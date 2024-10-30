Порошенко розкритикував проєкт держбюджету на 2025 рік: Це - бюджет "плану капітуляції"
Петро Порошенко з трибуни парламенту жорстко розкритикував проєкт Державного бюджету на 2025 рік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
Як зазначається, він наголосив, що захмарні зарплати силовиків і Рахункової палати свідчать про неадекватність дій Верховної Ради в умовах надзвичайної небезпеки на фронті.
"На жаль, обговорення проєкту прийняття бюджету свідчить про повну неадекватність дій Верховної Ради. Коли всі українці починають свій ранок з карти Deep State, бачачи, що здаються вчергове одне-два села, ви сьогодні в цій залі намагаєтеся протягнути зарплату прокурорів та інших. Ви забираєте ці гроші в солдат, ви забираєте ці гроші в тих, хто в окопах", - обурився Порошенко.
"І не вірте, коли вам кажуть, що це гроші партнерів. Ні. Бо запозичення через ОВДП і є головним фінансуванням. Вони беруть в борг у держави для того, щоб купувати прокурорів, купувати звіти Рахункової палати і фінансувати силовиків", - вважає він.
"Можна скільки завгодно тиснути на місцеві ради, щоб вони голосували на підтримку "Плану перемоги", але цей бюджет свідчить, що це - бюджет "плану капітуляції". росія, яка підвищила воєнні видатки на 36%, сьогодні вже в 7 разів перевищує фінансування Збройних Сил України, збирається це робити і в 2025-2026 роках. А цим бюджетом ви примушуєте Збройні Сили України бути без боєприпасів, без забезпечення", - констатує Порошенко.
"Мені соромно дивитися у скляні очі окремих депутатів. Це було у 2021 році, коли я з цієї трибуни казав - дайте 60 мільярдів Збройним Силам. Це було у 2023 році, коли ми з цієї трибуни казали - дайте гроші на фортифікації, на другу лінію оборони біля Мар’їнки, Авдіївки, Вугледару. Тоді ви казали - ні, бо "ми наступаємо", - нагадав Порошенко.
"Сьогодні ми кажемо: забезпечте Збройні Сили пакетом "Save Soldier". У кожного воїна має бути не тільки бронежилет і кевларовий шолом, а те, що зараз я вожу на фронт - FPV, РЕБ, Мавіки, засоби протидії технічній розвідці, необхідні запасні частини. На жаль, парламент забрав ПДФО, яке мало йти на рахунки бригад. Дайте спецфонд військовим, не підвищуйте податки найманим працівникам, заветуйте той закон і врешті-решт будуйте "План перемоги", – закликав Порошенко.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам на 3 млрд грн у 2025 році.
