щури збиваються з рахунку і вже почали гризтися
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13.11.2024 20:40 Відповісти
- на очах усього міста, підводить за допомогою гри на флейті щурів до міражу у вигляді сиру, який зник разом з ними... зробив це вночі і втопив щурів у річці....потрібен флейтист та сир...
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13.11.2024 21:09 Відповісти
про таке мовчати не можна. особливо в тому контексті, що наступний рік США нам не виділили ще пакет військової допомоги і не факт, що виділять взагалі. Тут кожна гривня має бути на рахунку і саксимально ефективно витрачатись, а не в бруківку і асфальт закопуватись...
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13.11.2024 21:16 Відповісти
До речі, то слова Порошенка (не розхитуйте човен бо путін нападе). За його каденцію, коли люди зрозумівши кого вибрали почали діяти кожен по своєму
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13.11.2024 21:46 Відповісти
стосовно чого тоді були такі заяви про нерозхитування човна? стосовно Мінських угод. це дуже чутливе політичне питання... а тут мова йде про тупо дерибан бюджету і відмивання бабла на тому будівництві.
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13.11.2024 21:52 Відповісти
не тільки. перелічувати все немає потреби бо все є в інтернеті. Було б бажання подивитись.
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13.11.2024 21:54 Відповісти
ясно. ви палкий прихильник великого крадівництва. )
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13.11.2024 21:58 Відповісти
а ви я бачу звичайний провокатор та підбурюватель на всіх гілках де ви пишете якусь маячню.
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13.11.2024 22:04 Відповісти
маячню тут пишете ви.
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13.11.2024 22:06 Відповісти
Це ж 100пудово провокатор! Їх тут - як мишачого гівна! Пре їхніх босів від одного тільки ім'я Порошенко. А тут їх особливо зараз багато, бо в заголовку новини було його ім'я і їхні системи спрацювали по команді "фас". Старий прийом.
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13.11.2024 22:29 Відповісти
маячню? процитуйте будь ласка мою "маячню"?
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13.11.2024 23:22 Відповісти
та хоча би про те, що білого кольору не існує. це про ваш допис під іншою новиною. хіба це не маячня? а тут маніпулюєте з великим крадівництвом, посилаючись на заяву Порошенка про нерозхитування човна і перекручуючи контексти, при яких ця заява була сказана..
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13.11.2024 23:50 Відповісти
ти я бачу тупий як пробка. я з тобою нормально спілкувався, а ти починаєш писати якусь маячню. ти або наркоман, або якась тупа малолєтка, яка не знає чим занятись.
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13.11.2024 23:57 Відповісти
що, підгоріло? вже на ти перейшов. нормально.. нормальна людина не напише, що білого кольору не існує...
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13.11.2024 23:59 Відповісти
ТИкаю, полудуркам. А ТИ Полудурок!
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14.11.2024 00:07 Відповісти
полудорка ти щодня в дзеркалі бачиш. от йому і тикай. )
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14.11.2024 00:14 Відповісти
Провокатор тут тільки один, і це не Rino Rino, а ти.
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13.11.2024 22:25 Відповісти
Я бачу ти передас зелений
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13.11.2024 23:07 Відповісти
Проєкт Держбюджету написаний "по-приколу". 73% що живуть з чужого розуму, бо свого не мають вже чекають травень 2025, бо будуть шашлики з пундиками і автобани до кожного будинку( див. 2019).
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13.11.2024 20:41 Відповісти
Зате будуть дороги будувати! Гроші з дорожнього фонду через критику зняли, але тихо перевели в іншу структуру, але ту саму суму, і на все ті ж дороги.
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13.11.2024 20:42 Відповісти
Порох, им та держава в х*р не уперлась, они ее сдают в розницу и оптом.
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13.11.2024 20:55 Відповісти
п'ять років здають і ніяк не здадуть. як так?
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13.11.2024 21:29 Відповісти
Соси, ща пойдешь за узким кораблем, сдрыснул.
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13.11.2024 21:33 Відповісти
очікувана відповідь!
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13.11.2024 21:38 Відповісти
