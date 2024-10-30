УКР
Порошенко розкритикував проєкт держбюджету на 2025 рік: Це - бюджет "плану капітуляції"

Петро Порошенко з трибуни парламенту жорстко розкритикував проєкт Державного бюджету на 2025 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності". 

Як зазначається, він наголосив, що захмарні зарплати силовиків і Рахункової палати свідчать про неадекватність дій Верховної Ради в умовах надзвичайної небезпеки на фронті.

"На жаль, обговорення проєкту прийняття бюджету свідчить про повну неадекватність дій Верховної Ради. Коли всі українці починають свій ранок з карти Deep State, бачачи, що здаються вчергове одне-два села, ви сьогодні в цій залі намагаєтеся протягнути зарплату прокурорів та інших. Ви забираєте ці гроші в солдат, ви забираєте ці гроші в тих, хто в окопах", - обурився Порошенко.

"І не вірте, коли вам кажуть, що це гроші партнерів. Ні. Бо запозичення через ОВДП і є головним фінансуванням. Вони беруть в борг у держави для того, щоб купувати прокурорів, купувати звіти Рахункової палати і фінансувати силовиків", - вважає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради схвалив законопроєкт про держбюджет на 2025 рік. Які зміни пропонують депутати?

"Можна скільки завгодно тиснути на місцеві ради, щоб вони голосували на підтримку "Плану перемоги", але цей бюджет свідчить, що це - бюджет "плану капітуляції". росія, яка підвищила воєнні видатки на 36%, сьогодні вже в 7 разів перевищує фінансування Збройних Сил України, збирається це робити і в 2025-2026 роках. А цим бюджетом ви примушуєте Збройні Сили України бути без боєприпасів, без забезпечення", - констатує Порошенко.

"Мені соромно дивитися у скляні очі окремих депутатів. Це було у 2021 році, коли я з цієї трибуни казав - дайте 60 мільярдів Збройним Силам. Це було у 2023 році, коли ми з цієї трибуни казали - дайте гроші на фортифікації, на другу лінію оборони біля Мар’їнки, Авдіївки, Вугледару. Тоді ви казали - ні, бо "ми наступаємо", - нагадав Порошенко.

"Сьогодні ми кажемо: забезпечте Збройні Сили пакетом "Save Soldier". У кожного воїна має бути не тільки бронежилет і кевларовий шолом, а те, що зараз я вожу на фронт - FPV, РЕБ, Мавіки, засоби протидії технічній розвідці, необхідні запасні частини. На жаль, парламент забрав ПДФО, яке мало йти на рахунки бригад. Дайте спецфонд військовим, не підвищуйте податки найманим працівникам, заветуйте той закон і врешті-решт будуйте "План перемоги", – закликав Порошенко.

Читайте: Мінфін оновив дані про фінансування держбюджету від початку великої війни

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам на 3 млрд грн у 2025 році.

держбюджет (2512) Порошенко Петро (15233)
Топ коментарі
+40
Гетьман, есть Гетьман!

К сожалению 73% нравятся тупые концерты хреном на рояле.....
показати весь коментар
30.10.2024 13:47 Відповісти
+36
Слухав вчора. Сильно Гетьман сказав. не те що зелений по нос цюркає
показати весь коментар
30.10.2024 13:46 Відповісти
+30
Молодець і щира повага , Петру Олексійовичу , за вперте і невпинне
відстоювання інтересів нашої армії і народу Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼
Тільки з такими політиками , як Порошенко ,
можна отримати перемогу в цій страшній війні !!
показати весь коментар
30.10.2024 13:49 Відповісти
Пох,зелень лояльність силовиків оплачує щедро
показати весь коментар
30.10.2024 13:42 Відповісти
та бидло-виборцям по вофкіной тисчє, щоб не бідували

замість фінансування ЗСУ та ВПК

курви ЗЄльоні ! 👿
показати весь коментар
30.10.2024 14:02 Відповісти
А чого ви так про вофкіну тисячу?!
1000 грн - це 125 кг скумбрії від Лєнкі. Мало вам?!
показати весь коментар
30.10.2024 14:12 Відповісти
А коли влада не оплачувала щедро силовиків?
Завжди так було.
показати весь коментар
30.10.2024 16:42 Відповісти
30.10.2024 13:46 Відповісти
30.10.2024 13:47 Відповісти
Подібне тягнется до собі подібного.
показати весь коментар
30.10.2024 13:56 Відповісти
Вони за того хто ближче до них ментально - уклонист, русойоб, злодійкуватий унтерменш, неук, хохмач, меняйло, і далі по списку моральних виродків.
показати весь коментар
30.10.2024 13:56 Відповісти
Його в популізмі не звинуватили?
Ну в підгодовуванні силовиків, це вони так до майдану готуються. Хрін вони добровільно від влади підуть.
показати весь коментар
30.10.2024 13:47 Відповісти
підуть ! куди подінуться ?

