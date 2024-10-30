Рада отменила повышение зарплат прокурорам на 3 млрд грн в 2025 году
В среду, 30 октября, Верховная Рада поддержала поправку к законопроекту №155 "О государственном бюджете Украины на 2025 год", которая отменяет повышение заработной платы прокурорам в 2025 году на 3 миллиарда гривен.
Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Только что зал все же поддержал правку №155, которая отменяет повышение зарплат прокурорам. За - 242", - отметил он.
Это произошло во время голосования поправок к проекту бюджета на 2025 год в первом чтении.
Верховная Рада 20 сентября начала рассмотрение законопроекта "О государственном бюджете Украины на 2025 год": до 1 октября депутаты могли подавать свои поправки и предложения, а первое голосование за документ с их учетом должно было состояться до 20 октября.
Ранее сообщалось, что Бюджетный комитет Рады поддержал увеличение расходов на зарплаты прокуроров на 3 миллиарда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потужний пердь у калюжу
Кинули кістку лохторату про прокурорів, нехай лохторат радіє і прославляє Лідора.
- В тій самій тумбочці з анекдоту...
Потім "покарати" за корупцію, щоб нарід заспокоїти - знімають їм ці гроші.
І вівці цілі, і вовки ситі.
За скоєний держслужбовцем злочин: "покарання" помнежене на "100"! Під час військового стану - страта або довічне.
Якщо ранком проголосувати такий закон, увечері корупція буде нульова. Залишаться лише кілометрові черги партнерів для вивчення досвіду по боротьбі з нею.
"білі" люди з чорним піднебінням!
не на а по три