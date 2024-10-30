РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5993 посетителя онлайн
Новости
4 450 34

Рада отменила повышение зарплат прокурорам на 3 млрд грн в 2025 году

Рада ухвалила правку до держбюджету про скасування підвищення зарплат прокурорам

В среду, 30 октября, Верховная Рада поддержала поправку к законопроекту №155 "О государственном бюджете Украины на 2025 год", которая отменяет повышение заработной платы прокурорам в 2025 году на 3 миллиарда гривен.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Только что зал все же поддержал правку №155, которая отменяет повышение зарплат прокурорам. За - 242", - отметил он.

Прокурорам не підвищать зарплату у 2025 році: Рада підтримала правку

Это произошло во время голосования поправок к проекту бюджета на 2025 год в первом чтении.

Смотрите: 25 прокуроров Донецкой облпрокуратуры получают пенсии как лица с инвалидностью. ДОКУМЕНТ

Верховная Рада 20 сентября начала рассмотрение законопроекта "О государственном бюджете Украины на 2025 год": до 1 октября депутаты могли подавать свои поправки и предложения, а первое голосование за документ с их учетом должно было состояться до 20 октября.

Ранее сообщалось, что Бюджетный комитет Рады поддержал увеличение расходов на зарплаты прокуроров на 3 миллиарда.

Автор: 

бюджет (4863) ВР (29426) прокурор (1153) заработная плата (2400)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Там був цілий список чинуш, яким мають підвищити зарплати. І в рази більше, ніж прокурорам. Але їм доплати не відмінили.
Кинули кістку лохторату про прокурорів, нехай лохторат радіє і прославляє Лідора.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:18 Ответить
+12
Проти прокурорів в останній час підняли хвилю невдоволення в ЗМІ, тому вони й стали крайніми. А решті державних дармоїдів спокійно піднімуть виплати.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:22 Ответить
+11
А всяким БЕБам не скасували ?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер підуть бідкатися з оформленням інвалідності.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:09 Ответить
піднімуть групу з 2 на 1..і подадуть в суд з інвалідами суддями УБД
показать весь комментарий
30.10.2024 13:11 Ответить
А всяким БЕБам не скасували ?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:10 Ответить
Поки журналісти не знайшли багато інвалідів у всіх інших державних установах - то ніхто нічого не скасує. Цеж не поранених військових виводити за штат і платит їм по 600 гривнов на місяц. Дбайлива країна слуг.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:38 Ответить
ДБРам...
показать весь комментарий
30.10.2024 13:11 Ответить
А як з інвалідністю?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:12 Ответить
Дякую, дуже дякую
Потужний пердь у калюжу
показать весь комментарий
30.10.2024 13:12 Ответить
На зарЯплату не підуть, просто збільшать премії, надбавки, допомогу...
показать весь комментарий
30.10.2024 13:12 Ответить
І от як тепер "бідним" прокурорам вижити?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:14 Ответить
Якби не Зеленський - то це свавілля чиновників не мало би краю!
показать весь комментарий
30.10.2024 13:16 Ответить
Прокурор , якому не підвищили зарплатню , прірівнюється до ІНВАЛІДА!
показать весь комментарий
30.10.2024 13:17 Ответить
Там був цілий список чинуш, яким мають підвищити зарплати. І в рази більше, ніж прокурорам. Але їм доплати не відмінили.
Кинули кістку лохторату про прокурорів, нехай лохторат радіє і прославляє Лідора.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:18 Ответить
Проти прокурорів в останній час підняли хвилю невдоволення в ЗМІ, тому вони й стали крайніми. А решті державних дармоїдів спокійно піднімуть виплати.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:22 Ответить
За інших Железняк промовчав
показать весь комментарий
30.10.2024 13:26 Ответить
І за себе також.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:35 Ответить
Це такі посади ,на яких вони і без зарплат обійдуться, а можна ще зобов'язати їх донатити на ЗСУ. Впевнений багато хто з них погодиться, тільки не знімайте і не питайте "аткуда дєньгі Зін".
показать весь комментарий
30.10.2024 13:20 Ответить
Коли піднімуть грошове забезпечення військовим?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:27 Ответить
Ніколи, немає грошей.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:29 Ответить
- А де ж гроші?
- В тій самій тумбочці з анекдоту...
показать весь комментарий
30.10.2024 13:33 Ответить
Добрий хід. Збільшити видатки прокурорам на 3 млрд.
Потім "покарати" за корупцію, щоб нарід заспокоїти - знімають їм ці гроші.
І вівці цілі, і вовки ситі.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:37 Ответить
хйня, вони пенсіями й хабарями догонять...
показать весь комментарий
30.10.2024 13:58 Ответить
Найвища пенсія і заробітна плата в Україні має бути - "мінімальна" помножена на "10" - КРАПКА!
За скоєний держслужбовцем злочин: "покарання" помнежене на "100"! Під час військового стану - страта або довічне.
Якщо ранком проголосувати такий закон, увечері корупція буде нульова. Залишаться лише кілометрові черги партнерів для вивчення досвіду по боротьбі з нею.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:50 Ответить
Як ви наївні, вони себе не зобидят, це точно...
"білі" люди з чорним піднебінням!
показать весь комментарий
30.10.2024 14:05 Ответить
Инвалида каждый может обидеть.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:15 Ответить
Інвалідів стане більше, та хабарі збільшаться. Але це так, дрібниці. Я б запропонував хоч би на час війни встановити максимальні зарплати в межах норми, і не більше 50 грн Це для держслужбовців. І пенсії так само, до 25 тис. Але це з серії фантазії, ніхто з "любителів" України від свого не відмовиться. А судді допоможуть їм з цим впоратися. Вони тільки збільшення визнають.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:47 Ответить
Пенсіонери будуть плювати вам в морди ze бидло.
показать весь комментарий
30.10.2024 14:58 Ответить
ага. 73% пенсионеров.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:29 Ответить
"Что б ты жил на одну зарплату!"
показать весь комментарий
30.10.2024 14:58 Ответить
О, это еще можно по 1 тысяче раздать народу! Беднеет власть, беднеет...
показать весь комментарий
30.10.2024 16:22 Ответить
граматичну помилку допустили
не на а по три
показать весь комментарий
30.10.2024 16:45 Ответить
А шо, їм ще й зарплату платять? Я думав шо вони тільки пенсії по інвалідності отримують?...
показать весь комментарий
30.10.2024 16:57 Ответить
" Падайтє бєднаму чіновніку на "Майбах" !..
показать весь комментарий
30.10.2024 17:40 Ответить
 
 