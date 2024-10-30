Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам на 3 млрд грн у 2025 році

У середу, 30 жовтня, Верховна Рада підтримала поправку до законопроєкту №155 "Про державний бюджет України на 2025 рік", яка скасовує підвищення заробітної плати прокурорам у 2025 році на 3 мільярди гривень.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що зала все ж таки підтримала правку №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам. За - 242", - зазначив він.

Це відбулося під час голосування правок до проєкту бюджету на 2025 рік у першому читанні.

Верховна Рада 20 вересня почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік": до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Бюджетний комітет Ради підтримав збільшення видатків на зарплати прокурорів на 3 мільярди.