Ти очікуване зеоене лайно, змивайся
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13.11.2024 23:09 Відповісти
та їх тут четверо подлякових. І закликами ти тут ніяк не допоможеш.
Мене, коли допече - я просто таких нахй посилаю, і ворожу, щоб повиздихали (буває, що і допомагає: адміни банять, і мене заодно )
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13.11.2024 23:13 Відповісти
То може пора припинити грати в толерантність із відвертими ворогами у владі, а заарештувати звинувативши зелених у саботажі , держзраді, та роботі на ворога! Доказів є більш чим треба!
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13.11.2024 20:55 Відповісти
Хто ж їх заарештовувати буде, якщо всі силовики підпорядковані Козирю?
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13.11.2024 21:00 Відповісти
Так хто ж їх заарештує, якщо прокурорам-інвалідам підвищили зарплатню на 40%???
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13.11.2024 21:11 Відповісти
Що неправда?
Якщо ви особисто будете годувати силовиків, то вони вас заарештують чи ні, звичайно якщо ви будете винуваті?
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13.11.2024 23:54 Відповісти
Ну і всьо, кінець, ото Трамп і зливає нас подивившись на це все. Це дно
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13.11.2024 21:09 Відповісти
Ви нічого не переплутали?
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13.11.2024 21:17 Відповісти
Долбойожик! Він обіцяв швидко закінчити антитерористичну операцію, тобто операцію проти іррегулярних формувань. І ця операція проходила успішно, аж поки під Іловайськом втрутилися регулярні війська РФ. Тоді й почалася справжня війна, хоча ще довго вона носила назву АТО. Тільки після цього більша частина ЗСУ зрозуміла, що по росіянах не тільки можна, але й треба стріляти.
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13.11.2024 22:33 Відповісти
Дивно. чому пан Порошенко назвав підвищення САП, ВРУ, НАЗК, НАБУ, РАХУНКОВУ ПАЛАТА, СУДДІВ, а назвав тих кому правками скасовано підвищення?!
Невже не знає, що і йому зп піднімуть і його помічникам?
Якщо чесно, хочеться правди найбільше за все, але її немає((
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13.11.2024 21:39 Відповісти
Істото, щоб ти знало - Порошенко усі свої зарплати за роботу у державних інституціях віддавав і віддає на благодійність.
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13.11.2024 23:14 Відповісти
Аноніме! Ось, наприклад, соціальні програми "Рошену" є на офіційному сайті корпорації. Зайди й ознайомся. А не хочеш, то прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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13.11.2024 23:25 Відповісти
Тварино, нехай тобою займуться зоологи або мисливствознавці.
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14.11.2024 08:30 Відповісти
А хто тобі сказав, що Порошенко є формальним власником благодійних фондів? Само придумало?
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14.11.2024 08:40 Відповісти
А хто тобі сказав, що він займався бізнесом? Він налагодив бізнес, зокрема, "Рошен", а далі передав його в управління батькові, а, після його смерті, старшому синові. Коли він був президентом, його бізнес був переданий в управління сліпому трастові Ротшильдів. Залишатися власником і отримувати прибуток закон не забороняє.
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14.11.2024 08:37 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂
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15.11.2024 09:03 Відповісти
Нам дуже потрібно відновити соціальну справедливість і для цього вимагаю, щоб зарплата у держслужбовців мінімальна відрізнялася від максимальної в 4 рази, як у скандинавів. Закріпити це на рівні Конституції. Тільки тоді всі будуть на своїх місцях, а не там, де накрасти можна
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13.11.2024 21:45 Відповісти
Можна посилання?
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13.11.2024 21:47 Відповісти
Можна! Прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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13.11.2024 23:18 Відповісти
Зарплати 40 тисяч чиновників Євросоюзу зростуть на 7,2%. Це вже шосте підвищення з початку 2022 року.https://www.bild.de/politik/inland/sechste-lohnerhoehung-seit-2022-naechster-geldregen-fuer-unsere-eu-beamten-6735cd307b15411c7fa5517e?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3jFWDyeSSYmKAmGciYiavvOajepU4NAhKDmgByj159wYJWorSTlXr2_nU_aem_K3md7lo2LLfNT3TXirG54w Bild.