вперед ногами підуть ! 👿

.
показати весь коментар
30.10.2024 14:04 Відповісти
Осел з ермаком послухають що сказав Порошенко та зроблять навпаки. Як завжди.
Пора міняти тактику.
показати весь коментар
30.10.2024 13:48 Відповісти
Не, вони почнуть те саме говорити, але робити навпаки.
показати весь коментар
30.10.2024 13:52 Відповісти
Порох тоже виноват вот всьом вот в этом что сейчас происходит. Вместо того что бы узурпировать власть и посчитать голоса на выбрах правильно, он начал играть в демократию с кокаинозависимым гнусавым клованом. Я ему это никогда не прощу.
показати весь коментар
30.10.2024 13:49 Відповісти
Оце "кокаинозависимым гнусавым клованом" точно з коментарів кацапів на "кремльовські табакерці".
показати весь коментар
30.10.2024 13:55 Відповісти
марта, меняй ник, ты давно на опе зелёной засветилась
показати весь коментар
30.10.2024 14:30 Відповісти
зебилы виноваты, порох - нет
показати весь коментар
30.10.2024 14:47 Відповісти
30.10.2024 13:49 Відповісти
дорофеев, меняй ник, ты давно на опе зелёной засветился
показати весь коментар
30.10.2024 14:31 Відповісти
І після цього Зе-болото не буде ненавидіти Порошенка!? Та вони всеруться від люті,бо крити немає чим!
показати весь коментар
30.10.2024 13:52 Відповісти
Коли піднімуть грошове забезпечення військовим?
показати весь коментар
30.10.2024 13:55 Відповісти
Коли ЗСУ шостого відправлять у ...... чи на ........ .
показати весь коментар
30.10.2024 13:57 Відповісти
Воює 2% населення, а що інші 98? Свинопаси бл…
показати весь коментар
30.10.2024 15:24 Відповісти
А ви воюєтє?
показати весь коментар
30.10.2024 15:33 Відповісти
Я відслужив, тепер за пенсію з пенсійним фондом суджуся, поки що пенсійний перемагає, треба було в прокурори іти.
показати весь коментар
30.10.2024 17:07 Відповісти
Тоб то не воюєте і у ті 2% не входите а належите до 98%. То хто ж ви тоді за вашею класіфікаціею?
показати весь коментар
30.10.2024 19:04 Відповісти
Ви кажете військовим владу скидати, а я кажу що іх 2%, нехай цим займаються інші 98%, а тепер що ви від мене хочете, щоб я вас всіх всиновив і очолив? Я своє відслужив, нехай кожен стільки послужить. Дивні люди…
показати весь коментар
30.10.2024 20:15 Відповісти
Чого хочу? Відповідь напоставлені вам запитання.
А всиновлювать не треба. Я вважаю шо краще бути сиротою чим мати такого батька.
показати весь коментар
30.10.2024 21:08 Відповісти
А Ви з " окопа пішете"?
показати весь коментар
30.10.2024 20:29 Відповісти
Я ні. А ви?
показати весь коментар
30.10.2024 21:09 Відповісти
Ты считаешь 70 тысяч для тылового полковника, которого не знают чем занять эта маленькая зарплата?
показати весь коментар
30.10.2024 15:26 Відповісти
Верховна Рада 16 липня ухвалила постанову 11384у якій збільшила оплату праці помічників народного депутата до 132,6 тисяч грн
Ти вважаєшь це маленька зп для тилового щура який не військовий та ще і 3,14здить гроши з бюджету і має різноманітні відкати за свої послуги ділкам?
показати весь коментар
30.10.2024 16:46 Відповісти
У якого полковника 70000? Що ти мелеш? Солдат 20000, офіцер молодий 25000 отримує, майор з 20 календарями 32000. Полковник 35. Які 70? Й вони хочуть, щоб хтось служив, нехай оті прокурори служать, з депутатами.
показати весь коментар
30.10.2024 17:52 Відповісти
Гроші йдуть своїм зеленим покидькам для особистого збагачення,
а на армію Зе із Єрмаком курсують по всьому світу з протягнутою рукою , ,,дайте "!!!
це пи@дець називається і ганьба 😡
показати весь коментар
30.10.2024 13:56 Відповісти
Вони беруть в борг у держави для того, щоб купувати прокурорів, купувати звіти Рахункової палати і фінансувати силовиків", - вважає він. Порошенко.
Закохані у 🤡 ...як вам і вашім дітям ,все підходе ,все ок ?!!!
показати весь коментар
30.10.2024 13:58 Відповісти
Саме такий бюджет на 2025 рік зелена сволота і прийме. А смерчучий "голос" ім у цьому підспавіє.
показати весь коментар
30.10.2024 13:58 Відповісти
у мене питання до опозиції.
тобто, полум'яні промови та жорсткі дописи у тєлєгє? і всьо?
чекаю питання від шароварних патріотів, а що вони можуть і чому я не в окопі?
показати весь коментар
30.10.2024 14:02 Відповісти
Я Вам постараюся відповісти від опозиції. Ви і такі як Ви все зробили, щоб в опозиції залишилися тільки "полум'яні промови та жорсткі дописи у тєлєгє". Все було зроблено у 2019 році. Пишайтеся.
показати весь коментар
30.10.2024 14:20 Відповісти
Дрочили в 2019 такі як Ви. Віддавши президентське крісло людині, яка не мала уявлення, що таке держава і як працює її кухня і особливо дипломатія і що таке армія. А щоб не було можливості не тільки в опозиції, а і простих людей виправити свою помилку, то знищили останній запобіжник, який Україна вже декілька раз використовувала, коли заходила в тупік - парламент. Зелеботи і ригоботи зробили у Верховній Раді монобільшість для правячої партії президента і залишили тільки один спосіб змінити владу - Майдан. Але під час війни майдани проводиити не можна. Таким образом зелені і риги будуть правити стільки, скільки вони побажають самі. Все це зробили потужні, веселі, ржачі 73%.
показати весь коментар
30.10.2024 15:03 Відповісти
Хриша, меняй ник, ты давно на опе зелёной засветился
показати весь коментар
30.10.2024 14:32 Відповісти
 
 