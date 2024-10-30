Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам на 3 млрд грн у 2025 році
У середу, 30 жовтня, Верховна Рада підтримала поправку до законопроєкту №155 "Про державний бюджет України на 2025 рік", яка скасовує підвищення заробітної плати прокурорам у 2025 році на 3 мільярди гривень.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки що зала все ж таки підтримала правку №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам. За - 242", - зазначив він.
Це відбулося під час голосування правок до проєкту бюджету на 2025 рік у першому читанні.
Верховна Рада 20 вересня почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік": до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.
Раніше повідомлялося, що Бюджетний комітет Ради підтримав збільшення видатків на зарплати прокурорів на 3 мільярди.
Потужний пердь у калюжу
Кинули кістку лохторату про прокурорів, нехай лохторат радіє і прославляє Лідора.
- В тій самій тумбочці з анекдоту...
Потім "покарати" за корупцію, щоб нарід заспокоїти - знімають їм ці гроші.
І вівці цілі, і вовки ситі.
За скоєний держслужбовцем злочин: "покарання" помнежене на "100"! Під час військового стану - страта або довічне.
Якщо ранком проголосувати такий закон, увечері корупція буде нульова. Залишаться лише кілометрові черги партнерів для вивчення досвіду по боротьбі з нею.
"білі" люди з чорним піднебінням!
не на а по три