За даними, найнижча базова зарплата для державних службовців ЄС зросте з 3361 євро на місяць наприкінці 2023 року до 3603 євро з липня 2024 року - збільшення на 242 євро.

Найвища базова зарплата підвищується з 23 959 євро до 25 685 євро - збільшення на 1 726 євро.

Основна зарплата президента ЄС фон дер Ляєн зросла з 32 101 євро до 34 412 євро, тобто на 2 311 євро більше.

Заробітна плата комісара ЄС зросла з 26 169 євро до 28 053 ​​євро плюс 1884 євро.

Не враховуються неоподатковувані іноземні надбавки у розмірі 15 відсотків і - залежно від сімейного стану - сімейні та дитячі допомоги. В результаті голова ЄК фон дер Ляєн отримує загальну зарплату понад 40 000 євро на місяць

І в скільки це раз різниця?
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15.11.2024 09:09 Відповісти
"В результаті голова ЄК фон дер Ляєн отримує загальну зарплату понад 40 000 євро на місяць" (С) По-перше, не бреши! Після виплати податків вона отримує менше. По-друге, чиновники ЄС отримують виплати з власних коштів ЄС. По- третє, посилання отримала? Прямуй!
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15.11.2024 10:56 Відповісти
у Скандинавів інший рівень життя. Там ВСІ сплачують податки. За вбивство людина отримає термін менше ніж якщо не сплатить до бюджету тисячу євро. Зарплата у держслужбовців на достатньому рівні і якщо держслужбовець десь щось вкраде (не вкраде бо менталітет інший) то отримає термін, конфіскацію і пожиттєву ганьбу від якої Ніколи не відмиється. Кому таке потрібно?
Ви бачили коли небудь пенсіонерів скандинавів? А я бачив. Дуже заможні люди, пересуваються на коштовних автівках, відповичивають на дорогих курортах, їздять на рибалку. У них є кошти, які вони заробили (не поцупили) за все життя.
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13.11.2024 22:01 Відповісти
Малороси тупоголові...Готові за срібняки-копійки здати країну...
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13.11.2024 21:56 Відповісти
Що знову не так? Скоро пєрєміріє, а потім вибори, дбр має розслідувати справи по військовим, які "погано" воювали, мєнти та кдб - підтримувати порядок, а прокурори та судді - виносити потрібні рішення, рахункова палата - правильно рахувати витрати, БЕБ - пресувати опозиційний бізнес.
Усім їм треба підняти оплату для мотивації.
З точки зору єрмака-татарова все цілком логічно, для їх цілей нормальний бюджет.
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13.11.2024 22:01 Відповісти
Якщо корупційний кагал лишити харчування вони просто почнуть тікати закордон і розбіжаться тому це утопія. Ніхто там на зарплату не працює.
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13.11.2024 22:43 Відповісти
Нові боти подляка підвалили на цензорівський форум... В них нова методичка, мовляв "Порох такий самий злодій , популіст і брехун ! Ви подивіться кого він в партію понабирав?! Ви подивіться на ті скандали, в які залазять його депутати і друзі ?! Але подивіться на Європейських ресурсах, бо Ваш Юра Бутусов цього ніколи не напише! там тільки показують 30 хвилинні хвалебні сюжети де Порошенко привіз три пралки і два дрона , а про решту мовчать" - це я процитував одного зебіла з форуму, де саме вони масово ошиваються...
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13.11.2024 22:58 Відповісти
Петро Порошенко про марафет:
Марафон - це яскрава демонстрація відсутності свободи слова, це дискредитує Україну, це перетворення ЗМІ на засіб пропаганди за рахунок коштів платників податків і наших партнерів.
1.5 МІЛЬЯРДИ виділено на марафон. Вже всі кричать - перенаправте ці гроші військовим, і не тільки всередині країни. Європейський Союз звертався до влади у вигляді свого звіту, де говорили: «У 2023 році український уряд чомусь інвестував державні кошти в проєкт телевізійного телемарафону. Необхідно проаналізувати: чи є це найкращою платформою для забезпечення вільного обміну поглядами між українцями».
У відповідь на це наголошую: за 2.5 роки я не був жодного разу на «єдиному марафон», бо влада боїться альтернативної точки зору, влада боїться правди і влада, незважаючи на наші зауваження, на зауваження Європейського Союзу, на зауваження США - не збирається нічого змінювати.

https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11064
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13.11.2024 23:16 Відповісти
Олег Пономарь про майбутні українські вибори:
Следующие выборы в Украине (президентские и в парламент) будут снова судьбоносными и критическими для дальнейшего курса Украины. Учитывая пример и опыт последних выборов в США, Молдове и Грузии, я могу безопасно прогнозировать, что вмешательство России в следующие выборы в Украине будет масштабным, системным, драматически важными.
Далее, что также мега-важно, - фактор США, фактор Трампа. Я напоминаю о такой истории. На саммите G-20 осенью 2018 года Трамп сказал Меркель: "А что, если мы поможем выбрать в Украине пророссийского президента? Это был бы хороший подарок Путину". И поэтому США на президентских выборах 2019 года отказали в своей поддержке Порошенко и Волкер очень радовался победе Зеленского.
Также затем США закрыли глаза на то, что выборы в Раду состоялись на полгода раньше, вопреки Конституции Украины и тот же Волкер снова (он тогда был спецпредставиетелем США по Украине) очень громко и публично радовался моно-победе нынешней власти.
Так что, я просто хочу напомнить, что Трамп снова в Белом Доме и выборы в Украине снова будут проходить во время его правления. Это не Блинкен, который приезжал все 4 года в Киев и пытался бить по рукам нынешнюю власть за медленные реформы и за чрезмерную коррупцию.
Способы фальсификаций вфборов: Админресурс. Я уверен, что нынешняя власть в Украине не постесняется применять админресурс и вмешательство в выборы. Учитывая фактор Трампа, бояться особо некого. Еще информационный ресурс (единый марафон) - здесь даже комментировать нечего.
Далее. Олигархи и их ТВ-каналы. Этот пункт перекликается предыдущим. Каналы будут продвигать и раскручивать очередных марионеток с патриотическим имиджем.

Вывод: Я НЕ делаю никакого прогноза на эти выборы в Украине. Но я не думаю, что в Украине победит кто-то типа Санду - ярый евроантлантист, патриот, реформатор и борец с коррупцией.

Но, конечно, я надеюсь, что Народ Украины политически повзрослел, научился критически мыслить, провел работу над ошибками и тд. Думаете мои надежды наивны?
https://www.ponomaroleg.com/ukrainskie-vybory-i-ten-vmeshatelstva/
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14.11.2024 00:04 Відповісти
 
 