Рада отменила повышение зарплат прокурорам на 3 млрд грн в 2025 году

В среду, 30 октября, Верховная Рада поддержала поправку к законопроекту №155 "О государственном бюджете Украины на 2025 год", которая отменяет повышение заработной платы прокурорам в 2025 году на 3 миллиарда гривен.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Только что зал все же поддержал правку №155, которая отменяет повышение зарплат прокурорам. За - 242", - отметил он.

Это произошло во время голосования поправок к проекту бюджета на 2025 год в первом чтении.

Верховная Рада 20 сентября начала рассмотрение законопроекта "О государственном бюджете Украины на 2025 год": до 1 октября депутаты могли подавать свои поправки и предложения, а первое голосование за документ с их учетом должно было состояться до 20 октября.

Ранее сообщалось, что Бюджетный комитет Рады поддержал увеличение расходов на зарплаты прокуроров на 3 миллиарда.