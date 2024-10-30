УКР
Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам на 3 млрд грн у 2025 році

Рада ухвалила правку до держбюджету про скасування підвищення зарплат прокурорам

У середу, 30 жовтня, Верховна Рада підтримала поправку до законопроєкту №155 "Про державний бюджет України на 2025 рік", яка скасовує підвищення заробітної плати прокурорам у 2025 році на 3 мільярди гривень.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що зала все ж таки підтримала правку №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам. За - 242", - зазначив він.

Прокурорам не підвищать зарплату у 2025 році: Рада підтримала правку

Це відбулося під час голосування правок до проєкту бюджету на 2025 рік у першому читанні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На підвищення зарплат освітянам треба знайти 270 мільярдів, цих коштів немає, – Лісовий

Верховна Рада 20 вересня почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік": до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Бюджетний комітет Ради підтримав збільшення видатків на зарплати прокурорів на 3 мільярди. 

бюджет (3111) ВР (15237) прокурор (649) зарплата (2300)
+13
Там був цілий список чинуш, яким мають підвищити зарплати. І в рази більше, ніж прокурорам. Але їм доплати не відмінили.
Кинули кістку лохторату про прокурорів, нехай лохторат радіє і прославляє Лідора.
показати весь коментар
30.10.2024 13:18 Відповісти
+12
Проти прокурорів в останній час підняли хвилю невдоволення в ЗМІ, тому вони й стали крайніми. А решті державних дармоїдів спокійно піднімуть виплати.
показати весь коментар
30.10.2024 13:22 Відповісти
+11
А всяким БЕБам не скасували ?
показати весь коментар
30.10.2024 13:10 Відповісти
Тепер підуть бідкатися з оформленням інвалідності.
показати весь коментар
30.10.2024 13:09 Відповісти
піднімуть групу з 2 на 1..і подадуть в суд з інвалідами суддями УБД
показати весь коментар
30.10.2024 13:11 Відповісти
А всяким БЕБам не скасували ?
показати весь коментар
30.10.2024 13:10 Відповісти
Поки журналісти не знайшли багато інвалідів у всіх інших державних установах - то ніхто нічого не скасує. Цеж не поранених військових виводити за штат і платит їм по 600 гривнов на місяц. Дбайлива країна слуг.
показати весь коментар
30.10.2024 13:38 Відповісти
ДБРам...
показати весь коментар
30.10.2024 13:11 Відповісти
А як з інвалідністю?
показати весь коментар
30.10.2024 13:12 Відповісти
Дякую, дуже дякую
Потужний пердь у калюжу
показати весь коментар
30.10.2024 13:12 Відповісти
На зарЯплату не підуть, просто збільшать премії, надбавки, допомогу...
показати весь коментар
30.10.2024 13:12 Відповісти
І от як тепер "бідним" прокурорам вижити?
показати весь коментар
30.10.2024 13:14 Відповісти
Якби не Зеленський - то це свавілля чиновників не мало би краю!
показати весь коментар
30.10.2024 13:16 Відповісти
Прокурор , якому не підвищили зарплатню , прірівнюється до ІНВАЛІДА!
показати весь коментар
30.10.2024 13:17 Відповісти
Там був цілий список чинуш, яким мають підвищити зарплати. І в рази більше, ніж прокурорам. Але їм доплати не відмінили.
Кинули кістку лохторату про прокурорів, нехай лохторат радіє і прославляє Лідора.
показати весь коментар
30.10.2024 13:18 Відповісти
Проти прокурорів в останній час підняли хвилю невдоволення в ЗМІ, тому вони й стали крайніми. А решті державних дармоїдів спокійно піднімуть виплати.
показати весь коментар
30.10.2024 13:22 Відповісти
За інших Железняк промовчав
показати весь коментар
30.10.2024 13:26 Відповісти
І за себе також.
показати весь коментар
30.10.2024 17:35 Відповісти
Це такі посади ,на яких вони і без зарплат обійдуться, а можна ще зобов'язати їх донатити на ЗСУ. Впевнений багато хто з них погодиться, тільки не знімайте і не питайте "аткуда дєньгі Зін".
показати весь коментар
30.10.2024 13:20 Відповісти
Коли піднімуть грошове забезпечення військовим?
показати весь коментар
30.10.2024 13:27 Відповісти
Ніколи, немає грошей.
показати весь коментар
30.10.2024 13:29 Відповісти
- А де ж гроші?
- В тій самій тумбочці з анекдоту...
показати весь коментар
30.10.2024 13:33 Відповісти
Добрий хід. Збільшити видатки прокурорам на 3 млрд.
Потім "покарати" за корупцію, щоб нарід заспокоїти - знімають їм ці гроші.
І вівці цілі, і вовки ситі.
показати весь коментар
30.10.2024 13:37 Відповісти
хйня, вони пенсіями й хабарями догонять...
показати весь коментар
30.10.2024 13:58 Відповісти
Найвища пенсія і заробітна плата в Україні має бути - "мінімальна" помножена на "10" - КРАПКА!
За скоєний держслужбовцем злочин: "покарання" помнежене на "100"! Під час військового стану - страта або довічне.
Якщо ранком проголосувати такий закон, увечері корупція буде нульова. Залишаться лише кілометрові черги партнерів для вивчення досвіду по боротьбі з нею.
показати весь коментар
30.10.2024 13:50 Відповісти
Як ви наївні, вони себе не зобидят, це точно...
"білі" люди з чорним піднебінням!
показати весь коментар
30.10.2024 14:05 Відповісти
Инвалида каждый может обидеть.
показати весь коментар
30.10.2024 14:15 Відповісти
Інвалідів стане більше, та хабарі збільшаться. Але це так, дрібниці. Я б запропонував хоч би на час війни встановити максимальні зарплати в межах норми, і не більше 50 грн Це для держслужбовців. І пенсії так само, до 25 тис. Але це з серії фантазії, ніхто з "любителів" України від свого не відмовиться. А судді допоможуть їм з цим впоратися. Вони тільки збільшення визнають.
показати весь коментар
30.10.2024 14:47 Відповісти
Пенсіонери будуть плювати вам в морди ze бидло.
показати весь коментар
30.10.2024 14:58 Відповісти
ага. 73% пенсионеров.
показати весь коментар
30.10.2024 15:29 Відповісти
"Что б ты жил на одну зарплату!"
показати весь коментар
30.10.2024 14:58 Відповісти
О, это еще можно по 1 тысяче раздать народу! Беднеет власть, беднеет...
показати весь коментар
30.10.2024 16:22 Відповісти
граматичну помилку допустили
не на а по три
показати весь коментар
30.10.2024 16:45 Відповісти
А шо, їм ще й зарплату платять? Я думав шо вони тільки пенсії по інвалідності отримують?...
показати весь коментар
30.10.2024 16:57 Відповісти
" Падайтє бєднаму чіновніку на "Майбах" !..
показати весь коментар
30.10.2024 17:40 Відповісти
 
 